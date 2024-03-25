Regalías o Cánones en las Licencias de Patentes

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Regalías en las Licencias de Patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Regalías o Cánones en las Licencias de Patentes

Los acuerdos de redacción a menudo se describen como más un arte que una ciencia. Sin duda, hay un amplio margen para la creatividad al redactar licencias de patentes en el campo de la biotecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La conclusión para el licenciante es, sin embargo, que recibe su regalía.

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Dado el riesgo de futuras disputas relacionadas con las regalías y el impacto comercial que pueden tener dichas disputas, es esencial estar al tanto de las dificultades comunes que pueden proporcionar al licenciatario los medios para evitar los pagos de regalías. Hay al menos dos partes en cualquier negociación, cada una con una perspectiva diferente e intereses diferentes. Este artículo está escrito desde la perspectiva del licenciante. Examina algunos de los problemas que pueden surgir al negociar disposiciones de regalías y sugiere formas para minimizar el riesgo para el licenciante de futuras disputas sobre los pagos de regalías.

Definición de productos con licencia

La mayoría de los acuerdos de licencia de patentes se redactan de manera tal que los derechos de autor solo se paguen con respecto a los 'Productos con licencia' suministrados por el licenciatario.

Otros Elementos

Por lo tanto, la forma en que se definen los Productos con Licencia tiene un impacto fundamental en las regalías que se pagarán al licenciante a su debido tiempo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando un producto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo, puede ser posible identificar específicamente el producto sobre el cual se pagarán derechos (por ejemplo, mediante el uso del nombre o código del licenciatario del producto).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se otorga una licencia en una etapa temprana de desarrollo y no existe un producto comercial como tal, es necesario definir los productos sobre los cuales los derechos se deben de forma genérica. No es infrecuente que los licenciatarios insistan en que la definición genérica de Productos con licencia está explícitamente vinculada a la infracción de las reclamaciones válidas de las patentes con licencia (un Producto con licencia, sobre el cual se pagan regalías, sería una que infrinja una reclamación válida de uno de los patentes con licencia en el territorio en el que es suministrado por el titular de la licencia). Una definición de este tipo ofrece muchas posibilidades de disputas posteriores sobre el pago de regalías cuando un producto comercial finalmente llega al mercado.

¿Infringe el producto?

La pregunta de si un producto infringe una patente rara vez es sencilla.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los casos de infracción literal son pocos y distantes entre sí, particularmente en relación con las patentes de biotecnología.

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Incluso si un caso parece ser una infracción literal a primera vista, el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) generalmente puede identificar cierta ambigüedad en las reclamaciones que se alega que se han infringido y esto puede utilizarse como una base para resistir el pago de regalías. Asunto: derecho-tributario.

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