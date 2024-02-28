Propiedad Intelectual en Ghana

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Información general sobre la propiedad intelectual en Ghana

Membresía de tratados y convenios internacionales relacionados con la propiedad intelectual

ARIPO (Protocolo de Harare de 1984) y Reglamento de aplicación (2007) Protocolo de Madrid (desde 2008) OMPI (desde 1976) PCT (desde 1997) Protocolo de Banjul Convenio sobre la Diversidad Biológica (desde 1994). Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (desde 2002) OMC y ADPIC (desde 1995)

Oficinas principales de PI

Ministerio de Justicia: Departamento del Registro General, PO Box 118, Accra, regengh@ncs.com.gh (No se ha encontrado ningún sitio web) Tel.: + 233-21-66 46 91 Fax: + 233-21-22 82 90 ARIPO: 11 Natal Road, PO Box 4228, Belgravia, Harare, Zimbabwe aripo@ecoweb.co.zw Oficina de derechos de autor, Ministerio de Cultura, Compuesto de la Administración Regional del Gran Accra (adyacente al Salón del Profesor) en Barnes Road, Accra, copyrigt@ghana.com (No se ha encontrado ningún sitio web) Punto Focal Nacional de Ghana para el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Ministerio de Medio Ambiente y Ciencia, PO Box M232, Accra-Ghana TEL: + 233-21-666049 / 662264 FAX: + 233-21-666828 Tribunal de Propiedad Industrial, Servicio Judicial, PO Box 119, Accra

Modelos de utilidad

Información general

Ley de Patentes de 1992

La ley exige que las invenciones sean nuevas, impliquen un paso inventivo y sean aplicables industrialmente. El plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) para las patentes es de 20 años a partir de la fecha de solicitud (10 años para la propiedad industrial). La protección de la patente se puede obtener a través de una presentación nacional en Ghana o mediante una solicitud ARIPO.

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Ghana también es miembro del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de la OMC. La ley también establece un sistema de certificados de utilidad para fomentar la inventiva local.

Búsqueda de patentes

Un sitio web de búsqueda de patentes está en desarrollo.

En este momento, las búsquedas de patentes pueden ser realizadas por el Departamento del Registrador General a solicitud.

Patentabilidad

Invención significa una solución a un problema específico en el campo de la tecnología. Una invención puede ser, o puede relacionarse con, un producto o un proceso.

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No se considerarán invenciones las siguientes: - Descubrimientos, teorías científicas y matemáticas; - variedades vegetales o animales o procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procesos microbiológicos y los productos de dichos procesos; - Esquemas, reglas o métodos para hacer negocios, realizar actos puramente mentales o jugar juegos; - Métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o terapia, así como métodos de diagnóstico; esta disposición no se aplicará a los productos para uso en ninguno de estos métodos; - Mera presentación de información; - Programas de computador. Para diseños textiles, que están protegidos por el Decreto de Registro de Diseños Textiles 1973 NRCD 213: Un diseño textil significa cualquier patrón, característica ornamental aplicada a un artículo textil mediante impresión, tejido u otro proceso similar. Un artículo textil significa cualquier artículo hecho de fibras naturales, artificiales o sintéticas o de una combinación.

Dicho registro es válido por un período máximo de 15 años y puede presentarse a través de ARIPO o directamente en Ghana. Los diagnósticos, terapias y métodos quirúrgicos para el tratamiento de humanos y animales no son patentables.

Sin embargo, los productos para uso en cualquiera de estos métodos pueden ser patentados. La OMPI reforzó su cooperación con Ghana al firmar un plan de desarrollo de propiedad intelectual (PI) en 2008 que apunta a desarrollar la capacidad del país para crear, proteger y utilizar la PI como una herramienta poderosa para el crecimiento económico y el desarrollo.

Restricciones de licencia

Licencias obligatorias

Licencias obligatorias por razones no laborales y similares: - En cualquier momento después de cuatro años a partir de la fecha de presentación de una solicitud o tres años a partir de la concesión de una patente, cualquiera que sea el último período, cualquier persona puede, en los procedimientos iniciados por él contra el titular de la patente o en los procedimientos iniciados en su contra por dicho propietario, solicitar al tribunal que otorgue una licencia obligatoria en cualquiera de los siguientes motivos: o Que una invención patentada, que puede ser trabajada en el país, no ha sido así; o Que el grado existente de funcionamiento de la invención patentada en el país no satisface en términos razonables la demanda del producto patentado en el mercado nacional o para fines de exportación; o Que el funcionamiento de la invención patentada en el país se ve obstaculizado o impedido por la importación del producto patentado; o o Que, debido a la negativa del titular de la patente a otorgar licencias en términos razonables, el establecimiento o desarrollo de una actividad industrial o comercial en el país, o las posibilidades de exportación desde el país, se vean perjudicados de manera injusta y sustancial. - Cuando la invención patentada es un proceso, "producto patentado" en la subsección (1) de esta sección significa un producto obtenido directamente por medio del proceso. - No se concederá una licencia obligatoria con respecto a una patente si el titular de la patente satisface al tribunal que sus acciones en relación con la invención patentada son justificables en las circunstancias. - Licencias obligatorias para productos y procesos declarados de vital importancia . El Secretario puede, por instrumento legislativo, indicar que, para las invenciones patentadas relativas a ciertos tipos de productos, o procesos para la fabricación de dichos productos declarados de vital importancia para la defensa, Los intereses económicos o de salud pública de Ghana, las licencias obligatorias pueden ser concedidas. - Las licencias obligatorias con respecto a cualquier producto o proceso especificado en la subsección (1) de esta sección se pueden otorgar en cualquier momento después de que el Tribunal otorgue la patente correspondiente en los procedimientos iniciados en contra o por el propietario de la patente. Licencias de Derecho - Cuando un interés público vital, en particular, la seguridad nacional, la salud o el desarrollo de sectores vitales de la economía nacional requiera que uno o más de los actos mencionados en el artículo 28 de esta Ley se realicen con respecto a una invención patentada, el Secretario responsable For Justice puede decidir que la invención patentada, incluso en ausencia de la autorización del titular de la patente, sea explotada por una agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) o por una tercera persona designada por el Secretario, sujeto al pago de una remuneración al propietario de la patente - El Secretario tomará su decisión después de consultar con el Comité de Política de Patentes, excepto en el caso de la seguridad nacional, y después de una audiencia a la que se invitará al titular de la patente y a cualquier licenciatario en particular. - Una vez que el Secretario tome la decisión, el Registrador determinará el monto de la remuneración que se pagará al titular de la patente, ya que dicha remuneración es equitativa teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. - El titular de la patente puede apelar ante los tribunales la decisión del Registrador sobre el monto de la remuneración, pero dicha apelación no suspenderá el efecto de la decisión mencionada en el inciso (1) de esta sección.

Marcas

Ghana es parte en el Protocolo de Madrid desde 2008.

Información general

Ley de marcas de mercancía No. 253 de 1964 (No se encuentra el sitio web) Ley de Marcas Comerciales No. 270 de 1965 derogada (en el caso de una norma, cuando se suprime una parte; si se elimina en su totalidad es una ley abrogada; véase abrogación o abrogatio) por TRADE MARKS ACT, 2004 (ACT 664) (No se encontró un sitio web) Las marcas registradas están registradas por el Registrador de Marcas. El plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de protección es de 10 años a partir de la fecha de presentación y las renovaciones serán por períodos consecutivos de 10 años. Bajo la Sección 9, el alcance de la protección se extiende para cubrir el uso de un signo similar a la marca registrada y el uso en relación con bienes o servicios similares a aquellos para los cuales se ha registrado la marca.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La misma sección también prevé el agotamiento internacional y establece sanciones penales por infracción intencional de una marca. Los requisitos para presentar una solicitud de marca son los siguientes: El nombre completo / dirección / descripción del solicitante. La marca (marca denominativa o etiqueta) y una lista de productos / clases para los cuales se debe proteger la marca. Diez (10) impresiones de la marca (para marcas en una forma especial o marcas de dispositivo).

Más Información

Las impresiones no deben superar los 10 cm x 10 cm. Si la marca está registrada en más de una clase, se deben proporcionar dos representaciones adicionales de la marca para cada clase. Es posible registrar una serie de marcas comerciales y deben incluirse en la solicitud cuatro representaciones de cada marca. Un poder de representación simplemente ejecutado por la empresa solicitante. Una copia fiel certificada de un documento de prioridad si el solicitante reclama prioridad. No se requiere legislación o notarización. Examen: Una vez que se examina la marca, se informa al solicitante si la marca ha sido aceptada o se ha rechazado el registro. El examinador de marcas registradas emite un número de recibo de presentación dentro de las seis semanas posteriores a la fecha de la solicitud.

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Durante este tiempo, el Registrador también examina la solicitud e informa al solicitante si la marca ha sido registrada. No uso: Cualquier persona perjudicada puede eliminar una marca del registro por el hecho de que, hasta un mes antes de la fecha de la solicitud, ha transcurrido un período continuo de cinco (5) años o más durante el cual no hubo un uso fidedigno de la marca o sobre la base de que la marca fue registrada sin ninguna intención de buena fe por parte del solicitante para utilizar la marca.

Información distinta

Ghana es miembro de la Unión de París.

Sin embargo, aún no se ha publicado una Orden de Países de la Convención sobre marcas comerciales y, por lo tanto, no es posible reclamar la prioridad de la convención. La definición de “marca comercial” incluye bienes o servicios. Se requiere una solicitud por separado para cada clase de productos o servicios. Bajo la Sección 5, una marca que pueda inducir a error al público o a los círculos comerciales con referencia particular al origen geográfico de los bienes o servicios o su naturaleza o características puede no estar registrada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La sección también contiene disposiciones sobre marcas notoriamente destinadas a cumplir con las obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Bajo la Sección 15, los cambios de propiedad de la marca registrada o de una solicitud para el registro de una marca registrada pueden ser archivados y registrados Exclusiones del registro: a) Símbolos / marcas similares a la bandera nacional o al emblema nacional, banderas militares o cualquier decoración de una república / país; b) Símbolos / marcas relacionadas con la política; c) materia escandalosa o materia contraria a la ley o moralidad; símbolo / marca que puede engañar o causar confusión; d) Nombres genéricos; e) Las marcas defensivas pueden ser registradas bajo la ley. Aviso de registro mediante el uso de la leyenda "Marca registrada" o abreviatura adecuada (por ejemplo, "Reg. Tm.") O símbolo ® opcional.

Restricciones de licencia

Ningún contrato de licencia es válido contra terceros o beneficioso para el propietario, a menos que se haya presentado en la Oficina de Marcas Comerciales. Esto requiere un Poder notarial del propietario de la marca registrada y del titular de la licencia, una Declaración y Declaración de Caso, con traducción verificada en inglés, y el Acuerdo de Licencia completo, con traducción verificada en inglés. Tenga en cuenta que el acuerdo de licencia debe prever el control de calidad por parte del licenciante.

Protección de las variedades vegetales

Ghana no prevé la protección de las variedades vegetales. Según informes, se está elaborando un proyecto de ley sobre la protección de las obtenciones vegetales.

Secretos comerciales

Ghana no tiene leyes para la protección de los secretos comerciales, a excepción de la protección del know how a través del derecho contractual. Sin embargo, un proyecto de ley (llamado "Proyecto de Ley de RTI) está en desarrollo y / o consideración que eximiría" de la divulgación de información confidencial que revelaría un secreto comercial o que se relacione con temas de investigación, científicos, técnicos o comerciales o con el trabajo donde la divulgación La información perjudicaría los intereses económicos o financieros de una persona o grupo de personas ”. Ver Ghanaweb.

Acceso a Recursos Genéticos / Biodiversidad

Información general

Ghana ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica en 1994 y estableció un Punto Focal Nacional / Mecanismo de Facilitación. El país es parte de una iniciativa del PNUMA sobre la implementación de la legislación de Acceso y Distribución de Beneficios. Ghana también es signatario de los siguientes convenios relacionados con la biodiversidad: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres Convención sobre Especies Migratorias de Animales Silvestres. Convención sobre humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas (Convención RAMSAR) Convención sobre el Cambio Climático, Marco de las Naciones Unidas. Convención para Combatir la Desertificación.

Información distinta

Legislaciones que afectan la conservación de la biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) en Ghana Política forestal y de vida silvestre Ley de Enmienda a la Protección de los Bosques (Ley 624), 2002 Ley de Gestión de los Recursos de la Madera (Ley 547) de 1997 Ley 617 (modificada) de 2002 sobre la gestión de los recursos de la madera Reglamento de gestión de los recursos madereros, 1998 Ley de enmienda de árboles y madera 4931994 Las restricciones a la exportación están contenidas en la Ley de Exportaciones e Importaciones de 1995 (Ley 503). La ley hace una distinción entre la exportación de artículos tradicionales y no tradicionales.

Aspectos

Las exportaciones tradicionales incluyen: Granos de cacao Troncos y madera Oro sin procesar (lingotes) y otros minerales. Pescado fresco No se permite la exportación son productos prohibidos por cualquier ley en Ghana y loros. Los requisitos para las exportaciones tradicionales son: Registrarse en el Consejo de Promoción de Exportaciones de Ghana Obtenga el Formulario A2 de Control de Cambios del Banco de Ghana del Banco de Ghana o de cualquiera de los Bancos Comerciales acreditados. Complete la FACTOR DE ENTRADA DE ADUANA, conocida popularmente como el Formulario Único de Documento Administrativo (SAD). Instrucciones para el envío de mercancías (IDG) desde la aerolínea Lista de empaque Factura Obtenga el permiso / certificados necesarios de la siguiente manera: - Granos de cacao - Certificado de fumigación y control de calidad de la División de Control de Calidad de Cocobod. - Registros y madera - Permiso de la Oficina de Inspección de Productos Forestales (FPIB) - Minerales - Permiso de la Comisión de Minerales - Pescado Fresco - Certificado de Garantía de Calidad de la Junta de Normas de Ghana. Las exportaciones no tradicionales requieren permisos especiales. Tales exportaciones no tradicionales son: Todas las antigüedades (se necesita un permiso del Consejo de Museos y Monumentos) Minerales preciosos (Precious Minerals Marketing Corporation) Vida Silvestre (Departamento de Caza y Vida Silvestre) Plantas vivas (Ministerio de Agricultura) Autor: Williams, septiembre de 2009