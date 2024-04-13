Protección Internacional del Derecho de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: puede interesar la información sobre los Convenios Internacionales de Protección del Derecho de Autor.

Historia

Henry Cabot Lodge, en Agosto de 1890, escribió lo siguiente en The Atlantic (tradición mejorable): Hace cincuenta y tres años, algunos autores estadounidenses y británicos solicitaron al Congreso una ley para establecer lo que ahora se conoce como Derecho de Autor Internacional. Estas peticiones fueron remitidas a una comisión, y a su debido tiempo la comisión se pronunció a favor de la legislación.

Muy pocos informes de comités en nuestra historia pueden mostrar una lista de nombres tan distinguidos entre sus firmantes como este primer informe sobre derecho de autor internacional; para el presidente del comité que redactó el informe fue Henry Clay, y sus cuatro asociados fueron Daniel Webster, James Buchanan, William C. Preston, de Carolina del Sur, y Thomas Ewing. Uno habría pensado que el apoyo de cinco de estos hombres habría bastado por sí solo para llevar a cabo cualquier medida que, como ésta, estuviera totalmente fuera de la política partidista; y sin embargo, sucedió lo contrario.

Pormenores

Los hombres pequeños y los intereses egoístas olvidados desde hace mucho tiempo eran demasiado poderosos para los grandes hombres bien recordados de visión ampliada, y el informe solo sirvió para demostrar que los cinco estadistas que lo firmaron se adelantaron a su tiempo y a su civilización, una distinción en el liderazgo (véase también carisma) de la que aparentemente siguen disfrutando en este tema, en lo que respecta a nuestro tiempo y a nuestra civilización del presente año de gracia. Sin trazar la historia del derecho de autor internacional durante el medio siglo que ha pasado desde que Henry Clay escribió su ahora famoso informe, basta decir que en los últimos años el movimiento en favor de la honestidad en materia de derecho de autor ha cobrado nueva vida y ha sido impulsado con nuevo vigor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los intereses contrapuestos durante algún tiempo impidieron la acción, pero finalmente se reconciliaron, y en el último Congreso la comisión de la Cámara de Representantes pudo decir en su informe que, "por primera vez, los autores, editores, tipógrafos, electrotipistas, libreros y todos los que se dedican a la producción y distribución de libros han acordado con singular unanimidad un proyecto de ley que nos piden que aprobemos". A esta lista se puede añadir la asociación de editores de periódicos estadounidenses que, el 13 de febrero de 1890, aprobaron de todo corazón la demanda de los autores estadounidenses de una mayor seguridad de la propiedad literaria, y que elogiaron el proyecto de ley de derechos de autor internacionales en interés del honor y el bienestar nacional. El proyecto de ley, así poderosamente apoyado por intereses tan diversos e importantes como inteligentes, llegó a votación en la Cámara de Representantes el 2 de mayo de 1890 y fue derrotado.

En los últimos años se ha aprobado un proyecto de ley similar en el Senado, pero la cuestión nunca antes se había sometido a votación en la Cámara de Representantes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La votación por la que se derrotó el proyecto de ley y los argumentos que se hicieron en su contra no son un poco deprimentes; e incluso si la reconsideración que aún está abierta tuviera éxito, no habría razón para cambiar esta crítica. Si hubiera sido una cuestión de fracaso anual, la votación no habría sido tan importante, ya que el resultado simplemente habría marcado el progreso comparativo o el declive del movimiento; pero es decepcionante en último término saber que después de medio siglo de debate, un proyecto de ley que prevé el derecho de autor internacional debería someterse por primera vez a votación en la Cámara de Representantes y sufrir una grave derrota. El derecho de autor internacional es una de esas raras cuestiones en las que es muy difícil descubrir más de un lado, y por esta razón no es fácil argumentar en su nombre con la frialdad y discreción adecuadas.

Sin embargo, la única manera de tratar cualquier cuestión es practicar la paciencia y entender los argumentos, o lo que se entiende por argumentos, contra una medida exigida por igual por la honestidad común y el sentido común. Que se diga francamente, desde el principio, que los derechos de autor internacionales no son una panacea para todos los males existentes, ni una solución para un número considerable de los problemas que perturban a la humanidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como todas las medidas de mejora, suscita un gran entusiasmo entre los más interesados, y sus ardientes partidarios le dan un alcance y una importancia que ninguna medida legislativa ha poseído o poseerá jamás. Está bien que así sea, porque si el movimiento no suscitara tanto entusiasmo, sus posibilidades de vida y de éxito serían realmente escasas. Al mismo tiempo, hay que recordar que el reclamo celoso de los fervientes partidarios de cualquier proposición, por muy bien fundada que sea, seguramente despertará resentimiento, mientras que la naturaleza humana se constituye como es ahora y siempre ha sido. (...) El instinto natural y apropiado de Harry Percy fue, sin duda, responder que la gente hasta entonces siempre se había llevado muy bien con el sebo de cordero, y que él se oponía al "parmaceti"; pero como había otras circunstancias de irritación, su respuesta fue aún menos considerada.

Otros Elementos

Por lo tanto, es importante -más importante de lo que muchas personas creen- situar cualquier medida de reforma en el terreno exacto que le pertenece, y que al final será el más fuerte. Pocas veces vale la pena entrar en una discusión sobre los derechos naturales o los principios inmutables de la justicia abstracta; porque las cosas que pasan bajo esos nombres suelen ser cualquier cosa menos naturales o inmutables, siendo casi invariablemente los frutos de mucha lucha y debate, establecidos lentamente por el hombre en su largo viaje, a través de los siglos, por el camino áspero y polvoriento que ha llevado a la raza desde las tierras oscuras del salvajismo hasta el punto en que hemos llegado hoy.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mejor, más segura y más convincente manera de argumentar esta o cualquier otra cuestión similar es atenerse a los hechos y condiciones a los que ahora nos enfrentamos, y demostrar por medio de ellos que la causa que defendemos se basa en el derecho y la justicia, mucho más fuerte que cualquier cosa que la naturaleza o el razonamiento abstracto puedan dar. Esto es especialmente cierto en el caso de los derechos de autor internacionales; pues los derechos de autor internacionales son una cuestión de propiedad de un tipo muy refinado, y los derechos de propiedad, más que casi cualquier otra cosa, han sido el resultado de un trabajo humano muy doloroso, y de muchos argumentos extraídos de la conveniencia y de la lógica ilógica de los hechos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad en su origen es una simple cuestión de fuerza.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La famosa línea de que "ellos deben tomar quién tiene el poder, y ellos deben conservar quién puede", resume la concepción más temprana de los derechos de propiedad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando los hombres salieron de la barbarie y comenzaron a formar comunidades y estados y a establecer gobiernos, la sociedad organizada intervino para proteger a sus miembros en el goce de los derechos de propiedad que cada uno de ellos había mantenido antes con la fuerza de su propia mano derecha. Así, el título de propiedad sustituyó a la espada como prueba de propiedad, y el abogado sustituyó al hombre en armas como su defensor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad en la tierra y en las cosas visibles y corpóreas es ahora de gran antigüedad, y la misma idea se ha extendido más recientemente a las evidencias de la propiedad, así como a la propiedad misma.

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Durante este desarrollo, sin embargo, los derechos de propiedad avanzaron en otra dirección.

Al principio, solo eran admitidos y custodiados entre los miembros de la comunidad o del Estado que había promulgado la ley de protección.

Idea

Los derechos de propiedad del extranjero y del extranjero no se reconocieron al principio; solo se han reconocido lenta y a regañadientes, y no se completaron hasta tiempos comparativamente recientes. El último paso de todo lo que había que dar era el que reconocía la propiedad en las ideas, y que daba al inventor y al escritor un derecho legal del propietario sobre el producto de sus cerebros. Por el Estatuto de Ana, la propiedad en la literatura, o copyright, recibió su reconocimiento legal en el mundo anglosajón; y cuando los redactores de la Constitución se unieron, ellos también reconocieron los derechos del inventor y del escritor al otorgar al Congreso el poder de aprobar leyes de patentes y copyright.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como en el caso de otros derechos de propiedad, el siguiente paso fue otorgar al extranjero y al extranjero la misma protección legal en materia de ideas que se dio a los nativos del Estado. Esto lo han hecho todas las naciones de alta civilización excepto los Estados Unidos.

En este país, reconocemos la propiedad, tanto personal como real, y la protegemos por ley; y ofrecemos la misma protección a la propiedad real y personal del extranjero dentro de nuestras puertas que a la de nuestros propios ciudadanos. También protegemos a nuestros propios autores, pero ahí nos detenemos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Le decimos al forastero: "Tu billetera y tu mercancía están tan seguras aquí, bajo nuestras leyes, como la billetera o la mercancía del ciudadano americano, y aquellos que te las quiten sin orden judicial serán castigados de acuerdo con la ley". A sus ideas, sin embargo, -una especie de propiedad que nosotros, al igual que el resto del mundo civilizado, reconocemos como tal entre nuestros propios ciudadanos-, no les daremos ninguna protección ni reconocimiento: tomaremos estas ideas y pensamientos suyos; no les pagaremos nada por ellas, y no tendrán ninguna compensación". Esta es una declaración clara del caso tal como está hoy en día (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Robamos la propiedad literaria de autores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y nos negamos a abandonar la práctica de la contratación.

Nunca se ha hecho ningún esfuerzo para cuestionar la afirmación de que robamos al autor extranjero, pero parece tener poco efecto sobre quienes defienden la piratería literaria. Aparentemente, es necesario discutir con estas personas sobre este punto, aunque parece absurdo, en esta etapa de la historia del mundo, hacer un argumento muy detallado en nombre del octavo mandamiento. (...) Sin embargo, cuando el oponente dice en esencia que no le importa si la apropiación de la propiedad de autores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) es correcta o incorrecta, de acuerdo con los principios de lo correcto y lo incorrecto aceptados entre todos los hombres civilizados, es al menos obvio que es una pérdida de tiempo tratar de discutir con él sobre esa base.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo único que hay que hacer es encontrarse con él en su propio terreno, y tratar allí con lo que él se complace en llamar su argumento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que él propone bajo este honorable nombre consta de dos partes: una declaración errónea de los hechos y una apelación al prejuicio. El opositor declara que el derecho de autor internacional no debe ser permitido porque hará que la literatura sea muy apreciada, y por lo tanto perjudicará al pueblo estadounidense en un punto muy importante; y esto es todo lo que dice, aunque lo dice en gran extensión y con muchas decoraciones retóricas. El ataque puede ser respondido tan brevemente como se realiza.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La afirmación de que el derecho de autor internacional haría que la literatura fuera muy apreciada es una mera afirmación, sin ningún hecho que la justifique. Que los libros se publiquen en ediciones baratas o en ediciones caras depende enteramente del carácter del libro y de las condiciones del mercado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los Estados Unidos, con su vasta población lectora, exigen libros baratos del tipo popular; y el pueblo de los Estados Unidos, en consecuencia, tendrá libros baratos, ya sea que haya derechos de autor internacionales o no, porque una ley inexorable obliga al vendedor de cualquier cosa a satisfacer las demandas de su mercado. El sistema inglés de la novela en tres volúmenes, publicada a un alto precio y obtenida a través de bibliotecas en circulación, es peculiar de Inglaterra, es tan torpe como la moneda inglesa, y se habría eliminado hace mucho tiempo si no fuera por el intenso conservadurismo del pueblo inglés. Es un sistema totalmente malo, y nunca pudo ni podrá ser transferido a ningún otro país.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Francia y Alemania tienen derechos de autor internacionales, y ambos proporcionan a la gente libros más baratos que cualquier otro que hayamos podido producir en este país.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los franceses y los alemanes tienen sus "bibliotecas" o "series" como nosotros, y se venden a un precio tan bajo como cinco, e incluso dos, centavos por número.

Pero hay una marcada y dolorosa diferencia entre las publicaciones baratas de Francia y Alemania y las nuestras: están compuestas por todo lo mejor de la literatura de sus respectivos países y del mundo, mientras que al menos el noventa por ciento de nuestras publicaciones de carácter similar contienen lo peor y más trivial de la literatura.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La razón de esta mala calidad en las publicaciones baratas de América es la ausencia de derechos de autor internacionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los editores que se ganan la vida con publicaciones baratas, tentados por el deseo de novedad y por el hecho de que pueden obtener las últimas obras de autores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) sin pagar nada a cambio, se ven obligados a limitarse casi exclusivamente a las publicaciones extranjeras actuales. El resultado, por supuesto, es que la gran masa de estas reimpresiones consiste en ficción; y como la cantidad de buena ficción es extremadamente limitada, mientras que las demandas de estas bibliotecas baratas son incesantes, sucede que la gran mayoría de estas publicaciones son novelas de la clase más pobre, ya sea absolutamente viciosas o desesperadamente debilitantes para la mente. Si se aprobara una ley internacional de derecho de autor, las bibliotecas baratas continuarían, porque el mercado las exige, y la literatura no sería más cara, aunque los beneficios de la editorial podrían ser menores.

Pero en lugar de reimprimir toda la basura que proviene de las imprentas de Londres y París, los editores, al tener que pagar derechos de autor a cada escritor, imprimirían solo los mejores libros, porque desearían tener, en la medida de lo posible, algo intrínsecamente valioso para su dinero; y al mismo tiempo tomarían el trabajo del escritor estadounidense más rápidamente que el del extranjero.

En otras palabras, en el marco de los derechos de autor internacionales deberíamos tener tanta literatura barata como la actual, pero ya no existiría la tentación de discriminar al autor estadounidense y a la literatura decente en general, con el fin de reimprimir cualquier obra extranjera, por muy mala o pobre que sea, simplemente porque no cuesta nada.

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De hecho, la tentación se invertiría. Se alentaría a los editores a reimprimir en formas baratas solo lo mejor de los libros modernos, sobre los que vale la pena pagar el derecho de autor, o lo mejor de los libros sobre los que ha expirado el derecho de autor, por la sencilla razón de que solo los mejores, en este último caso, sobrevivirían. Demasiado para el argumento de que los derechos de autor internacionales harían que la literatura fuera muy apreciada por el pueblo. Es tan falso que es difícil discutirlo pacientemente. El derecho de autor internacional dejaría el precio de la literatura popular justo donde está y, al mismo tiempo, mejoraría enormemente su nivel. Ahora, la segunda parte de lo que los enemigos del derecho de autor internacional llaman su argumento, pero que en realidad es una mera apelación al prejuicio.

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Dicen que la medida redunda en interés de los editores, para que puedan crear un fideicomiso y aumentar el precio de la literatura en su propio beneficio y, por cierto, en beneficio de unos pocos autores estadounidenses y de los autores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) en general.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como la mayoría de los llamamientos al prejuicio, esta alegación es absolutamente falsa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La única confianza en los libros que ha salido a la luz hasta ahora es la que se ha propuesto en reimpresiones extranjeras, y la que promueve un fideicomiso es la actual restricción sobre el. Escritor americano.

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No es rentable imprimir las obras de un autor estadounidense, por muy populares que sean, de forma barata, porque es necesario pagarle los derechos de autor, mientras que las obras del escritor extranjero no se pueden obtener por nada. Así, el escritor estadounidense se ve privado de su derecho de autor en otros países, se le excluye de la mejor parte de su propio mercado, a veces se le excluye totalmente de su propio mercado, y siempre se le discrimina severamente, mientras que el gran cuerpo del pueblo estadounidense se ve obligado a leer las obras de escritores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y no se le permite, a causa del precio, leer las suyas propias. No es cierto, por lo tanto, que este proyecto de ley beneficiaría a los editores o crearía fideicomisos. Es perfectamente cierto que beneficiaría al autor estadounidense.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Le permitiría obtener los derechos de autor en otros países donde se reimprimen sus obras y, lo que es infinitamente más importante, le daría una oportunidad justa en su propio mercado, y no le sometería a la ruinosa competencia de los productos robados. También es cierto que beneficiaría al autor extranjero.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La regalía que pertenece al autor extranjero, y de la que ahora le privamos, en virtud de los derechos de autor internacionales, iría en su bolsillo en lugar de en el bolsillo del editor estadounidense; porque es un completo engaño suponer que los frutos de este robo van a parar al pueblo estadounidense (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma en línea de ciencias sociales y humanidades). Robin Hood, se nos dice en varias baladas y leyendas agradables, tomó de los ricos para dar a los pobres, pero es de temer que el robo ha degenerado desde entonces, o que los relatos que obtenemos de antiguos robos son como muchas otras tradiciones atractivas, en gran parte míticas. El ladrón moderno, en la medida en que la observación nos enseña, no distribuye, por regla general, los frutos de su robo entre sus conciudadanos menos afortunados.

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De acuerdo con el egoísmo ilustrado que se encuentra en el fondo de la civilización moderna, pone el producto de sus trabajos en su propio bolsillo; y de acuerdo con este mismo principio, los hombres que roban al autor extranjero de sus derechos de autor ponen ese derecho de autor en sus bolsillos, y no en los bolsillos de aquellos a quienes venden el botín (véase qué es, su concepto; y también su definición como "booty" en el derecho anglosajón, en inglés) de sus víctimas. Uno duda en ofrecer cualquier argumento en nombre de los derechos de autor internacionales que no sea el que está contenido en la simple declaración de que es correcto y honesto.

Sin embargo, hay muchos argumentos convincentes que descansan sobre la base de la conveniencia y el sentido común. Si establecemos los derechos de autor internacionales, beneficiaremos a los autores estadounidenses, que sin duda merecen un juego limpio a manos del pueblo estadounidense.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los escritores de Estados Unidos, los periodistas, los ensayistas, los novelistas y los historiadores, todos hombres que trabajan con su pluma, se beneficiarían de esta ley; y lo que ayuda a una clase de la comunidad sin dañar a otra ayuda a todos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los escritores de los Estados Unidos no piden al Congreso subsidios o subvenciones, recompensas o protección.

Piden simplemente un campo justo y justicia. Piden que a las editoriales estadounidenses no se les ofrezca una prima para comprar los escritos de personas ajenas. A esto tienen derecho, y su carácter e importancia entre un pueblo inteligente y libre exige que la justicia que no puede ser rechazada por mucho tiempo sea rápidamente acordada. Para los hombres que comparten con los escritores en la elaboración de libros, para los impresores que establecen el tipo y pasan las hojas a través de la prensa, para los archivadores, los electrotipistas y el resto, el proyecto de ley que se ha estado discutiendo sería de gran beneficio, ya que aumentaría a la vez la cantidad de trabajo involucrado en la producción de libros. Todos los libros extranjeros, prácticamente, para los cuales había alguna demanda serían reimpresos aquí, y muchas obras que ahora no se pagan por reimprimir, y que se venden en ediciones extranjeras, bajo derechos de autor internacionales, se harían e imprimirían en los Estados Unidos.

Además, los Estados Unidos tienen el mayor número de lectores de cualquier nación del mundo, y los derechos de autor internacionales harían de Nueva York el centro para la publicación de libros escritos en inglés, porque los negocios siempre se concentrarán en el mercado más grande. Más importante que cualquiera de estas consideraciones es el hecho de que los derechos de autor internacionales llegarían muy lejos para evitar la avalancha de ficción extranjera barata con la que ahora estamos inundados. Por nuestras leyes existentes, obligamos a los niños y niñas, a los jóvenes, a los hombres y mujeres de América, a la edad más impresionable, cuando la mente es tocada especialmente por las obras de la imaginación, una masa de ficción que presenta un conjunto de ideas, sociales, morales y políticas, totalmente diferentes de las nuestras, y en muchos aspectos mucho peores. Por nuestra bárbara discriminación contra el escritor norteamericano y contra la buena literatura, les obligamos a leer la escrupulosa novela francesa en papel gris, de tipo romo, y la ficción inglesa de segunda clase, dedicada a describir la aristocracia británica desde el punto de vista del lacayo y la criada de la dama. Tengamos un sistema que fomente la publicación, en las formas más baratas posibles, como la de Francia y Alemania, de la mejor literatura del mundo, y que fomente también la publicación barata de las obras de los escritores estadounidenses que simpatizan con las ideas y el pensamiento estadounidenses. El mundo tiene una deuda mayor con sus escritores de libros, probablemente, que con cualquier otro hombre que haya vivido.

En las nobles palabras del Dr. Johnson, son los hombres que "nos ayudan a disfrutar de la vida, o nos enseñan a soportarla". Es un insulto a las personas más generosas de la tierra suponer que guardan rencor a los hombres y mujeres que ministran para su diversión y su instrucción, que los consuelan en la hora de la enfermedad o del cansancio, con quienes se han reído y llorado, y se han estremecido y regocijado, el pequeño porcentaje que se concede al autor en cada ejemplar de su libro. El pueblo estadounidense está más que dispuesto a hacer este acto de justicia, y las confianzas y combinaciones contra las que tanto se ha gritado se encontrarán, no del lado del autor estadounidense, sino contra él, -entre las compañías de noticias y los editores de reimpresiones baratas, que estimulan y sostienen la oposición hecha contra el derecho de autor internacional en nombre del pueblo, y que no pueden ser convencidos ni siquiera de la verdad de la máxima del Dr.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Franklin, de que la honestidad es la mejor política, por no decir, nada más. Por el bien del autor estadounidense que ahora es robado, por el bien del autor extranjero que ahora es saqueado, por el bien de ese vasto cuerpo de personas que leen libros en los Estados Unidos, y a quienes ahora imponemos todas las cosas peores y más baratas que las imprentas del mundo emiten, debería aprobarse un proyecto de ley de derechos de autor internacionales. Sobre todo, debe ser aprobada por el honor y el buen nombre del país.

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No se convierte en Estados Unidos, que ocupa un lugar destacado en la vanguardia de las naciones, pararse como un ladrón de carreteras al lado del camino de la civilización, y robarle al autor extranjero su propiedad con una mano, mientras que priva al autor estadounidense de sus derechos con la otra.

Protección Internacional del Derecho de Autor en el DIPr

En esta sección se examinan ciertos aspectos jurídicos de protección internacional del derecho de autor, dentro del marco mucho más general del Derecho Internacional Privado.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Bibliografía

REMIRO BROTONS, Antonio.

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Derecho internacional.

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McGraw-Hill, Madrid, 1997. RIVAS, Alejandro Javier. Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet. Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999. ROBLES MORCHON, Gregorio. Elementos del derecho comunitario. Ed.

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Mapfre, Madrid, 1996. RODRÍGUEZ CARREÓN, Alejandro. El derecho internacional en el umbral del siglo XXI. Universidad de Málaga, 1999. RODRÍGUEZ CARREÓN, Alejandro J.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lecciones de derecho internacional público. Ed. Tecnos, Madrid, 1998, 4ª edición.