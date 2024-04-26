Riesgos en la Fijación de Precios de la Propiedad Intelectual de las Tecnologías

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Tema: home-historia.

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Comunicación

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones

Véase la historia de la industria o sector de las Telecomunicaciones en el mundo.

Historia de la Industria de las Tecnologías de la Comunicación

Véase la historia de la industria o sector de las tecnologías de la comunicación en el mundo.

Características

Nota: para un mayor contexto, véase la entrada sobre la Fijación de Precios de la Propiedad Intelectual de las Tecnologías.

Análisis de flujo de caja descontado con tasas de obstáculos

Definición de riesgo

Primero, consideremos qué se entiende por riesgo. Existen riesgos técnicos, riesgos de mercado y otros riesgos infames, como la erosión del mercado o los gustos cambiantes de los consumidores. ¿Cuáles son algunos riesgos técnicos? Aunque puede no ser obvio, un riesgo técnico clave tiene que ver con si la tecnología funciona. Por muchas razones, muchos inventos simplemente no funcionan. A veces, la invención funciona, pero solo bajo procedimientos muy cuidadosamente controlados, con lentitud glacial con pequeñas cantidades en salas limpias realizadas por científicos muy experimentados que utilizan técnicos con destreza e inteligencia que es difícil y muy costoso duplicar. Si un producto debe fabricarse en grandes volúmenes a bajo costo, existe un gran riesgo de tomar algo que funcione en las salas limpias y de que funcione en una fábrica. En la categoría de riesgo de mercado, un competidor puede desarrollar un producto superior basado en otra tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los requisitos del cliente también pueden cambiar dramáticamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los gustos pueden cambiar y los márgenes de beneficio anticipados pueden erosionarse o desaparecer. Y los clientes, a pesar de todas las evaluaciones del mercado, simplemente pueden decidir que no les gusta un producto. ¿Recuerdas la coca cola nueva? ¿Te acuerdas de Corfam? ¿Las computadoras de Sinclair y Commodore? ¿Un caramelo para suprimir el apetito con el desafortunado nombre de Ayds? Finalmente, todo tipo de eventos externos puede hundir una empresa. Alguna materia prima que el licenciatario necesita usar o un producto que planea vender puede volverse ilegal o estar tan restringida por la regulación que no existe una forma rentable de usarla o venderla. Otras industrias pueden sufrir agitación en detrimento mortal de un licenciatario. ¿Recuerdas el embargo de petróleo? ¿La escasez de chips DRAM? ¿La energía nuclear? Un secreto comercial clave podría ser robado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La oficina de patentes podría denegar la patentabilidad o otorgar amplios derechos a una patente de bloqueo propiedad de un tercero.

Desarrollando un modelo de riesgo-recompensa

Los inversores utilizan un modelo de riesgo-recompensa para guiar su toma de decisiones de inversión.

Comúnmente se expresa en alguna forma de una gráfica como la que se muestra en la Figura 2, donde el aumento del riesgo exige una mayor tasa de rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) requerida (k), también conocida como la tasa de obstáculos. El trabajo de un empresario es convertir las inversiones realizadas en la empresa en rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) que igualen o superen las tasas de rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) esperadas por dichos inversores.

Otros Elementos

Por lo tanto, el piso para los retornos esperados de un empresario es normalmente el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) promedio de capital específico de la empresa (una combinación de deuda y capital).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que hace que una inversión de proyecto particular sea buena o mala en la etapa de hacer la inversión es la percepciónde si los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) serán atractivos en relación con sus riesgos, estos últimos están determinados por la relación de recompensa-riesgo prescrita de la empresa. Desde el punto de vista del posible titular de la licencia, una de las preguntas de valor básico es el grado de riesgo que ha sido eliminado por la I + D del licenciante y otras actividades.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuanto mayor sea la reducción del riesgo, mayor será el valor percibido (o, en otras palabras, es menos probable que se aplique un descuento al valor potencial percibido de la licencia).

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Desde la perspectiva del licenciante y, particularmente, del profesor-inventor, esto sugiere que la I + D adicional aumentará tanto la probabilidad como el valor económico de una licencia.

Pero esto solo es cierto si las actividades de I + D del licenciante se aplican con éxito a las actividades comerciales de reducción de riesgos.

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Inversión en R &39 No todo movimiento es progreso. Esta es otra razón por la cual los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) son irrelevantes al evaluar el valor.

Reducir el riesgo / aumentar el valor

En cualquier caso, existen al menos otras dos posibilidades para reducir los pagos de propiedad intelectual. Primero, el riesgo percibido puede reducirse trabajando con posibles licenciatarios que ya están aplicando comercialmente tecnología similar a la oportunidad del sujeto o vendiendo productos similares o similares. El punto aquí es que las empresas perciben el riesgo de manera diferente según su base tecnológica y sus clientes existentes. Si, mediante esta reorientación de la actividad de mercadeo, la evaluación de riesgo de un posible licenciatario diferente es ahora del 30%, existe el potencial de ganar hasta $ 1.6 millones adicionales más allá de los pagos incluidos en el cálculo del flujo de efectivo. Ese es un aumento muy dramático en valor. Además, Un segundo enfoque para enfrentar los resultados negativos del VAN es considerar qué actividades de I + D y / o desarrollo de mercado pueden reducir el riesgo. El riesgo técnico real de algún aspecto clave de la tecnología puede ser considerado por los inventores como mucho menor que el que perciben los posibles compradores. Un programa de I + D cuidadosamente dirigido y financiado internamente que aborde los objetivos comerciales puede reducir significativamente dicho riesgo. Por supuesto, siempre es posible que tales resultados vayan a la inversa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La idea clave es gastar pequeñas cantidades de dinero en experimentos críticos y comercialmente relevantes, y no solo reunir datos cada vez más publicables. Otra herramienta en este enfoque de reducción de riesgo es aprovechar la financiación (o financiamiento) gubernamental. Se puede argumentar que la financiación (o financiamiento) del gobierno se debe utilizar para reducir el riesgo de oportunidades comerciales importantes, de modo que el sector privado pueda aplicarla para crear empresas y empleos de alto valor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La financiación (o financiamiento) comercial tiene necesariamente una aplicación e introducción en el mercado relativamente inmediata.

Sin embargo, hay otras fuentes de financiamiento de "investigación" disponibles a veces que impulsan ciertas fronteras (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "boundaries" en derecho anglosajón, en inglés) de conocimiento que podrían tener como consecuencia el desarrollo de conocimientos que respalden el desarrollo comercial posterior necesario para una oportunidad de licencia específica. Además de reducir el riesgo, se puede trabajar para mejorar directamente el valor. Una herramienta para lograr esto último es establecer relaciones de asociación con otras organizaciones de I + D que, al juntar los recursos tecnológicos y la conciencia del mercado, a veces pueden aumentar significativamente el NPV percibido por los posibles licenciatarios.

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Incluso cuando el VPN ya es positivo y un posible licenciatario está interesado en negociar derechos, recuerde que un licenciante siempre tiene alternativas. Por ejemplo, la tecnología podría acercarse al mercado ya sea por inversión interna o asociándose con otra organización de I + D para aumentar el valor. El gerente de transferencia de tecnología debe tomar tales decisiones de inversión calculando el posible aumento en el valor descontado por el riesgo de éxito. Este enfoque de tasa de dificultad ajustada al riesgo se puede usar para licencias exclusivas y no exclusivas, así como para licencias por campo (o producto) y territorio.

En cada caso, las proyecciones de flujo de efectivo deben reflejar el resultado comercial anticipado dada la estructura del acuerdo. Por ejemplo, si la estrategia de licencia es tener dos licenciatarios en competencia en todos los campos y territorios, entonces la magnitud de las ventas totales que puede obtener cada licenciatario es probablemente menor que si hubiera un licenciatario exclusivo.

Sin embargo, los márgenes brutos, o la rentabilidad, pueden seguir siendo grandes, ya que cada titular de licencia no se enfrentará a un gran número de competidores. Es probable que el resultado neto sea que cada licenciatario pagará menos regalías, pero juntos podrían (y deberían hacerlo si se considera este enfoque) pagar más regalías totales.48 Más detalles sobre los modelos DCF se proporcionan en el libro publicado por Wiley por este autor.

Posibles estructuras de pago

Ejecución de estructuras de royalties. Hay muchas estructuras de realeza posibles.

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Debido a que la tasa de regalías depende del valor económico asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con productos específicos, si hay múltiples productos, entonces podría establecerse una regalía por separado para cada producto o área de producto dentro de un solo acuerdo. También se justifica la creación de una tasa de regalías basada en la medida de protección de la propiedad intelectual obtenida. Por ejemplo, un licenciatario puede pagar una regalía del 3% sobre la patente básica y del 1% por el uso de las otras dos patentes en el paquete, o del 1% por el uso de la información técnica no publicada y un 3% adicional por las patentes., Etcétera. Por supuesto, esto solo debe considerarse si se relaciona con un beneficio económico (menor k, márgenes más altos, etc.). Muchos licenciados solicitan una tasa de regalías decreciente con el aumento de las ventas, la llamada estructura de regalías de escalera o pastel de bodas. Un ejemplo sería una regalía del 5% sobre los primeros $ 1 millón en ventas, 3% para los siguientes $ 9 millones y 1% para todas las ventas superiores a $ 10 millones, basadas en las ventas anuales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La teoría subyacente de este enfoque parece ser un argumento de economía de escala similar al de las compras a granel. Si una empresa compra una caja de clips, podría concluir que $ 5 es razonable; si compra 1,000 cajas puede esperar pagar solo $ 3 cada una; y si se compromete a comprar cargas de tren por año, puede esperar pagar solo $ 1 cada uno.

Aspectos

Las empresas suelen aprovechar las compras en volumen cuando compran, y aplican este mismo tipo de pensamiento cuando venden.

Sin embargo, no existe un principio de economía de escala para los derechos de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la persona que otorga la licencia para otorgar el subsidio al licenciatario no son relevantes, ni disminuyen en función del volumen de ventas, como lo harían los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de un proveedor de clips de papel.

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De hecho, sobre la base de un modelo de rentabilidad económica, se puede argumentar que la rentabilidad para el titular de la licenciaaumenta con el aumento de las ventas, por lo que la tasa de regalías en realidad debería aumentar con el aumento de las ventas. Por razones prácticas, las partes pueden elegir simplemente comprometerse y mantener la tasa de regalías fija independientemente del volumen de ventas. Desarrollo de una estructura de royalties de escalera basada en acumulativa.Las ventas o en años desde el primer uso comercial pueden tener una base económica racional.

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Normalmente, después de la introducción inicial, la rentabilidad de un producto sube a su punto máximo y luego, a medida que el producto madura, las presiones de precios tienden a exprimir los márgenes. Una estructura de regalías que intenta modelar este perfil tiene sentido, siempre que la tasa durante los años de alta rentabilidad se haya establecido para corresponder con los beneficios económicos. Por razones prácticas, las partes frecuentemente eligen una tasa única durante la vigencia de las patentes que equilibra todos estos factores.

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Independientemente del enfoque, la tasa acordada tiende a actuar como un tope. El licenciante no tiene un vehículo para aumentar la tasa, Los licenciatarios a veces proponen limitar el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) económico total al licenciante. Esto puede expresarse como un múltiplo de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del licenciante (¡No debe esperar obtener más de diez veces lo que ha invertido en esto!) O simplemente como una declaración de principio moral ($ 10 millones deberían ser más que suficientes, después de ¡Todos ustedes son una institución pública sin fines de lucro!). Esto no tiene sentido. Un licenciante que es el propietario legítimo de una cartera de tecnologías tiene la responsabilidad de la administración de devolver el valor a la institución para la transferencia de dichos derechos.

Además, todas las carteras muestran muchos perdedores, algunos éxitos moderados y solo unos pocos acuerdos que funcionan realmente bien. Si el licenciante acepta limitar el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) total de todos los acuerdos en la cartera, entonces la cartera solo producirá perdedores y rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) moderados. ¿Qué pasa con el enfoque de una licencia pagada por única vez, es decir, establecer una tarifa de licencia más alta con una regalía nula? Algunos licenciados presionan con fuerza para lograr este enfoque, y no siempre desde un corazón puro.

Pormenores

Hay varios argumentos comunes a favor del enfoque: (1) elimina las cargas administrativas (informes y cheques trimestrales o anuales) tanto para el licenciante como para el licenciatario y (2) el pago de regalías en las ventas puede divulgar información comercial altamente sensible del licenciatario, que Está en contra de la política de la empresa o de los deseos (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recuerde la discusión anterior acerca de cómo establecer los valores de flujos de ingresos futuros en situaciones bien definidas, como el alquiler de oficinas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando un flujo de pagos en efectivo está bien definido y el riesgo es bajo o, al menos, bien entendido, entonces dos partes pueden acordar fácilmente el valor de conversión de la transmisión futura en un pago presente (que en realidad es solo el NPV de la transmisión futura).

Sin embargo, para las tecnologías de etapa temprana, las estimaciones del rango de posibles rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) en dólares de las regalías pueden variar en varios órdenes de magnitud. Precisamente por eso una realeza.La tasa tan efectivamente trata con tales incertidumbres.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando el licenciatario o el licenciante intentan reducir esas incertidumbres a una suma global única, existe un mayor riesgo al realizar la conversión.

Una posible motivación para un posible titular de licencia es simplemente ver si la licencia se puede adquirir a bajo costo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada acuerdo tiene asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) un rango de resultados esperados. Si un titular de licencia puede adquirir la licencia mediante el pago único del VAN asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con el resultado más conservador, entonces le conviene al titular de la licencia. Tenga la seguridad de que es poco probable que un licenciatario acepte un VAN asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con el resultado más optimista.

Sin embargo, debe reconocerse que mantener los acuerdos en curso es tanto un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) comercial como un riesgo. Un acuerdo de pago continuo podría llevar a una disputa o incluso a un litigio. Y puede haber situaciones en las que las necesidades de efectivo del licenciante sean tales que la institución esté dispuesta a renunciar a los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) asociados con las proyecciones posibles más optimistas.

Sin embargo, si esto se convierte en la práctica del licenciante, los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) generales de la cartera de tecnologías del licenciante se reducirán porque el licenciante no experimentará los beneficios raros pero importantes superiores a los proyectados de una licencia excepcional. Dicho todo esto, a veces tal acuerdo puede ser de interés para ambas partes (más allá del simple ejemplo dado anteriormente). El licenciante puede querer aprovechar el alto valor de oportunidad asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con una licencia pagada para que los fondos puedan usarse para avanzar más y más rápidamente otras oportunidades tecnológicas que conduzcan a rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) aún más sustanciales. O quizás los licenciatarios son ricos en efectivo de un año de alto resultado actual y simplemente están dispuestos a realizar un pago justo y sustancial para poseer y controlar una oportunidad debido a su importancia estratégica percibida.

En general, en aquellos casos en que el uso y el valor de una oportunidad en el futuro parecen estar razonablemente bien delimitados, entonces se puede hacer un cálculo del VAN que sea justo para ambas partes.

Pagos por adelantado

Los pagos por adelantado toman muchas formas posibles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como se mencionó anteriormente, el caso extremo es un pago único en lugar de pagar regalías.50 También se pueden realizar una serie de pagos, ya sea por calendario (como los pagos anuales) o por progreso (por ejemplo, al presentar una IND [Solicitud de nuevo medicamento en investigación, presentada ante la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU.], En la primera venta comercial u otros hitos) en conjunto con o en lugar de regalías. O el licenciatario puede comprometerse con la I + D para financiar ciertas actividades en los laboratorios del licenciante. Básicamente, todos estos son pagos iniciales en la oportunidad de VAN tal como se calculó anteriormente, y el propósito de cualquier pago inicial es el mismo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Combina una forma de diligencia y compromiso, y proporciona un retorno temprano para el inversionista original, el licenciante.

En las licencias de la universidad y la industria, el pago por adelantado generalmente excederá al menos el pago del licenciatario de todos los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la persona que otorga la licencia para presentar y obtener una patente o patentes incurridas hasta la fecha. Si la licencia correspondiera a un VAN de $ 1.6 millones como en el ejemplo anterior y los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de la patente fueran de $ 5,000, un compromiso inicial que cubra solo los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del licenciante sería barato, demasiado barato. Para transacciones bien establecidas, como comprar una casa o un automóvil, es común un pago inicial del 10%, más o menos, aunque para ventas altamente motivadas de, digamos, ciertos automóviles fuera de popularidad, podrían estar contentos con " no hay dinero bajado "ofertas. Para oportunidades altamente especulativas, como una licencia para nueva tecnología, el 10% puede estar en la parte alta.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Considere en el ejemplo anterior, que el VAN de $ 1.6 millones se computó sobre la base de un pago único en efectivo, de tiempo cero, de $ 100,000 y luego de regalías sobre las ventas.

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Dicha cifra correspondería entonces a un pago inicial de poco más del 6%. Esto podría ser bastante razonable. Algunos negociadores utilizan, como regla general, un año de regalías devengadas por madurez proyectadas como un pago inicial apropiado; esto es aproximadamente 5% -10% del VAN.

Mínimos

Otra forma de diligencia es el pago mínimo en efectivo.

Además, acordar dichos pagos aumenta la probabilidad de que ambas partes estén considerando la oportunidad desde perspectivas similares.

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Generalmente, las licencias exclusivas contienen mínimos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las licencias no exclusivas pueden o no incluir mínimos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La regla de oro parece ser un pago anual en la cantidad de una cuarta parte a la mitad de la regalía anual proyectada basada en estimaciones de ventas.

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Nuevamente, cuanto mayor sea el riesgo y la incertidumbre de dichas estimaciones de ventas, menor será la regalía mínima y viceversa. Es importante darse cuenta de que el titular de la licencia todavía tiene un importante apalancamiento de negociación sobre los mínimos. Si terminan siendo demasiado altos, y ahora hace cinco años que comienza el acuerdo, el titular de la licencia puede ejercer una gran influencia sobre el licenciante amenazando con abandonar la licencia si los mínimos no se reducen de acuerdo con las ventas reales (suponiendo que licenciatario ha sido diligente en el desarrollo de la tecnología y el mercado).

Además, recuperar una tecnología de cinco años de antigüedad puede dificultar que un licenciante encuentre a otra parte interesada en otorgar la licencia del producto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como se mencionó anteriormente, el deseo o la amenaza, por mejores términos, de un licenciatario en una negociación iniciada por el licenciatario, pone en peligro la inversión en la tecnología del licenciatario (cualquier pago por adelantado, hitos, regalías anuales y, por supuesto, su propia I + D y el desarrollo del mercado).

Consideración de equidad

Un tratamiento completo de este tema está más allá del alcance de este artículo.

Sin embargo, gran parte de lo que se ha discutido anteriormente con respecto a los cálculos de VAN utilizando el análisis de flujo de efectivo descontado y las tasas de obstáculos se aplica. Autor: Williams

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas

Véase También

Fijación de Precios de la Propiedad Intelectual de las Tecnologías

Bibliografía

Valoración y precio de la propiedad intelectual basada en la tecnología, Dr (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Richard Razgaitis, publicado por John Wiley & Sons, 2003. Negociaciones usando las opciones reales y el análisis de Monte Carlo, Dr (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Richard Razgaitis, publicado por John Wiley & Sons, 2003. Tecnologías en etapa temprana: valoración y precios, Dr (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Richard Razgaitis, publicado por John Wiley & Sons, 1999 (ahora agotado y suplantado por el libro de valoración y precios de 2003).