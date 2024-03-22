Seguro de Patentes

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.Tema: seguros.

Seguro de Patentes en el Derecho del Seguro

Definición de Seguro de Patentes del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: modalidad aseguradora destinada a cubrir los riesgos relacionados con la obtención, desarrollo, explotación y defensa de este derecho de propiedad industrial. Existen distintas modalidades en función de sus coberturas. Puede contratarse como seguro de asistencia jurídica (por ejemplo para hacer frente al riesgo de violación o amenaza de la patente del asegurado, y/o al riesgo de acusaciones de infracción por parte del asegurado).También existen modalidades indemnizatorias, generalmente redactadas sobre acuerdos ad hoc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La modalidad de seguro de patentes de asistencia jurídica se considera como un instrumento de fomento de la innovación entre pequeñas y medianas empresas.

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Nota: Consulte más información sobre Seguro de Patentes (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

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