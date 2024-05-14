Registro de Patentes

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

El sistema de patentes de los Estados Unidos

El sistema de patentes de los Estados Unidos difiere en varios aspectos de lo que se puede considerar como la "norma" mundial, si tal norma existe en realidad.

Con algunas excepciones, como los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, las patentes estadounidenses tienen en la actualidad un periodo de vigencia que empieza el día que se expide la patente y termina 20 años después de la fecha en que fue presentada la solicitud correspondiente, lo cual equivale a decir que la vigencia de la patente no comienza mientras la solicitud está pendiente y que solo entra en vigor cuando la patente es concedida. Pueden pasar varios años antes que se conceda una patente, a partir del momento en que se presenta por primera vez la solicitud de la misma. Véase más sobre el sistema de patentes de los Estados Unidos aquí.

Véase También

Tratado de Cooperación sobre Patentes Patentes en el Reino Unido Convenio doble imposición España-Estados Unidos Acuerdo de Estrasburgo sobre la Clasificación Internacional de Patentes Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos para Usarlos en el Procedimiento de Patentes Patente Europea Unitaria Patente