Renovación

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Renovación en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Ampliación del registro de una marca comercial o ampliación de los derechos de autor.

No renovación (non-renewal) en Derecho de Seguros de Estados Unidos

Definición de No renovación (non-renewal) en la temática del Seguro en su ámbito jurídico americano:La decisión que hace una compañía de seguros para no renovar una póliza.

Renovación (renewal) en Derecho de Seguros de Estados Unidos

Definición de Renovación (renewal) en la temática del Seguro en su ámbito jurídico americano: La continuación de una póliza después de su fecha de vencimiento.

Renovación en el Derecho Social

El vocablo tiene aplicación al ámbito electoral sindical, por cuanto los miembros de comisiones, delegados y otros órganos están sujetos a elección mediante el régimen establecido por la ley y los estatutos de la asociación.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Eduardo Giorlandini y Rodolfo Capon Filas, Diccionario de derecho social: derecho del trabajo y la seguridad social: relaciones colectivas profesionales, voz "Renovación", (autor de la voz: E. Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: G.), Rubinzal-Culzoni Editores, Argentina, 1991

Véase También