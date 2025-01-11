¿Quieres más clics y conversiones? ¡Utiliza estos trucos de empuje!

Por: Irene

Hace un tiempo, la basura de cigarrillos era un gran problema en el Reino Unido. Para ayudar a solucionarlo, un grupo ecologista llamado Hubbub tuvo una idea divertida.

Colocaron «papeleras» en las que los fumadores podían votar sobre cuestiones de moda arrojando sus colillas en la ranura correspondiente a su elección.

Las papeleras permitían a los fumadores votar al mejor jugador de fútbol arrojando sus colillas. Fuente de la imagen

¡Fue un éxito! En sólo 12 semanas, la basura de cigarrillos se redujo un 46%.

Una idea similar se probó incluso en Atenas. Fuente de la imagen

¿Sabes por qué funcionó tan bien?

Todo tiene que ver con el empujón (el “nudge”, en inglés):

Lo Básico: El Empujón

El codazo o empujón (“Nudging”) consiste en hacer que la mejor opción sea más fácil y atractiva.

El codazo es una forma sencilla de guiar a la gente hacia mejores elecciones cambiando la forma en que se muestran las opciones.

Un buen codazo es sencillo, sutil y no molesta. Ayuda a la gente a hacer lo que es mejor para ellos sin que se sientan controlados.

Tomemos el ejemplo de la Papelera:

No presionaba a nadie para que actuara.

Hizo que tirar la basura fuera divertido.

Era fácil de hacer y no estorbaba.

Por eso funcionó tan bien.

Aquí tienes otros ejemplos de nudging que han funcionado bien.

Escaleras de Hamburgo 2024

Las escaleras, que forman parte de la campaña de Hamburgo 2024, están diseñadas para que parezcan una pista de atletismo. Fuente de la imagen

Hace que subir las escaleras sea divertido y emocionante, ¡como si estuvieras en una carrera! Este diseño inteligente consigue que la gente use las escaleras y se mantenga activa, sin ninguna presión.

Pegatinas de moscas en los urinarios

En el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, el encargado de la limpieza quería reducir el desorden alrededor de los urinarios.

Apunta a la mosca. Fuente de la imagen

Tuvo una idea inteligente: añadir diminutos dibujos de moscas cerca del desagüe para dar a la gente algo a lo que apuntar.

Y funcionó. Los vertidos disminuyeron un 80%, y los costes de limpieza se redujeron un 8%. Ahora, estas «moscas de los urinarios» se utilizan en los baños de muchos sitios.

Características clave de un Nudge: 1. Hazlo sutil Moscas orinales - La mosca animaba a apuntar sin instrucciones. 2. Escaleras con pista de atletismo - El diseño atraía naturalmente a la gente hacia las escaleras. ---- 2. Sencillo y divertido Urinario Mosca - Apuntar añadía un elemento lúdico. 3. Escaleras de pista de atletismo - Parecía una carrera, lo que la hacía divertida. ---- 3. No intrusivo, respeta la elección Urinario Moscas - No se presionaba a los usuarios. Escaleras de pista - Las escaleras mecánicas seguían siendo una opción. --- 4. Funciona con los prejuicios humanos Urinario Mosca - Se aprovechó el instinto de apuntar. Escaleras de pista - Aprovecharon el atractivo de la diversión y el desafío.

Empuje en aplicaciones y productos digitales

El empuje o codazo es muy eficaz en los productos digitales, ya que influye sutilmente en el comportamiento de las personas.

Los estudios demuestran que los nudges digitales pueden aumentar las tasas de conversión sin hacer que los usuarios abandonen el sitio. El 52% de las suscripciones proceden directamente de clics en nudges. (…)

Formas prácticas de aplicar los empujes

1. Sé específico con los empujes

Cuando se trata de nudges, ser claro y transparente es clave.

En lugar de mensajes vagos, da a los usuarios detalles específicos que puedan entender y sobre los que puedan actuar:

Utiliza «quedan 5 artículos en stock» en lugar del genérico «stock limitado».

Opta por llamadas a la acción directas como «Suscríbete para ahorrar un 20%» en lugar de mensajes vagos.

Utiliza «Inscríbete hoy y ahorra 50 $/año en nuestra suscripción anual» en lugar de «Oferta por tiempo limitado en afiliaciones».

Sé específico con el calendario:

Añade temporizadores de cuenta atrás a las ventas flash para crear urgencia.

Destaca frases como «La oferta termina en X horas» o «Sólo quedan 3 artículos» para productos populares.

Di «La oferta termina en 12 horas» en lugar de algo poco claro como «oferta por tiempo limitado».

Cuantifica el valor:

Es más probable que los usuarios actúen cuando pueden ver los beneficios o ahorros tangibles.

Utiliza frases como «Ahorra 50 $/año con este plan» o «Esta función vale 100 €».

Recuerda a los usuarios cuánto se han beneficiado, como «Has accedido a 70 plantillas premium, ¡no pierdas el acceso!».

Adapta el valor al comportamiento del usuario, como «Esta suscripción te ha ahorrado 15 horas de trabajo este mes».

2. Utiliza empujes de aversión a la pérdida

Los nudges de aversión a la pérdida son increíblemente eficaces: tienen la tasa de conversión más alta de todos los tipos de nudges, con un 2,4%, frente al 1,2% del encuadre. ¿Por qué? La gente está naturalmente más motivada para evitar perder algo que valora que para ganar algo nuevo.

La clave está en destacar lo que los usuarios perderán si no actúan, en lugar de centrarse en lo que ganarán.

Actualiza ahora para evitar perder el acceso a las funciones Premium.

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Utilízalos cuando los usuarios intenten cancelar la suscripción

Cuando alguien intente darse de baja, haz que lo reconsidere haciendo hincapié en el valor que está a punto de perder:

Recuerda a los usuarios las funciones específicas que perderán (por ejemplo, herramientas premium o descuentos) y personalízalo con sus datos de uso (por ejemplo, «Has utilizado 70 plantillas premium, ¡no pierdas el acceso!»).

Indica claramente el valor monetario o funcional que perderán (por ejemplo, «68 € de contenido»).

Ofrece opciones como un botón «Mantener Pro», cambiar a un plan más barato o ampliar el periodo de prueba en lugar de cancelar por completo.

3. Utiliza señales visuales

El objetivo de utilizar señales visuales es llamar la atención sobre elementos específicos de tu plataforma u oferta de productos. Esto ayuda a guiar a los usuarios hacia las acciones deseadas, como realizar una compra, actualizar una suscripción o explorar nuevas funciones.

Utiliza etiquetas como «Bestseller», «Tiempo limitado» o «Recién llegado» para llamar la atención del usuario.

Las insignias de Amazon son una forma de Nudge, que señalan confianza y calidad.

Coloca los artículos importantes en la parte superior de las páginas de categorías o en secciones destacadas de la página de inicio.

Resalta las llamadas a la acción (CTA) con colores contrastados para que destaquen (por ejemplo, el botón «Añadir a la cesta» en negrita).

Advertencia:

Evita los avisos emergentes:

Los avisos emergentes pueden molestar a los usuarios, aunque el mensaje sea bueno. Y hagas lo que hagas, evita frases manipuladoras como «No quiero que mi negocio crezca»: alejan a los usuarios.

Los nudges con mensajes negativos molestan a los usuarios. Fuente de la imagen

A la gente no le gustan esos nudges manipuladores negativos. Fuente de la imagen

Puntos clave:

Utiliza detalles precisos como plazos, cantidades y ahorros para que tus nudges sean procesables.

Muestra a los usuarios lo que perderán si no actúan.

Las etiquetas, los botones en negrita y una colocación inteligente guían a los usuarios para que actúen.

¿Qué nudge probarás primero? Házmelo saber, ¡me encantará que me lo cuentes!

Sobre Irene y su Newsletter

Irene cada semana comparte en su Boletín Irene Creates: