Regalía

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la regalía. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Regalía en Economía

Compensación por el uso de una propiedad, normalmente obras protegidas por derechos de autor, invenciones patentadas o recursos naturales, expresada como un porcentaje de los ingresos obtenidos por el uso de la propiedad o como un pago por cada unidad producida. Significado de regalía: Cantidad que ha de pagarse por el uso de una propiedad industrial registrada a nombre de otro, y que también recibe el nombre de canon: patente, modelo de utilidad, marca, etc. (1) Regalía, en derecho de la propiedad intelectual, fiscal e industrial, es el pago efectuado a los titulares de ciertos tipos de derechos por aquellos a quienes los titulares permiten ejercerlos. Se trata de los derechos de autor literarios, musicales y artísticos; los derechos de patente sobre inventos y diseños; y los derechos sobre yacimientos minerales, incluidos el petróleo y el gas natural. El término tiene su origen en el hecho de que en Gran Bretaña durante siglos las minas de oro y plata fueron propiedad de la corona; dichos metales "reales" sólo podían extraerse si se efectuaba un pago ("royalty") a la corona. Es poco frecuente que el autor de un libro esté en condiciones de explotarlo plenamente por sí mismo; necesita los recursos de una organización editorial.

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Del mismo modo, un dramaturgo necesita los servicios de una dirección teatral y de actores para representar su obra y de un editor para producir y vender copias de su texto. Un compositor musical debe organizar la representación de su obra, la venta de copias y la realización de grabaciones. Un artista, si quiere obtener algún beneficio de un cuadro más allá del precio que obtenga por él, debe organizar la publicación de reproducciones en libros y como grabados. Un inventor individual sin capital ni planta debe conceder licencias a otros para que fabriquen su invento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando los propietarios de derechos hacen arreglos para que otros realicen esa explotación, la remuneración que reciben a cambio suele ser en forma de regalía, normalmente basada en el alcance real de la explotación. Los yacimientos minerales no tienen nada en común con los frutos del esfuerzo intelectual y artístico, objeto de los demás derechos mencionados, salvo que a menudo son explotados por personas distintas de los propietarios previo pago de un canon. Revisor de hechos: Brite Tema: canones.

Royalties o Regalías: qué son y cuándo se utilizan

Cuando una persona crea un libro, una canción, una obra de teatro o un cuadro, la obra se considera propiedad intelectual.

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Del mismo modo, cuando un inventor recibe una patente sobre su invento, tiene derechos de propiedad intelectual sobre lo creado.

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Normalmente, los autores, cantautores, compositores, dramaturgos e inventores no tienen la capacidad financiera para explotar plenamente el uso comercial de sus creaciones.

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Deben recurrir a empresas especializadas en la comercialización de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando una empresa obtiene el derecho a comercializar la creación, el creador suele recibir una compensación en forma de derechos de autor. Un acuerdo de regalías forma parte del contrato que el creador de la obra negocia con la empresa que pretende explotar la creación. Un canon puede ser tan simple como una cantidad fija de dinero por cada copia de un libro o disco compacto que venda la empresa. Por ejemplo, una novelista acepta que una editorial publique su nuevo libro. Por ceder al editor los derechos del libro, la novelista recibirá 3 dólares por cada ejemplar vendido. Si la novelista es una autora superventas, el editor puede acordar una tasa de regalías más elevada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los editores de libros y música a veces dan un anticipo a cuenta de los derechos de autor a un autor o músico cuando se firma el contrato. Por ejemplo, la novelista podría recibir 5.000 dólares como anticipo contra sus derechos de autor. En este caso, el editor se quedará con los primeros 5.000 dólares de los derechos para cubrir el anticipo.

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Normalmente, si el libro no produjera suficientes derechos para cubrir el anticipo, el editor cancelaría la diferencia como pérdida. Sin embargo, un editor podría demandar a un autor para recuperar un anticipo si el autor nunca produce un manuscrito publicable. Los derechos de autor de un dramaturgo pueden basarse en un porcentaje de los ingresos de taquilla de cada representación de la obra. El canon de un inventor podría ser una cantidad por unidad vendida o un porcentaje de los beneficios generados por la invención. En algunos casos puede ser ambas cosas.

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Dado que un canon es uno de los términos negociados en un contrato, el tipo y la cuantía dependerán del poder de negociación de las partes. Según el derecho americano, los royalties son bienes personales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando una persona fallece, los herederos reciben los derechos de autor. Por ejemplo, cuando murió Elvis Presley, su patrimonio pasó a su hija Lisa Marie, que ahora cobra los derechos de autor de la compañía musical que vende las grabaciones de su padre.

Experiencias de compensación de derechos de obras huérfanas" box_color="#242256. La experiencia estadounidense: Un informe de las Bibliotecas de la Universidad Carnegie Mellon detalla un estudio sistemático de la viabilidad de obtener permiso para digitalizar y proporcionar acceso a través de Internet a su colección. Compartir Durante el mismo, descubrió que, para el 22% de los libros del estudio, no se podía encontrar a los editores.

En una estimación aproximada, el ejercicio costó 200 dólares por título para el que se obtuvo el permiso.

Los bibliotecarios de la Universidad de Cornell calcularon que la obtención del permiso para crear un archivo digital de 343 monografías costó a la biblioteca 50.000 dólares, y aun así no pudo identificar a los propietarios del 58% de las monografías. La experiencia de la Biblioteca Británica: La Biblioteca Británica llevó a cabo este siglo un largo proceso de limpieza de más de 4.000 horas de grabaciones sonoras como parte de un portal sonoro de la Biblioteca Británica financiado por el Comité Conjunto de Sistemas de Información.

A finales de la década de 1980, la Biblioteca realizó 220 grabaciones de historia oral de músicos y promotores de jazz. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las grabaciones fueron realizadas por la Biblioteca Británica en su momento, y se solicitaron todos los permisos posibles y la Biblioteca los recibió de los entrevistados, así como de algunos de los entrevistadores/grabadores de sonido que no eran empleados de la Biblioteca.

Entre mayo de 2005 y febrero de 2006, se solicitaron 200 permisos pendientes identificables. Compartir De éstos, sólo la mitad tenían permisos concedidos y una cuarta parte eran obras huérfanas

Los acuerdos de regalías también se utilizan en las industrias mineras y del gas. Estos acuerdos tienen mucho en común con el origen del término.

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Durante muchos siglos, en Gran Bretaña, la Corona fue propietaria de todas las minas de oro y plata. Una empresa privada sólo podía extraer estos metales "reales" si efectuaba un pago, un canon, a la Corona. Cuando, por ejemplo, una compañía petrolera quiere perforar en busca de petróleo en la tierra de una persona, la compañía negocia un acuerdo de regalías con el propietario de los derechos minerales. Si la empresa extrae petróleo, el propietario de los derechos minerales recibirá un canon basado en un porcentaje de los barriles bombeados de los pozos. El propietario puede recibir el canon en especie (el petróleo real) o en valor (la cantidad en dólares acordada en el contrato), en función de la producción total de la propiedad. El calendario de pagos del canon se especifica en el contrato.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los pagos trimestrales o anuales son típicos. El propietario del canon tiene derecho a realizar una contabilidad independiente de los registros de la empresa para asegurarse de que las cifras en las que se basa el canon son exactas. Revisor de hechos: Roderick

La Acumulación de Regalías

El apilamiento de regalías, o, más técnicamente, la acumulación de cánones, se refiere a la situación en la que un licenciatario debe pagar regalías a varias partes para comercializar un producto. Se dice que los cánones están apilados, unos sobre otros. Un licenciatario puede tratar de negociar una cláusula en su primer acuerdo de licencia, que establezca que si tiene que pagar un canon a otro titular de PI, se reducirán los cánones pagaderos en virtud del primer acuerdo de licencia. Estas cláusulas se conocen como cláusulas de acumulación de cánones. Cuando se negocian este tipo de cláusulas surgen dos cuestiones clave:

En qué circunstancias operará la cláusula. En particular, ¿se limita su aplicación a la situación en la que el licenciatario debe obtener la licencia de terceros para poder ejercer la propiedad intelectual licenciada en virtud del primer acuerdo? Alternativamente, ¿puede aplicarse la cláusula incluso cuando la licencia de terceros se refiera a tecnología "complementaria" que no sea estrictamente necesaria para poner en práctica la propiedad intelectual licenciada en virtud del primer acuerdo pero que sea útil para el producto final comercializado? Normalmente, un licenciante deseará limitar la cláusula a la primera de estas alternativas. Un ejemplo de esta última alternativa podría darse cuando la primera licencia se refiere a un medicamento farmacéutico y el licenciatario combina el medicamento con una tecnología de administración de fármacos, licenciada en virtud del segundo acuerdo.

¿Cuál es la fórmula para realizar las deducciones del primer canon? ¿Se deduce todo o sólo una parte del canon de terceros (por ejemplo, el 50%)? ¿Se deduce de las ventas netas o directamente del primer canon? ¿Está sujeto a un límite máximo o mínimo, por ejemplo, que el primer canon no se reduzca más del 50%?

Los acuerdos de licencia varían significativamente en cómo abordan estas cuestiones, y no todos los acuerdos de licencia tienen cláusulas de acumulación de cánones. Según la experiencia práctica de varios abogados, algunas partes negocian cláusulas a medida mientras que otras se basan en lo que perciben como una cláusula "estándar", entresacada de algún acuerdo o templete anterior. Diga lo que diga la cláusula, si hay suficiente dinero en juego su correcta interpretación puede ser objeto de litigio: véase el destacado caso inglés del Reino Unido Cambridge Antibody Technology contra Abbott, resuelto en 2003, que se refería a una cláusula de acumulación de cánones en un acuerdo de licencia con respecto al producto líder del mercado conocido como HUMIRA. Hay varios puntos interesantes que más arriba no se ha considerado en su totalidad.

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Desde la perspectiva del licenciante:

¿Debería exigirse al licenciatario que convenciera al primer licenciante de que necesitaba obtener la segunda licencia y de que las condiciones de ésta eran las adecuadas? ¿Debería participar el primer licenciante en la negociación de la segunda licencia entre el segundo licenciante y el licenciatario, para garantizar que el primer licenciante no se vea perjudicado financieramente? (Se percibe el peligro de que, si se insiste en ello, puede hacer que el licenciatario se incline por hacer recaer una mayor parte de la carga sobre el primer licenciante para "solucionar" los problemas de propiedad intelectual de terceros).

¿Debería el primer licenciante tener derecho a auditar los términos de la segunda licencia para asegurarse de que se han realizado las deducciones correctas? ¿Cómo se verá esto afectado por los términos de confidencialidad de la segunda licencia? ¿Estará dispuesto el segundo licenciatario a que se revelen los términos de su acuerdo al primer licenciante?

¿Estas cláusulas de apilamiento de regalías suponen que las deducciones deben hacerse del "primer" acuerdo de licencia (en el que aparece la cláusula)? ¿Hay situaciones en las que debería ser al revés, es decir, que cualquier deducción debería hacerse del otro acuerdo de licencia?

Todas estas son buenas preguntas, que no siempre se abordan en las negociaciones. Revisor de hechos: Williamson

Algunas Notas sobre Regalía en Derecho

Una acción que se formaliza mediante contrato, documento en el cual se establece tanto el tipo de royalties como el cálculo para la fijación de la cuantía.

Una persona propietaria de un bien, un invento o una marca, autoriza a otro la explotación de ese activo a cambio de una remuneración. En muchos ordenamientos, se requiere que intervenga al menos una persona jurídica en la relación.

Los autores poseen derecho de autor de sus productos, sean estos del ámbito musical, literario, cinematográfico, etc. Para que los autores tengan el derecho a reclamar ese pago, es requisito en algunos países (pero en muchos no) que hayan registrado la obra como de su propiedad en el Registro de Propiedad Intelectual.

Royalty industrial tiene lugar cuando el objeto de regalía es la patente de un procedimiento o invento.

En relación al pago de impuestos, en varios países se paga un tributo por rendimientos de actividad económica, por autoedición, por ejemplo. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los convenios para evitar la doble tributación siempre contienen un artículo sobre los cánones. Por otro lado, en algunas naciones, si se trata de rendimientos a los que se accede por herencia, se utilizará el rendimiento de capital mobiliario con las correspondientes deducciones del impuesto personal (IRPF o similar).

Los royalties más conocidos son aquellos por franquicias, por propiedad intelectual o por propiedad industrial.

Evolución de los derechos de propiedad intelectual" box_color="#242256. ¿Cuál es la historia de los derechos de propiedad intelectual? Nota: En otro lado se ofrece un resumen de la evolución de los derechos de propiedad intelectual, que puede remontarse a civilizaciones antiguas como Grecia y Roma. Sin embargo, el concepto moderno de derechos de propiedad intelectual surgió durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, como respuesta a la necesidad de proteger las invenciones y las obras creativas del uso y la explotación no autorizados. En ese texto también se señala que el alcance y la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual han evolucionado con el tiempo, reflejando los cambios en la tecnología, la sociedad y la economía. En cuanto a la historia de cada forma de derechos de propiedad intelectual, ahí se ofrece un relato histórico detallado de cada tipo de derecho de propiedad intelectual. Se trata de las cuatro formas más comunes de derechos de propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, diseños y marcas) y sus características, así como otros derechos que son de su propia clase (por ejemplo, los derechos sobre semiconductores). Lo que sigue es un resumen: ¿Cuál es la historia de las patentes? La primera patente inglesa conocida de una invención fue concedida por Enrique VI a Juan de Utynam en 1449. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente concedía a John un monopolio de veinte años para un método de fabricación de vidrieras, necesario para las ventanas del Eton College. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo los Tudor, se convirtió en una práctica común que la Corona concediera monopolios para oficios y fabricantes, incluidas las patentes de invención. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La divulgación pública de las patentes se convirtió en un requisito general en el siglo XVIII, y la Ley de Patentes de 1902 instituyó un examen limitado de la novedad de la invención antes de conceder una patente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La principal legislación nacional británica que regula actualmente las patentes es la Ley de Patentes de 1977. ¿Cuál es la historia de los derechos de autor? Los derechos de autor tienen sus raíces en civilizaciones antiguas como Grecia y Roma, donde se concedían a los autores y artistas derechos exclusivos sobre sus obras. Sin embargo, el concepto moderno de derechos de autor surgió durante la Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, como respuesta a la necesidad de proteger las obras creativas del uso y la explotación no autorizados. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor subsisten en una amplia gama de formas creativas o artísticas u "obras", como poemas, obras de teatro y otras obras literarias, películas, obras coreográficas, composiciones musicales, grabaciones de audio, pinturas, dibujos, esculturas, programas informáticos y emisiones de radio y televisión. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La principal legislación británica que regula actualmente los derechos de autor es la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988. ¿Cuál es la historia de las marcas? El marcado de mercancías con diversos fines, entre ellos distinguirlas de las de otros comerciantes, se remonta a tiempos antiguos. Una marca es un distintivo de origen de productos o servicios; puede ser una palabra, un nombre, un logotipo, un color, un sonido o una forma. Una vez registrada, da derecho a impedir que otros utilicen marcas iguales o similares en los mismos productos o en productos similares. Al proporcionar una identidad distintiva para un producto o servicio, las marcas reducen los costes de búsqueda para los consumidores al proporcionarles información sobre la naturaleza y la calidad del producto; esto también ofrece a las marcas un incentivo para forjarse una buena reputación y desarrollar la lealtad a la marca. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas pierden protección cuando dejan de utilizarse o se convierten en genéricas, es decir, cuando un nombre de marca pasa a representar una clase general de artículos.

Asunto: derechos-de-autor.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas

Basado en una definición de regalía de esta publicación

Véase También

Derecho de autor, Derecho del espectáculo, Propiedad literaria, Derecho de minas, Minerales, Edición musical, Patentes, Derecho editorial

Bibliografía