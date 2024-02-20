Protección Internacional de Patentes

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Conceptos básicos de las estrategias de solicitud internacionales

Usted tiene un investigador que ha desarrollado un invento interesante y ya ha decidido presentar una solicitud de patente en los Estados Unidos. Ahora debe decidir si también debe presentar solicitudes de patente en el extranjero y, de ser así, dónde. El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de presentar solicitudes de patente en todos los países del mundo puede aumentar rápidamente, ya que hay alrededor de 200 países en los que se dispone de cierto grado de derechos de patente.

Otros Elementos

Por lo tanto, deberá ser selectivo en cuanto a dónde presentará las solicitudes de patente. Se deben considerar muchos factores al decidir dónde presentar solicitudes de patentes extranjeras. Algunos factores se relacionan con el desarrollo comercial o la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de la invención, y otros factores se relacionan con el estado legal de la invención.

Por ejemplo, ¿la invención se considerará "novedosa" en los países donde desea presentarla? ¿Permiten los países patentar el tipo de tecnología que su inventor ha desarrollado? Algunos países no ofrecen protección de patente para software de computadora, por ejemplo. Otro factor a considerar es si podrá hacer cumplir su patente una vez que la reciba. El grado de respeto judicial que se da a las patentes en diferentes países varía considerablemente. Algunos países tienen leyes que permiten que una parte obtenga una patente, pero casi no tienen mecanismos de cumplimiento. Específicamente, estas son algunas de las preguntas comerciales y legales que se deben tener en cuenta al planificar una estrategia de solicitud de patente extranjera: ¿Qué tan grande es el mercado para su invención en un país en particular? Si el mercado para la invención es relativamente pequeño, puede que no valga la pena el gasto de presentar una solicitud en ese país en particular. Un punto de referencia que utilizan algunas empresas es de US $ 5 millones en ingresos por año para la invención. ¿Qué tan grande es el mercado para su invención en una región particular? Muchos inventos son específicos de la región.

Por ejemplo, si su invención es una planta transgénica de arándanos, es probable que no necesite considerar la presentación en la región de África ecuatorial, ya que las plantas de arándanos no crecen allí.

Además, puede ser que un producto patentado tenga un mercado importante en un puñado de países y solo una pequeña cantidad de interés en otros.

Además, cubrir los principales mercados puede proporcionar una ventaja en las economías de escala. Si la mayoría de sus clientes potenciales se encuentran en países donde usted tiene protección de patentes, es posible que tenga ventajas de fabricación y costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) tan fuertes que no necesita tener cobertura de patentes en países menos importantes. ¿Dónde están los principales centros de fabricación para usted y para sus competidores? Ciertas regiones del mundo son centros de manufactura para diferentes industrias. Por ejemplo, las economías del Lejano Oriente de Singapur, Hong Kong, Corea, Indonesia, Tailandia, la República de China, China (República Popular de China) y Japón son importantes países fabricantes para las industrias de computadoras y semiconductores. ¿Dónde están los mercados emergentes? Los países en desarrollo pueden fortalecer sus leyes de patentes y, por lo tanto, hacer que las patentes sean más valiosas en un futuro próximo. Por ejemplo, China ha revisado recientemente sus leyes de patentes y debe considerarse para ciertos inventos. Todavía hay muchos problemas para hacer cumplir las patentes en China, pero a largo plazo, el tamaño del mercado podría compensar las dificultades a corto plazo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como otro ejemplo, la reciente adhesión de Vietnam a la Organización Mundial del Comercio (OMC) requerirá un progreso tangible hacia la implementación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.1 Un aspecto importante de esto será el fortalecimiento de las leyes de patentes y su aplicación. ¿Sería valiosa una patente defensiva? Puede valer la pena archivar en un país en particular, incluso si un mercado es pequeño, si sabe que un competidor importante está haciendo negocios o tiene una planta de fabricación en ese país. Posiblemente, puede hacer que el competidor le otorgue la licencia de la nueva tecnología o al menos evitar que el competidor comercialice su invento en ese país. ¿Tienes tiempo limitado? Algunas tecnologías solo tienen una vida útil de unos pocos años, y puede esperar obtener ingresos de los aranceles de licencia solo en los primeros años de una patente. Otras tecnologías están en desarrollo durante un largo período de tiempo y solo tienen valor económico en los últimos años de la patente. Puede llevar diez años obtener una solicitud de patente japonesa. Aunque es posible que pueda demandar con éxito a un infractor y recuperar regalías retroactivas a su fecha de presentación, para entonces el competidor ya estará en el mercado.

Además, a menudo no puede obtener una orden de restricción para que el competidor deje de infringir hasta que la patente se haya emitido. ¿Tiene fondos limitados para gastar en protección de patentes extranjeras? Puede que valga la pena elegir cuidadosamente solo unos pocos países y gastar todo su dinero en obtener patentes amplias y bien procesadas en esos países en lugar de obtener patentes limitadas en muchos países. Otra estrategia sería concentrar todos sus esfuerzos en las características clave de su tecnología que necesitarán los competidores para ser competitivos. ¿Cuál es el estado de una solicitud de patente en el país extranjero de interés? En algunos países, como Japón, las solicitudes publicadas se respetan casi como si fueran patentes ya emitidas y pueden proporcionar oportunidades de licencia. Esta costumbre local puede hacer que una solicitud de patente no emitida sea valiosa, incluso si la oficina nacional de patentes tiene la reputación de dejar que las solicitudes de patente queden pendientes durante mucho tiempo. ¿Sería tu invento considerado novedoso en tu país de interés? La mayoría de los países requieren que una invención sea no revelada o novedosa a partir de la fecha de presentación efectiva de la solicitud.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los requisitos de novedad varían considerablemente de un país a otro. Algunos países requieren una novedad absoluta (que, en términos prácticos, significa que una solicitud de patente debe presentarse antes de cualquier divulgación pública), mientras que otros países otorgan períodos de gracia a los inventores o solicitantes, luego de la divulgación, para presentar solicitudes de patente. ¿Dónde están sus competidores presentando sus solicitudes de patentes? El lugar de presentación puede ser indicativo de planes de negocios futuros. Es posible que desee archivar en los mismos países que sus competidores, incluso si inicialmente no planea fabricar o vender su invención en esos países. ¿Hay secretos comerciales en su aplicación? La mayoría de las solicitudes extranjeras (y la mayoría de las solicitudes de patentes de EE. UU. Presentadas el 29 de noviembre de 2000 o después) se publican aproximadamente 18 meses después de su fecha de prioridad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La invención puede ser de mayor valor cuando se mantiene como un secreto comercial durante un tiempo potencialmente ilimitado que cuando se divulga en una patente, que tiene una vida útil limitada. ¿Pueden los titulares de derechos de patente obtener ventajas fiscales en países extranjeros? Las patentes se pueden incluir con una licencia de transferencia de tecnología para transferir el estado de los impuestos, lo que permite la expatriación de fondos con menos impacto fiscal. Autor: Williams

Opciones para la presentación de solicitudes internacionales de patente

Resumen

Una vez que se ha tomado la decisión de presentar una solicitud de patente, hay tres opciones para presentar en un país extranjero:

presentar directamente en la oficina de patentes del país de interés,

presentar en una oficina de patentes regional, o

archivo utilizando los procedimientos establecidos en el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).

Estas opciones de presentación se discuten a continuación.

A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, las solicitudes en la mayoría de los demás países se presentan a nombre del (de los) cesionario (s), no del (de los) inventor (es).

Aplicaciones nacionales

Antes del 1 de junio de 1978, la presentación de una solicitud de patente directamente en la oficina de patentes de un país extranjero era la principal forma de obtener protección por patente extranjera.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los solicitantes a menudo confiarían en los derechos otorgados en virtud del Convenio de la Unión de París (es decir, para los países miembros del Convenio de París) para un derecho de prioridad.3 Este derecho de prioridad le permite a un residente de un país que es miembro del Convenio de París presentar primero una solicitud de patente en cualquier país miembro y luego, dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación original, presentar solicitudes de patente para la misma invención.

en cualquiera de los demás países miembros. Por tratado, las solicitudes posteriores reciben fechas de presentación efectivas que son iguales a la fecha de presentación original.

En otras palabras, se tratarían como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud, siempre que se presentaran dentro del período de 12 meses. A los solicitantes que presenten una solicitud posterior en un país que sea miembro del Convenio de París no se les dará la prioridad de su solicitud original. Si es posible, los solicitantes deben considerar presentar cualquier solicitud en un país que no sea miembro el mismo día que su primera solicitud del Convenio de París. Cabe señalar que aunque la República de China no es miembro del Convenio de París, las solicitudes de patente presentadas en los Estados Unidos pueden tener prioridad sobre las solicitudes presentadas en la República de China debido a un acuerdo bilateral entre los dos países (efectivo 10). Abril de 1996). El período de prioridad es de 12 meses para invenciones y nuevas aplicaciones de modelo de utilidad; El período es de seis meses para las nuevas aplicaciones de diseño. Se deben cumplir varios requisitos para que se conceda la prioridad. Por ejemplo, se debe reclamar prioridad en la fecha de presentación de la solicitud presentada en la República de China, el solicitante de la solicitud de ese país debe ser el mismo que el solicitante de la solicitud de EE. UU., Y la invención divulgada en la solicitud de la República de China debe Serán los mismos que los de la solicitud estadounidense correspondiente. Una de las principales desventajas de presentar la solicitud directamente en países individuales es que dicha estrategia puede ser muy costosa, ya que los solicitantes deben pagar las tarifas de presentación individuales, las tarifas de los abogados de patentes, las tarifas de asociados extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y los posibles costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de traducción al inicio del programa de patentes.

Aplicaciones regionales

Una alternativa potencial a la presentación directa en cada país de interés es la presentación en una oficina regional de patentes. Estas oficinas de patentes han surgido a través de tratados internacionales. Ejemplos de oficinas de patentes regionales son la Oficina Europea de Patentes (OEP),4 la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI),6 y la Convención de Patentes de Eurasia (EA). A menudo, la OEP es la más importante desde el punto de vista comercial de las oficinas regionales de patentes, por lo que sus procedimientos se analizarán con más detalle. El uso de la EPO permite un sistema de procedimiento uniforme para presentar una solicitud de patente en los países miembros europeos. El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de presentar una solicitud de patente en el OPO es de aproximadamente US $ 10,000. Esta cifra incluye los honorarios de presentación de EPO, los honorarios de abogados de los EE. UU. y los honorarios cobrados por el asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) de EPO.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La EPO no permite que los abogados de patentes de EE. UU. se comuniquen directamente con ella, por lo que se debe contratar a un abogado de patentes europeo, o un agente calificado para ejercer en la EPO, para ciertos aspectos del proceso de presentación y enjuiciamiento. La solicitud es revisada por un examinador de la EPO basándose en la investigación de la técnica anterior a la luz de las reclamaciones. El examinador debe considerar un informe de examen del Capítulo II del PCT, si corresponde. (El procedimiento PCT se discute con más detalle a continuación).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OEP emite una declaración de acción oficial.

Aspectos

Los abogados de patentes de Estados Unidos responden a la acción oficial a través de sus socios europeos.

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Después de un examen exitoso, la solicitud se concede como una patente europea.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cabe señalar que la protección provisional puede estar disponible durante el período de espera al presentar una traducción de las reclamaciones en cada país designado. Sin embargo, el solicitante no obtiene ningún derecho de patente exigible hasta que la patente europea esté registrada o "validada" en cada uno de los países en los que se solicita la protección.

El registro puede ser costoso porque además de las tarifas de emisión y de traducción del gobierno, se incurrirá en tarifas adicionales para el asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) europeo y los agentes locales en cada país. Una vez validada la patente europea, las cuotas anuales de mantenimiento, o anualidades, se pagarán periódicamente en cada uno de los países. Tema: mundo. Las tarifas de mantenimiento varían considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, las anualidades en el Reino Unido y Francia pueden llegar a un total de aproximadamente US $ 7,000, mientras que en Alemania pueden alcanzar un total de aproximadamente US $ 18,000, durante la vigencia de la patente. Por supuesto, estas son estimaciones y están sujetas a cambios.

Aplicaciones PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) es un acuerdo internacional (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) que proporciona un procedimiento unificado y simplificado para presentar múltiples solicitudes de patentes extranjeras a través de una única solicitud inicial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los países industrializados son miembros del PCT, incluidos muchos países que también son miembros de diferentes oficinas regionales de patentes. Tenga en cuenta que esta lista cambia constantemente a medida que nuevos países se unen al PCT. Todos los países miembros del PCT están obligados por el Convenio de París; sin embargo, no todos los estados miembros del Convenio de París son países miembros del PCT. Si tiene preguntas sobre si ciertos países son países miembros del PCT, puede consultar el boletín informativo más reciente del PCT, en la Web, o ponerse en contacto con el servicio de asistencia del PCT. La Regla 4.10 del PCT permite a los solicitantes reclamar la prioridad de una solicitud presentada anteriormente en, o para, un país miembro de la OMC10 que no es parte en el Convenio de París. Los procedimientos establecidos en el PCT permiten a los solicitantes obtener y / o conservar la fecha de prioridad de la primera solicitud presentada en cualquiera de los países miembros del PCT, incluidos los Estados Unidos. Un solicitante presenta una copia de la solicitud en una oficina PCT y paga la tarifa de presentación PCT. Esta presentación de la solicitud de patente puede ser la primera vez que se presenta en algún lugar, o puede ser una solicitud que reivindica prioridad sobre una solicitud presentada anteriormente, siempre que se presente dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación inicial. Junto con una copia de la solicitud, el solicitante presenta una solicitud PCT.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se presenta la solicitud, se presume que el solicitante desea designar a todos los países u oficinas regionales disponibles, reservándose así el derecho a, en un momento posterior, presentar solicitudes nacionales (o regionales) que reclamen prioridad a la solicitud presentada por primera vez.

En la casilla No. V del formulario de solicitud del PCT, se afirma que " La presentación de esta solicitud constituye, conforme a la Regla 4.9 (a), la designación de todos los Estados contratantes [énfasis agregado] obligados por el PCT en la fecha de presentación internacional, para la concesión de todo tipo de protección disponible y, cuando corresponda, para la concesión de patentes regionales y nacionales. ”En otras palabras, la prioridad de la primera solicitud presentada es automática e integral, con todas las designaciones posibles. El formulario de solicitud PCT, sin embargo, prevé la "des-designación" de Alemania, Corea, Rusia y Japón (por ejemplo, si ya se han presentado solicitudes en estos países). Es fundamental tener en cuenta que si se desea la protección por patente en un país que no es PCT, el solicitante debe presentar la solicitud directamente en ese país. Al presentar una solicitud internacional que se basa en el período de gracia de un año del Convenio de París para una fecha de prioridad, el período de tiempo para presentar la solicitud en el extranjero se calcula a partir de la fecha de la solicitud nacional presentada por primera vez.. Para la mayoría de los solicitantes de EE. UU., la solicitud nacional presentada por primera vez es una solicitud de EE. UU.

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No provisional regular.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que si se presenta una solicitud provisional en los EE. UU.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como primera solicitud presentada, el período de gracia de un año comienza con la presentación de esta solicitud provisional y no con la presentación de la “conversión” no convencional Solicitud provisional en los Estados Unidos que reivindica prioridad sobre la aplicación provisional.

Otros Elementos

Por lo tanto, si se presenta una solicitud provisional, la fecha de conversión para la solicitud no provisional de los EE. UU. y la fecha límite del Convenio de París para la presentación de las solicitudes internacionales son el mismo día.

Otros Elementos

Por lo tanto, la solicitud internacional y la solicitud regular de los EE. UU.

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Debe presentarse en la misma fecha. El solicitante no recibe un año adicional más allá de la solicitud regular de EE. UU. para presentar sus solicitudes internacionales. El procesamiento de una solicitud PCT tiene dos partes. El Capítulo I implica el procesamiento inicial de la solicitud, una búsqueda de la técnica anterior y la publicación de la aplicación y los resultados de búsqueda. El capítulo II implica un examen preliminar internacional opcional. Una vez que el solicitante decide presentar una solicitud PCT, ingresa al Capítulo I presentando una solicitud de oficina PCT, una copia de la solicitud y la tarifa de presentación PCT.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud en la mayoría de los países se hace a nombre del propietario de la invención, no del inventor, como en los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presentación PCT de la solicitud de patente puede ser la primera presentación, o una solicitud PCT que reclama prioridad a una solicitud presentada anteriormente puede presentarse, siempre que se presente dentro de los 12 meses de la fecha de prioridad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) o la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) pueden actuar como oficinas de recepción del PCT para las solicitudes de invenciones de solicitantes que sean nacionales o residentes de los Estados Unidos. El PTO o la Oficina Europea de Patentes pueden ser designados como la autoridad de búsqueda. Luego, un examinador autorizado revisa la solicitud y se realiza una búsqueda de la técnica anterior. El examinador revisa patentes y publicaciones de todo el mundo y enumera aquellas que se consideran relevantes en el estado de la técnica, con respecto a los reclamos de la solicitud.

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Dentro de los 16 meses posteriores a la fecha de prioridad, se emite un informe de búsqueda preliminar. El solicitante tiene la oportunidad de modificar las reclamaciones en la solicitud.

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Después de 18 meses desde la fecha de prioridad, se publica la solicitud. Bajo el procedimiento PCT anterior, dentro de los 19 meses de la fecha de prioridad, los solicitantes debían elegir ingresar al Capítulo II del PCT, ingresar a la etapa nacional (es decir, presentar la solicitud en al menos algunos de los países u oficinas regionales designadas), o abandonar la aplicación.

Si el solicitante decide ingresar al Capítulo II del PCT, se requiere la presentación de una solicitud de examen preliminar y se cobrará una tarifa de presentación del Capítulo II.

Sin embargo, el límite de tiempo del Artículo 22 (1) para presentar solicitudes en etapa nacional sin la necesidad de presentar una demandaSe ha cambiado de 20 o 21 meses a 30 o 31 meses. Este cambio entró en vigor el 1 de abril de 2002.

Sin embargo, los solicitantes deben reconocer que algunos países miembros del PCT mantienen reservas con respecto a esta nueva regla de tiempo y deben permanecer cautelosos.11 Los solicitantes pueden presentar una enmienda preliminar con la demanda. Una vez hecho esto, el examinador del PCT prepara una opinión por escrito que debe ser recibida por el solicitante dentro de los 22 meses de la fecha de prioridad. El solicitante tiene la oportunidad de modificar las reclamaciones y responder a la opinión del examinador durante el período comprendido entre 22 y 28 meses posteriores a la fecha de prioridad. Un informe final del examen preliminar internacional del PCT se publica aproximadamente 28 meses después de la fecha de prioridad. El Capítulo II del PCT se cierra a los 30 o 31 meses de la fecha de prioridad. Normalmente, justo antes de la marca de 30 o 31 meses, el solicitante nuevamente debe decidir si presenta las solicitudes en al menos algunos de los países designados u oficinas regionales, o si abandona la solicitud. El solicitante puede optar por presentar la solicitud en algunos o en todos los países originalmente designados.

Sin embargo, el solicitante no puede agregar a la lista de países originalmente designados.

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Debido a que la solicitud PCT no resulta, en sí misma, en la concesión de ningún derecho de patente nacional, el solicitante debe iniciar la etapa nacional en cada una de las oficinas nacionales donde se desea la protección de la patente.

En este punto, el solicitante, a través de un abogado o agente local, presenta una copia de la solicitud internacional, una traducción de la solicitud (si es necesario), la tarifa nacional y cualquier otra documentación requerida por la oficina nacional. El resto de la acusación es similar al discutido anteriormente, cuando una solicitud se presenta directamente en una oficina nacional.

Sin embargo, las oficinas nacionales dan deferencia al informe del examen preliminar internacional del PCT y no pueden realizar una búsqueda adicional. Cabe señalar que es posible en cualquier momento durante el proceso del PCT presentar una o más solicitudes en la etapa nacional.

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No es necesario esperar hasta el final del Capítulo I o el Capítulo II para presentar una solicitud nacional o regional. Para los solicitantes de EE. UU. Que utilizan el procedimiento PCT y desean seleccionar el EPO para realizar la búsqueda de la técnica anterior, el EPO ha limitado las categorías que buscará y / o examinará.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La EPO no buscará ni examinará aplicaciones en las áreas de métodos comerciales e invenciones relacionadas. “ [E] l EPO ya no es una [Autoridad encargada del examen preliminar internacional] competente, en el sentido del Artículo 32 (3) del PCT, para solicitudes internacionales presentadas por residentes o nacionales de los EE. UU.

En la [Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU.] O [ Oficina Internacional de Marcas]. "Oficina] como oficina receptora, donde la solicitud correspondiente se presenta ante la OEP a partir del 1 de marzo de 2002 o después, y donde la solicitud contiene una o más reclamaciones dirigidas a los campos de los métodos comerciales ".12 En la década de 1990, la OEP había indicado que buscaría invenciones en el área de las telecomunicaciones, pero no examinaría estas aplicaciones. Esto significaba que los solicitantes de EE. UU.

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Necesitaban que todos los inventos de telecomunicaciones fueran examinados por la Oficina de Patentes de EE. UU., Incluso si la OEP había realizado la búsqueda.

Sin embargo, la OEP retomó su competencia como autoridad examinadora preliminar internacional, con vigencia a partir del 1 de julio de 2004, para demandas presentadas por residentes o nacionales de EE. UU. A partir del 1 de julio de 2004, para solicitudes internacionales presentadas por nacionales o residentes de los Estados Unidos, donde aplicación contiene una o más reclamaciones relacionadas con el campo de las telecomunicaciones.13 De manera similar, en el campo de la biotecnología, aunque la OEP había anunciado anteriormente que no buscaría ni examinaría las solicitudes en esa área, y que tales solicitudes debían designar a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos como la autoridad de búsqueda y examen, la OEP retomó su competencia.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como autoridad de búsqueda internacional y autoridad de examen preliminar internacional, con vigencia a partir del 1 de enero de 2004, para solicitudes internacionales presentadas por nacionales o residentes de los Estados Unidos, donde la solicitud contiene una o más reclamaciones relacionadas con el campo de la biotecnología.

Ventajas y desventajas de diferentes estrategias de aplicación

Presentaciones nacionales directas

Si el solicitante tiene solo un pequeño número de países en los que desea presentar una solicitud y decide iniciar un proceso judicial únicamente en esos países, el solicitante puede evitar los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con los pasos intermedios de presentación en el PCT o la oficina regional de patentes antes de presentación a nivel nacional. Algunos países no realizan, o limitan, el examen. Las desventajas de dirigir la presentación nacional son que:

cada solicitud será examinada de manera independiente (no se otorgará ninguna deferencia a una revisión favorable previa en un país diferente), y

las tarifas de presentación del gobierno y los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de traducción se pagarán al inicio del proceso de patentamiento.

Presentaciones regionales directas

Con solicitudes regionales directas, los solicitantes pueden evitar algunos costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de traducción (por ejemplo, el Convenio de Patente de Eurasia requiere que las solicitudes se presenten en ruso, pero los distintos países no requerirán traducciones a diferentes idiomas después de la concesión de una patente de Eurasia). Otra ventaja de las presentaciones directas es que ya no es necesario realizar un examen de fondo de la patente regional en cada uno de los países designados. Esto hace que la presentación regional directa sea especialmente rentable si se desea la protección en varios países miembros, ya que el examen regional único reemplaza los exámenes nacionales realizados por cada país miembro. Si se desea obtener protección en solo unos pocos países miembros, puede ser menos costoso presentar solicitudes en cada país individualmente, evitando así los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) asociados con los pasos intermedios de la primera presentación en la oficina regional de patentes.

Presentaciones PCT

Las solicitudes PCT conservan los futuros derechos de patente extranjera y permiten que un solicitante demore la entrada nacional en los países miembros de PCT hasta 30 o 31 meses desde la fecha de prioridad. Este período de demora puede brindar oportunidades para un mayor análisis del mercado, obtener un licenciatario o socio comercial para la invención, y obtener un informe de examen preliminar sobre las cuestiones de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial de la invención reivindicada. En última instancia, se incurrirá en los mismos costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) para la presentación o registro nacional (y posiblemente un posible procesamiento nacional adicional), los honorarios de los abogados de patentes, los honorarios de los asociados locales y los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de traducción, si corresponde, tal como lo harían si se ingresara directamente en el escenario nacional.

Además, se incurrirá en los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) intermedios adicionales asociados con la presentación y el procesamiento de la solicitud PCT.

Además, los países de interés deben ser miembros del PCT. Autor: Williams, 2007

Posibles planes internacionales de presentación

La estrategia de presentación internacional seleccionada dependerá de la importancia potencial de la invención y otras consideraciones comerciales y legales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los siguientes son ejemplos de estrategias de archivo en una variedad de circunstancias.

La invención tiene un potencial inmediato en el mercado internacional

En este caso:

Solicitud de archivo en los Estados Unidos; agilizar la obtención de una licencia de presentación en el extranjero de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos.

Después de recibir una licencia de presentación en el extranjero, preséntela en países de interés que no sean miembros del Convenio de París.

Presente una solicitud PCT que designe a todos los países PCT dentro de los tres meses posteriores a la presentación en los Estados Unidos.

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación en los EE. UU., pague las tarifas de designación para los países deseados y proceda con el procesamiento PCT.

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación en los EE. UU., presente las solicitudes nacionales en países no PCT que son países del Convenio de París.

La invención tiene un potencial de mercado internacional, pero no global

Si se sabe con anticipación qué países tienen potencial de mercado, uno podría:

Presente una solicitud PCT que designe los países de interés, incluido Estados Unidos. Si desea realizar una presentación en cualquier país que no sea miembro del Convenio de París, obtenga una licencia de presentación en el extranjero, y presente las solicitudes al recibir la licencia de presentación en el extranjero.

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación del PCT, pague las tarifas de designación y continúe con el procesamiento del PCT.

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación del PCT, presente las solicitudes nacionales en países no PCT que son países del Convenio de París.

Si no se sabe qué países pueden ser de interés en la fecha de presentación inicial, uno podría:

Presentar una solicitud de EE. UU. (Y obtenga una licencia de presentación extranjera si está interesado en algún país que no sea miembro del Convenio de París).

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación en EE. UU., presente una solicitud PCT que designe a EPO, Japón, Canadá y cualquier otro país PCT de posible interés.

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación en los EE. UU., presente las solicitudes nacionales en países no PCT que son países del Convenio de París.

El solicitante está interesado solo en los países del TLCAN

En este caso:

Presente una solicitud estadounidense.

Dentro de un período de gracia de un año, presente una solicitud en Canadá y México. (Presente en Canadá dentro de un año a partir de cualquier divulgación por parte del inventor).

Barras a la patentabilidad en países extranjeros

La mayoría de los países requieren que una invención sea "nueva o novedosa" para que el inventor o solicitante obtenga una patente para la invención.

La definición de novedad.Varía considerablemente entre los diferentes países del mundo. Algunos países tienen un requisito de novedad absoluta, es decir, la invención no se puede haber descrito oralmente o por escrito, en ningún lugar del mundo, ni se ha vendido, usado, etc., antes de la fecha de presentación o prioridad. Otros países tienen un requisito de relativa novedad. Por ejemplo, la novedad relativa puede significar que la invención no debe ser conocida en el país en particular o descrita en un documento escrito en cualquier parte del mundo (pero las revelaciones orales extranjeras no pueden destruir la novedad).

Además, un país puede otorgar a los inventores o solicitantes un período de gracia para presentar su solicitud de patente después de que ellos, o un tercero, revelen la invención. Según el Capítulo II del PCT, una reclamación no divulgada por el estado de la técnica se considera novedosa. El estado de la técnica relevante es todo lo que se pone a disposición del público, en cualquier parte del mundo, por medio de una divulgación por escrito, dibujos u otras ilustraciones, antes de la fecha correspondiente (fecha de presentación de la solicitud de patente presentada por primera vez o la fecha de presentación de la solicitud PCT). El Convenio Europeo de Patentes (EPC) tiene una visión más restrictiva de lo que es nuevo. Según el EPC, una invención se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El estado de la técnica incluye todo lo puesto a disposición del público por medio de una descripción escrita u oral, por uso, o de cualquier otra manera, antes de la fecha efectiva de presentación de la solicitud de patente europea o una solicitud de patente de la cual la solicitud europea reclama. prioridad.

Además, el contenido de las solicitudes de patentes europeas que se presentaron antes de la solicitud de prioridad, pero que se publicaron después de la fecha de prioridad, también forman parte del estado de la técnica con fines novedosos. Hay muchas variaciones en cuanto a lo que constituye una novedad en un país en particular, y estas definiciones nacionales pueden cambiar.

Otros Elementos

Por lo tanto, es muy recomendable consultar a un abogado o agente de patentes local sobre los requisitos actuales de novedad para un país determinado. Autor: Williams, 2007

Conclusiones

Cuando se administra correctamente, la protección internacional de patentes puede ofrecer muchas ventajas estratégicas y económicas para una organización, ya que busca optimizar el valor de sus invenciones.

Sin embargo, la implementación de tal estrategia de gestión de cartera de patentes requiere una planificación (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) cuidadosa, una organización coherente y un conocimiento profundo del potencial de un invento. Por ejemplo, las consideraciones críticas incluyen el potencial de mercado (tanto en términos monetarios como geográficos), la presencia o ausencia de competidores y el régimen general de protección de patentes (en términos de leyes y cumplimiento) en las diferentes naciones o regiones donde la invención podría ser utilizado, vendido, producido o comercializado. Tras sopesar cuidadosamente estas consideraciones, las opciones para la protección de patentes se pueden evaluar. Por ejemplo, Las solicitudes de patente se pueden presentar dentro de los sistemas nacionales (por ejemplo, la Oficina de Patentes de los EE. UU.), regional (por ejemplo, el OPO) o internacional (por ejemplo, el PCT), cada uno con ventajas y desventajas, según los objetivos y recursos de la organización..

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquiera que sea el curso que se tome, la planificación (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) coherente es esencial y un conocimiento profundo de todos los parámetros relevantes es fundamental.

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Finalmente, es importante recordar que una estrategia global de este tipo puede emplearse efectivamente para maximizar los objetivos comerciales o humanitarios. y un conocimiento profundo de todos los parámetros relevantes es fundamental.

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Finalmente, es importante recordar que una estrategia global de este tipo puede emplearse efectivamente para maximizar los objetivos comerciales o humanitarios. Autor: Williams, 2007