Secreto Industrial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el screto industrial. Puede interesar la información y el contenido relativo a Información Confidencial (y al comercial confidencial). Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Secreto Industrial en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Información que las empresas se esfuerzan en forma razonable por mantener en plan confidencial y que tiene valor porque no es del conocimiento general de la industria correspondiente. Esta información confidencial está protegida contra los que pueden tener acceso a ella por métodos indebidos o abuso de confianza.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La violación de un secreto industrial es una forma de competencia desleal. (Véase Competencia Desleal.)

Visualización Jerárquica de Secreto industrial

Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Fabricación industrial Trabajo y Empleo > Relaciones laborales y Derecho del trabajo > Derecho del trabajo > Secreto profesional Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Investigación > Investigación industrial

Secreto industrial

Secreto comercial es cualquier información comercial valiosa que proporcione a una empresa una ventaja sobre sus competidores que no dispongan de esa información. También se puede definir como un dispositivo o técnica secreta que utiliza una empresa para fabricar sus productos. En términos generales, los secretos comerciales incluyen inventos, ideas o recopilaciones de datos que una empresa utiliza para tener más éxito. Específicamente, los secretos comerciales incluyen cualquier fórmula útil, plan, patrón, proceso, programa, herramienta, técnica, mecanismo, compuesto o dispositivo que no sea generalmente conocido o fácilmente determinable por el público. Sea cual sea el tipo de información que representa un secreto comercial, una empresa debe tomar medidas razonables para salvaguardarla de su divulgación. Sin embargo, no se requiere un secreto absoluto. El secreto comercial sólo debe protegerse del espionaje que pueda preverse y evitarse razonablemente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los secretos comerciales pueden revelarse a agentes, empleados y otras personas a las que normalmente se les confía dicha información, siempre y cuando se entienda que la información es confidencial y que su divulgación está prohibida. Al mismo tiempo, mantener la información estrictamente confidencial no la convierte en secreto comercial a menos que la información sea útil o valiosa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La información que sea de dominio público nunca recibirá protección como secreto comercial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La información debe alcanzar un nivel suficiente de originalidad, novedad o utilidad antes de que un tribunal la reconozca como mercancía. Del mismo modo, el mero hecho de que algo haya sido clasificado como secreto comercial no convierte cada divulgación pública del mismo en un robo de secreto comercial. Para que exista responsabilidad por el robo de un secreto comercial, el propietario de una información comercial valiosa debe demostrar que se apropió de ella mediante el incumplimiento de un contrato, la violación de una confidencia, el uso de vigilancia subrepticia u otros medios indebidos. Por ejemplo, la mayoría de los empleados que trabajan en un campo comercialmente sensible están obligados a firmar un contrato que les prohíbe revelar los secretos comerciales de su empleador a un competidor o al público en general.

Deja un comentario

Normalmente, estos contratos obligan a los empleados incluso después de que haya finalizado su relación laboral. En ausencia de una obligación contractual, los empleados y otras personas aún pueden ser considerados responsables de revelar un secreto comercial si un tribunal considera que tenían motivos para saber que la información era valiosa y que se esperaba que la mantuvieran confidencial. Por ejemplo, los ingenieros y científicos que asesoran en un proyecto comercial están normalmente sujetos a un deber de estricta confidencialidad que les impide compartir posteriormente cualquier información que adquieran o utilizarla para facilitar su propia investigación. Aunque muchas empresas exigen a los consultores que firmen un acuerdo de confidencialidad antes de empezar a trabajar en un proyecto delicado, este deber de confidencialidad surge de las circunstancias que rodean a una empresa concreta, independientemente de cualquier acuerdo formal alcanzado entre las partes. La imposición de responsabilidad por el robo de un secreto comercial no depende de que exista una relación entre el propietario de la información comercial y la persona o entidad que se apropió de ella.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La responsabilidad puede basarse únicamente en los medios utilizados para adquirir la información comercial confidencial. El espionaje industrial, que incluye tanto la vigilancia aérea como la electrónica, es un medio indefendible de adquirir un secreto comercial. El allanamiento, el soborno, el fraude y la tergiversación son igualmente ilegales. Sin embargo, la ley permite a las empresas comprar los productos de un competidor y someterlos a análisis de laboratorio con el fin de desvelar secretos comerciales ocultos.

Compartir

Denominado "ingeniería inversa", este proceso es considerado por algunos tribunales como el único medio adecuado de obtener información comercial valiosa sin el consentimiento del propietario. El propietario de un secreto comercial tiene el derecho exclusivo a su uso y disfrute.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como cualquier otro derecho de propiedad, un secreto comercial puede venderse, cederse, ser objeto de licencia o utilizarse de cualquier otro modo con fines lucrativos. Sin embargo, si el propietario de un secreto comercial permite a sabiendas que pase al dominio público, ha renunciado al derecho a su uso y disfrute exclusivos. Un propietario que se haya visto perjudicado por la divulgación o apropiación ilícitas de un secreto comercial puede interponer dos recursos: un requerimiento judicial y una indemnización por daños y perjuicios. Una medida cautelar (una orden judicial que prohíbe u obliga a realizar determinada acción) es el remedio adecuado cuando el propietario de un secreto comercial desea impedir su uso continuado por parte de la persona o entidad que se lo apropió indebidamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los daños monetarios son el remedio apropiado cuando el robo de un secreto comercial ha provocado una pérdida pecuniaria mensurable a su propietario. Revisor de hechos: Mix A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Secreto industrial

Véase la definición de Secreto industrial en el diccionario.

Características de Secreto industrial

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion. Tema: trabajo-y-empleo.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

Traducción de Secreto industrial

Inglés: Industrial secret Francés: Secret industriel Alemán: Industriegeheimnis Italiano: Segreto industriale Portugués: Segredo industrial Polaco: Tajemnica przemysłowa

Tesauro de Secreto industrial

Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Fabricación industrial > Secreto industrial Trabajo y Empleo > Relaciones laborales y Derecho del trabajo > Derecho del trabajo > Secreto profesional > Secreto industrial Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Investigación > Investigación industrial > Secreto industrial

Véase También