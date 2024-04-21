Propiedad Intelectual sobre las Bases de Datos Jurídicas Online

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Propiedad Intelectual sobre las Bases de Datos Jurídicas Online a Principios del Siglo XXI

(Descripción de la situación a principios del siglo XXI del derecho de autor en relación a las bases de datos:) Resulta ya un referente común atribuir el origen de la desaparición del concepto de original, en el sentido tradicional del término, a las características que conlleva la propia sociedad de la información.

Las bases de datos se crean directamente en formato digital y no existe distinción alguna entre el primer ejemplar de la obra y sus sucesivas reproducciones destinadas a la distribución comercial. Los trabajos de Pajuelo Macías (La protección jurídica de los autores de las bases de datos en el Derecho comunitario y en el español. Revista española de documentación científica, 1999, n. 22, p. 456-471) estudian el marco legal establecido para la resolución de los (entonces) novedosos problemas suscitados ante el desarrollo de las bases de datos. Su progresiva importancia científica y económica, los elevados costes que implican su diseño y desarrollo y, paradójicamente, la enorme facilidad para utilizar las bases de datos sin autorización previa, e incluso con fines lucrativos son razones de peso para exigir su tutela.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La protección legal de las bases de datos ha de ser aplicable a las tareas relacionadas con la creación, almacenamiento, producción y distribución de las mismas, así como a la reutilización de la información obtenida de ellas, el derecho de cita y los derechos y obligaciones de los usuarios. El acceso a la jurisprudencia y a la legislación (...) es libre, sin embargo, no lo es, la explotación comercial por un tercero, salvo autorización previa, de los trabajos de recopilación, selección, análisis documental y jurídico, tratamiento informático, etc., realizados por otro para que esa organización del conocimiento permita la recuperación rápida y eficaz de la información deseada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como apunta J. Ribas (La vulnerabilidad de las bases de datos jurídicas. Actualidad jurídica Aranzadi, 1999, n. 377, p. 1-3), las bases de datos jurídicas están formadas por una colección de resoluciones judiciales y de textos legislativos, que, por la especial y característica selección, ordenación o disposición de las materias realizada, constituyen una creación intelectual.

Además, las editoriales aportan un importante valor añadido, dado que cada una de las resoluciones y normas seleccionadas contienen (en algunos casos y según que editoriales) un análisis elaborado por el servicio de documentación de la empresa, imprescindible para indizar la información, establecer las correspondientes interrelaciones y procurar su adecuada recuperación. No se trata de incorporar a un software determinado una recopilación de sentencias y legislación, sino que la labor del editor implica un esfuerzo técnico y humano, el resultado final es fruto de una inversión sustancial económica, tecnológica y humana.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Creemos que los procesos judiciales, todavía recientes (a principios del siglo XXI), sobre competencia desleal y violación del derecho de propiedad intelectual en que se han visto involucrados ciertos productores de bases de datos jurídicas en (España) han afectado negativamente al mundo de la distribución de contenidos jurídicos. La protección jurídica de las bases de datos se ha regulado en la Ley 5/1998 de 6 de marzo (BOE núm. 57, 7 de marzo de 1998) de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento europeo y del Consejo de la Unión europea de 11 de marzo de 1996 publicada en el Diario Oficial L, número 77 de 27 de marzo. (En el año 2019 se aprobó otra Directiva en este ámbito, con importantes influencias en el mundo digital) Otra particularidad a tener en cuenta en la protección jurídica de las bases de datos, es la obligación del productor de las mismas de garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Hacemos hincapié en este aspecto, dada su especial incidencia en las bases de datos jurisprudenciales donde los litigantes se ven afectados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal (BOE, núm. 298, 14 de diciembre de 1999) y por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal (BOE, núm. 151, 25 de junio de 1999). (Todo lo cual es un dolor de cabeza para algunas plataformas jurídicas) En concreto, el artículo 23 del citado Reglamento establece: "La distribución de los soportes que contengan datos de carácter personal se realizará cifrando dichos datos o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice que dicha información no sea inteligible ni manipulada durante su transporte". Finalmente, con la intención de armonizar las actividades legislativas nacionales y evitar la inseguridad jurídica, la Unión Europea ha considerado de apremiante necesidad la creación de un marco jurídico comunitario para proteger la propiedad intelectual e impulsar las actividades de creación e innovación, incluida la infraestructura de red. Así, con fecha 22 de mayo de 2001 ha visto la luz la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (Diario Oficial L, núm. 167, 22 de junio de 2001). (Como se ha dicho, en el 2019 una nueva Directiva ha evolucionado sustancialmente toda esta materia). Si bien la Directiva (de 2001) no afecta a las disposiciones vigentes sobre protección jurídica de bases de datos, sí contempla en su artículo 5 la posibilidad de que los Estados miembros establezcan excepciones o limitaciones al derecho de reproducción, comunicación y disposición al público de prestaciones protegidas cuando el uso se realice con fines de seguridad pública o para garantizar el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, parlamentarios o judiciales, o para asegurar una cobertura adecuada a dichos procedimientos. Fuente: Con adaptaciones, M.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): L. Alvite Díez, Evolución de las bases de datos jurídicas en España, 2004.

Historia de las Bases de Datos Jurídicas Online

Nota: puede interesar la lectura de la Historia de las Bases de Datos Jurídicas en Internet, la Historia de las Bases de Datos Jurídicas (en CD-Rom, etc) y acerca de las Bases de Datos Jurídicas Online (en general).

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También