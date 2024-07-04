Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 4, 2024

"La encriptación funciona. Los sistemas criptográficos fuertes correctamente implementados son una de las pocas cosas en las que se puede confiar. Desgraciadamente, la seguridad de los puntos finales es tan terriblemente débil que la NSA puede encontrar con frecuencia formas de eludirla."

- Edward Snowden

Responder
Compartir
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 4, 2024

"Aunque no sepamos qué empresas ha comprometido la NSA -ni por qué medios-, saber que podrían haber comprometido a cualquiera de ellas es suficiente para que desconfiemos de todas. Esto va a dificultar que grandes empresas como Google y Microsoft recuperen la confianza perdida. Incluso si consiguen limitar la vigilancia gubernamental. Incluso si consiguen mejorar su propia seguridad interna. Lo mejor que podrán decir es: "Nos hemos protegido de la NSA, excepto en las partes que desconocemos o de las que no podemos hablar".

- Bruce Schneier

Responder
Compartir

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura