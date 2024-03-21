Propiedad Intelectual en China

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Información general sobre la Propiedad Intelectual en China

Membresía de tratados y convenios internacionales relacionados con la propiedad intelectual

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 1980 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1985. Protocolo relativo al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, 1989 El Tratado de Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados IPIC, 1990. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París) de 1992 Convención Universal sobre Derecho de Autor, París, 1992 Convención Universal sobre Derecho de Autor, Ginebra, 1992 Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, 1994 Tratado de Cooperación en materia de Patentes, 1994. Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, 1995. Acuerdo de Locarno por el que se establece una Clasificación Internacional de Diseños Industriales, 1996. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, 1997 Convenio internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, 1999 Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), 2001 Tratado de la OMPI sobre derecho de autor, 2007 (excluyendo Hong Kong y Macao)

Tratados firmados entre Estados Unidos y China relacionados con la propiedad intelectual

Acuerdo de China sobre relaciones comerciales, 1979 Memorando de entendimiento entre Estados Unidos y China sobre derechos de propiedad intelectual, 1992 Aplicación de los derechos de propiedad intelectual de los Estados Unidos y China, 1995.

Oficinas principales de PI

Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de PRC o https://www.sipo.gov.cn/sipo_English/ o Dirección: No. 6, Xitucheng Lu, distrito Jimenqiao Haidian, ciudad de Beijing 100088 o Teléfono: (010) 62 08 31 14 o Nota: haga clic aquí para obtener los números de teléfono con respecto a varias consultas o correo electrónico: sipo1@sipo.gov.cn Oficina de Patentes, Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República Popular de China o https://www.sipo.gov.cn o Dirección: 6, Xitucheng Lu, distrito Jimenqiao Haidian, 100088 Beijing o Teléfono: (86 10) 62 08 31 14 o Correo electrónico: sipo@sipo.gov.cn Oficina de Marcas, Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de China o https://www.ctmo.gov.cn o https://www.saic.gov.cn o Dirección: 8, Sanlihe Donglu, Xichengqu, 100820 Beijing o Teléfono: (86 10) 68 01 04 63/68 01 34 47/68 03 22 33 o Correo electrónico: dfa@saic.gov.cn Administración Nacional de Derechos de Autor de la República Popular China o https://www.ncac.gov.cn/cms/html/205/index.html o Dirección: 85, Dongsi Nan Dajie, 100703 Beijing, China o Teléfono: (86 10) 65 12 78 69 o El gobierno establecido esta administración en 1985.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La administración emplea a 50-100 abogados que organizan la redacción de leyes, políticas y reglas relacionadas con los derechos de autor. También supervisan la implementación de esas reglas. Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular de China o https://www.saic.gov.cn/english/index.html o Dirección: 8 Sanlihe Donglu, Xichengqu, Beijing, 100820, PR China o Teléfono: (86 10) 68 01 04 63/68 01 34 47 o Correo electrónico: dfa@saic.gov.cn Departamento de Propiedad Intelectual de Hong Kong Región Administrativa Especial de China o https://www.info.gov.hk/ipd o Dirección: 24 / F y 25 / F Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong (SAR) o Teléfono: (852) 2961 6888 o Correo electrónico: enquiry@ipd.gov.hk Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección de Servicios Económicos, Servicios Económicos de la Región Administrativa Especial de Macao o Sitio web: https://www.economia.gov.mo o Dirección: División de Administración y Finanzas, Rua Dr. Pedro José Lobo 1-3, Luso International Bank Building, 6 / F, Macau (SAR) o Teléfono: (853) 2856 2622 o Correo electrónico: info@economia.gov.mo China o China o 10) 68 01 04 63/68 01 34 47 o dfa@saic.gov.cn

Antecedentes del entorno legal

China comenzó a aprobar y aplicar leyes de propiedad intelectual en los años 80.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China es, por lo tanto, más nueva en la regulación de la propiedad intelectual que muchos otros países.

Aviso

No obstante, China ha firmado la mayoría de los tratados internacionales sobre propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley nacional china dicta que una vez que China se convierta en miembro de un tratado internacional, las leyes del tratado pueden ser citadas ante el Tribunal Popular en la toma de decisiones, incluso cuando entran en conflicto con la ley nacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las leyes nacionales consisten en la Ley de marcas registradas, la Ley de patentes, la Ley de derechos de autor y otras políticas establecidas por varias agencias gubernamentales.

Otros recursos relevantes

China (patrocinada por el gobierno chino) o Chinaipr.gov.cn/index.shtml El sitio web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual incluye una lista completa y actualizada de todas las leyes de China relacionadas con la propiedad intelectual. El Departamento de Comercio de los EE. UU. Ha publicado una guía titulada, Protección de sus derechos de propiedad intelectual (IPR) en China: una guía práctica para las empresas estadounidenses. Autor: Williams, 2007

Modelos de utilidad

Información general

Si bien su tasa de piratería sigue siendo alta, China ha realizado enormes esfuerzos para proteger la propiedad intelectual desde principios de los años ochenta. A pesar de que la primera ley de patentes de China se promulgó en 1984, China ha intentado alinear sus leyes de propiedad intelectual con los estándares internacionales en los últimos treinta años. El gobierno chino ha tomado medidas para combatir la falsificación y la piratería, y posteriormente ha reducido sus tasas de piratería.

Pero la falsificación y la piratería todavía existen y están desenfrenadas por las siguientes razones. Primero, las sanciones penales por piratería no son lo suficientemente fuertes. Por ejemplo, en 2006, la Corte Suprema y la Fiscalía Suprema emitieron la "Interpretación por parte de la Corte Popular Suprema y la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones de aplicación concreta de leyes para el manejo de casos penales de infracción de propiedad intelectual".Esta Interpretación Judicial redujo el umbral de las sanciones penales y proporcionó criterios más específicos con respecto a la sentencia por infracción grave de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los críticos, sin embargo, sostienen que el umbral para las sanciones penales por infracción de la propiedad intelectual debería ser aún más bajo. En segundo lugar, el gobierno chino enfrenta el considerable desafío de educar a su población sobre la infracción de la propiedad intelectual. El Ministerio de Comercio (MOFCOM) de la República Popular China patrocinó el sitio web de protección de los derechos de propiedad intelectual (IPR en inglés) de China, que actualmente es el único portal gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) integral en el campo de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Se ha convertido en un sitio autorizado para dar a conocer los esfuerzos y logros de China en la protección de los derechos de propiedad intelectual y ha brindado un fuerte apoyo de la opinión pública para la negociación internacional de los derechos de propiedad intelectual y las relaciones públicas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consulte la información sobre protección de la propiedad intelectual de China en https://www.chinaipr.gov.cn/.

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Finalmente, una aplicación más imparcial de las leyes mejorará la aplicación de la PI en China. El gobierno chino ofrece los siguientes cuatro recursos para la infracción de derechos de propiedad intelectual: protección administrativa, protección de aduanas, protección de derecho civil y protección penal, visite chinaipr.gov.cn/Directions/index.shtml.

Ley de Patentes

La Ley de Patentes de la República Popular China (专利) se promulgó por primera vez en 1984 y se ha enmendado dos veces.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La segunda enmienda (Decisión sobre la Ley de Patentes de Aplicación, Decreto (Enmienda), 28/12/2002, No. 368) fue promulgada en 2002. Extendió los derechos de patente hasta 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud, un requisito de la OMC patrocinado. Acuerdo sobre los ADPIC.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La enmienda más reciente fue promulgada el 27 de diciembre de 2008.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China, como la mayoría de los países, otorga una patente a la primera persona para presentarla correctamente. Como China es signataria del Convenio de París, una persona que haya solicitado una patente en un país signatario del Convenio de París puede presentar una solicitud de patente en China. Si presenta en China dentro de un año (para invenciones y patentes de utilidad), o seis meses (para patentes de diseño) a partir de la fecha en que presentó en otro país, China considerará la fecha de presentación de la patente como la fecha en que la persona presentó la solicitud en el anterior. País, no la fecha que presentó en China.

Búsqueda de patentes

Como signatario del Tratado de Cooperación de París, el gobierno chino debe realizar una búsqueda internacional antes de otorgar una patente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los miembros del público pueden buscar patentes en el sitio web de la Oficina de Propiedad Intelectual del Estado de PR China Patent Trademark Office: sipo.gov.cn/sipo2008/ o 218.240.13.210/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init.

Información distinta

Patentabilidad

La ley de patentes autoriza los siguientes tipos de patentes: patentes de invención, patentes de modelos de utilidad y patentes de diseño. Una patente de invención existe a partir de 20 años desde la fecha de solicitud.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las solicitudes de inventos y modelos de utilidad deben contener un resumen y una descripción, reclamos y dibujos (opcional). Una patente de diseño tiene un plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de 10 años y debe incluir un conjunto de dibujos o fotografías del producto con un tamaño de 3 cm x 8 cm a 15 cm x 22 cm y sin líneas sombreadas y / o líneas de puntos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente de modelo de utilidad también tiene un plazo (véase más detalles en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) de 10 años. La Ley de Patentes de China (artículos 5 y 25) prohíbe la emisión de patentes para los siguientes productos:

Patentes que sean contrarias al interés público o inmoral.

Descubrimientos cientificos.

Métodos de actividades mentales.

Variedades animales y vegetales.

Métodos para el tratamiento de la enfermedad.

Sustancias obtenidas mediante transformación nuclear.

Todas las patentes deben cumplir los siguientes tres criterios:

El producto debe ser novedoso, es decir, “antes de la fecha de presentación de la solicitud, ningún invento o modelo de utilidad idénticos se ha divulgado públicamente en publicaciones nacionales o extranjeras o se ha utilizado públicamente o se ha dado a conocer al público por cualquier otro medio en el país, ni ninguna otra persona ha presentado previamente ante la Oficina de Patentes una solicitud que describa un invento o modelo de utilidad idéntico que se haya registrado en los documentos de solicitud de patente publicados después de dicha fecha de presentación ”(Artículo 22).

El producto debe ser inventivo, es decir, "comparado con la tecnología existente antes de la fecha de presentación de la solicitud, la invención tiene características distintivas destacadas y sustanciales y representa una mejora notable, o el modelo de utilidad posee características distintivas sustantivas y representa una mejora. ”(Artículo 22).

El producto debe tener un uso práctico, es decir, “la invención o el modelo de utilidad se puede hacer o usar y puede producir resultados positivos” (Artículo 22).

Proceso para solicitar patentes, de acuerdo con sipo.gov.cn/sipo_English/application/, por el siguiente orden:

Los solicitantes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) sin oficina comercial en China pueden solicitar una patente. Compartir Deben presentarse en chino y deben presentar sus solicitudes a través de agentes de patentes registrados.

Los solicitantes deben presentar una solicitud ante la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual en Beijing. [véase un poco más abajo]

La oficina de Patentes realiza un examen preliminar para asegurarse de que cumple con los requisitos formales de la Ley de Patentes. Si la oficina encuentra "no causa de rechazo" en esta etapa, emitirá patentes de utilidad y diseño.

Invenciones. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La oficina de Patentes generalmente publica las patentes de invención 18 meses después de la presentación de la solicitud, a menos que el solicitante solicite una publicación anterior. En segundo lugar, la oficina de patentes otorga a los titulares de patentes tres años a partir de la fecha en que solicitaron un examen sustancial. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los solicitantes deben divulgar la técnica anterior durante el proceso de evaluación sustancial para probar que su invención es inventiva.

Si el producto pasa los exámenes requeridos, la oficina de patentes emitirá un certificado. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La oficina se registrará y publicará la patente. Si la patente es rechazada, el solicitante puede solicitar una reexaminación con una Junta de Reexaminación de Patentes (PRB) semiindependiente. Pormenores Las apelaciones del PRB se escuchan en la División civil del Tribunal Popular.

Respecto a que los solicitantes deben presentar una solicitud ante la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual en Beijing:

La solicitud debe contener una carta de instrucciones que indique el tipo de solicitud que se debe presentar, el título de la invención / modelo / diseño, el nombre completo, la dirección y la nacionalidad del solicitante e inventor, y una solicitud de examen sustantivo simultáneo (opcional)

El solicitante debe presentar un poder notarial y cualquier documento de prioridad certificado.

Protección contra la violación de patentes

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

La infracción de patente incluye la explotación de una patente sin permiso del titular de la patente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Patentes exige que las partes primero intenten negociar entre sí. Si esto falla, los titulares de la patente pueden optar por utilizar el proceso administrativo para la reparación, o para presentar una demanda ante el Tribunal Popular de conformidad con el Artículo 57.

En caso de que el titular de la patente utilice el proceso administrativo, la Oficina de Patentes está autorizada a imponer los siguientes recursos: mediación (a solicitud de cualquiera de las partes), medidas cautelares, multas de hasta 50,000 RMB (6,000 USD) o daños compensatorios (el monto de la ley ilegal). Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Ganancias).

El titular de la patente puede optar por presentar una demanda en un tribunal civil dentro de los dos años posteriores a la presunta infracción. El tribunal puede otorgar daños y perjuicios "según las pérdidas sufridas por el titular de la patente o las ganancias obtenidas por el infractor por la infracción".

Finalmente, la Oficina de Patentes puede pasar casos graves a la Seguridad Pública de Beauro, que investiga y decide si debe o no procesar al infractor.

Restricciones de licencia

Licencias obligatorias

El Capítulo Seis de la Ley de Patentes de China otorga al órgano de administración de patentes del Consejo del Estado la autoridad para emitir licencias obligatorias con el fin de explotar una patente que no está en uso por el titular de la patente. La administración solo puede otorgar licencias obligatorias en caso de “emergencia nacional o cualquier situación extraordinaria, o cuando el interés público así lo requiera” (Artículo 49). No hay ningún requisito de tiempo que la patente no ha estado en uso. La persona que solicita la licencia obligatoria debe probar que intentó establecer un contrato con el titular de la patente original para el uso de la patente (Artículo 51). Cualquier persona que obtenga una licencia obligatoria no tiene un derecho exclusivo sobre la patente y no puede otorgar la licencia a otra persona. Si las circunstancias que justifican la licencia obligatoria dejan de existir, el titular de la patente original puede solicitar a la Oficina de Patentes que revoque la licencia obligatoria (Artículo 52). Finalmente, el concesionario de la licencia obligatoria debe pagar al titular de la patente una tarifa de explotación razonable. Esta cantidad se determina a través de la negociación de las partes involucradas. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, la Oficina de Patentes decidirá el monto (Artículo 55).

Licencias de Derecho

La Ley de Patentes otorga a los titulares de patentes el derecho a otorgar o vender el derecho de patente a otra persona o compañía. El artículo 63 establece que no es una infracción de patente para ninguna persona utilizar el proceso patentado, vender u ofrecer vender el producto con la "autorización del titular de la patente". Requisitos para una licencia de derecho (artículo 12): I. El titular de la patente original debe celebrar un contrato de licencia por escrito para su explotación con el titular de la licencia. a.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud de la patente debe publicarse antes de que el titular de la patente pueda otorgar la licencia. II. El titular de la licencia debe pagar al titular de la patente una tarifa por la explotación de la patente. III. El titular de la licencia no puede autorizar a ninguna entidad o individuo a explotar el contrato que no se menciona expresamente en el contrato entre el titular de la licencia y el titular de la patente original. Autor: Williams, 2007

Marcas

Información general

La Ley de Marcas de la República Popular China se aprobó en 1982.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La nueva enmienda de la Ley de Marcas entró en vigencia en 2002. El propósito de esta enmienda fue hacer que China cumpla con el Acuerdo sobre los ADPIC al extender el registro de marcas a las marcas de certificación.

Símbolos dimensionales, y marcas de colección. China utiliza el sistema de "primer expediente" como lo hace con las patentes y derechos de autor. Este sistema es diferente al sistema de "primer uso" de los Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas registradas deben "ser tan distintivas como para ser distinguibles", y no pueden entrar en conflicto con ninguna marca registrada previamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La marca registrada no puede violar ninguna de las leyes de marca registrada.

Información distinta

¿Qué tipos de marcas son elegibles para una marca en China? Marcas colectivas, que significa "signos que están registrados a nombre de los organismos, asociaciones u otras organizaciones que deben utilizar sus miembros en sus actividades comerciales para indicar su pertenencia a las organizaciones" (Artículo 3, párrafo 2). Marcas comerciales de certificación, es decir, "signos controlados por organizaciones capaces de supervisar algunos bienes o servicios y utilizados por entidades o personas individuales fuera de la organización para sus bienes o servicios para certificar el origen, material, modo de fabricación, calidad u otras características de los bienes o servicios ”(artículo 3, párrafo 4). Servicio Marcas comerciales, es decir, marcas utilizadas por las compañías para designar un servicio que brindan, por ejemplo, los símbolos de las aerolíneas. Marcas comerciales de productos, es decir, marcas adheridas a un bien que identifican el bien. ¿Qué tipos de marcas no son elegibles para una marca en China? Aquellos similares o idénticos a los símbolos nacionales o puntos de referencia nacionales, nombres de estados, banderas nacionales, banderas de países extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) o banderas de organizaciones intergubernamentales Aquellos similares o idénticos a los símbolos o nombres de la Cruz Roja o la Media Luna Roja Los que tengan carácter discriminatorio contra cualquier nacionalidad. Aquellos que tengan una naturaleza exagerada o que constituyan publicidad engañosa. Los "perjudiciales para la moral o las costumbres socialistas, o tener otras influencias malsanas". Señales que incluyen el nombre genérico o modelo de un producto Señales que hacen referencia directamente a la calidad, materia prima, uso o cantidad del producto. ¿Quién puede presentar una solicitud de marca en China? Ciudadanos de china Selección de personas o empresas extranjeras. Personas de un país signatario del Convenio de París. Las personas desde un país signatario del Protocolo de Madrid pueden solicitar una marca a partir de 1989. Las personas o empresas extranjeras deben utilizar un agente chino aprobado para presentar la solicitud, pero las modificaciones recientes permiten que las empresas extranjeras con empresas en China se registren sin el uso de un agente. ¿Cómo se presenta una solicitud de marca en China? La Embajada de algunos países, como Estados Unidos, en Bejing enumera los pasos necesarios para presentar una solicitud de marca en China. La Ley de Marcas requiere que las empresas extranjeras sin presencia física establecida en China utilicen un agente designado por el estado para registrar su marca registrada. o Los solicitantes deben comunicarse con la oficina de Marcas para obtener una lista de agentes. o Los solicitantes deben pagar a los agentes para preparar y presentar la solicitud. El precio depende de cuántas marcas se designen y de cuántas clases se registren. Complete y firme el formulario de solicitud y el poder notarial requerido. Determine a qué clase de productos se encuentra bajo la Clasificación Internacional de Productos. El gobierno chino no tiene un motor de búsqueda público para las marcas registradas previamente otorgadas. Un agente de marca comercial realizará una búsqueda en una base de datos del gobierno en el idioma chino. El agente de la marca o el solicitante, si no se requiere un agente, debe enviar la solicitud a la Oficina de Marcas de SAIC en Beijing. La oficina de Marcas llevará a cabo una revisión para asegurarse de que todos los materiales de la solicitud estén incluidos y se envíen correctamente. En este punto, la Oficina de Marcas comerciales o bien rechaza la marca comercial o le otorga su aprobación preliminar. o Si es rechazado, el solicitante tiene 15 días para solicitar una revisión por parte de la Junta de Arbitraje y Revisión de Marcas. Esta decisión es apelable ante el Tribunal Popular. o Si, después de tres meses a partir de la aprobación preliminar, la marca registrada se aprueba, y ninguna persona presenta una oposición a la marca registrada, la Oficina de Marcas registra la marca registrada y publica la solicitud en el Boletín de Marcas Comerciales. ¿Qué derechos confiere una marca en China? Cuando se otorga una marca registrada, el concesionario tiene el derecho exclusivo de explotar la marca por un período de diez años, a partir de la fecha de aprobación del registro. El propietario puede solicitar la renovación de la marca comercial en los seis meses anteriores al vencimiento de la marca comercial. ¿Cómo protejo mis derechos de marca en China? Los siguientes actos constituyen una infracción de marca registrada conforme al Artículo 52 de la Ley de Marcas el uso de una marca comercial que sea idéntica o similar a una marca registrada con respecto a productos idénticos o similares sin la autorización del titular de la marca registrada; hacer y / o vender a sabiendas las falsificaciones de productos con marca registrada; para reemplazar, sin el consentimiento del titular de la marca registrada, su o su marca registrada y comercializar nuevamente los productos que llevan la marca registrada reemplazada; o perjudicando el derecho exclusivo de otra persona a utilizar una marca registrada. El artículo 53 de la Ley de Marcas establece tres tipos de acciones que el propietario de la marca puede tomar contra los infractores en caso de que otra persona use la marca o una marca similar a la marca de manera relacionada con los productos y servicios establecidos en la marca. (1) El propietario de la marca registrada puede presentar un reclamo administrativo ante la Oficina de Marcas de SAIC. Poco después de que el propietario presenta una queja ante la Oficina, comienza una investigación.

La Oficina puede optar por imponer los siguientes recursos: interdictos, destrucción de representaciones de marcas ilegales, destrucción de falsificaciones de productos con marca registrada y / o confiscación de materiales utilizados en las actividades ilegales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina puede emitir multas de hasta tres veces el monto del beneficio legal con una multa máxima de RMB100,000 (12,000.00 USD).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina no puede, sin embargo, emitir daños y perjuicios. (2) El propietario de la marca registrada puede presentar una acción civil en el Tribunal Popular por infracción.

En 2002, los Tribunales publicaron "Varias preguntas sobre la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) en el juicio de marcas en casos de disputas civiles". Este documento explica que los reclamantes tienen dos años después de la presunta infracción para presentar una demanda.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La queja debe alegar que el acto infractor involucró una marca idéntica o similar a la marca del propietario, que la marca infractora representó la marca registrada del propietario y que este uso violó el derecho exclusivo del titular a usar la marca registrada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los remedios incluyen los permitidos por la Oficina de Marcas, así como los daños compensatorios. El monto de los daños no puede exceder de RMB500,000 (US $ 60,000). (3) El Estado puede procesar al infractor en un tribunal penal. El titular de la marca registrada puede presentar una queja ante la oficina de seguridad pública, quien luego puede recomendar el procesamiento del presunto infractor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La sentencia de un infractor convicto varía de dos a siete años de prisión, dependiendo de los hechos y circunstancias del caso.

Restricciones de licencia

El artículo 40 de la Ley de Marcas autoriza a cualquier titular de marca registrada a autorizar a otra persona para usar la marca registrada. El solicitante debe firmar un contrato de licencia de marca que debe incluir el nombre del titular de la licencia y el origen de los productos. El propietario de la marca original debe supervisar la calidad de los productos.

Además, el origen de las mercancías debe indicarse en las mercancías que el licenciatario fabrica o vende.

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Finalmente, el contrato de licencia de marca debe enviarse a la Oficina de Marcas para su registro. Autor: Williams, 2007

Protección de las variedades vegetales

Las leyes autorizadas con respecto a la protección de variedades vegetales en China son el Reglamento de la República Popular China sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, tal como se publicó en la Gaceta de PVP, Número 85, octubre de 1999. El Reglamento se ajusta a la Unión Internacional para La protección de nuevas variedades de plantas (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China presentó el Reglamento a la UPOV y se convirtió en el miembro número 39 de la Unión el 23 de abril de 1999. El Ministerio de Agricultura es responsable de examinar y otorgar nuevos derechos a las plantas agrícolas, mientras que la Administración Forestal del Estado es responsable de examinar y otorgar nuevos derechos de variedades vegetales.

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Desde la promulgación del Reglamento, el gobierno ha protegido 78 nuevos géneros de plantas y especies de plantas forestales y 62 de plantas agrícolas.

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MOA ha aceptado 4,695 solicitudes de derechos de obtenciones vegetales y ha otorgado 1,417 solicitudes, según el sitio web de variedades vegetales de China. Requisitos para una nueva variedad de plantas en virtud del Reglamento de la República Popular China sobre la Protección de las Obtenciones Vegetales, Una nueva variedad de plantas es “una variedad de plantas cultivadas, o una desarrollada basada en una planta silvestre descubierta, que es nueva, distinta, uniforme y estable, y cuya denominación está adecuadamente designada” (Art. 2). o La uniformidad requiere que “la variedad vegetal respecto de la cual se solicitan los derechos de variedad es uniforme, sujeta a la variación que se puede esperar, en sus características o características relevantes después de la propagación” (Art. 16). o La estabilidad requiere "la variedad de plantas con respecto a la cual se aplican los derechos de variedad para mantener las características sin cambios después de repetidas propagaciones o al final de un ciclo particular de propagación" (Art. 17). o La demonización de la planta “debe distinguirse de la de cualquier otra variedad de plantas conocida del mismo género o especie botánica o similar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La denominación, después de su registro, será la designación genérica de la nueva variedad vegetal en cuestión ”(Art. 18). La planta debe ser novedosa, es decir, el material de propagación de la nueva variedad de planta no se ha vendido antes de la presentación de la solicitud, o el material no ha estado a la venta con el consentimiento del obtentor durante más de un año en China. o de cuatro a seis años en territorio extranjero, según la raza de la planta (Art. 14).

El proceso de solicitud

Los solicitantes de la nueva protección de variedades de plantas pueden descargar una solicitud en línea y enviarla en línea, aunque el sitio web falla actualmente cuando uno hace clic en la pestaña "enviar solicitud" en la página de inicio. Todas las solicitudes deben ser enviadas en chino.

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Después de la presentación, las autoridades realizan un examen preliminar para garantizar que la solicitud esté completa y cumpla con las normas establecidas en el Reglamento. Si no pasa este examen, la solicitud es denegada. Las aplicaciones sobrevivientes se someten a un examen sustancial de si la variedad de planta es novedosa, tiene una denominación adecuada y si la aplicación es estable y uniforme (Art. 27).

Pormenores

Las autoridades examinadoras pueden considerar necesario probar la variedad de planta en una institución de prueba designada. Si la solicitud es aceptable, se registrará y publicará dentro de los tres meses. Si la solicitud es denegada, el solicitante tiene tres meses para presentar una solicitud ante la Junta de Reexaminación de Variedades de Plantas. Si se vuelve a denegar la solicitud, el solicitante tiene 15 días para presentar una demanda en el Tribunal Popular. ¿Qué derechos confiere una protección de variedades vegetales? En caso de que el gobierno otorgue una solicitud, el titular tiene un derecho exclusivo sobre su variedad protegida, lo que significa que ninguna otra persona puede vender o producir el material vegetal con fines comerciales sin el consentimiento del titular (Art. 6). Este derecho existe por 20 años después de la fecha de presentación de la solicitud en el caso de viñas, árboles forestales, árboles frutales y plantas ornamentales y 15 años para todas las demás plantas.

Sin embargo, otros pueden producir la variedad vegetal protegida sin pagar al titular y sin el consentimiento del titular de la planta se explota para la reproducción y otras investigaciones científicas o cuando la variedad se utiliza para la auto-propagación y el uso propio por parte de los agricultores. Si alguien viola el derecho del titular, el titular puede presentar una queja ante los departamentos administrativos de agricultura y silvicultura de los gobiernos populares o presentar una demanda directamente ante el Tribunal Popular (art. 39). Ambos ofrecen los recursos del recurso y daños compensatorios.

Recursos adicionales

El sitio web de la Agencia de Protección de Variedades Vegetales de China, un sitio informativo patrocinado por el gobierno chino, se puede encontrar aquí: https://www.hinsyu.maff.go.jp/english/index.htm El sitio web Protección de nuevas variedades de plantas tiene una base de datos con todas las especies de plantas protegidas organizadas por árboles forestales, plantas ornamentales, árboles frutales, bambú y otras variedades de plantas. La Sede de Variedades Vegetales de Beijing o https://www.cnpvp.net/root/dljg_view_en.aspx?type=org&&id=31 o Dirección: No 320 Room Haidiankeji No 281 North Middle Road de Forth Ring Road Distrito Haidian Beijing, 10083 o Teléfono: 010-82384870 China es miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales cuya misión es “proporcionar y promover un sistema eficaz de protección de variedades vegetales, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevas variedades de plantas, en beneficio de la sociedad.. ”El sitio web de la UPOV se encuentra en upov.int/ Autor: Williams

Secretos comerciales

La Ley de la República Popular China contra la competencia desleal entró en vigor el 1 de diciembre de 1993.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley incluye la protección contra la infracción de secretos comerciales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley define un secreto comercial, denominado "secreto comercial", como "información comercial desconocida por el público, que puede crear intereses comerciales o ganancias para sus propietarios legales, y también es mantenida en secreto por sus propietarios legales" (Artículo 10, §3). Los siguientes actos constituyen una infracción de un secreto comercial conforme al Artículo 10, como se resume en el artículo Anti-Competencia desleal y Secreto comercial presentado en el sitio web de los Derechos de propiedad intelectual de China. (1) obtener secretos comerciales de los propietarios de los derechos mediante el robo, la promesa de ganancias, el recurso a la coacción u otros medios indebidos; (2) revelar, usar o permitir que otros usen secretos comerciales de los propietarios de los derechos obtenidos por los medios mencionados en el artículo anterior; (3) divulgar, usar o permitir que otros usen secretos comerciales que haya obtenido al romper un compromiso o ignorar el requisito de los propietarios de los derechos de mantener los secretos comerciales en secreto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando un tercero obtenga, utilice o divulgue los secretos comerciales de otros cuando, obviamente, tiene o debe tener pleno conocimiento de los actos ilegales mencionados en el párrafo anterior, se considerará que ha infringido los secretos comerciales de otros. ¿Tengo que registrar un secreto comercial en China? No.

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Debido a que no existe un proceso formal para registrar secretos comerciales en China, el gobierno chino pone gran énfasis en los negocios para garantizar que protejan sus secretos comerciales por su cuenta.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Consulte el artículo Medidas de precaución para proteger los secretos comerciales en el sitio web de IPR en China. ¿Cómo se protegen los secretos comerciales en China? El titular de un secreto comercial puede presentar una acción administrativa o presentarla en un tribunal civil.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Competencia Desleal otorga a la Administración Local de Oficinas de Industria y Comercio, que están bajo la Administración Estatal de Industria y Comercio de la República Popular China, el poder de investigar posibles actos de competencia desleal e imponer sanciones por tales actos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los recursos administrativos incluyen lo siguiente: revocar la licencia comercial de quienes participan en una competencia desleal, imponer una multa, imponer una orden judicial contra la actividad ilegal y confiscar cualquier ingreso derivado de la actividad ilegal. El Reglamento de Secretos Comerciales otorga a las Administraciones Locales de la Oficina de Industria y Comercio el derecho a ordenar a la persona que participa en una competencia desleal que devuelva cualquier material relacionado con el secreto comercial. o destruya tales materiales si los materiales revelarían el secreto comercial al público.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La agencia administrativa no puede, sin embargo, otorgar daños compensatorios. En caso de que un propietario de un secreto comercial busque daños compensatorios, debe presentar una demanda civil en el Tribunal Popular.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre algunas cuestiones relativas a la aplicación de la norma (generalmente por los organismos y autoridades públicas, incluido las fuerzas y cuerpos de seguridad y orden público) en el juicio de causas civiles que involucran a la competencia desleal, adoptada en 2006, determinó que los daños por infracción de secreto comercial se determinarán de la misma manera que los daños por infracción de patente son determinado.

Otros Elementos

Por lo tanto, el tribunal puede otorgar indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema emitieron una interpretación en 2004 que permite al Tribunal imponer hasta tres años de prisión por infracciones graves de secretos comerciales. Si se determina que la infracción es "excepcionalmente grave" (la marca falsa gana 2.500.000 RMB para las personas físicas y 7.500.000 RMB para las empresas), entonces un acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) puede ser encarcelado hasta siete años y ser multado. ¿Pueden los secretos comerciales tener licencia en China? La Ley de la República Popular China contra la competencia desleal no se refiere a la concesión de licencias de secretos comerciales de ningún tipo.

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Dado que China permite la concesión de licencias de patentes a partir de derechos, y dado que la Ley no prohíbe la concesión de licencias, es muy probable que dos partes puedan negociar la longitud de las armas y celebrar un contrato con respecto a un secreto comercial. Sobre la licencia de secretos comerciales, la Ley de Contratos de RP China fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=50943 tiene las disposiciones pertinentes. El Capítulo 18 de la Ley de Contratos trata de los Contratos de Tecnología.

En la Sección 3, Contratos de Transferencia de Tecnología, el Artículo 342 establece que “los contratos de transferencia de tecnología incluyen contratos para la cesión de patentes, cesión de derechos de solicitud de patentes, transferencias de secretos técnicos y licencias de patentes. El contrato de transferencia de tecnología se hará por escrito ".

Recursos adicionales

La Embajada de los Estados Unidos en Beijing, China, ha cumplido con un conjunto de herramientas de derechos de propiedad intelectual que analiza cómo los individuos y las empresas pueden proteger sus derechos de propiedad intelectual, así como la forma de proteger los derechos de autor, patentes y marcas registradas, así como el secreto comercial. Autor: Williams, 2007

Acceso a Recursos Genéticos / Biodiversidad

Información general

China tiene un territorio terrestre masivo de 9,6 millones de kilómetros cuadrados y tiene uno de los ecosistemas más diversificados del mundo, con bosques pluviales, desiertos, sistemas marinos, praderas alpinas, humedales y tundra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): China tiene un importante stock de diversidad genética y se encuentra en los diez primeros países en cuanto a diversidad genética de animales y plantas, con 30,000 especies de plantas. Para obtener información adicional sobre la biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) de China, consulte el informe de Conservation International, que se encuentra aquí.

Información distinta

China fue el 64 º miembro de firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en la Cumbre de la Tierra en junio de 1992 en Río de Janeiro.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las convenciones intentan abordar los siguientes temas: conservación y uso sostenible de la biodiversidad, intercambio de investigaciones genéticas entre los países signatarios de manera equitativa, acceso a la biotecnología para países que brindan conocimiento científico tradicional o información genética, conciencia pública y educación. El Informe Nacional de China sobre el Convenio de Diversidad Biológica se puede encontrar aquí.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Conservación de la Biodiversidad, que forma parte del Departamento de Conservación de la Naturaleza y la Ecología, que se rige por el Ministerio de Protección del Medio Ambiente, es responsable de la regulación de la biodiversidad. La Oficina de Conservación de la Biodiversidad ha construido un Sistema de Información de Biodiversidad de China (CBIS) que consta de un sistema de información central, cinco sistemas de información de división disciplinaria y más de treinta sistemas de información de fuentes de datos. Para obtener más información sobre el CBIS, consulte el informe del Centro de Información de Internet de China sobre el tema.

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Nota: la base de datos principal de CBIS aún no está disponible para el público. Información del contacto: División de Reservas Naturales y Gestión de Especies, Departamento de Conservación de la Naturaleza, Administración Estatal de Protección Ambiental 115 Xizhimennei Nanxiaojie Beijing 100035, China Tel: (86 10) 66111423 Correo electrónico: chshbai@sina.com Autor: Williams, 2007

Conocimiento indígena / tradicional

China es única en su uso de la medicina tradicional, ya que anualmente exporta US $ 6 mil millones en medicamentos a base de hierbas. Un representante del Instituto Nacional de Investigación Botánica de la India declaró que el éxito de China se debe a la aplicación de tecnología moderna para validar científicamente el conocimiento tradicional e indígena de las hierbas y las drogas. En 2003, India, Irán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia y China se reunieron para crear la Red de Medicina Tradicional de Asia y el Pacífico (APTMNET) (consulte el artículo "Las Naciones de Asia y el Pacífico se unen sobre el conocimiento indígena", según se informó en Ciencia y Desarrollo Red).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los miembros acordaron iniciar sus propias bases de datos nacionales de sitios web sobre hierbas y medicamentos indígenas y tradicionales. El sitio web nacional de APTMET de China tiene 10 bases de datos de recursos de medicina tradicional china, información de patentes de medicina tradicional y una lista de las leyes de China sobre medicina alternativa. Aunque los listados del sitio web chino anterior aparecen en una búsqueda, no se puede acceder a ellos en todos los servidores de las computadoras. Para obtener más información sobre la regulación interna de la medicina tradicional china, consulte el artículo, Situación reglamentaria de los medicamentos herbarios: una revisión mundial (o global) del Programa de medicina tradicional, parte de la Organización Mundial de la Salud. Autor: Williams, 2007

Indicaciones geográficas

Una indicación geográfica es el nombre de un bien o producto que corresponde a la ubicación geográfica asociada con el producto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La regulación de las indicaciones geográficas en China proviene principalmente de dos tratados internacionales de los cuales China es un país signatario, el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, así como la Ley nacional de marcas de China. El artículo 16 de la Ley de Marcas define una indicación geográfica como, "signos que significan el lugar de origen de los productos con respecto a los cuales se utilizan los signos, su calidad específica, reputación u otras características, según lo deciden principalmente los factores naturales o culturales de las regiones ”.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley establece que cuando una indicación geográfica engaña al público porque los productos no son de la región indicada en el producto, se prohibirá que la indicación reciba una marca comercial. Todas las demás indicaciones geográficas registradas en buena cara son válidas. Los artículos 22 a 24 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) también abordan las indicaciones geográficas. El Acuerdo sobre los ADPIC prohíbe "el uso de cualquier medio en la designación o presentación de un bien que indique o sugiera que el bien en cuestión se origina en un área geográfica distinta del verdadero lugar de origen de manera que induzca a error al público en cuanto al origen geográfico del bien ”.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las partes interesadas pueden demandar a una compañía que nombre un producto después de una ubicación geográfica desde la cual el producto no se originó. Esta parte de TRIPS está en armonía con la Ley de Marcas de China. El uso de una indicación geográfica también podría violar la prohibición de competencia desleal del Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del Convenio de París, que trata las indicaciones geográficas como propiedad industrial, parte 1 (2).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La competencia desleal incluye “todos los actos de tal naturaleza que creen confusión por cualquier medio con el establecimiento, los bienes o las actividades industriales o comerciales de un competidor.... alegaciones falsas en el curso de un comercio de tal naturaleza que desacrediten el establecimiento, los bienes o las actividades industriales o comerciales de un competidor "e" indicaciones o alegatos cuyo uso en el curso de un comercio pueda inducir a error al Público en cuanto a la naturaleza, el proceso de fabricación, las características, la idoneidad para su propósito o la cantidad de los bienes ”(art. 10bis (3)). Nota: sobre las responsabilidades penales en materia de propiedad intlectual, véase los artículos 213 a 220, aquí:(https://www.fdi.gov.cn/pub/FDI_EN/Laws/law_en_info.jsp?docid=50917) (https://www.chinaipr.gov.cn/laws/laws/others/232859.shtml). Autor: Williams