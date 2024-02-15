Protección de Invenciones

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la protección de invenciones. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Riesgos de las Patentes

La protección de patente registrada es la mejor protección de propiedad intelectual disponible.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes le otorgan un derecho de monopolio de 20 años, en el caso de Europa y otras jurisdicciones, sobre su invención a cambio de su publicación al mundo. Es probable que las patentes cuesten varios miles de libras en tarifas de registro y de agente de patentes y es posible que desee protección en varios países. Una vez registrado se adquiere un fuerte derecho a explotar y proteger.

Invenciones de los Empleados

Si la invención se realizó en el curso del empleo, en el Reino Unido, de acuerdo con la Ley de Patentes de 1977 y la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988, es muy probable que pertenezca a su empleador a pesar de que trabajara en la invención en casa. Si el invento está fuera del alcance de sus deberes normales o deberes especialmente asignados por rl empleador, entonces usted puede poseer los derechos. Estudie cuidadosamente su contrato de trabajo y siga los consejos legales antes de saltar a cualquier conclusión sobre la propiedad. Si está empleado en un campo no relacionado, particularmente si no es parte de su trabajo hacer inventos, entonces el invento puede ser suyo.

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Nuevamente revisa tu contrato de trabajo. Puede impedirle tener intereses comerciales externos y detener su explotación de la invención en cualquier caso. Incluso si la invención pertenece a su empleador, entonces, según la Ley de Patentes de 1977, puede tener derecho a una compensación cuando el empleador haya obtenido un beneficio excepcional de su invención.

Esta disposición rara vez se ha utilizado con éxito, pero se pueden obtener más detalles en la Oficina de propiedad intelectual del Reino Unido.

Información sobre las patentes, derechos de autor y marcas registradas en el Reino Unido

Tema: derecho-del-reino-unido. Existe una confusión generalizada sobre los diversos derechos conocidos colectivamente como "propiedad intelectual" o "iprs".

En el Reino Unido, el IP Office pone a disposición una gama de folletos gratuitos en color sobre los diversos derechos y también vende un video. En resumen, las patentes son un derecho registrado que dura hasta 20 años y que protegen los inventos industriales.

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Los derechos de autor no se pueden registrar: duran toda la vida del autor más 70 años y protegen materiales como libros, obras de teatro, música, programas informáticos, documentos comerciales escritos, especificaciones y fórmulas. El derecho de autor surge tan pronto como se produce el trabajo. Las marcas comerciales son nombres comerciales que pueden protegerse para siempre bajo la Ley de Marcas Comerciales de 1994 y proteger una reputación comercial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas no registradas pueden ser protegidas bajo la responsabilidad de pasar.

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Los diseños pueden ser registrados o no registrados.

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Los diseños registrados protegen el atractivo estético de un artículo, cómo se ve a simple vista. Los diseños no registrados protegen diseños más mundanos.

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Muchos artículos están protegidos por los cuatro tipos de iprs.

Además, existen derechos de especialistas, como los derechos de los obtentores y los derechos en las topografías de semiconductores.

Vender un invento a empresas

En primer lugar, tenga claro lo que quiere decir con "vender". Tienes dos alternativas. O conserva los derechos (es decir, la propiedad de los derechos de autor, los derechos de patente, etc.) y otorga una licencia o permiso para utilizarla a otra empresa por una suma global / regalías o, alternativamente, puede vender los derechos directamente por una suma global.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ruta que tome dependerá de su visión para los negocios y hasta qué punto desea participar en la explotación.

Puede ganar más dinero otorgando licencias limitadas a una variedad de compañías para diferentes aplicaciones de la invención por períodos fijos. Todos conocemos a los inventores que han vendido sus derechos, por una pequeña suma global, solo para ver a la compañía que compró los derechos haciendo una fortuna. En cuanto a la protección de los derechos, eso depende de cuáles sean los derechos involucrados: los pacientes, las marcas y los diseños registrados deben registrarse lo antes posible y antes de divulgarlos a otros.

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Ninguna idea o invención debe divulgarse a nadie sin haber firmado previamente un compromiso de confidencialidad vinculante. Debe mantener todos los diseños y planes originales seguros y fechados en caso de disputas posteriores. Si alguien que no sea un empleado trabaja en la invención, asegúrese de firmar un acuerdo por escrito antes de que finalice el trabajo, dejando en claro que posee todos los derechos sobre el trabajo que producen.

Invenciones sobre Procesos Industriales

No hay derechos de autor en las ideas, y suponiendo que no haya registrado su invención como una patente, no hay mucho que pueda hacer.

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Donde las ideas de este tipo son "robadas", la primera área que los abogados consideran es la ley de confidencialidad. ¿Le dijiste a tu amigo que la idea era estrictamente confidencial? ¿Le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad o no divulgación antes de decírselo? Probablemente no lo hizo, pero debería hacerlo en el futuro para asegurarse de que esto no vuelva a suceder.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con frecuencia, los inventores no tienen los fondos para explotar su invención.

Solo pueden esperar obtener una ganancia si las grandes empresas obtienen una licencia de sus derechos en la invención.

Nunca divulgue la invención, incluso en discusiones preliminares, sin tener primero un contrato de confidencialidad firmado por la otra parte. La segunda área que podría ayudar podría ser el derecho contractual. Si su amigo firmara un contrato por el cual ahora está incumpliendo, podría demandarlo por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, en su caso, parece que cometió el error clásico de confiar en alguien y puede que le resulte difícil detener a su amigo. Puede valer la pena enviar a su firma una carta de un abogado alegando que están actuando en violación de sus derechos y exigiendo una regalía, pero si el caso fuera a los tribunales, no tendría muchas posibilidades de éxito.

Estudio de caso - La Fundación para las Invenciones Finlandesas" box_color="#242256. La Fundación para las Invenciones Finlandesas apoya y ayuda a particulares y empresarios a desarrollar y explotar propuestas de invención. Esto puede adoptar la forma de asesoramiento general o específico de la invención, evaluación del potencial de mercado y patentabilidad, financiación de la obtención de patentes y orientación sobre el desarrollo y la comercialización del producto. Se conceden subvenciones o préstamos que pueden cubrir hasta el 100% de los costes. El importe medio de la financiación proporcionada por invención es de 10.000 euros.

Invenciones de empleado en un laboratorio de investigación

Si está empleado para inventar, como parece ser, entonces las invenciones producidas en el curso de su empleo serán propiedad de su empleador según la Ley de Patentes de 1977. Su empleador no tuvo que pagarle nada. Hay disposiciones muy limitadas en la sección 40 de la Ley de Patentes que dan derecho a los empleados a la compensación de los empleadores por ciertos inventos, pero las Oficinas de Propiedad Intelectual conocen pocos casos exitosos.

Sin embargo, IP Office emite un formulario para realizar una reclamación.

De los pocos casos reportados en esta sección, pocos inventores han tenido éxito en recuperar una compensación; esto es debido a la redacción limitada en la sección. En un caso en 2014, Ian Shanks v (1) Unilever Plc (2) Unilever NV (3) Unilever UK Central Resources Ltd O / 259/13 un profesor Shanks que solía trabajar para Unilever hizo una de estas afirmaciones.

En la década de 1980, inventó un dispositivo de prueba electroquímico que utiliza acción capilar para atraer un volumen de analito al dispositivo. El oficial de audiencias descubrió que Unilever había derivado de las patentes £ 24 millones. Aunque esto fue grande, no se le dio el alcance total de las otras actividades generales de Unilever "sobresalientes". si hubiera sido sobresaliente, Shanks habría recibido el 5% de la suma. El juicio de 50 páginas está en línea en ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-challenge/p-challenge-decision-results/o25913.pdf En una decisión anterior, parecía haber ganado, aunque el tribunal dijo que sus daños no deberían haberse basado en lo que habría hecho si Unilever hubiera explotado los derechos mejor que ellos. Unilever v Shanks (CA [2010] EWCA Civ 1283) Un resumen de esa decisión de 2010 es la siguiente: Esta apelación fue un caso de compensación de un inventor raro. S.7 (2) (a) de la Ley de Patentes de 1977dispone que una patente para una invención puede ser otorgada principalmente al inventor o inventores conjuntos.

Sin embargo, esta disposición es superada por el párrafo (b) cuando una persona en virtud de una ley o ley promulgada o en virtud de un término exigible de cualquier acuerdo firmado con el inventor antes de la realización de la invención era en el momento de la realización de la invención con derecho a la totalidad de la propiedad en ella (que no sean intereses equitativos) en el Reino Unido.

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Dicha persona sería típicamente el empleador del inventor, ya sea en virtud de un término expreso en el contrato de trabajo del inventor o en el artículo 39 de la Ley de Patentes de 1977. Si el inventor está empleado en una capacidad en la cual él o ella probablemente invente algo como ser un miembro de un equipo de investigación y desarrollo en una empresa privada u otra institución, se le pagará un salario por dicho trabajo.

Además, se le dará crédito por el invento al ser mencionado como inventor en la sección 13, lo que hará dudar de las perspectivas de carrera del inventor. Invenciones de beneficio excepcional al empleador Como la mayoría de los inventos no van muy, muy por encima de la solución está en la mayoría de los casos es un justo equilibrio entre los derechos del inventor y los derechos de su empleado. Pero, ¿qué sucede si la invención es un éxito de taquilla que genera una vasija de oro para el empleador? ¿Es correcto que el empleador acapare toda la ganancia imprevista pagándole al inventor solo su salario normal? El público a través de la legislatura ha dicho que no es donde entra en juego el s40 (1) de la Ley de Patentes de 1977. Esta sección establece que: "Cuando aparece ante el tribunal o el contralor en una solicitud presentada por un empleado dentro del período prescrito que el empleado ha hecho una invención que pertenece al empleador para el que se ha otorgado una patente, que la patente es (teniendo en cuenta, entre otras cosas, al tamaño y naturaleza del compromiso del empleador) del beneficio sobresaliente para el empleador y que, debido a esos hechos, es justo que al empleado se le debe otorgar una compensación a ser pagada por el empleador, el tribunal o el contralor pueden otorgarle dicha compensación de una cantidad determinada según la sección 41 a continuación.

" S.41 proporciona además: “La adjudicación de una compensación a un empleado conforme a la sección 40 (1) y (2) anterior en relación con una patente para una invención será tal que garantice al empleado una parte justa (teniendo en cuenta todas las circunstancias) del beneficio que el empleador ha derivado, o puede esperarse razonablemente que se derive, de la patente o de la cesión, asignación o concesión a una persona relacionada con el empleador de la propiedad o cualquier derecho en la invención o la propiedad en, o cualquier derecho en o bajo, una solicitud para esa patente ”. Hay, como el Lord Juez Jacob dijo en el párrafo [7] de Unilever Plc y otros v Shanks [2010] EWCA Civ 1283, un doble obstáculo para el empleado: “Bajo S.40 (1) el empleado tiene dos obstáculos a superar: se debe demostrar que la patente es 'excepcional de beneficio para el empleador' y si es así que 'es justo' que se le concedió una indemnización.” Por En aras de la exhaustividad, debo agregar que las disposiciones anteriores no se aplican cuando existe un acuerdo colectivo que prevé el pago de una indemnización respecto de invenciones de la misma descripción que la invención a empleados de la misma descripción que el inventor (ver s.40 (3)). La disputa En este caso, el encuestado, el profesor Ian Shanks, había inventado un dispositivo que atrae a sí mismo mediante una acción capilar un volumen preciso de fluido para permitir que se realicen mediciones químicas y bioquímicas rápidas en relación con ese fluido que se ha utilizado a gran escala en el hogar. Kits de diagnóstico para la diabetes. Hizo el invento mientras trabajaba para Unilever UK Central Resources Ltd., que lo asignó a su compañía holding, Unilever Plc por una suma nominal. Unilever Plc tardó en hacer uso de la invención y lo hizo solo otorgando licencias a terceros por los que recibió £ 23 millones. El profesor Shanks sostuvo que si se hubiera explotado adecuadamente la invención, el titular de la patente habría recibido ingresos de US $ 1.000 millones o más. Argumento del profesor Shanks El profesor Shanks basó su caso en la sección 41 (2) de la Ley de Patentes de 1977, que establece: "A los fines de la subsección (1), por encima de la cantidad de cualquier beneficio derivado o que se espera que sea derivado por un empleador de la asignación, asignación o concesión de: (a) la propiedad en, o cualquier derecho en o bajo, una patente para la invención o una solicitud para tal patente; o (b) la propiedad o cualquier derecho en la invención a una persona relacionada con él se tomará como la cantidad que razonablemente podría esperarse que el empleador derive de tal manera si esa persona no hubiera estado conectada con él ". Argumentó que la sección no se refería al beneficio real, es decir, los derechos de licencia de £ 23 millones, que se derivaban de la asignación real de la invención de Unilever UK Central Resources Ltd. a Unilever Plc, sino a una asignación nocional de la invención a un cesionario. Eso habría explotado la invención por todo lo que era. El profesor Shanks había tratado de enmendar su declaración de caso para hacer esa alegación ante el oficial de audiencia, el Sr. Elbro, en Shanks v Unilever Plc y otros BLO / 138/09 el 19 de mayo de 2009, pero se le negó el permiso para hacerlo porque el empleador podría terminar pagando considerablemente más de lo que realmente había recibido. El profesor Shanks apeló al Sr. Justice Mann sobre la base de que las palabras "una persona relacionada con él" podrían referirse a un cesionario nocional en lugar de a un cesionario real.

En su sentencia Shanks v Unilever Plc y otros [2010] RPC 11, [2009] EWHC 3164 (Ch), (2010) 33 (2) IPD 33012, [2010] Bus LR 761, el juez permitió que la enmienda concluyera que la audiencia la formulación final del oficial del significado de "esa persona" en la sección 41 (2) era incorrecta. El Tribunal de Apelación restableció la decisión del oficial de audiencia.

En su sentencia, el juez Mann había dicho en el párrafo [42]: "Por lo tanto, concluyo que la formulación final del funcionario de audiencias sobre el significado de" esa persona "en la sección 41 (2) es incorrecta. Uno no trata a esa persona como la persona real precisa con todas las mismas características (verrugas comerciales y todas) que esa persona tiene, pero simplemente sin la conexión.

Considero que al utilizar la formulación que hizo, el Parlamento, quizás con cierta torpeza, pretendía referirse a una contraparte nocional no conectada que opera en el mercado apropiado en el momento adecuado. Esto no es inconsistente con su suposición (en el caso de otras transacciones reales que llevan a beneficios) de que un empleador probablemente querrá explotar la patente adecuadamente y no entregar sus beneficios, aunque (como he observado) que no impuso una obligación positiva para el empleador de hacer eso ". Aferrándose a la frase "verrugas y todo" utilizada por el juez Mann, el Juez Jacob respondió en el párrafo [8] de su sentencia: “Claramente esta, clave, subsección contempla el empleador particular del inventor, no un empleador nocional. El hecho de que se refiera a "el tamaño y la naturaleza de la empresa del empleador" deja esto claro más allá de cualquier argumento. Es el beneficio real real para el empleador real que es todo lo que importa. Si un invento ha sido inmensamente valioso y una patente para él podría haber sido o podría ser (si aún está en vigor) explotada por una vasta suma o haber cobrado grandes regalías o una gran suma en el mercado abierto, eso es irrelevante. El empleador particular del inventor puede no haber explotado la invención bien o en absoluto. Si es así, el inventor no puede quejarse. El empresario debe tomarse como estaba, verrugas y todo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La disposición no es algún tipo de "mejor esfuerzo para explotar" el requisito ". Después de considerar las consecuencias del argumento del profesor, el juez llegó a la conclusión de que las palabras “una persona relacionada con él” significaban una persona real, en este caso, Unilever Plc, y “la cantidad de cualquier beneficio derivado o que se espera que sea derivado por un empleador de la "asignación" se refería al beneficio real recibido, que en el caso se sabía que era de £ 23 millones. Unilever había argumentado débilmente que nunca habrían pagado más de unos pocos miles de libras por el invento del profesor Shanks si se lo hubieran ofrecido en el mercado abierto y que £ 23 millones fueran un pequeño cambio para ellos, pero eso lo abandonó su abogado. "Reconociendo que esta posición era profundamente poco atractiva". El efecto neto de la apelación es que el Profesor Shanks ahora no está mejor que él en la Oficina de Propiedad Intelectual cuando el Sr. Elbro desestimó su solicitud en mayo de 2009. El Juez Juez Jacob esperaba que las partes también puedan ponerse de acuerdo sobre lo que equivale a un "participación justa" para el profesor Shanks, pero como el caso ya ha sido mediado una vez y luchó hasta llegar al Tribunal de Apelación, las perspectivas no son buenas. Conclusión: cosiendo los botones de la mosca en el estatuto, el juez Mann se quejó de que las disposiciones relativas a la compensación de los inventores "no están especialmente bien redactadas".

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De manera más colorida, el Juez Jacob dijo que el enfoque de la construcción de una disposición mal redactada era "Cosiendo los botones de la mosca en el estatuto".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La complejidad e incertidumbre de estas disposiciones más el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de luchar contra ellas en el Tribunal de Patentes y, en este caso, el Tribunal de Apelación, sin duda explica por qué tan pocos reclamos de invenciones de empleados llegan a los tribunales. Esa es una tragedia porque situaciones como la del profesor no pueden ser tan infrecuentes. En caso de que un inventor o su agente de patentes o su empleador se encuentren en esta posición, son muy bienvenidos para discutirlo conmigo al 020 7404 5252 o haciendo clic en este formulario. Aquellos que se encuentran en esta posición podrían beneficiarse claramente de la mediación de mediadores especializados en disputas de patentes como yo. También proporciono un servicio de arbitraje especializado en propiedad intelectual rentable. Conclusión: La última decisión deja claro que es muy difícil en el Reino Unido en contraste con otros países como Alemania para los inventores que son empleados para reclamar en virtud de estas disposiciones. La compensación es pagadera cuando la patente es de "beneficio excepcional para el empleador" y es "justo" que el empleado debe recibir una compensación. El monto de la compensación debe ser tal que asegure al empleado una parte justa del beneficio que el empleador ha derivado de la invención.

Puede valer la pena hacer un reclamo informal a su empleador, pero tenga cuidado.

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No desea poner en peligro sus perspectivas de empleo al presentar un reclamo sin esperanza. El problema con la sección parece ser que las ganancias del empleador podrían atribuirse a asuntos tales como sus habilidades de mercadeo u otros factores y no solo a su invención. Otra área para explorar en tales casos es verificar que el empleador sea el propietario de la invención.

Si no lo hace, donde usted no estaba empleado para producir invenciones, los derechos serán automáticamente suyos y su empleador debería pagarle una tarifa de licencia. También vale la pena ver si su empleador tiene un plan de recompensa por las invenciones hechas por los empleadores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consulte el manual del personal o la política de derechos de propiedad intelectual de cualquier empresa. Asunto: derecho-mercantil.

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Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

Véase También