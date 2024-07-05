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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Jul 5, 2024

"La palabra inglesa más pronunciada en el salón de manicura era "sorry". Era el estribillo único de lo que significaba trabajar al servicio de la belleza. Una y otra vez, vi cómo las manicuristas, inclinadas sobre la mano o el pie de una clienta, algunas de tan sólo siete años, decían: "Lo siento. Lo siento. Lo siento muchísimo", cuando no tenían nada malo. He visto a trabajadoras, usted incluida, disculparse docenas de veces a lo largo de una manicura de cuarenta y cinco minutos, con la esperanza de ganar una cálida tracción que condujera al objetivo final, una propina... sólo para pedir perdón de todos modos cuando no se daba ninguna.

En el salón de manicura, pedir perdón es una herramienta que se utiliza para complacer hasta que la propia palabra se convierte en moneda de cambio. Ya no se limita a disculparse, sino que insiste, recuerda: Estoy aquí, justo aquí, debajo de usted. Es el rebajamiento de uno mismo para que el cliente se sienta correcto, superior y caritativo. En el salón de manicura, la propia definición de lo siento se desvirtúa hasta convertirse en una palabra totalmente nueva, una que se carga y se reutiliza como poder y desfiguración a la vez. Sentirlo paga, sentirlo incluso, o especialmente, cuando uno no tiene ninguna culpa, vale cada sílaba de autodesprecio que la boca permite. Porque la boca debe comer".

- Ocean Vuong (En la tierra somos brevemente hermosos)

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David
Jul 10, 2024

A tener en cuenta: La mayoría de los libros de texto convencionales sobre atención al cliente están orientados a las grandes organizaciones, y proponen ideas encomiables como la creación de puestos de responsable de atención al cliente, el aumento de los niveles de trabajo en equipo y la polivalencia, y la integración de las comunicaciones de audio, vídeo y datos. Estas ideas pueden ser estupendas para una gran empresa, pero resultan un tanto grandilocuentes y poco prácticas para el propietario-gerente medio de un nuevo negocio, que tiene dificultades para permitirse una secretaria.

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Por supuesto, sigue adelante.

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