Protección de la Propiedad Intelectual para la Inteligencia Artificial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la protección de la propiedad intelectual para la inteligencia artificial. Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Propiedad intelectual

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual Intercambios Económicos y Comerciales > Comercialización > Comercialización > Denominación de origen Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Organismo especializado de las Naciones Unidas > Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Agricultura, Silvicultura y Pesca > Actividad agropecuaria > Producción vegetal > Obtención vegetal Asuntos Sociales > Cultura y religión > Política cultural > Propiedad literaria y artística Derecho > Derechos y libertades > Derecho del individuo > Protección de la vida privada > Derecho a la imagen Empresa y Competencia > Gestión administrativa > Gestión > Capital intelectual Educación y Comunicación > Organización de la enseñanza > Material de enseñanza > Recurso educativo abierto Empresa y Competencia > Gestión contable > Contabilidad > Contabilidad general > Activo inmaterial A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad intelectual

Véase la definición de Propiedad intelectual en el diccionario.

Protección de la Propiedad Intelectual para la Inteligencia Artificial

La "inteligencia artificial" ha sido el tema de innumerables libros y películas de ciencia ficción. Hace tan sólo unos meses, Blade Runner 2049 llegó a los cines como secuela de la película original de 1982 Blade Runner, que imaginaba un mundo futurista -en el año 2019- en el que los humanos sintéticos y creados por bioingeniería campan a sus anchas. Aunque la visión distópica de Blade Runner afortunadamente no se ha hecho realidad, la IA ha empezado a infiltrarse en prácticamente todos los sectores empresariales y en casi todos los aspectos de la experiencia del consumidor. Las implicaciones legales de la IA son complejas y están en constante evolución. Hoy en día, es importante que las empresas apliquen una estrategia proactiva y global para proteger sus derechos de propiedad intelectual en la IA.

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Dicha estrategia debe considerar no sólo la cobertura de las patentes, sino también la protección de los derechos de autor y los secretos comerciales, en particular para los aspectos de la PI que pueden no ser (con razón o sin ella) patentables. La inteligencia artificial (IA) está impulsando la innovación de nuevas formas y acelerándose con los avances tecnológicos en potencia de cálculo, datos y algoritmos. A medida que avanza la tecnología, también lo hace la capacidad de utilizar herramientas de IA de formas antes inalcanzables. Esto ha dado lugar a una reciente tendencia al alza en el despliegue de la IA por parte de empresas que van desde startups hasta instituciones establecidas desde hace tiempo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad intelectual (PI) protege y fomenta la innovación y la creatividad. Por ello, las empresas, los inversores y los empresarios deben ser conscientes de las consideraciones clave en materia de propiedad intelectual aplicadas a la innovación en IA.

¿Qué es la IA?

La inteligencia artificial es un campo de la informática que incluye el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento del habla, los sistemas expertos, la robótica y la visión artificial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las herramientas de inteligencia artificial automatizan la toma de decisiones utilizando reglas de programación y, en algunos casos, conjuntos de datos de entrenamiento. Por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial pueden derivar medidas de puntuación crediticia a partir de conjuntos de datos dispares, y detectar y reconocer objetos a partir de datos de imágenes. Los expertos humanos en la materia pueden proporcionar información sobre los resultados como parte de un proceso de formación o de prueba. El aprendizaje automático puede adaptar su programación basándose en los comentarios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los datos pueden representarse mediante diversas estructuras gráficas y de red. Por ejemplo, una red neuronal artificial o red neural es un sistema diseñado para procesar información simulando el entramado de los cerebros biológicos.

Desarrollar una estrategia

Las empresas deben considerar un programa de secretos comerciales que vaya más allá de las "medidas razonables". Unas medidas más sólidas disminuirán la probabilidad de apropiación indebida y permitirán detectar rápidamente la apropiación indebida cuando se produzca. Si un secreto comercial de IA en particular es vital para la empresa -por ejemplo, un gran conjunto de datos de entrenamiento- entonces se deben dedicar recursos y cuidados significativos a su protección.

PI para la IA

La propiedad intelectual se refiere a los activos intangibles, incluidas las invenciones, las marcas, las nuevas tecnologías, el código fuente y las obras artísticas.

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Más concretamente, la propiedad intelectual se refiere a las patentes, las marcas, los derechos de autor y el diseño industrial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad intelectual también se extiende a los secretos comerciales y a la información confidencial. Sin embargo, estas dos últimas categorías no se rigen por un estatuto específico en Canadá, a diferencia de los otros tipos de PI. En este artículo nos centraremos en las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor, aunque todos los tipos de propiedad intelectual tienen relevancia para la IA. Las empresas y las instituciones de investigación deben definir y proteger claramente su propiedad intelectual con registros y documentación, especialmente cuando trabajan con múltiples terceros.

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De este modo, una empresa puede controlar mejor el uso de sus derechos de PI, incluido el uso permitido en virtud de acuerdos de licencia y colaboración. En el contexto de la IA, la protección legislativa aún no ha avanzado tan rápidamente como la tecnología, lo que hace que la gestión temprana y continua de la cartera de propiedad intelectual sea de especial importancia.

Derechos de autor

Los derechos de autor se refieren a las nuevas obras artísticas, literarias, dramáticas o musicales originales. Esto incluye el código de los programas informáticos, las compilaciones de datos y los gráficos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor proporcionan el derecho legal exclusivo de producir, reproducir, publicar o interpretar una obra literaria, artística, dramática o musical original. Los derechos de autor son un activo de propiedad intelectual importante para la IA, ya que protegen el producto tecnológico (código y datos) de usos y reproducciones no autorizados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los colaboradores de la tecnología deben ser identificados y rastreados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad y la confidencialidad de los derechos de autor deben establecerse claramente en un acuerdo por escrito. Las empresas también pueden beneficiarse de la colocación de candados digitales en sus productos y servicios por motivos de seguridad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La elusión de los bloqueos digitales es un delito en algunas jurisdicciones y puede proporcionar protección contra las partes no autorizadas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las empresas deben tener políticas para los desarrolladores que incorporen derechos de autor de terceros, aunque sea de forma inadvertida, ya que puede afectar a la propiedad de la tecnología y a la libertad para operar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los empleados o un desarrollador contratado, por ejemplo, pueden incorporar código fuente de terceros sin autorización, lo que puede afectar a la propiedad y podría crear una responsabilidad involuntaria de infracción de los derechos de propiedad intelectual de otros. Los sistemas de inteligencia artificial implican grandes conjuntos de datos que pueden estar protegidos por derechos de autor como compilaciones de datos. Estos conjuntos de datos y los algoritmos subyacentes son activos de propiedad intelectual importantes para la empresa.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los términos contractuales con los usuarios finales y terceros deben especificar claramente el uso permitido. Los sistemas de inteligencia artificial también pueden generar nuevas obras protegibles por derechos de autor, como la creación de nuevas obras de arte o música. Sin embargo, la mayoría de los estatutos sobre derechos de autor aún no definen claramente a quién pertenecen las obras generadas por máquinas. En la actualidad, es un punto de controversia con respecto a algunas de estas obras si la obra es generada por una máquina, y o el papel desempeñado por los seres humanos en la creación de la obra. En este sentido, los acuerdos deberían intentar aclarar la propiedad siempre que sea posible. Además, un sistema de inteligencia artificial puede actuar u operar de forma autónoma de manera que infrinja los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si las leyes existentes no extienden la responsabilidad a una máquina, entonces una parte interesada relacionada (como el propietario, el desarrollador, el operador u otro participante de la cadena de suministro) puede ser responsable.

Marca

Una marca es única e identifica el origen de los productos y servicios a los que está asociada. Puede consistir en una combinación de letras, palabras, sonidos o diseños que distingue los bienes o servicios de una empresa de los de otras en el mercado. Una marca fuerte ayuda a las empresas de inteligencia artificial a diferenciar sus productos y servicios de los de la competencia y a establecer una reputación sólida en el mercado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La tecnología de la inteligencia artificial y la responsabilidad algorítmica pueden ayudar a una empresa a desarrollar la buena voluntad de su marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las empresas de inteligencia artificial son a menudo administradoras de importantes activos de datos, y la documentación debe considerarlos como activos valiosos y documentar y registrar la propiedad intelectual cuando sea posible. Una marca reputada puede ser de vital importancia para los clientes. Una herramienta de inteligencia artificial puede ser un dispositivo de "caja negra" integrado en un producto acabado ofrecido por un tercero. Esto puede dificultar que el cliente final reconozca la marca de la empresa que suministra la "caja negra". Un acuerdo de marca compartida puede prever el uso de la marca asociada a la "caja negra" en el producto acabado ofrecido por el tercero. Esto puede ayudar a que el proveedor de la 'caja negra' sea reconocible por el consumidor final.

Patentes

Las patentes proporcionan una protección limitada en el tiempo para una invención. Una patente otorga al propietario de la misma el derecho exclusivo a fabricar, utilizar y vender su invención a cambio de una divulgación completa y clara sobre cómo hacer funcionar la invención. Las patentes proporcionan un mecanismo para excluir a otros de la fabricación, uso o venta de la tecnología patentada, lo que puede ayudar a las empresas a obtener o mantener su cuota de mercado y a proteger las inversiones en investigación y desarrollo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes pueden proporcionar una ventaja competitiva y también pueden utilizarse defensivamente como herramienta de negociación.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las publicaciones sobre patentes también pueden citarse contra solicitudes presentadas posteriormente para impedir su concesión. Una estrategia de desarrollo tecnológico debe considerar si la protección de patentes está disponible para la innovación tecnológica principal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las empresas también deben estar al tanto de otras publicaciones y litigios, ya que los competidores y otros actores pueden tener sus propias patentes o solicitudes pendientes. A diferencia de los secretos comerciales, las patentes concedidas pueden hacerse valer frente a terceros que fabriquen, utilicen o vendan la invención reivindicada, a pesar de su desarrollo independiente.

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Dada la rápida evolución del mercado de la IA, es importante obtener fechas de prioridad tempranas en vista de la naturaleza de "primero en presentar" del sistema de patentes.

Elegibilidad de la patente

La inteligencia artificial implica un software cada vez más difícil de patentar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las oficinas de patentes, junto con los tribunales, se han esforzado por establecer delimitaciones claras de lo que es patentable y lo que no lo es.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las reivindicaciones tienen que definir claramente la innovación patentable con la descripción de la patente describiendo claramente cómo fabricar y utilizar la innovación. A modo de ejemplo, los tribunales consideraron patentable un método para animar automáticamente la sincronización de los labios y las expresiones faciales y se describieron reglas de animación inventivas específicas para que un ordenador pudiera hacer algo que antes no podía. Destacar las características técnicas sobresalientes, como las ventajas técnicas y los detalles de aplicación práctica, puede aumentar las probabilidades de éxito durante el examen de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La descripción debe destacar los efectos discernibles generados por la innovación o el caso de uso de la IA. Un ejemplo puede referirse al movimiento de una máquina física para recoger un objeto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La herramienta de inteligencia artificial también puede estar incorporada en un factor de forma físico, como un dispositivo médico. Una empresa que fabrique, utilice o venda herramientas de inteligencia artificial también debe tener en cuenta su libertad de actuación para evitar invadir patentes existentes que cubran la innovación en IA. Una evaluación del panorama de las patentes es útil para comprender el alcance de los derechos de terceros para mitigar el riesgo. Revisor de hechos: Mix Tema: politicas-economicas.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Traducción de Propiedad intelectual

Inglés: Intellectual property Francés: Propriété intellectuelle Alemán: Geistiges Eigentum Italiano: Proprietà intellettuale Portugués: Propriedade intelectual Polaco: Własność intelektualna

Tesauro de Propiedad intelectual

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Véase También

Bibliografía