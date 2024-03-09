Propiedad Intelectual en India

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Nota: puede interesar la información sobre las políticas de Propiedad Intelectual en India y sobre los Derechos de Propiedad Intelectual en India.

Información general sobre la propiedad intelectual en la India

Membresía de tratados y convenios internacionales relacionados con la propiedad intelectual

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (desde 1984) Convención de Budapest (desde 2001) Convenio sobre la Diversidad Biológica (desde 1994). Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (desde 2002) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (desde 2008) Protocolo de Madrid (desde 2007) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (desde 1998) Tratado de Cooperación en materia de Patentes al adherirse al Convenio de París sobre Propiedad Intelectual (desde 1998) PCT (desde 1997) OMPI (desde 1976) OMC y ADPIC (desde 1995)

Oficinas principales de PI

Oficina de Propiedad Intelectual Boudhik Sampada Bhawan, Cerca de la Oficina de Correos de Antop Hill, SMRoad, Antop Hill, MumbaiI - 400 037. Teléfono: 24137701, 24141026, 24150381, 24148165, 24171457 FAX: 24130387 CORREO ELECTRÓNICO: mumbai-patent@nic.in Oficina de propiedad intelectual Edificio de oficinas de propiedad intelectual, parcela 32, Sector 14, Dwarka, Nueva Delhi-110075, Teléfono: 011-28034304, 28034305 28034306 FAX: 011-28034301, 28034302 Correo electrónico: delhi-patent@nic.in Oficina de propiedad intelectual Edificio de oficinas de propiedad intelectual, GST Road, Guindy, Chennai-600032, teléfono: 044-22502081-84 FAX: 044-22502066, Correo electrónico: chennai-patent@nic.in Oficina de propiedad intelectual Edificio de oficinas de propiedad intelectual, CP-2 Sector V, Salt Lake City, Calcuta-700091, teléfono: 23671945, 1946, 1987, FAX-033-2367-1988, correo electrónico: - kolkata-patent@nic.in Registro de Marcas, Ahmedabad Salas nacionales, 15/27, primer piso, Ashram Road, Ahmedabad 380009, teléfono: 079-26580567, 26587193, Fax: 079-26586763, Correo electrónico: tmrahm@ad1.vsnl.net Instituto Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual (NIIPM) y Sistema de Información de Patentes (PIS) Complejo CGO, Bloque C, Seminario Hills, Nagpur, Maharashtra - 440006 Teléfono: (91) (0712) 2511380,2512040, 2510088,2410535 Fax: (91) (0712) 2512040/2510186 Correo electrónico: niipm.ipo@nic.in, ipti-mh@nic.in

Antecedentes del entorno legal

Las principales fuentes de derecho en la India son la Constitución, los estatutos (legislación), el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) y el precedente judicial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estatutos son promulgados por el Parlamento, las legislaturas estatales y las legislaturas de los sindicatos. Una característica única de la Constitución de la India es el sistema judicial, es decir, un solo sistema integrado de tribunales administra las leyes sindicales y estatales. El Tribunal Supremo de la India, con sede en Nueva Delhi, es el órgano supremo de todo el sistema judicial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada estado o un grupo de estados tenía un Tribunal Superior bajo el cual existe una jerarquía de tribunales subordinados. El Presidente del Tribunal Supremo nombra al Presidente del Tribunal Supremo y a los demás jueces.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Corte Suprema tiene jurisdicción original, de apelación y asesoría. Su jurisdicción original se extiende a la aplicación de los derechos fundamentales otorgados por la Constitución y a cualquier disputa entre los estados y el Gobierno de la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las decisiones de la Corte Suprema son vinculantes para todas las cortes dentro del territorio de la India. Para obtener más información, consulte Investigar las leyes de la India por Victor Essien y Una guía sobre la investigación legal y el sistema legal de la India por Rakesh Kumar Srivastava.

Otros recursos relevantes

Consulte el sitio web de CLEA de la OMPI para obtener información sobre las normas y leyes de propiedad intelectual de la India. Autor: Williams, noviembre de 2009

Jurisprudencia

En septiembre de 2016, el Tribunal Superior de Delhi dictó una sentencia sin precedentes que desestimaba la demanda por infracción de derechos de autor presentada por Cambridge University Press, Oxford University Press y otras editoriales académicas contra el Rameshwari Photocopy Service y la Universidad de Delhi. El Servicio de Fotocopias de Rameshwari produce paquetes de cursos, que funcionan en el campus de la Universidad de Delhi. Los editores afirmaron que la universidad infringió sus derechos de autor al "alentar y recomendar directamente a los estudiantes que compren" paquetes de cursos "en lugar de copias legítimas de las publicaciones de los demandantes". La biblioteca universitaria fue acusada de "emitir libros publicados por los demandantes" para el servicio (p. 2). El Rameshwari Photocopy Service alegó, en parte, que sus operaciones constituían un uso legítimo (pág. 3). La universidad señaló que los libros de los editores son caros y "están fuera del alcance de los estudiantes" (p. 4) y que "la Ley de Derecho de Autor es una ley de bienestar y los derechos de los autores y propietarios deben equilibrarse con los intereses de la sociedad". (p. 6) Este caso puede verse en el contexto más amplio de una lucha histórica e internacional que se remonta a 130 años atrás, en torno a la cuestión de qué tipo de reproducción de obras educativas debe permitirse en virtud de la legislación sobre derecho de autor, y qué reproducciones deben considerarse una infracción de ese derecho. El gobierno de la India, entre otros, ha desempeñado un papel destacado en esta lucha, promoviendo un acceso más amplio a los materiales educativos. Mi libro International Copyright and Access to Knowledge narra esta batalla en el capítulo 4: "Access to education, libraries, and traditional knowledge". Se discute el alcance históricamente cambiante de las disposiciones relativas al acceso a la educación en el Convenio de Berna. También destaca la ironía de que, si bien las obras de los editores occidentales están fuertemente protegidas por el sistema internacional de derecho de autor, las obras de los conocimientos tradicionales siguen sin recibir prácticamente ninguna protección en virtud de ese sistema. También se examina la importante función de las bibliotecas y las instituciones educativas tanto en el colonialismo como en la descolonización. En el centro del caso Rameshwari está la cuestión de si la copia de obras con fines educativos está permitida bajo uso justo, trato justo u otras excepciones a los derechos de autor, una cuestión de obvia importancia para los estudiantes, las instituciones educativas y los editores de todo el mundo. Casos relacionados en Canadá (aquí y aquí), mencionados en la decisión de Delhi[pp. 16, 22, 24]), han llevado a muchas universidades canadienses, por ejemplo, a confiar más en el trato justo en la producción de paquetes de cursos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La decisión Rameshwari se basa en excepciones a la infracción de los derechos de autor para las instituciones educativas. El tribunal en este caso ha decidido que el servicio de fotocopias está permitido ya que sus operaciones encajan dentro de una excepción para las instituciones educativas en virtud de la ley de derechos de autor de la India. El tribunal, en este caso, también ha considerado si la excepción india para las instituciones educativas está permitida por el derecho internacional -en virtud del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los ADPIC, que permite a los Estados hacer excepciones al derecho de autor en "casos especiales" que "no entren en conflicto con la explotación normal de la obra" y "no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor" (la prueba de las tres etapas). El juez en este caso señala que las disposiciones indias cumplen con la prueba de los tres pasos, porque las cuestiones planteadas en la prueba habrían sido consideradas por la legislatura de manera que no es competencia del tribunal cuestionarlas: Los pactos internacionales antedichos dejaron así a la sabiduría de los legisladores de los países miembros/privados la decisión de lo que está -justificado para el propósito y lo que perjudicaría -inrazonablemente- el interés legítimo del autor. Se considera que nuestros legisladores, al llevar a cabo las enmiendas a la Ley de Derecho de Autor, han tenido en cuenta dichos pactos internacionales. […] Los legisladores han considerado que la reproducción de la obra protegida por derechos de autor en el curso de la instrucción está justificada con el propósito de enseñar y no perjudica injustificadamente el interés legítimo del autor.

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No corresponde a este Tribunal imponer su propia sabiduría en cuanto a lo que está justificado o lo que no lo está, para ampliar o restringir lo que los legisladores han considerado conveniente.

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No se ha comprobado que el legislador haya impuesto ninguna limitación al alcance de la reproducción.

Una vez que la legislatura que bajo nuestra Constitución y bajo los pactos internacionales antedichos fue confiada al hacer la ley en En el caso de los derechos de autor, si se invoca lo que está justificado para la enseñanza y lo que perjudica injustificadamente el interés legítimo del autor, no se ha impuesto tal limitación, este Tribunal no puede imponerla. (págs. 92-93) En este sentido, el Tribunal Superior de Delhi ha pasado por la prueba de las tres etapas (una prueba muy criticada por restringir potencialmente el trato justo, el uso justo y las excepciones educativas; véase Štrba), conservando al mismo tiempo la máxima autonomía nacional. Otros elementos importantes de la sentencia se refieren a 1) la cuestión de si el derecho de autor es un derecho natural o estatutario (págs. 41-45), concluyendo que el derecho de autor ha pasado de ser un derecho natural a ser un derecho estatutario; y 2) la finalidad general del derecho de autor. La sentencia resume esto de la siguiente manera: El derecho de autor, especialmente en las obras literarias, no es, pues, un derecho inevitable, divino o natural que confiera a los autores la propiedad absoluta de sus creaciones. Está diseñado más bien para estimular la actividad y el progreso en las artes para el enriquecimiento intelectual del público.

Idea

Los derechos de autor están destinados a aumentar y no a impedir la cosecha de conocimientos. Tiene por objeto motivar la actividad creativa de los autores e inventores en beneficio del público (págs. 79 y 80). Revisor: Lawrence

Modelos de utilidad

Información general

Ley de Patentes

La Ley de Patentes de la India de 1970 entró en vigor el 20 de abril de 1972 junto con las Reglas de Patentes de 1972. Esta ley se adaptó a la situación política cambiada y a las necesidades económicas para impulsar el desarrollo tecnológico mediante la promoción de actividades inventivas en el país. La Ronda Uruguay de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio allanó el camino para la OMC.

Otros Elementos

Por lo tanto, la India estaba sometida a la obligación contractual de modificar su ley de patentes de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

India tuvo que cumplir con el primer conjunto de requisitos en 1 st January1995. Esto fue para dar una protección a la tubería hasta que el país comience a dar la patente del producto. Entró en vigor el 26 de marzo de 1999 en forma retrospectiva a partir de 1995. Establece las disposiciones para la presentación de la solicitud de patente de producto en el campo de los medicamentos o medicamentos con efecto desde principios de 1995 y la concesión de derechos de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) exclusivos sobre dichos productos. India modificó su Ley de Patentes nuevamente en 2002 para cumplir con el segundo conjunto de obligaciones (Plazo de la Patente, etc.), que debía efectuarse del 1-1 al 2000. Esta enmienda, que establece un plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de 20 años para la patente, Reversión de la carga de la prueba, etc., entró en vigor el 20 de mayo de 2003.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Tercera Enmienda de la Ley de Patentes de 1970, mediante la Ordenanza de Patentes (Enmienda) de 2004 entró en vigor. entró en vigor el 1 de enero de 2005, incorporando las disposiciones para la concesión de patentes de productos en todos los campos de la tecnología, incluidos los productos químicos, alimentos, medicamentos y agroquímicos, y esta Ordenanza se sustituye por la Ley de Patentes (Enmienda) de 2005, que está en vigencia y que ahora entra en vigencia del 1-1. -2005.

Búsqueda de patentes

La base de datos oficial de Indian Patent es bastante fácil de usar y está equipada con las últimas herramientas de búsqueda y operaciones lógicas. Se ha agregado valor en las bases de datos para que la información sea fácilmente accesible. Ekaswa- Una base de datos: solicitudes de patente presentadas en la India como se publicaron en los números de la Gaceta de la India (Parte III, Sección 2) desde enero de 1995 hasta diciembre de 2004. Base de datos Ekaswa-B: solicitudes de patente notificadas para oposición en la Gaceta de la India (Parte III, Sección 2) publicadas de enero de 1995 a diciembre de 2004 Base de datos Ekaswa-C: solicitudes de patente publicadas en el Diario oficial de la oficina de patentes publicadas desde enero de 2005 en adelante. Ver ipindia.nic.in/patsea.htm

Patentabilidad

De acuerdo con la Ley de Patentes de 1970, se puede otorgar una patente para una invención que puede estar relacionada con cualquier proceso o producto. “Un invento significa un nuevo producto o proceso que implica un paso inventivo y es capaz de una aplicación industrial” (S. 2 (1) (j)). “Nueva invención” se define como cualquier invención o tecnología que no se haya anticipado mediante la publicación en ningún documento o que se haya utilizado en el país o en cualquier otro lugar del mundo antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente con una especificación completa, es decir, el tema no ha caído. en dominio público o que no forme parte del estado de la técnica; Donde, Capaz de aplicación industrial, en relación con una invención, significa que la invención se puede hacer o usar en una industria (S.2 (1) (ac)).

Otros Elementos

Por lo tanto, los criterios para que una invención sea patentable son,

una invención debe ser nueva,

tiene un paso inventivo y

es capaz de aplicación industrial

Para la patentabilidad, una invención debe estar dentro del alcance de la materia patentable como se define en el estatuto de la patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La invención debe referirse a una máquina, artículo o sustancia producida por la fabricación, o al proceso de fabricación de un artículo. También se puede obtener una patente para una mejora de un artículo o de un proceso de fabricación.

Con respecto a la medicina o medicamento y ciertas clases de productos químicos, no se concede ninguna patente para el producto en sí, incluso si es nuevo, solo el proceso de fabricación de la sustancia es patentable.

Sin embargo, las patentes de productos están disponibles para medicamentos y materiales alimentarios a partir de 2005 como obligaciones de la India en virtud del Acuerdo ADPIC. Si alguna sustancia cae fuera del alcance de la materia patentable, no puede ser patentable.

Restricciones de licencia

Licencias obligatorias

Bajo la Sección 84 de la Ley de Patentes, una solicitud para la concesión de una licencia obligatoria se puede presentar al Contralor de Patentes solo después de la expiración de tres años a partir de la fecha de la concesión de una patente. La Sección también requiere que la persona que hace la solicitud establezca la naturaleza del interés y brinda una oportunidad para que el titular de la patente se oponga a la solicitud. El capítulo XVI de la Ley de Patentes se ocupa de las licencias obligatorias. Este capítulo está redactado en la línea del artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es pertinente tener en cuenta que el artículo se refiere únicamente al "uso" y no a la "fabricación" de artículos patentados.

Licencias de Derecho

Un titular de una patente puede, mediante una licencia, permitir que otros realicen, usen o ejerzan la invención que de otra manera no se permitiría.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La licencia debe estar por escrito y los términos de la misma se deben dar en la solicitud presentada ante el Controlador. Una licencia puede ser dada en términos expresos o implícitos de las circunstancias. Una licencia exclusiva excluye a todas las demás personas, incluido el titular de la patente, del uso de la invención.

En una licencia limitada, la limitación puede surgir en cuanto a personas, tiempo, lugar, fabricación, uso o venta. El titular de una patente puede otorgar licencias a otros.

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Dado que el titular de la patente tiene el derecho de excluir a otros de hacer, usar, ofrecer para la venta o vender o importar el invento, nadie más puede hacer nada de esto sin su permiso. Un acuerdo de licencia de patente no es, en esencia, nada más que una promesa del licenciante de no demandar al licenciatario.

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No se requiere ninguna forma particular de licencia; una licencia es un contrato escrito que puede incluir cualquier disposición que las partes acuerden, incluido el pago de regalías, etc. La elaboración de un acuerdo de licencia (así como las asignaciones) está dentro del campo de un abogado. Tal abogado debe estar familiarizado con los asuntos de patentes también. Algunos Estados han prescrito ciertas formalidades que deben observarse en relación con la venta de derechos de patente. Autor: Williams, noviembre de 2009

Marcas

Información general

India es parte en el Protocolo de Madrid desde 2007. Las marcas comerciales Ley (Ley Nº 47 de 1999) administrada por la Oficina del Registrador de Marcas, India Búsqueda de marcas públicas, India La Oficina del Registrador de Marcas en la India considera que una marca comercial es un símbolo visual que puede ser una palabra, nombre, dispositivo, etiqueta, números o combinación de colores utilizados en relación con productos o servicios comerciales para distinguirlos de otros similares.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bienes o servicios originarios de otra persona. Se pueden registrar marcas comerciales, marcas de servicio, marcas colectivas y marcas de certificación.

Para una explicación de las diferencias en estas marcas, haga clic aquí. Según la Ley de Marcas Comerciales de la India de 1999, los requisitos legales para registrar una marca comercial son: 1.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La marca seleccionada debe poder representarse gráficamente (es decir, en papel). 2.

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Debe ser capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra. 3. Se debe utilizar o proponer que se use la marca en relación con los bienes o servicios con el fin de indicar o para indicar una conexión en el curso del comercio entre los bienes o servicios y alguna persona tiene el derecho de usar la marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con o sin identidad de esa persona. ¿Por qué debería presentar una marca en la India? El registro de marcas es una protección importante para las empresas en la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las solicitudes de marcas comerciales han dado lugar a registros exitosos para muchos solicitantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y nacionales, y los tribunales indios han confirmado la validez de muchos registros, otorgando decisiones favorables a los titulares de registros de marcas. ¿Quién puede presentar una solicitud de marca en la India? Una persona que se declara propietaria de una marca comercial puede solicitar su registro a través del Contralor General de Diseños de Patentes y Marcas Registradas, Oficina del Registro de Marcas (Oficina de Marcas). El propietario de una marca comercial debe presentar la solicitud de marca registrada en una Oficina regional de marcas en la jurisdicción donde se ubica su lugar principal de negocios en la India.

En el caso de que el lugar principal de negocios se encuentre fuera de la India, la solicitud puede presentarse en la oficina de Marcas bajo cuya jurisdicción se encuentra la oficina del abogado designado por usted. ¿Cómo presentar una solicitud de marca en la India? · Elige tu marca. Una marca comercial debe distinguir los bienes y servicios de otros para identificar su origen y garantizar su calidad inalterada. Evite elegir un nombre geográfico o palabras elogiosas que describan la calidad de los productos (por ejemplo, mejor, perfecto, etc.).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas deben ajustarse a los requisitos de la Ley de Marcas de 1999. · Búsqueda de marcas. Se recomienda realizar búsquedas de marcas en el Registro de Marcas de Indian en las clases que sean relevantes para su marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las búsquedas también deben incluir búsquedas de derecho común (expresión que hace referencia en los países anglosajones normalmente al sistema de "common law") en Internet, encuestas de mercado, páginas amarillas y directorios para determinar el uso de terceros de sus marcas comerciales. Sobre la base de esta información y después de buscar la opinión del abogado local, decida si la marca está disponible para su uso. · Presente la solicitud de marca en la Oficina de Marcas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud debe contener la marca comercial, la descripción de los productos o servicios, el nombre y la dirección del solicitante y / o el agente con poder notarial, el período de uso de la marca y la firma.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La aplicación debe estar en inglés o hindi.

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Debe presentarse en la oficina local correspondiente de acuerdo con la jurisdicción. · India sigue el Tratado del Convenio de París que permite que un propietario de un país de la convención solicite una marca registrada en la India dentro de los 6 meses posteriores a la solicitud de una marca registrada en otro país de la convención.

Si la solicitud de marca se acepta para el registro, se considerará que la marca se ha presentado en la India en la fecha en que se presentó la solicitud de marca en el país de la convención extranjera. · Examen.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las solicitudes se examinan en busca de características distintivas, engañosas y marcas en conflicto. Si la solicitud se acepta para el registro, se publica en el Diario de marcas comerciales. Un tercero interesado tiene tiempo para presentar un procedimiento de oposición. ¿Qué derechos confiere una marca en la India? El registro de una marca comercial otorga al propietario registrado o usuario registrado (es decir, un licenciatario de la marca registrada que está registrado para usar la marca registrada en la Oficina de Marcas) un derecho exclusivo a su uso, que debe indicarse mediante el uso del registro ® insecto. Solo el propietario de una marca registrada en India puede usar el error de registro ®. El derecho exclusivo de usar la marca comercial se limita a los bienes o servicios enumerados en la solicitud y a las limitaciones impuestas durante el examen. El plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de registro de una marca comercial es de diez años, que puede renovarse por un período adicional de diez años a partir del pago de las tasas de renovación requeridas. El no uso de la marca registrada por un período de cinco años consecutivos es motivo de cancelación por parte de un tercero. Si el propietario de una marca registrada encuentra que se ha infringido, el propietario tiene el derecho de presentar una oposición o cancelación en la Oficina de Marcas por infringir las solicitudes o registros de marcas registradas, respetuosamente.

Además, el propietario debe enviar avisos de cese y desistimiento al presunto infractor y / o iniciar acciones civiles o penales para hacer cumplir sus derechos de marca registrada. Hay dos tipos de recursos disponibles para el propietario de una marca registrada por el uso no autorizado de su marca o su imitación por parte de un tercero. Estos remedios son:

Una acción por infracción 'en el caso de una marca registrada; y

Una acción para aprobar 'en el caso de una marca no registrada

Mientras que el primero es un recurso legal, el segundo es un recurso de derecho común.

En una acción que involucre una infracción o un despido, un tribunal puede otorgar la reparación de una orden judicial y / o una compensación monetaria por daños y perjuicios por pérdida de negocios y / o confiscación / destrucción de etiquetas y etiquetas infractoras, etc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fecha de presentación de la solicitud, que es una de las razones por las que es importante reclamar prioridad a cualquier solicitud anterior en otro país de la convención (es decir, esto hace que su fecha de presentación en la India sea más temprana). Un registro de marca registrada es evidencia de la validez de la marca registrada, pero los derechos de marca registrada en la India, sin embargo, se otorgan a la parte que comenzó a usar la marca registrada de manera consistente primero, ya sea que esté registrada o no. ¿Cómo protejo mis derechos de marca en la India? Como cuestión inicial, el derecho de marcas registradas de la India permite procedimientos de invalidación en forma de procedimientos de oposición y cancelación si un competidor registra su marca registrada en la India. También tiene derecho a iniciar una acción civil o penal contra cualquier parte que infrinja su marca en la India. Un propietario de una marca registrada también puede considerar el uso de un servicio de vigilancia de marcas registradas para monitorear (vigilar) (vigilar) las revistas de marcas registradas para la publicación de marcas comerciales posiblemente infractoras.

En caso de que el titular de los derechos posea una marca registrada que haya sido utilizada y haya adquirido buena voluntad y reputación, es recomendable que junto con la presentación de la solicitud de marca registrada en la India, también realicen comunicados de prensa, publiquen avisos de precaución y anuncien la marca para garantizar que La sección relevante del público es consciente de que está ingresando al mercado indio y está protegiendo su marca registrada de cualquier tipo de violación por parte de terceros. Un propietario también puede registrar sus nombres de dominio, incluidos los nombres de dominio de nivel superior codificados por país en la India. Ha habido muchos casos en que terceros registraron dominios para ciertas marcas bien conocidas con la intención de extraer dinero mediante la venta de estos nombres de dominio a los titulares de derechos.

Información distinta

Una marca registrada no tiene que estar en uso en el momento de la solicitud.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La India permite que las solicitudes de marcas registradas se presenten en una "intención de uso". Al registrarse, el propietario de la marca comercial debe comenzar a utilizarla dentro de los 5 años y 3 meses posteriores a la fecha de registro. Si no se utiliza dentro de este tiempo, la marca registrada puede ser invalidada cuando otra persona inicie un procedimiento de invalidación.

Restricciones de licencia

Según la Ley de Marcas Registradas de 1999, un titular de licencia es un usuario autorizado de una marca registrada cuando cuenta con el consentimiento del propietario registrado para utilizar la marca, de conformidad con un acuerdo por escrito.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley no aborda la concesión de licencias de una marca registrada, pero los tribunales de la India han confirmado estos acuerdos como una licencia de derecho común.

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No hay un plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) fijo para la concesión de la licencia requerida por la Ley. El término de la licencia es, por lo tanto, dictado por el contrato de licencia entre el licenciante y el licenciatario. Esta última ley puso a la India en línea con la tendencia moderna de los negocios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier propietario registrado de una marca registrada o su licenciatario tiene derecho a usar una marca comercial en la India.

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Mientras que la Ley es muda sobre la cuestión de la concesión de licencias de una marca registrada, los tribunales han aprobado lo mismo que las licencias de derecho común. Véase también Doing Business in India, Licencia de marcas.

Protección de las variedades vegetales

Tradicionalmente, la India, con una alta proporción de pequeños agricultores, ha sido cautelosa al otorgar los derechos de propiedad intelectual en los alimentos y la materia viva.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como India es uno de los países en desarrollo más rápidos, tanto en términos de la industria como en su población, se puede esperar que la industria de cultivo y cultivo de plantas en la India desempeñe un papel importante para hacer frente a estos problemas, como se ha dado cuenta el gobierno. Por este motivo y para cumplir con sus obligaciones en virtud del Artículo 27 del Acuerdo ADPIC, en 2001 la India aprobó la Ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos de los Agricultores (Ley PVP). En la sección 39 (iv) del capítulo sobre los derechos de los agricultores, finalmente se proporcionó el derecho a vender semillas, incluso semillas protegidas. Se considerará que el agricultor tiene derecho a guardar, usar, sembrar, sembrar, intercambiar, compartir o vender sus productos agrícolas, incluida la semilla de una variedad protegida por esta Ley, de la misma manera que tenía derecho antes de la entrada en vigor de esta Ley..

Sin embargo, el agricultor no tiene derecho a vender ' marcaSemilla de una variedad protegida por esta Ley '.

Además, la Ley reconoce el papel de las comunidades rurales como contribuyentes de las variedades locales y las variedades de los agricultores en el mejoramiento de nuevas variedades de plantas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los criadores que desean utilizar las variedades de los agricultores para crear variedades esencialmente derivadas (EDV) no pueden hacerlo sin el permiso expreso de los agricultores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier persona puede registrar un reclamo de la comunidad y registrarlo debidamente en un centro notificado. Si se determina que la reclamación es genuina, una parte de los beneficios obtenidos de la nueva variedad tiene que ir a un Fondo Genético Nacional.

Idea

Los derechos de los criadores también están totalmente protegidos por la legislación.

En el momento del registro, el obtentor tiene derechos completos de comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) para la variedad registrada. Estos incluyen el derecho a producir, vender, comercializar, distribuir, importar o exportar la variedad registrada. Ahora, después de la promulgación de una ley de Protección de Variedades Vegetales y Derechos de los Agricultores, el próximo paso será decidir a través de qué plataforma internacional India interactuará con otras naciones.

En la actualidad, la única plataforma internacional es la UPOV, una plataforma occidental que regula los derechos de los obtentores para las naciones industriales, y está controlada por las corporaciones de ciencias de la vida. Algunos grupos de acción se oponen a la idea de unirse a la UPOV, mientras que otros están a favor de ella. Será el próximo paso para que la India decida si pretende proteger sus especies de plantas e interactuar a nivel global.

Secretos comerciales

En general, un secreto comercial es cualquier información confidencial con valor comercial que está protegida de su divulgación por su legítimo propietario utilizando métodos razonables.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los secretos comerciales también se conocen como información confidencial o know-how.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los secretos comerciales pueden abarcar una amplia variedad de tecnología, incluida una fórmula, proceso, dispositivo o compilación de información utilizada en una aplicación comercial que le da al propietario del secreto comercial alguna ventaja competitiva. El sello distintivo de la ley de secreto comercial es que una vez que el secreto es revelado, ya no es protegido por la ley. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), al que India es miembro, consideró un secreto comercial como información con los siguientes tres criterios:

La gente que normalmente trata con este tipo de información no debe conocerla ni acceder a ella fácilmente.

Debe tener valor comercial como secreto.

El propietario legal debe tomar medidas razonables para mantenerlo en secreto.

¿Tengo que registrar un secreto comercial en la India? No.

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No existe un proceso de registro de secretos comerciales en la India. ¿Cómo se protegen los secretos comerciales en la India? No existe una ley específica en la India que proteja los secretos comerciales y su protección se basa en el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) y en el derecho contractual de la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los tribunales indios han confirmado la protección de un secreto comercial bajo los principios de equidad y el equivalente a una violación de la reclamación del contrato.

En la India, una persona puede estar obligada por contrato a no revelar ninguna información que se le haya brindado en forma confidencial (la acción sería una violación de la confianza). Los recursos disponibles para el propietario de un secreto comercial incluyen una orden judicial para impedir que un tercero divulgue el secreto comercial, la devolución de toda la información confidencial y de propiedad exclusiva, y la compensación por cualquier pérdida sufrida debido a la divulgación de secretos comerciales. Dado que no existe una legislación específica para proteger los secretos comerciales en la India, la protección de los secretos comerciales es en gran medida un acto de autoadministración por parte del propietario del secreto comercial. Para sugerencias sobre cómo mantener la confidencialidad de los secretos comerciales, haga clic aquí. ¿Pueden los secretos comerciales tener licencia en la India? Parece que los acuerdos de secretos comerciales se pueden manejar (gestionar) por contrato a voluntad de las partes del contrato. Si tiene detalles adicionales con respecto a cualquier restricción sobre la licencia de secretos comerciales en la India, incluidos los plazos y los derechos de autor, envíenos un correo electrónico a editors@ipHandbook.org. La Legislatura de la India está contemplando el Proyecto de Ley de Innovación de la India de 2008 que, si se aprueba, tratará los secretos comerciales. Específicamente, el Capítulo VI del proyecto de ley, titulado "Confidencialidad e información confidencial y Remedios e infracciones" puede modificar ciertos derechos con respecto a los secretos comerciales, incluida una excepción para el interés público.

Recursos adicionales

Protección de secretos comerciales en la India: implicaciones de licencia y una opción legislativa. Protegiendo tus secretos comerciales La bóveda de los secretos comerciales La deslocalización en la India: ¿Están sus secretos comerciales e información confidencial adecuadamente protegidos?

Acceso a Recursos Genéticos / Biodiversidad

Información general

De acuerdo con los requisitos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los gobiernos nacionales están enmarcando políticas que regulan el acceso a los recursos de biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) y el conocimiento relacionado dentro de su jurisdicción territorial a través de la legislación apropiada.

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India ha promulgado su Ley Nacional de Biodiversidad (2002) con especificaciones claras para las regulaciones de acceso para investigadores nacionales y extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y para aquellos que acceden a recursos biológicos con fines de investigación o comerciales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley implementa una serie de disposiciones de la CDB, como la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Tema: perdida-de-la-biodiversidad. El objetivo de la ley es regular el acceso a los recursos genéticos de plantas y animales y la distribución justa de beneficios, frenando la biopiratería,

Información distinta

Sin embargo, existen ciertos obstáculos en la regulación del acceso a la biodiversidad. Tema: perdida-de-la-biodiversidad. La complejidad del tema que involucra diferentes tipos de recursos genéticos (plantas, animales, microorganismos) utilizados por diferentes actores (científicos, empresas privadas) para diferentes propósitos (investigación, comercialización) en diferentes sectores (por ejemplo, agricultura, productos farmacéuticos, cosméticos, etc.). horticultura), falta de conciencia a nivel nacional, falta de capacidad humana e institucional y ausencia de infraestructura adecuada son algunos de ellos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los legisladores y los legisladores deben tener cuidado de que la legislación sobre APB no sea tan estricta y estrecha como para obstaculizar la investigación nacional y las alianzas con organizaciones extranjeras, bloqueando así el desarrollo de capacidades que tales leyes buscan promover.

Conocimiento indígena / tradicional

El conocimiento tradicional (TK) asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con los recursos biológicos es un componente intangible del recurso en sí.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los conocimientos tradicionales tienen el potencial de traducirse en beneficios comerciales al proporcionar pistas para el desarrollo de productos y procesos útiles. Algunos ejemplos de conocimiento indígena en la India son Ayurveda, Siddha, Yoga, Unani, Naturopatía, Homeopatía, remedios populares, etc.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los valiosos contactos proporcionados por TK ahorran tiempo, dinero e inversiones de la industria biotecnológica moderna en cualquier investigación y desarrollo de productos.

Otros Elementos

Por lo tanto, una parte de los beneficios debe corresponder a los creadores y titulares de los conocimientos tradicionales.

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India es parte en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). El CDB ofrece oportunidades a la India para obtener beneficios de estos recursos.

Otros Elementos

Por lo tanto, India ha promulgado la Ley Nacional de Biodiversidad de 2002 para la protección de los conocimientos tradicionales. La sección 36 (iv) prevé la protección del conocimiento de la población local en relación con la biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) a través de medidas tales como el registro de dicho conocimiento y el desarrollo de una información sui generissistema. Para garantizar la distribución equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos biológicos y el conocimiento asociado, las Secciones 19 y 21 estipulan la aprobación previa de la Autoridad Nacional de Biodiversidad (NBA) antes de su acceso. Al otorgar la aprobación, la NBA impondrá términos y condiciones, que aseguran la distribución equitativa de los beneficios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Sección 6 establece que cualquier persona que busque cualquier tipo de derechos de propiedad intelectual en una investigación basada en un recurso biológico o conocimiento obtenido de la India, debe obtener la aprobación previa de la NBA.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La NBA impondrá condiciones de participación en los beneficios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La sección 18 (iv) estipula que una de las funciones de la NBA es tomar medidas para oponerse a la concesión de derechos de propiedad intelectual en cualquier país fuera de la India en cualquier recurso biológico obtenido de la India o conocimiento asociado (véase qué es, su concepto jurídico; y también su definición como "associate" en derecho anglo-sajón, en inglés) con dicho recurso biológico. Las cuestiones relacionadas con la protección, el reconocimiento y la recompensa de los conocimientos tradicionales relacionados con los recursos biológicos son muy complejas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las modalidades para proteger los CC.TT. siguen surgiendo y evolucionando.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La naturaleza de los derechos y la participación en los beneficios también es un área gris.

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Incluso a nivel internacional, la claridad aún no ha emergido y los países están luchando para entender el problema.

En lo que respecta a la protección de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas asociadas con los recursos biológicos, estos no parecen caer en los sistemas legales convencionales de protección de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes, derechos de autor, marcas registradas, etc.). Estas formas convencionales de derechos de propiedad intelectual son inadecuadas para proteger el conocimiento indígena esencialmente porque se basan en la protección de los derechos de propiedad individuales, mientras que los conocimientos tradicionales son, en general, colectivos. Promover, El conocimiento informal presenta otras dificultades para ser reconocido con el propósito de la protección de la propiedad intelectual, tales como: El conocimiento se desarrolla durante un período de tiempo y puede ser codificado en textos o conservado en tradiciones orales durante generaciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las condiciones de novedad e innovación que son necesarias para la concesión de la patente, por lo tanto, no se cumplen.

Sin embargo, el desarrollo de una forma adecuada de protección para el conocimiento de las comunidades locales es de gran interés para los países que son ricos en biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) y también ricos en conocimientos tradicionales, como la India.

Indicaciones geográficas

Las indicaciones geográficas de bienes se definen como el aspecto de la propiedad industrial que se refiere a la indicación geográfica que se refiere a un país o un lugar situado en él como el país o lugar de origen de ese producto. Típicamente, tal nombre transmite una garantía de calidad y distinción que es esencialmente atribuible al hecho de su origen en esa localidad geográfica, región o país definidos. Por ejemplo, Feni (licor) de los saris de Goa, Paithani y Banaras, sari de seda Kanchipuram, naranjas de Nagpur, Alphonso Mangoes, por nombrar algunos. Según los artículos 1 (2) y 10 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, las indicaciones geográficas están cubiertas como un elemento de los derechos de propiedad intelectual. También están cubiertos por los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). India, como miembro de la OMC, promulgó la Ley de Indicaciones Geográficas de Bienes (Registro y Protección) de 1999, que entró en vigencia a partir del 15 de septiembre de 2003.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las características principales de la Ley son que define la Indicación Geográfica, proporciona una El mecanismo para el registro de IG, establece un Registro de IG, elabora el concepto de usuario autorizado y propietario registrado, un mayor nivel de protección para los bienes notificados y soluciones para las infracciones. En virtud de la Ley, para calificar para la protección, una indicación debe:

Identificar el bien y su área de origen geográfico.

Poseer una calidad, reputación u otras características dadas.

Es esencialmente atribuible a su área de origen geográfico.

Por último, la Ley establece que una vez que se haya registrado el GI, tanto el propietario registrado como los usuarios autorizados cuyos nombres se han registrado en el Registro pueden iniciar una acción por infracción. Autor: Williams, noviembre de 2009