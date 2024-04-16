La Protección de la Propiedad

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la protección de la propiedad. Puede asimismo ser de interés los contenidos listados a continuación:

Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Derechos Fundamentales Constitucionales

Protección de la Propiedad en Derecho Europeo

1. Objetivo De conformidad con el artículo 119 y siguientes del TFUE/4 (1), 98 CE, las políticas económicas de la Unión y de sus Estados miembros se llevarán a cabo de conformidad con el principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia (Constitución Económica Europea; competencia (mercado interior)). Tal orden económico requiere necesariamente la propiedad privada de los medios de producción (propiedad). Por tanto, la propiedad privada debe protegerse frente a las injerencias (desproporcionadas) de los particulares, la Unión Europea y sus Estados miembros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La noción de derecho de propiedad tiende a ser más amplia en un contexto de derecho público y constitucional, con la excepción del derecho penal, que en el del derecho privado. En el primer contexto tiende a incluir, entre otros, los derechos de propiedad intelectual (intellectual property (enforcement)), así como los derechos de seguridad social. 2.

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Interferencia de los particulares a) Medios de protección de la propiedad privada En el derecho civil de los Estados miembros, la protección de la propiedad en el derecho privado gira en torno a la noción de derecho absoluto. Es esta noción la que está en la base de las leyes de la propiedad (o de las cosas) que -a través del derecho del propietario a exigir la devolución de un objeto al poseedor (ilícito) (o rei vindicatio)- se centran en la protección y el cumplimiento de las facultades exclusivas del propietario. Esta noción da lugar con frecuencia a que el derecho de propiedad tenga un efecto de succión sobre el derecho de daños (derecho de daños/delito general y lex Aquilia), ya que las normas sobre el contenido y el alcance del derecho absoluto se complementan con normas de responsabilidad (Christian von Bar).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las leyes de la propiedad que se basan en la noción de derecho absoluto también conllevan normas cuyo incumplimiento debe dar lugar a una indemnización siempre que exista una constatación de culpa. Esto se refleja tanto en el PETL (Art 2:102(3)) como en el PEL Liab Dam (Art 2:206). La protección de la propiedad en el derecho anglosajón, por el contrario, gira en torno a una acción bilateral entre un demandante y un demandado más que a la noción de derecho absoluto. El derecho anglosajón contempla varias causas de acción en materia de responsabilidad extracontractual, en particular los delitos de negligencia, molestias y allanamiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La función de rei vindicatio la cumple en gran medida el agravio de conversión. Tanto en el derecho civil como en el common law, el propietario tiene derecho a exigir la devolución de su propiedad al poseedor ilícito, ya sea en virtud del derecho de propiedad y/o del derecho de daños. En general, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros otorgan al propietario el derecho a defenderse de las privaciones de su propiedad, así como de las injerencias físicas en la misma. Sin embargo, las normas relativas a la prueba de la propiedad difieren considerablemente entre los Estados miembros, especialmente en el caso de la tierra.

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Mientras que en Alemania el registro de la propiedad (Grundbuch) indica el propietario de un terreno, otros Estados miembros, sobre todo Francia (con la excepción de Alsacia-Lorena), carecen de tal registro o tienen uno con una mera función declarativa. El derecho derivado de la Unión Europea incluye cada vez más normas con una dimensión de derecho de propiedad, pero las normas que protegen específicamente la propiedad de los particulares siguen siendo una excepción.

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De conformidad con el art. 5(2)(c) del Reglamento europeo sobre insolvencia (Reg 1346/2000), la apertura de un procedimiento de insolvencia no afectará, entre otras cosas, al derecho del propietario (tercero) de un bien a exigir el bien a cualquiera que tenga la posesión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos (Dir 85/374) establece el derecho a una indemnización por los daños causados a la propiedad por un producto defectuoso. Asunto: derecho-privado-europeo. En lo que respecta al conflicto de leyes, los Estados miembros, así como el Reglamento europeo sobre insolvencia, aplican generalmente la lex rei sitae a las reclamaciones de derecho de propiedad o -si la propiedad de un bien debe inscribirse en un registro público- la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleva el registro. Sobre las normas armonizadas de conflicto de leyes en materia de responsabilidad extracontractual, véase Obligaciones extracontractuales (PIL). b) Alcance del derecho de propiedad La protección de la propiedad está sujeta a limitaciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las interferencias en lo alto de un terreno o en lo profundo de su subsuelo (derecho minero) no pueden, por lo general, ser prohibidas por el propietario del terreno. Otras limitaciones se derivan del derecho que rige las relaciones entre vecinos (véase más adelante para más detalles), las normas de derecho privado de necesidad y el principio de buena fe.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las consideraciones de carácter social y constitucional se reflejan en diversos grados en las leyes de propiedad de los Estados miembros. Privación de una propiedad En virtud de las leyes de todos los Estados miembros, el propietario tiene -siempre que exista una constatación de culpa- derecho a una indemnización por los daños (daños y perjuicios) resultantes de verse privado de un objeto o de la posibilidad de utilizarlo, al menos cuando ese uso no fuera imposible de todos modos y el objeto en cuestión no sea un bien de lujo. Daños físicos a la propiedad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los daños físicos a la propiedad atribuibles a una falta también generan un derecho a indemnización en virtud de la legislación de todos los Estados miembros.

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No obstante, la noción de daño físico puede dar lugar a dificultades de interpretación, por ejemplo, cuando se modifica el estado de agregación de un objeto o se ensucia un objeto. (Otros) Violaciones del derecho de propiedad. Algunos regímenes de responsabilidad objetiva, como el establecido por la Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos, sólo prevén indemnizaciones en caso de daños físicos a la propiedad, pero no para otras violaciones del derecho de propiedad. Sin embargo, fuera de estos regímenes específicos, la protección de la propiedad no se limita a la protección contra las interferencias físicas, ni en el continente ni en el derecho anglosajón. Otras violaciones del derecho de propiedad también pueden desencadenar la responsabilidad del infractor por los daños causados. Además de los casos de privación comentados anteriormente, las violaciones del derecho de propiedad sin que se interfiera físicamente en la integridad del objeto se producen, entre otras cosas, cuando la violación da lugar a la adquisición de la propiedad por parte de un tercero. Otros ejemplos incluyen las interferencias con el uso previsto de un objeto (sin privación) y, en lo que respecta a la propiedad de la tierra, los ruidos fuertes o la obstrucción del flujo de luz a la propiedad.

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Más específicamente, véase el Derecho a la Propiedad. La protección de la propiedad frente a vecinos y poseedores de buena fe de una propiedad ajena. Sólo existe una protección limitada de los derechos de propiedad frente a determinados terceros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros suelen prever regímenes especiales de responsabilidad por el uso del suelo que dañe los terrenos adyacentes. En virtud de estos regímenes, el propietario del terreno sólo está protegido frente a interferencias sustanciales y, en ocasiones, sólo tiene derecho a una indemnización, pero no a medidas cautelares. Por lo general, los regímenes de responsabilidad extracontractual por interferencias sustanciales contemplan la responsabilidad objetiva, a veces a través de una legislación especial para la responsabilidad medioambiental. La protección del propietario tiende a ser limitada también frente a los poseedores ilícitos de buena fe. En el continente, el poseedor de buena fe de un objeto tiende a ser responsable ante el propietario sólo hasta cierto punto por la pérdida y el daño físico de la propiedad. Sin embargo, los requisitos para este privilegio difieren de un Estado miembro a otro en lo que respecta al nivel de diligencia en la adquisición de la posesión, así como en la pérdida o el daño de la propiedad. Por el contrario, según el derecho anglosajón, el poseedor de buena fe es responsable en caso de conversión independientemente del nivel de cuidado ejercido al adquirir la posesión o interferir en la propiedad. 3.

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Interferencia de los Estados miembros y de la Comunidad Europea a) Medios de protección de la propiedad privada Los derechos fundamentales nacionales protegen la propiedad privada contra las injerencias de los Estados miembros. Además, todos los Estados miembros han ratificado el 1er Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, cuyo primer artículo prevé la protección de la propiedad (derechos humanos y derechos fundamentales (CDH y CEDH); Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)). A pesar de su redacción, las injerencias de la Unión Europea en los derechos de propiedad no están limitadas por el art. 345 TFUE/295 CE.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Unión no podría llevar a cabo las actividades que tiene encomendadas si no se le permitiera adoptar medidas relativas a los derechos de propiedad. El artículo 345 TFUE/295 CE, por tanto, se limita a prohibir a la Unión (en principio) impugnar una privatización o nacionalización emprendida por un Estado miembro u ordenar una ella misma. Sin embargo, el derecho a la propiedad está reconocido como un derecho fundamental en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE, asunto 44/79 - Hauer, Rec. 1979, p. 3727, apartados 17 y siguientes; TJCE, asunto 4/73 - Nold, Rec. 1974, p. 491, apartado 14). Aunque el apartado 2 del artículo 6 compromete a la Unión a respetar los derechos fundamentales garantizados por el CEDH -como principios generales del Derecho de la Unión-, el CEDH no es directamente vinculante para la Unión Europea, ya que ésta aún no es parte en él (nótese, no obstante, el apartado 2 del artículo 6 del TUE y el 14º Protocolo del CEDH).

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No obstante, los tribunales de la Unión reconocen los derechos fundamentales como parte integrante de los principios generales del derecho. El TJCE, que debe velar por su observancia, subraya sistemáticamente la especial importancia del CEDH como fuente de inspiración a este respecto y ha sostenido que "la Comunidad no puede aceptar medidas que sean incompatibles con la observancia de los derechos humanos... reconocidos y garantizados" por el CEDH (TJCE, asunto C-260/89 - ERT, Rec. 1991, p.

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I-2925, apartado 41). El derecho de propiedad también está protegido por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véanse los derechos humanos y los derechos fundamentales, así como el artículo 6, apartado 2, del TUE sobre su carácter vinculante y su alcance), cuyo significado y alcance es el mismo que el del artículo 1 del 1er Protocolo del CEDH en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta. Sobre la responsabilidad extracontractual de la Comunidad en virtud del art. 340 TFUE/288(2) CE, véase la letra c) infra. b) Alcance del derecho de propiedad i) Artículo 1 del 1er Protocolo del CEDH El alcance de la protección contra las injerencias de los Estados miembros está delimitado en primer lugar por el derecho público nacional, generalmente el derecho constitucional, y en segundo lugar por el art. 1 del 1er Protocolo del CEDH. Este artículo afirma tres principios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera frase de su primer párrafo estipula que toda persona física o jurídica tiene derecho al disfrute pacífico de sus posesiones. Según la segunda frase de dicho apartado, nadie podrá ser privado de sus bienes, salvo por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. El segundo párrafo reconoce que los estados parte conservan el derecho de aplicar las leyes que consideren necesarias para controlar el uso de la propiedad de acuerdo con el interés general o para asegurar el pago de impuestos u otras contribuciones o sanciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera frase del primer párrafo protege tanto contra las expropiaciones formales, es decir, las transferencias de propiedad, como contra las expropiaciones de facto (véase, por ejemplo, TEDH nº 7151/75; 7152/75 - Sporrong y Lönnroth, § 63). El TEDH ha aclarado que los términos propiedad o propriété y posesiones o biens utilizados en dicho artículo se refieren ambos al mismo concepto, a saber, al de propiedad. El TEDH ha sostenido sistemáticamente que el CEDH otorga a dichas expresiones un significado autónomo. En consecuencia, el art. 1 del 1er Protocolo también puede proteger un interés jurídico que no esté protegido como derecho de propiedad en la legislación nacional. Según el TEDH, las restricciones nacionales al uso de la propiedad sólo pueden justificarse en virtud del apartado 2 del artículo 1 del 1er Protocolo del CEDH si son proporcionadas (principio de proporcionalidad). El TEDH concede al legislador nacional "un amplio margen de apreciación tanto en lo que respecta a la existencia de un problema de interés público que justifique medidas de control, como en cuanto a la elección de las modalidades de aplicación de dichas medidas" (TEDH nº 10522/83; 11011/84; 11070/84 - Mellacher § 45). Al aplicar el requisito de proporcionalidad que ha leído en el apartado 2 del artículo 1 del 1er Protocolo del CEDH, el TEDH examina si la injerencia logra un "justo equilibrio" entre las exigencias del interés general de la comunidad y las exigencias de la protección de los derechos fundamentales del individuo, es decir, si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido (TEDH nº 10522/83; 11011/84; 11070/84 - Mellacher § 48). De conformidad con el art. 41 del CEDH, el TEDH concede, en caso necesario, una satisfacción equitativa a la parte perjudicada si el derecho interno del Estado parte en cuestión sólo permite una reparación parcial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando constata una violación del derecho a la propiedad, el TEDH permite con frecuencia a las partes negociar sobre la reparación, en el caso de una expropiación ilegal con el objetivo de la restitución o el reembolso del valor actual de mercado. El TEDH distingue entre las expropiaciones ilegales per se y las expropiaciones que sólo son ilegales porque no fueron acompañadas de una indemnización. En este último caso no se exige una indemnización completa. Si fracasan las negociaciones, el TEDH fija la indemnización tras -o sin- obtener un dictamen pericial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La indemnización también se extiende al lucro cesante, tanto en el caso de las expropiaciones como en el de las restricciones al uso de la propiedad. Sólo en raras ocasiones el TEDH atrae cálculos precisos. Especialmente cuando la base de las estimaciones es incierta, tiende a recurrir a una "evaluación sobre una base equitativa" (TEDH nº 40/1993/435/514 - Loizidou § 33 f). Según el TEDH, el cumplimiento del deber general de los Estados Partes de garantizar dentro de su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el CEDH 'puede conllevar obligaciones positivas inherentes a la garantía del ejercicio efectivo' de estos derechos. "En el contexto del artículo 1 del Protocolo nº 1, esas obligaciones positivas pueden exigir que el Estado adopte las medidas necesarias para proteger el derecho de propiedad" (TEDH nº 31443/96 - Broniowski § 143).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los principios que rigen las obligaciones negativas de los Estados Partes se aplican mutatis mutandis también a estas obligaciones positivas (TEDH nº 31443/96 - Broniowski § 143 y ss; TEDH nº 48553/99 - Sovtransavto Holding § 96). ii) Derecho de propiedad según el Derecho de la Unión El derecho comunitario a la propiedad debe ser respetado no sólo por las instituciones comunitarias, sino también por los Estados miembros "cuando aplican las normas comunitarias" (TJCE, asunto 5/99 - Wachauf, Rec. 1989, p. 2609, apartado 19). El derecho a la propiedad se reconoció explícitamente por primera vez como parte de los derechos fundamentales de la Comunidad en la sentencia Hauer del TJCE de 1979, en la que el tribunal citó el art. 1 del 1er Protocolo del CEDH. El TJCE también adoptó la diferenciación de dicho artículo entre expropiaciones y restricción del uso de la propiedad y la aplicó al reglamento en cuestión, a saber, una restricción a la nueva plantación de viñedos. A continuación, citó las garantías constitucionales pertinentes de algunos Estados miembros, así como las restricciones que limitan dichas garantías. Tras este análisis, el TJCE concluyó que la función social del derecho de propiedad es un precepto constitucional común a los Estados miembros (TJCE, asunto 44/79 - Hauer, Rec. 1979, p. 3727, apartado 20 f). Posteriormente, el TJCE ha sostenido sistemáticamente que pueden imponerse restricciones "al ejercicio del derecho de propiedad, siempre que las restricciones respondan efectivamente a objetivos de interés general y no constituyan, en relación con el fin perseguido, una injerencia desproporcionada e intolerable que afecte a la esencia misma de los derechos garantizados" (TJCE, asunto C-210/03 - Swedish Match, Rec. 2004, p.

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I-11893, apartado 72). Hasta la fecha, el TJCE no ha constatado ninguna injerencia desproporcionada en el derecho de propiedad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Concede al Consejo un amplio margen de apreciación a la hora de seleccionar los objetivos políticos para cuya consecución se restringe el derecho de propiedad y respalda las medidas restrictivas siempre que no sean manifiestamente inadecuadas en relación con dichos objetivos. Además, el TJCE renuncia casi por completo a examinar la necesidad e idoneidad de las medidas impugnadas. El TJCE parece asumir que el derecho a la propiedad conlleva una obligación positiva para la Comunidad y los Estados miembros de proteger ese derecho (TJCE, asunto C-275/06 - Productores de Música de España, Rec. 2008, p.

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I-271, apartados 61-70), pero hasta ahora no ha establecido explícitamente ese deber de protección. c) Procedimiento Sobre el procedimiento que rige la aplicación del art. 1 del 1er Protocolo del CEDH y, en particular, las solicitudes individuales en virtud del CEDH, véase el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En el ordenamiento jurídico de la Unión, el derecho de propiedad no va acompañado del derecho a presentar demandas individuales. El locus standi de los particulares es mucho más limitado ante los tribunales de la Unión. Según el artículo 263, apartado 4, del TFUE/230, apartado 4, del Tratado CE, las personas físicas o jurídicas sólo pueden interponer recurso contra una decisión de la que sean destinatarias o contra una decisión que, aunque revista la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, les afecte directa e individualmente. Estos últimos criterios son interpretados de forma restrictiva por el TJCE. Según la llamada "fórmula Plaumann", una medida de aplicación general afecta individualmente a determinadas personas físicas o jurídicas "cuando la medida en cuestión afecta a personas físicas o jurídicas concretas en razón de ciertos atributos que les son propios, o en razón de una situación de hecho que las diferencia de todas las demás personas y las distingue individualmente del mismo modo que al destinatario" (TJCE, asunto C-50/00 P - Unión de Pequeños Agricultores, Rec. 2002, p.

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I-6677, apartado 36, con referencia, entre otros, al TJCE, asunto 25/62 - Plaumann, Rec. 1963, p. 213, 238). Por lo tanto, un particular afectado directa pero individualmente por un reglamento de la UE que no requiere la adopción de medidas nacionales adicionales debe infringir el reglamento, esperar una sanción y luego impugnar dicha sanción. El TJCE no ha aprobado el enfoque más indulgente adoptado por el TPI (TJCE asunto C-263/02 P - Jégo-Quéré [2004] REC I-3425 párrafos 29 y ss; TJCE asunto C-50/00 P - Unión de Pequeños Agricultores [2002] REC I-6677 párrafo 36).

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No obstante, el artículo 263, apartado 4, del TFUE/230, apartado 4, del Tratado CE prevé el derecho de las personas físicas o jurídicas a interponer un recurso contra un acto reglamentario que les afecte directamente y que no implique medidas de ejecución (además del derecho a impugnar un acto del que sea destinataria o que le afecte directa e individualmente). Así, antes de la entrada en vigor del TFUE, el derecho de propiedad de la Unión sólo podía ser ejercido directamente por el individuo afectado ante los tribunales de la Unión en contadas ocasiones. En la mayoría de los casos, debían recurrir al procedimiento prejudicial de conformidad con el artículo 267 TFUE/234 CE. La disponibilidad de la acción de indemnización por daños y perjuicios en virtud de los arts. 340, 268 TFUE/288(2), 235 CE apenas modifica esta apreciación y, hasta la fecha, tiene escasa importancia práctica para la protección del derecho de propiedad. Para que se derive responsabilidad de las medidas legislativas, la infracción cometida por la institución de la Unión en cuestión debe ser suficientemente grave, es decir, la institución de la Unión debe haber "ignorado de forma manifiesta y grave los límites de su facultad de apreciación" (TJCE, asunto C-352/98 P - Bergaderm, Rec. 2000, p.

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I-5291, apartado 43). Según el TJCE, en desacuerdo con el TPI, no existe "un régimen que prevea la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por el ejercicio lícito por su parte de sus actividades pertenecientes al ámbito legislativo". Sin embargo, "una medida legislativa comunitaria cuya aplicación dé lugar a restricciones del derecho de propiedad y de la libertad de ejercer una actividad profesional que menoscaben la propia esencia de esos derechos de manera desproporcionada e intolerable, quizá precisamente porque no se ha previsto ninguna compensación calculada para evitar o remediar ese menoscabo, podría dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Comunidad" (TJCE Asuntos acumulados C-120/06 P y 121/06 P - FIAMM, [2006] Rec.

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I-6513, apartados 179, 184). d) Relación entre los dos ordenamientos jurídicos La relación entre el ordenamiento jurídico de la Unión y el establecido por el CEDH ha sido aclarada por el TEDH en un asunto relativo al derecho de propiedad, a saber, el asunto Bosphorus. En ese caso, el demandante alegó que la incautación de su avión arrendado por la República de Irlanda había vulnerado sus derechos en virtud del art. 1 del 1er Protocolo del CEDH.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las autoridades irlandesas habían incautado la aeronave para hacer cumplir un reglamento comunitario que, a su vez, había sido adoptado para aplicar una resolución de las Naciones Unidas. En un procedimiento prejudicial, el TJCE había llegado a la conclusión de que la incautación de la aeronave no podía considerarse inadecuada o desproporcionada (TJCE, asunto C-84/95 - Bosphorus, Rec. 1996, p.

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I-3953, apartados 11 y siguientes, 19 y siguientes). El TEDH estimó "que puede considerarse que la protección de los derechos fundamentales por el Derecho de la Unión es, y ha sido en el momento pertinente, "equivalente"... a la del sistema del Convenio" (TEDH nº 45036/98 - Bosphorus § 165).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se considere que esa protección equivalente la proporciona una organización internacional (incluida una supranacional), "la presunción será que un Estado no se ha apartado de los requisitos del Convenio cuando no haga más que aplicar las obligaciones jurídicas derivadas de su pertenencia a la organización".

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No obstante, dicha presunción podría "refutarse si, en las circunstancias de un caso concreto, se considera que la protección de los derechos del Convenio ha sido manifiestamente deficiente" (TEDH nº 45036/98 - Bosphorus § 156).

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No obstante, los Estados Partes siguen siendo plenamente responsables en virtud del CEDH de todos los actos que queden fuera de sus obligaciones jurídicas internacionales estrictas. En Bosphorus, el TEDH consideró que la incautación de la aeronave constituía únicamente el cumplimiento por Irlanda de sus obligaciones legales derivadas de su pertenencia a la Comunidad Europea y que la presunción de cumplimiento del CEDH no había sido refutada (TEDH nº 45036/98 Bosphorus §§ 149 y ss). La protección del derecho de propiedad frente a las injerencias directas o indirectas que se derivan del Derecho de la Unión incumbe, por tanto, al TJCE, que sólo puede ocuparse de tales injerencias en condiciones estrictas por parte de particulares. Reviscor de hechos: Schmidt Asunto: derecho-civil. Asunto: derecho-de-propiedad. Asunto: derechos-economicos.

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Recursos

Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También

Traducción al Inglés

En el ámbito de los derechos humanos, la traducción de protección de la propiedad es protection of property.