Registro de la Propiedad Industrial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el registro de la propiedad industrial. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Registro de la Propiedad Industrial en el Derecho

Asunto: home-derecho. Definición de Registro de la Propiedad Industrial del Diccionario de Términos de Seguros, Reaseguros y Financieros: El que sirve para inscribir patentes de invención o de introducción, marcas de fábrica, nombres comerciales y recompensas industriales, y para obtener el amparo legal de los derechos concernientes a todo ello.

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Nota: Consulte más información sobre Registro de la Propiedad Industrial (en inglés, sin traducción) en el Derecho anglosajón.

Registro de la Propiedad Industrial en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Registros

Véase una definición de registro de la propiedad industrial en el diccionario y también más información relativa a registro de la propiedad industrial.Tema: registros.

Recurso Comparativo de la Propiedad Intelectual en América

Base constitucional y estatutaria:

En marcas: Cláusula de comercio, Ley Lanham. (También existen marcas estatales).

En Derechos de Autor: Cláusula de PI, Ley de Derechos de Autor.

En Patentes: Cláusula de PI, Ley de Patentes.

Materia:

En Marca: Palabra, frase, símbolo, logotipo, diseño, etc. utilizado en el comercio para identificar la procedencia de bienes y servicios.

En Derechos de autor: Obras creativas - por ejemplo, libros, canciones, música, fotos, películas, programas informáticos.

En Patentes: Invenciones - procesos nuevos y útiles, máquinas, artículos manufacturados, composiciones de materia. Deja un comentario No ideas abstractas o productos/leyes de la naturaleza.

Requisitos de elegibilidad:

En Marca: No genérica (o meramente descriptiva sin significado secundario), identifica la fuente del producto o servicio, utilizada en el comercio.

En Derechos de autor: Expresión original, fijada en forma material.

En Patente: Útil, novedosa y no obvia para una persona con conocimientos ordinarios en la materia (PHOSITA).

Derechos:

En Marca: Derecho básico de marca sólo frente a un bien o servicio concreto. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bass para la cerveza, no la propiedad de la palabra "Bass". Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Impedir que otros utilicen marcas similares que puedan inducir a confusión; en el caso de marcas famosas, impedir que otros "diluyan" la marca. También prohibiciones contra la publicidad falsa o engañosa.

En derechos de autor: Derechos exclusivos de copia, distribución, realización de "obras derivadas", ejecución pública y exhibición pública. Posiblemente un nuevo derecho para impedir la elusión de "vallas" digitales protegidas © obras.

En Patentes: Excluir a otros de fabricar, utilizar, vender o importar la invención.

Duración:

En Marca: Si se renueva y se utiliza continuamente en el comercio, puede ser perpetua.

En Derechos de autor: Vitalicio más 70 años; 95 años después de la publicación para obras corporativas.

En Patentes: 20 años para las patentes de utilidad.

Cómo se obtienen los derechos:

En Marcas: Proceso de registro de marcas de la USPTO para el estatus ®, aunque la Ley Lanham también proporciona derechos para marcas no registradas.

En Derechos de autor: Creación y fijación en un soporte tangible; no es necesario el registro para obtener derechos de autor (pero sí para demandar su cumplimiento).

En Patentes: Proceso de solicitud de patentes de la USPTO.

Ejemplos de limitaciones y excepciones:

En Marca: Genericidad, uso justo nominativo, uso paródico.

En Derechos de Autor: Distinción entre idea y hecho/expresión, escenas a faire, uso justo, primera venta.

En Patentes: El conocimiento abstracto en la solicitud de patente se divulga libremente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los inventores posteriores pueden "construir sobre" la invención patentada y patentar el resultado sin permiso. Ambos inventores deben dar su consentimiento para comercializar la invención compuesta resultante.

Autor: ST Tema: industrias. Tema: creatividad.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Contrato de Seguro

Elementos del Contrato de Seguro

Derechos del Asegurador

Póliza de Seguro

Ley de Contrato de Seguro

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