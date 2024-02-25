Protección de los Derechos de Autor

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la protección del derecho de autor. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Derechos de Autor

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Derechos de Autor

Véase la definición de derechos de autor en el diccionario.

Protección de los Derechos de Autor

El derecho de autor (droit d'auteur, Urheberrecht, diritto d'autore, copyright, auteursrecht) protege las obras creativas de los autores como su propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los temas tradicionales de protección de los derechos de autor son la literatura, la música, las obras de arte y la ciencia. Hoy en día, las obras fotográficas, los programas informáticos, las bases de datos y, en muchas jurisdicciones, las obras de artes aplicadas están protegidas por derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como tales, los derechos de autor proporcionan la base jurídica para los múltiples modelos de negocio de las industrias actuales de los medios de comunicación, los servicios de información y tecnología y el sector cultural.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor protegen al autor tanto en sus intereses económicos como morales sobre la obra y le otorgan el derecho exclusivo a prohibir el uso de sus obras o a conceder licencias. Esto permite a los autores y a los inversores amortizar los costes de producción de las obras creativas. El inconveniente del derecho exclusivo de los autores y sus cocontratantes es que la exclusividad puede impedir de forma significativa el acceso del público a la información y a los contenidos culturales. Por ello, la protección de los derechos de autor expira tras un plazo limitado de protección, que actualmente es de 70 años tras la muerte del autor en la Unión Europea. Además, las limitaciones y excepciones específicas proporcionan salvaguardas para el interés público en lo que respecta al acceso a la información y otros contenidos protegidos por derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor han sido armonizados desde principios de los años 90 por ocho directivas de la Unión Europea y un creciente cuerpo de jurisprudencia del TJCE. Además, está sujeto a una tupida red de convenios internacionales.

Perspectiva histórica y tendencias actuales

Nota: Sobre la Historia del Derecho de Autor, véase aquí. Las raíces de los derechos de autor en el sentido de una protección integral de las obras creativas pueden remontarse a la época del Renacimiento, cuando el desarrollo de la impresión moderna de libros urgió la necesidad de protección contra la copia.

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Desde finales del siglo XV, los señores concedían privilegios a los impresores tipográficos o a los editores, o directamente a los autores, para protegerlos de la reproducción no autorizada de libros y otras obras. Sin embargo, las primeras promulgaciones legales de los derechos de autor, especialmente el Estatuto inglés de Ann de 1710, seguían centrándose principalmente en la protección de los editores. Sólo más tarde, bajo la influencia del movimiento del derecho natural, se planteó la cuestión de si la persona física que creaba la obra debía ser el propietario original de los derechos de autor de la misma. A finales del siglo XVIII, surgió un vivo debate entre filósofos y juristas sobre la ilegalidad de la reproducción de libros y los derechos de los autores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las leyes que siguieron a la Revolución Francesa respondieron a esa reclamación con el reconocimiento explícito de los derechos de autor sobre sus obras. Otras jurisdicciones siguieron este enfoque y reconocieron el carácter personal de los intereses del autor y su titularidad primaria del derecho exclusivo. Pero las repercusiones del enfoque de los derechos personales sobre los derechos de autor no fueron igual de fuertes en todas las jurisdicciones europeas.

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Mientras que muchas jurisdicciones continentales, especialmente Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Polonia, Rumanía y los países escandinavos reconocían los derechos morales de los autores, la legislación inglesa se aferró a la antigua concepción de un enfoque principalmente económico de los derechos de autor. Esta dicotomía tradicional entre los sistemas continentales de droit d'auteur y el sistema inglés de derechos de autor se ha desvanecido en su mayor parte desde la adhesión del Reino Unido al Convenio de Berna (véase 4.

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Más adelante) y la armonización de las leyes de la Unión Europea en relación con algunas de las cuestiones centrales de la legislación sobre derechos de autor. La cuestión de la titularidad inicial del derecho exclusivo es la principal diferencia entre el droit d'auteur y el enfoque actual de los derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los estatutos continentales sobre derechos de autor definen a la persona física que ha creado la obra como el propietario inicial de los derechos de autor de la obra, que comprenden tanto los derechos morales como los económicos, incluso si la obra ha sido creada en el transcurso de una relación laboral. Por el contrario, en el Reino Unido el Empleador puede reclamar el derecho según la doctrina del "trabajo hecho por encargo". Un concepto similar se encuentra también en la legislación holandesa sobre derechos de autor. Por lo tanto, no deben exagerarse los diferentes enfoques a ambos lados del Canal de la Mancha. Otras diferencias pueden encontrarse en lo que respecta a la transferibilidad de los derechos de autor.

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Mientras que las legislaciones británica, holandesa, irlandesa y suiza permiten la transferencia de los derechos de autor, las legislaciones austriaca, alemana y croata niegan dicha transferencia. Esta restricción de la libertad contractual puede explicarse por el denominado enfoque "monista" que subyace en los respectivos estatutos. Según la teoría monista, el derecho de autor es un derecho unitario que comprende tanto el interés económico como el moral de los autores y que, como derecho parcialmente personal, no puede transferirse. En medio de los dos enfoques se encuentra la teoría "dualista", que permite la transferencia de los derechos patrimoniales de los autores pero niega cualquier transferencia o renuncia de los derechos morales. Este enfoque puede encontrarse en Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España. No obstante, en la mayoría de las cuestiones importantes, las leyes de derechos de autor de los Estados miembros de la Unión Europea han convergido en las últimas décadas. Hoy en día, la protección de los derechos de autor no requiere ningún registro ni ninguna otra formalidad. Este principio no sólo se acepta en la Unión Europea, sino también en Noruega, Rusia, Suiza y Turquía.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tendencia clara en Europa, durante las últimas décadas, fue bajar el listón de forma significativa en lo que respecta a los requisitos de protección. En el siglo XIX, la protección de los derechos de autor se concedía a un reducido número de obras originales de la literatura, la ciencia y las artes. Hoy en día, incluso las creaciones triviales de la rutina diaria pueden protegerse en la mayoría de las jurisdicciones. Además, la ley de derechos de autor ha abierto las compuertas a los programas informáticos (protección del software (derecho de autor y de patentes)) y a las bases de datos (protección de las bases de datos), lo que ha socavado el concepto tradicional de la ley de derechos de autor y ha cambiado su carácter a un derecho de propiedad intelectual que ofrece protección a casi todos los tipos de productos y servicios de las modernas industrias de los medios de comunicación. En las últimas décadas se han ampliado no sólo las materias cubiertas por la ley de derechos de autor, sino también el alcance del derecho exclusivo concedido a los autores y a sus socios contractuales. Esto es especialmente crucial en lo que respecta al mero uso de materiales protegidos por derechos de autor en Internet. Hoy en día, el uso de programas informáticos, bases de datos u otros contenidos digitales requiere la autorización del titular de los derechos, ya que el derecho exclusivo de reproducción cubre los actos temporales de reproducción que son técnicamente necesarios para ejecutar un programa informático o navegar por una página web.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las limitaciones y excepciones tradicionales y también las nuevas no cubren muchos casos de ese mero uso. Por lo tanto, el usuario final tiene que confiar en la autorización explícita o implícita del titular de los derechos. Esta ampliación de los derechos exclusivos puede encontrarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea y en el extranjero.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos afines y la protección jurídica de las medidas tecnológicas (protección anticopia, codificación, etc.) que impone la directiva sobre la sociedad de la información, la ley de derechos de autor, suponen una protección adicional para los titulares de derechos. La expansión de los derechos exclusivos no se ha hecho eco de un desarrollo adecuado de nuevas limitaciones y excepciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las leyes europeas sobre derechos de autor proporcionan listas de limitaciones y excepciones. Algunas de estas limitaciones y excepciones conceden privilegios a determinados grupos de usuarios (por ejemplo, personas discapacitadas, escuelas, etc.) o para determinados tipos de uso (por ejemplo, con fines educativos, uso privado, etc.) sin ningún requisito de compensación justa; éste es el caso típico del derecho de cita. Otras limitaciones y excepciones exigen el pago de una remuneración equitativa a una sociedad de gestión colectiva; este modelo se utiliza a menudo para las excepciones de copia privada. Pero este catálogo tradicional de limitaciones y excepciones sólo se ha ampliado de forma vacilante en los últimos años, obviamente porque las empresas musicales y cinematográficas han experimentado un tremendo descenso de las ventas desde la llegada de Internet y sus nuevos medios tecnológicos de difusión y recepción de contenidos mediáticos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las industrias tradicionales de los medios de comunicación aún no han conseguido establecer nuevos modelos de negocio apropiados para internet que sean aceptables para los clientes. En su lugar, han presionado con éxito para conseguir un mayor nivel de protección de sus derechos de propiedad intelectual con sólo limitaciones y excepciones muy estrechas. Esta carencia de limitaciones y excepciones no sólo es crítica en el ámbito del uso privado, sino que también es un problema importante para las escuelas, las universidades, los archivos, las organizaciones científicas y para los proveedores de servicios de Internet, por ejemplo, los motores de búsqueda.

Derecho de la Unión Europea

Desde principios de la década de 1990, la Unión Europea se ha mostrado muy activa en la armonización de la legislación sobre derechos de autor en Europa. En primer lugar, la Dir 91/250 (versión codificada Dir 2009/24) armonizó la protección de los programas de ordenador en el mercado interior (protección del software (derecho de autor y de patentes)). Según la directiva, un programa de ordenador está protegido como obra literaria si es original en el sentido de que es una creación intelectual propia del autor.

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No se debe aplicar ningún otro criterio para determinar su elegibilidad para la protección. En comparación con los conceptos tradicionales de derechos de autor, la directiva amplía los derechos exclusivos de los autores y sus socios contractuales y establece un conjunto muy restrictivo de limitaciones y excepciones. Otra característica destacable es la asignación de todos los derechos patrimoniales al Empleador en el caso de obras creadas por programadores asalariados. Siguió a la Dir 92/100 (que fue derogada y sustituida por la Dir 2006/115) sobre el derecho de alquiler y préstamo y sobre determinados derechos relacionados con los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual reconociendo un derecho irrenunciable del autor a obtener una remuneración equitativa por el alquiler de sus obras. Además, la directiva armonizaba los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los organismos de radiodifusión y los productores de fonogramas. Poco después, se promulgó la directiva sobre radiodifusión vía satélite y retransmisión por cable (Dir 93/83) para armonizar aspectos específicos de los derechos de autor y derechos afines relativos a la radiodifusión vía satélite y por cable. También en 1993, la Dir 93/83 (versión codificada Dir 2006/116) sobre el plazo de protección de los derechos de autor y determinados derechos afines armonizó el plazo de protección de los derechos de autor y lo fijó en setenta años tras la muerte del autor. El plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y películas y los organismos de radiodifusión se fijó en cincuenta años tras la interpretación o ejecución, la fijación o la primera radiodifusión. La directiva sobre bases de datos (Dir 96/9) promulgó normas armonizadas para la protección de las bases de datos que, por razón de la selección o disposición de su contenido, constituyen una creación intelectual propia del autor. Además, la directiva introdujo un nuevo "derecho sui generis" de protección para los productores de bases de datos que no está supeditado a la creación original de un autor, sino a una inversión sustancial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La directiva confirmó la tendencia general de la ley de derechos de autor de la UE, que pretendía proporcionar amplios derechos exclusivos a los autores, así como a los titulares de derechos afines, y restringir el alcance de las limitaciones y excepciones. En 2001, se adoptaron dos directivas. En primer lugar, se promulgó la Dir 2001/29 relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La directiva armonizó los principales derechos patrimoniales de los autores y sus cocontratantes, a saber, el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el derecho de comunicación al público, así como el de puesta a disposición del público de una obra. Además, la directiva adoptó una lista de limitaciones y excepciones, que en su mayoría son opcionales para los Estados miembros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los artículos 6 y 7 de la directiva también establecen las obligaciones de la Unión Europea y de los Estados miembros que se derivan de los Tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1996 (véase 4.

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Más adelante) en relación con las medidas tecnológicas y los sistemas de gestión de derechos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Directiva 2001/84 sobre el derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (derecho de participación del artista (droit de suite)) supuso el reconocimiento en toda la Unión del derecho del artista a percibir un canon basado en el precio de venta obtenido por cualquier reventa de la obra en la que participen profesionales del mercado del arte como vendedores, compradores o intermediarios. La Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (propiedad intelectual (observancia)) es la norma legislativa europea más reciente en materia de derechos de autor. Establece normas uniformes relativas a los recursos por infracción de los derechos de autor, patentes, marcas registradas y otros derechos de propiedad intelectual, junto con medios procesales uniformes relativos a la observancia de tales derechos. En 2005, la Comisión Europea publicó una recomendación sobre la gestión de los derechos en línea de las obras musicales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La recomendación proponía medidas para mejorar la concesión de licencias de derechos de autor en toda la UE para los servicios en línea. En 2008, se publicó un Libro Verde sobre los derechos de autor en la economía del conocimiento, al que siguió una comunicación de la Comisión en 2009. Esta última iniciativa se centró en las limitaciones y excepciones en los ámbitos de la publicación científica y académica junto con el papel de las bibliotecas, los investigadores y las personas con discapacidad. Por último, la Comisión presentó en 2008 una propuesta de enmienda a la Dir 2006/116 sobre el plazo de protección de los derechos de autor y derechos afines que pretendía principalmente ampliar el plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas de 50 a 95 años. Además de las directivas, las recomendaciones y los Libros Verdes, hay que tener en cuenta la jurisprudencia cada vez mayor del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) como parte esencial de los derechos de autor europeos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los principios más importantes son el reconocimiento en toda la Unión del agotamiento del derecho de distribución (TJCE, asunto 78/70 - Deutsche Grammophon contra Metro [1971] Rec. 487), la no discriminación de los nacionales de otros Estados miembros (TJCE, asuntos acumulados C-92/92 y C-326/92 - Phil Collins y otros [1993] Rec.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

I-5145) y el principio de territorialidad para los derechos de autor y derechos afines (TJCE, asunto C-192/04 - Lagardère contra SPRE [2005] Rec.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

I-7199). Como conclusión, los siguientes contornos del emergente sistema europeo de derecho de autor pueden derivarse del acervo comunitario, cuyos requisitos de protección no son muy estrictos. Hoy en día, incluso un bajo nivel de originalidad puede bastar para la protección de los derechos de autor. Además, las materias principalmente funcionales o técnicas, como los programas informáticos o las bases de datos, pueden ser objeto de protección por derechos de autor. Al mismo tiempo, se han ampliado los derechos exclusivos de los autores y sus socios contractuales. Se puede obtener protección adicional a través de los derechos conexos, es decir, los derechos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas, y mediante el uso de medidas tecnológicas y sistemas de gestión de derechos. Por el contrario, las limitaciones y excepciones no se han ampliado en la misma medida. Esto, en suma, ha desplazado el equilibrio de intereses en beneficio de los autores y titulares de derechos a expensas de los usuarios y competidores. Hasta ahora, los derechos morales se han eliminado con tanta frecuencia de la legislación europea sobre derechos de autor que su importancia se verá mermada a largo plazo. Otro ámbito que casi no ha sido tocado por la Unión Europea es el derecho contractual en materia de derechos de autor, por ejemplo, los contratos de edición. Otras áreas que faltan son las sociedades de gestión colectiva y la titularidad inicial en materia de derechos de autor, especialmente en las relaciones laborales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disposiciones relativas a estas áreas sólo se encuentran en la directiva sobre programas de ordenador de 1991.

Convenios Internacionales de Protección del Derecho de Autor

Nota: Véase un análisis sobre el "Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor". En el ámbito de la legislación sobre derechos de autor, los convenios internacionales constituyen una fuente jurídica de primera importancia. El tratado más antiguo y todavía esencial en materia de derechos de autor es el Convenio de Berna de 1886. En la actualidad, más de 160 Estados han ratificado el Convenio, incluidos los Estados miembros de la Unión Europea y la mayoría de los demás Estados industriales como China, Japón, Rusia, Suiza y Estados Unidos. El Convenio ha sido revisado varias veces; la más reciente de estas revisiones tuvo lugar en París en 1971. El principio fundamental de la Convención es el trato nacional de los autores procedentes de otros Estados miembros de la Convención. El disfrute y el ejercicio de estos derechos no pueden someterse a ninguna formalidad. Hoy en día, la protección de los derechos de autor sin registro ni otras formalidades está reconocida en la mayoría de las jurisdicciones. Un paso importante para este desarrollo fue la adhesión de Estados Unidos al Convenio en 1989. Además del principio de trato nacional, el Convenio de Berna establece ciertos derechos mínimos que los Estados miembros deben conceder a los nacionales de otros Estados miembros, entre otros, el derecho de reproducción, el derecho de radiodifusión, el derecho de traducción y los derechos morales básicos. Además, el Convenio determina un plazo mínimo de protección de cincuenta años. Estos derechos mínimos han conducido, incluso sin que los Estados miembros tuvieran la obligación de hacerlo, a una cierta armonización de las normas internas sobre los temas tratados, ya que muchos Estados miembros han decidido conceder las normas de Berna no sólo a los nacionales de otros Estados miembros, sino también a sus propios ciudadanos. Sin embargo, al carecer de un tribunal central u otra institución judicial, los Estados miembros han aplicado interpretaciones bastante divergentes del Convenio. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994 ha amplificado aún más la importancia del Convenio de Berna.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los miembros de la OMC deben reconocer las normas del Convenio de Berna complementadas con derechos mínimos adicionales ("enfoque Berna plus"). Sólo las normas del Convenio de Berna sobre derechos morales no se han incorporado al sistema de la OMC. El Convenio de Berna fue complementado en 1996 por dos nuevos Convenios negociados en la OMPI. Ambos Convenios han sido ratificados por más de ochenta Estados, incluidos los principales Estados industriales. El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor es un acuerdo especial en el sentido del Art 20 del Convenio de Berna. Reconoce explícitamente los programas de ordenador y las bases de datos (originales) como materia protegible por derechos de autor y prevé derechos mínimos adicionales, especialmente el derecho de distribución y el derecho de comunicación al público. Además, los Estados miembros están obligados a proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la elusión de medidas tecnológicas eficaces. El Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas es un tratado independiente que abarca algunos de los derechos conexos más importantes. Establece el principio de trato nacional y unos derechos mínimos para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y obliga a los Estados miembros a proporcionar protección jurídica a las medidas tecnológicas. Otro tratado de importancia capital en materia de derechos afines es la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión de 1961, la llamada "Convención de Roma".

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Más de ochenta Estados han ratificado la Convención, pero no Estados Unidos ni China.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Convención de Roma sigue la estructura normativa del Convenio de Berna: establece un trato nacional y unos derechos mínimos para los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Convención de Roma ha desempeñado un papel importante para la aceptación internacional de los derechos afines. Revisor de hechos: Schmidt

Contenido de Convenios Internacionales de Protección del Derecho de Autor

Información que se incluye en esta referencia respecto de convenios internacionales de protección del derecho de autor:

Convenios internacionales de protección del derecho de autor

Convenios recientes de protección del derecho de autor

Convenios tradicionales de protección del derecho de autor

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas

La Convención de Roma sobre la protección de los artistas interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión

La Convención Universal sobre derecho de autor

Otros convenios internacionales tradicionales en el campo de los derechos conexos Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, WCT (1996)

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, WPPT (Mil Novecientos Noventa y Seis)

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

Los Derechos Conexos en Europa

Nota: Véase también los Convenios Internacionales Tradicionales en el Campo de los Derechos Conexos. Los Derechos Conexos protegen productos como simples fotografías y películas que no cumplen los requisitos para la protección de los derechos de autor. Por lo tanto, los Derechos Conexos están estrechamente relacionados con los derechos de autor, pero se refieren a una materia diferente. En consecuencia, dejan intacta la protección de los derechos de autor y no la afectan en modo alguno (Art. 12 Dir. 2006/115 de 12 de diciembre de 2006 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, Art. 1 Convención de Roma, Art. 1(2) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)). Esto significa que pueden coexistir varios derechos exclusivos en relación con un mismo producto. Por ejemplo, con respecto a una pieza musical, el compositor y el autor tienen derechos como autores, los cantantes y los instrumentistas tienen derechos como intérpretes, y el productor tiene derechos exclusivos sobre el fonograma. Un papel especial desempeña la protección de las bases de datos (protección de las bases de datos), como las guías telefónicas, que pueden requerir una inversión sustancial pero no una selección creativa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Directiva 96/6 de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos concede un derecho sui generis al productor de una base de datos de este tipo. En consecuencia, este derecho suele tratarse por separado de otros derechos Conexos en las legislaciones de los Estados miembros (por ejemplo, en las legislaciones británica, francesa y española, pero no en la alemana).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La razón de esta distinción es el objeto del derecho del fabricante de la base de datos. A diferencia de los derechos Conexos mencionados anteriormente, el objeto de protección no es un resultado específico de una actividad (una interpretación o ejecución, un fonograma, etc.), sino la inversión en una base de datos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La condición decisiva para la protección es que se haya realizado una inversión cualitativa y/o cuantitativamente sustancial en la obtención, verificación o presentación del contenido de la base de datos. A pesar de esta distinción doctrinal, otros derechos Conexos también tienen por objeto proteger y fomentar la inversión. Todas las prestaciones artísticas en cuestión (interpretaciones o ejecuciones, fonogramas, películas, emisiones, etc.) pueden reproducirse, difundirse y comunicarse fácilmente al público.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La prohibición de tales actividades y la consiguiente capacidad del titular de los derechos de cobrar un precio superior al coste marginal de una copia tienen por objeto incentivar la realización y la producción de dichos productos. Son precisamente estas consideraciones las que subyacen a la protección de inversiones sustanciales en una base de datos. Cuando no existía una respuesta legislativa a las nuevas tecnologías, los tribunales satisfacían la necesidad de protección interpretando de forma amplia las disposiciones existentes sobre derechos de autor (Gramophone Co contra Cawardine [1934] 1 Ch 450 (HC); BGH 31 de mayo de 1960, BGHZ 33, 1; Cour de Cassation, Cass.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Civ. 1er, 4 de enero de 1964, D. 1964, 321) o aplicando las disposiciones generales del derecho civil y del derecho de la competencia desleal (RG 7 de abril de 1910, RGZ 73, 294; BGH 31 de mayo de 1960, BGHZ 33, 20, 38, 48). La codificación exhaustiva de los derechos Conexos no comenzó hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como suele ocurrir en el derecho de propiedad intelectual, los convenios internacionales han tenido una gran influencia en el desarrollo. El tratado más importante fue la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, de 26 de octubre de 1961. Establecía ciertos derechos mínimos y el principio de trato nacional, según el cual los nacionales de otro Estado signatario deben recibir la misma protección que sus propios nacionales. En la década de 1990, se establecieron derechos mínimos adicionales mediante el artículo 14 de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y la OMPI. Estos convenios se referían al plazo de protección (50 años), así como a los nuevos derechos económicos y morales de los artistas intérpretes o ejecutantes. Todos los tratados internacionales dejan en manos de los Estados firmantes la definición del concepto jurídico que permitirá a los beneficiarios impedir usos no autorizados, como la reproducción de su interpretación o ejecución. Esta flexibilidad tiene en cuenta el hecho de que existen dos enfoques fundamentalmente diferentes de la protección de los "derechos Conexos". El enfoque continental, aplicado en Alemania y en muchos otros Estados miembros de la UE desde 1965, establece una distinción estricta entre los derechos Conexos y los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas. Esta distinción es desconocida en la legislación angloamericana sobre derechos de autor. Según el artículo 1 de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes del Reino Unido de 1988, las grabaciones sonoras, las películas y las emisiones son obras protegidas por derechos de autor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los creadores de estos artefactos culturales se denominan autores del mismo modo que los autores de obras individuales y creativas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las diferencias sólo se tienen en cuenta a nivel del alcance de los derechos individuales. En concreto, sólo los artistas intérpretes o ejecutantes y los autores de obras literarias y artísticas disfrutan de la protección de sus derechos personales mediante los derechos morales. La protección de las obras y de la materia relacionada sirve a los mismos fines. Según la Directiva sobre derechos de autor 2001/29, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, "cualquier armonización de los derechos de autor y derechos afines debe basarse en un alto nivel de protección, ya que estos derechos son esenciales para la creación intelectual. Su protección contribuye a garantizar el mantenimiento y el desarrollo de la creatividad en interés de los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores, los consumidores, la cultura, la industria y el público en general". En consonancia con ello, se regulan paralelamente los derechos exclusivos, las excepciones y limitaciones (arts. 2, 3, 5 Dir 2001/29) y las consecuencias de la infracción (Dir 2004/48 de 29 de abril de 2004 sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual). Por último, la propuesta de la Comisión de ampliar el plazo de protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a 95 años (COM(2008) 464/3) también debe considerarse en este contexto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propuesta hace referencia al plazo de protección de las obras realizadas por encargo en virtud de la legislación estadounidense sobre derechos de autor, en la que, siguiendo la tradición angloamericana, no se distingue entre los derechos sobre las obras literarias y artísticas originales, por un lado, y las prestaciones culturales y organizativo-técnicas conexas, por otro. La duración de los derechos Conexos se especifica en los artículos 3-6 de la Dir. 2006/116.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y películas y los organismos de radiodifusión expiran 50 años después de la fecha de la interpretación o ejecución o de la primera publicación del objeto protegido; el plazo es de 25 años para las obras inéditas y, opcionalmente, de hasta 30 años para las publicaciones críticas y científicas de obras que hayan entrado en el dominio público. La protección de los derechos morales prevista en el Art. 5 del WPPT aún no se ha incorporado a la legislación de la UE. Sin embargo, los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes a ser identificados en relación con sus interpretaciones o ejecuciones y a prohibir cualquier distorsión, mutilación u otra alteración de sus interpretaciones o ejecuciones que pudiera ir en detrimento de su reputación se encuentran en la legislación nacional sobre derechos de autor. Otros titulares de derechos Conexos no gozan de una protección similar, ya que suelen ser personas jurídicas que prestan un servicio comercial y técnico. Revisión de hechos: Mix Tema: educacion-y-comunicacion. Tema: asuntos-sociales. Asunto: derecho.

Regulación sobre Derechos de autor

Tema: regulacion.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También