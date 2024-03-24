Registro de la Propiedad Intelectual

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Registro de la Propiedad Intelectual en el Derecho

Asunto: home-derecho. Definición de Registro de la Propiedad Intelectual del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: El que tiene por objeto inscribir y amparar los derechos de autores, traductores o editores de obras científicas, literarias o artísticas.

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Nota: Consulte más información sobre Registro de la Propiedad Intelectual (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

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Recursos

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