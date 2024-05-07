Propiedad Intelectual en América

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la "Propiedad Intelectual en América". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. En inglés: American Intellectual Property. Nota: véase también el texto sobre la Oficina de la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial

Visualización Jerárquica de Propiedad intelectual

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Propiedad Intelectual en América

Definición de Propiedad Intelectual

Los particulares y las empresas poseen tanto bienes muebles como inmuebles.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de la gente piensa que la propiedad incluye sólo artículos tangibles, como terrenos y edificios (propiedad real) y automóviles, ropa y dinero en efectivo (propiedad personal). Ahora examinaremos otra forma de propiedad personal, que incluye conocimientos, formas de hacer las cosas y expresiones de ideas. Esta propiedad se conoce comúnmente como propiedad intelectual o capital intelectual. A menudo, las expresiones de dicha propiedad intelectual se almacenan en ordenadores y en páginas web.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad intelectual se protege mediante el uso de secretos comerciales, marcas registradas, derechos de autor y patentes. este artículo aborda cómo protege la ley la propiedad intelectual almacenada en ordenadores y en otros lugares.

Secretos Comerciales

Un secreto comercial es un conocimiento especializado asociado a un negocio en particular (véase más detalles).

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Incluye la información obtenida durante el empleo sobre asuntos tales como procesos de fabricación, prácticas, dispositivos, listas de clientes y otra información confidencial que, en manos de un competidor, colocaría a la empresa en una situación de grave desventaja.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando los secretos comerciales se hacen públicos, la empresa pierde la ventaja que tenía mientras los secretos no se revelaban, de acuerdo con la ley de los Estados Unidos. En consecuencia, la mayoría de las empresas toman precauciones para asegurarse de que sus secretos comerciales sigan siendo confidenciales. En un esfuerzo por proteger a las empresas del robo de secretos comerciales, se aprobó la Ley de Espionaje Económico de 1996. En 2016, el Congreso adoptó la Ley Defendamos Nuestros Secretos Comerciales, que permite a los propietarios de secretos comerciales de todo el país presentar una demanda federal por daños y perjuicios civiles, ampliando así la causa de acción privada para el robo de secretos comerciales.

Protección de los Secretos Comerciales

Para proteger su negocio y sus secretos comerciales, un empleador puede, dentro de unos límites razonables, imponer restricciones de secreto a un empleado o prohibirle que trabaje en la misma línea de negocio o para una empresa de la competencia si abandona la empresa.

Pactos restrictivos

Un pacto restrictivo es un acuerdo por el que el empleado se compromete a no trabajar en un empleo similar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Casi todos los pactos restrictivos son ejecutables; el factor más importante es si el pacto es razonable.

Acuerdos para no competir

Cuando se vende una empresa establecida, se incluyen en la venta secretos comerciales que la empresa posee (por ejemplo, los nombres y direcciones de los clientes de la empresa). Tales acuerdos son muy recomendables y legalmente exigibles porque la venta de un negocio incluye algo más que la propiedad física de la empresa, como el terreno, los edificios, el inventario, el efectivo, etc.; la venta también incluye el fondo de comercio de la empresa, es decir, el nombre y la buena reputación de la empresa.

Aplicación de la Ley de Secretos Comerciales a los Programas Informáticos

Algunos desarrolladores de software comercial han intentado protegerse contra las copias piratas alegando que el programa es un secreto comercial.

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Debido a que la mayoría del software se prepara para una amplia distribución, es difícil proteger un programa informático de ser copiado mediante este argumento. Sin embargo, si un programa, como un complejo programa de contabilidad y presupuestos, es altamente especializado y no está pensado para una amplia distribución, es probable que se considere un secreto comercial.

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No obstante, es importante reconocer que un programa informático distribuido a un número limitado de usuarios no suele venderse, sino que el productor del programa suele conservar la propiedad y concede una licencia para su uso. Los productores de programas informáticos tienen un incentivo para tratar sus obras como secretos comerciales, porque no hay un límite de tiempo establecido para la protección disponible para los secretos comerciales como lo hay para las marcas comerciales, las patentes y los derechos de autor, que se tratarán más adelante en este artículo. Algunos productores de software vendido al público en general y destinado a una amplia distribución han intentado utilizar las licencias para protegerse contra las pérdidas que se derivarían de una copia generalizada. Con frecuencia, dichos productores exigen que los usuarios individuales que han comprado el software registren su propiedad.

Marcas

Una marca comercial, según la Ley Lanham de Marcas Comerciales de 1947, es "cualquier palabra, nombre, símbolo o dispositivo o combinación de los mismos adoptados y utilizados por un fabricante o comerciante para identificar sus productos y distinguirlos de los productos fabricados o vendidos por otros".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los registros de marca (véase más detalles también en relación a este país) son expedidos a nivel federal por la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU.

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Del Departamento de Comercio por periodos renovables de 10 años. La persona a cuyo nombre se registra una marca o a la que se le ha cedido puede impedir que otros:

utilicen la marca en relación con productos competidores,

utilicen la marca en el mismo sector comercial o en uno similar, o

utilicen marcas o nombres tan similares a los registrados que personas razonables puedan confundirlos.

Algunas marcas famosas tienen un alto grado de reconocimiento por parte de los consumidores y están directamente asociadas a un producto o servicio específico. Para evitar la dilución de estas marcas, se les concede un mayor nivel de protección y pueden incluso estar protegidas de usos no relacionados y no competidores. La ley de marcas también protege otros identificadores distintivos como los personajes comerciales -personajes de ficción, etc. En algunos casos, una empresa puede utilizar el mismo nombre comercial y el mismo nombre de marca; por ejemplo, Quaker Oats Company y Quaker Oats.

Imagen Comercial

La imagen comercial es un rasgo distintivo, no funcional, que distingue los bienes o servicios de un comerciante o fabricante de los de otro, de acuerdo con la legislación mercantil de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La imagen comercial de un producto se refiere a su imagen total y puede incluir el color del embalaje o la configuración de los bienes.

Cómo se pierden las Marcas

La mayoría de las empresas que tienen marcas registradas gastan cantidades considerables de dinero en investigar, diseñar, registrar y publicitar sus marcas.

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Naturalmente, estas empresas las consideran una propiedad valiosa y toman las medidas adecuadas para protegerlas. Sin embargo, muchas marcas se han perdido porque han tenido tanto éxito, o se han utilizado tan mal, que han entrado en el lenguaje como palabras corrientes.

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Muchas marcas que en su día fueron orgullosas posesiones de empresas concretas se han perdido de esta forma.

Proteger una Marca

Según la legislación federal, el propietario de una marca pierde los derechos sobre ella "cuando cualquier conducta del solicitante del registro, incluidos los actos de omisión o comisión, hace que la marca pierda su significado como indicación de origen". Es importante que todos los ejecutivos, todos los empleados y la agencia de publicidad de la empresa intenten proteger la marca de la empresa siguiendo algunas reglas básicas:

No utilice nunca la marca sin el nombre genérico del producto. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La marca comercial es un adjetivo propio y nunca debe utilizarse como adjetivo, verbo o sustantivo descriptivo común. Por ejemplo, es incorrecto decir "una fotocopiadora" (adjetivo común), "Por favor, fotocopie estos papeles" (verbo) o "La fotocopiadora está al final del pasillo" (sustantivo). El uso correcto sería "Una fotocopiadora Xerox", "Por favor, fotocopie estos papeles" y "La fotocopiadora Xerox está al final del pasillo".

Nunca utilice la marca en forma posesiva. Es incorrecto decir "la excelente actuación de Ford". Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La forma correcta sería "el excelente rendimiento de los automóviles Ford".

Nunca utilice la marca en plural. Es incorrecto decir: "El médico recetó Prozacs". Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La forma correcta sería: "El médico recetó el medicamento antidepresivo Prozac".

Identifique siempre las marcas. Una marca comercial debe utilizarse siempre de forma que se distinga de las palabras que la rodean. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales deben escribirse completamente en mayúsculas, con mayúscula inicial y entre comillas, o al menos con mayúscula inicial. El nombre genérico no debe escribirse en mayúsculas, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos. Ejemplos correctos son desodorante SECRET, desodorante "Secret" y desodorante Secret. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las marcas comerciales también pueden identificarse con el símbolo ® o TM.

Vigile continuamente la forma en que otros utilizan sus marcas. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las empresas utilizan un servicio de recortes que informa periódicamente sobre la aparición del nombre de la empresa en las publicaciones supervisadas por el servicio. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier uso indebido de las marcas del bufete debe señalarse a la atención del editor o redactor responsable. En caso de que surja una impugnación de la propiedad de la marca por parte de la empresa, el registro de estos esfuerzos podría utilizarse como prueba de que la empresa ha tomado medidas positivas para proteger su marca.

Aplicación del Derecho de Marcas al Ciberespacio

Una empresa debe ser extremadamente vigilante para asegurarse de que su valiosa marca está protegida en el ciberespacio.

Nombre de Dominio

Un nombre de dominio es un identificador único que sirve de dirección para una página web. Es extremadamente importante para las empresas que posean la secuencia de caracteres y numerales para que los usuarios de la web puedan ser dirigidos correctamente a la página de la empresa, en la que el usuario puede desear realizar un pedido para adquirir bienes o servicios, ponerse en contacto con la empresa o saber más sobre los productos o el negocio de la empresa. En consecuencia, la ley de marcas, en Estados Unidos, se aplica a la propiedad de los nombres de dominio. Registrar o utilizar el nombre de dominio de otra persona o empresa de mala fe con el fin de obtener un beneficio se denomina ciberocupación.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Protección del Consumidor contra la Ciberocupación de 1999 lo considera ilegal. Uno de los muchos propósitos de la ley es impedir que alguien compre nombres de dominio y luego los revenda a las empresas propietarias de la marca. Para ganar un pleito utilizando esta ley, una empresa tendría que demostrar al tribunal que:

Hubo mala fe por parte del ciberocupante, de acuerdo con el derecho mercantil de Estados Unidos.

La empresa es propietaria de la marca.

La marca es distintiva.

El nombre de dominio utilizado por el ciberocupante es idéntico (o confusamente cercano) al nombre de marca propiedad de la parte demandante.

Derechos de Autor

Un derecho de autor es una protección válida, otorgada por el gobierno, que se concede a los creadores de obras literarias, creativas o artísticas como libros, revistas, música, obras dramáticas, mapas, obras de arte, películas, programas informáticos, juegos de ordenador y vídeos. Para recibir la protección de los derechos de autor, dichas obras deben ser:

originales,

creativas y

expresadas de forma tangible.

Las obras producidas y protegidas por derechos de autor en un país están protegidas por las leyes de la mayoría de los demás países. Un derecho de autor no puede impedir la copia de una idea, sino sólo la forma en que se expresa, de acuerdo con la ley de Estados Unidos. Según la actual ley de derechos de autor, una obra creada está protegida durante toda la vida del creador más 70 años. Si la obra se produce debido al empleo del creador, el plazo es de 95 años a partir de la primera publicación, o de 120 años después de la creación de la obra, lo que sea más corto, de acuerdo con la ley comercial de Estados Unidos. El material protegido por derechos de autor suele señalarse con el símbolo ©. Si el creador de la obra lo desea, puede presentar una solicitud formal de derechos de autor ante la Oficina Federal de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La copia sin permiso se denomina infracción (la palabra "infracción" también se aplica a las marcas y patentes). Ejemplo de este tema: Harwood fue la autora de un libro de cocina. Una vez publicado su libro, Harwood descubrió otro libro de cocina escrito por Pauling que se publicó tres años después que el suyo. Se dio cuenta de que al menos un tercio del libro de Pauling era una copia directa, palabra por palabra, del suyo. Harwood o su editor podrían emprender acciones legales por infracción de los derechos de autor.

Uso Justo

La ley permite a veces la copia limitada si dicha copia entra dentro de la doctrina del uso justo. El uso justo se aplica cuando el material protegido por derechos de autor se copia sin autorización para su uso en relación con la crítica, la información periodística, la investigación, la educación o la parodia. Ejemplo de este tema: Johansson, alcalde de una ciudad, pronunció un discurso en el que hizo varias promesas.

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McSwain, un "disk jockey de choque" de una emisora de radio local, alteró el discurso para que Johansson pareciera tonto e irresponsable.

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Dado que las alteraciones se hicieron claramente para criticar y parodiar las palabras reales de Johansson, esta copia no autorizada se consideraría un uso legítimo.

APLICACIÓN DE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR AL SOFTWARE Y AL CIBERESPACIO

La Ley de Derechos de Autor de Software Informático de 1980 define un programa informático como un "conjunto de declaraciones o instrucciones que se utilizan directa o indirectamente en un ordenador para realizar un determinado acto". Sin embargo, según esta ley, no constituye una infracción el hecho de que el propietario de un programa informático realice una única copia.

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De hecho, los vendedores de programas informáticos animan a veces al usuario a hacer una "copia de trabajo" y a salvaguardar el CD o disco original.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La principal preocupación de los creadores de programas informáticos es la copia generalizada y la pérdida de ingresos que ello supondría. En los casos en los que es necesario determinar si una persona o empresa ha violado los derechos de autor de otra, los tribunales utilizan la prueba de similitud sustancial. Esta prueba se utiliza para determinar si un observador razonable ordinario que compare dos obras tendría que llegar a la conclusión de que la obra cuestionada ha sido copiada de la otra, de acuerdo con el derecho mercantil de Estados Unidos. Si bien esta prueba, que aplica el juicio de una persona razonable ordinaria, parece resolver la mayoría de los casos relacionados con obras convencionales protegidas por derechos de autor, los tribunales se basan en gran medida en el testimonio de testigos expertos y profesionales en los casos relacionados con acusaciones de infracción de los derechos de autor de programas informáticos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cabe señalar que la prueba de similitud sustancial utilizada para determinar la infracción en los casos de programas informáticos es casi idéntica a la utilizada para juzgar la reclamación de un compositor que alega que su música o sus letras han sido copiadas indebidamente, de acuerdo con la legislación de los Estados Unidos. Ejemplo de este tema: Un sitio web llamado BlueBeat comenzó a ofrecer descargas baratas de cientos de canciones de los Beatles. El propietario de BlueBeat afirmaba que él era el titular de los derechos de autor de estas canciones porque las había alterado con un dispositivo de "simulación acústica psicótica".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como las canciones sonaban casi idénticas a las grabaciones originales de los Beatles, el tribunal falló a favor de los titulares de los derechos musicales de los Beatles y ordenó a BlueBeat que retirara las canciones del sitio web. [Capitol Records, LLC, y otros contra Bluebeat, Inc, y otros, Caso nº CV 09-8030-JFW (JCx) Tribunal de Distrito de los Estados Unidos (CA)]. No existe distinción legal entre la copia a partir de una copia impresa y la copia electrónica. Por lo tanto, el individuo que descarga un artículo de periódico de una página web o que copia una publicación de un blog y luego la pega en un archivo de procesamiento de textos es responsable de infracción. En general, también se considera ilegal copiar, o incluso intercambiar, música en línea sin obtener previamente permiso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las cuestiones legales relacionadas con la distribución y el intercambio de música en línea y otras formas de entretenimiento se tratarán con más detalle en otras partes de la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) en línea.

Patentes

Una patente es una protección válida, concedida por el gobierno a los inventores, que otorga al titular de la patente el derecho exclusivo a fabricar, utilizar y vender la invención durante 20 años. Una patente no puede renovarse, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La finalidad de las patentes es animar a los inventores a desarrollar nuevos productos y nuevas ideas y recompensarles por haberlo hecho.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes, al igual que las marcas, son expedidas por la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. en Washington, D.C. Las patentes se expiden para dispositivos que sean creaciones útiles, novedosas y no evidentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquiera que fabrique o venda, sin permiso, un producto que haya sido patentado por otro puede ser acusado de infracción. Una persona que se beneficie del uso no autorizado de una invención patentada es responsable ante el titular de la patente de todos los beneficios resultantes de dicho uso no autorizado y de cualquier otra sanción prevista por las leyes de patentes. Históricamente, las patentes se han concedido para invenciones como máquinas, procesos o determinados compuestos químicos, pero también se han concedido patentes para bacterias modificadas científicamente, así como para formas de vida modificadas genéticamente. Recientemente se ha planteado la cuestión de si las cepas de ADN deben ser patentables. Ejemplo de este tema: Chakrabarty, un biólogo, desarrolló una nueva cepa de bacterias que podía alterar la naturaleza del petróleo crudo. Reconociendo el potencial del descubrimiento para descomponer los vertidos de petróleo, solicitó una patente. En un principio, la Oficina de Patentes y Marcas se negó a expedir la patente porque el desarrollo no cumplía las normas habituales para las invenciones.

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Después de que Chakrabarty interpusiera una demanda, la Oficina de Patentes y Marcas amplió sus requisitos para la aceptación y se expidió la patente.

Aplicación del Derecho de Patentes a los Ordenadores

Hardware y Software

Para que se expida una patente, deben cumplirse varios requisitos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los requisitos, y su aplicación al hardware y software informáticos, se describen a continuación:

La invención debe ser un dispositivo. Este es un término que tiene una amplia aplicación en la ley de patentes y puede incluir un diseño o un proceso. En el caso de las invenciones relacionadas con la informática, el requisito de que una invención sea un dispositivo es a menudo difícil de cumplir porque muchas funciones informáticas no son dispositivos en absoluto, sino que se basan en fórmulas matemáticas o en la manipulación de señales y datos electrónicos.

La invención debe ser útil. Compartir Dado que la ley de patentes exige que una invención sea útil, para ser patentable, un programa informático debe ser algo más que una simple curiosidad divertida.

La invención debe ser novedosa (o nueva). Compartir Dado que, para ser patentable, un programa de ordenador debe ser original, la mera adaptación de otro programa similar no satisfaría el requisito de que la invención sea novedosa.

La invención debe ser no evidente. Un programa informático, por ejemplo, que se limita a calcular el total de una serie de números no satisfaría el requisito de que el dispositivo sea no evidente. Compartir Dado que muchos programas informáticos están diseñados para realizar electrónicamente ciertas tareas que antes se hacían mecánicamente, a menudo es difícil satisfacer los requisitos de novedad y no evidencia.

Ejemplo de este tema: Forlee, profesor de secundaria, inventó un dispositivo portátil para su uso en la corrección de exámenes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La invención permitía al usuario pasar el dispositivo por encima de una hoja de respuestas del alumno especialmente diseñada. El dispositivo podía identificar las respuestas correctas, almacenar la información recopilada y, a continuación, introducirla en un ordenador personal independiente, de acuerdo con la legislación comercial de Estados Unidos. Un programa especializado incluido en el dispositivo podría permitir al ordenador generar diversos análisis estadísticos del rendimiento de los alumnos y de la clase.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Forlee solicitó una patente para el dispositivo portátil, incluido el programa informático.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes y Marcas probablemente le concedería la patente porque, en conjunto, el dispositivo y el programa informático cumplen los requisitos de que la invención sea un dispositivo, útil, novedoso y no obvio.

Patentes de Diseño

Combinando algunas de las características tanto de las patentes como de los derechos de autor, una patente de diseño se concede a individuos o empresas comerciales para proteger patrones, figuras y formas distintivas y para evitar copias no autorizadas. Se han concedido patentes de diseño para botellas de refrescos, decantadores de vino, patrones de cubiertos y otros diseños únicos. Sin embargo, las patentes de diseño se conceden por periodos inferiores a 20 años. Revisor de hechos: Hamilton y Mix

Propiedad Intelectual en el Mundo

En cuanto al derecho internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha presentado un estudio resumido sobre la aplicación del WCT y el WPPT en 39 Estados miembros del Tratado de la OMPI que ratificaron cualquiera de los dos instrumentos antes del 1 de abril de 2003. Por lo que respecta a la competencia judicial internacional en materia de procedimientos de infracción, se considera que, cuando los productos infractores habían sido entregados. Datos verificados por: Louisse y Mix Tema: derecho-mercantil. Tema: propiedades. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad intelectual

Véase la definición de Propiedad intelectual en el diccionario. Véase la definición de Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el diccionario.

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Véase Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO", por sus siglas en inglés), los diseños comunitarios registrados o "RCD" y también información relativa a otras oficinas de propiedad intelectual.

Recurso Comparativo de la Propiedad Intelectual en América

Base constitucional y estatutaria:

En marcas: Cláusula de comercio, Ley Lanham. (También existen marcas estatales).

En Derechos de Autor: Cláusula de PI, Ley de Derechos de Autor.

En Patentes: Cláusula de PI, Ley de Patentes.

Materia:

En Marca: Palabra, frase, símbolo, logotipo, diseño, etc. utilizado en el comercio para identificar la procedencia de bienes y servicios.

En Derechos de autor: Obras creativas - por ejemplo, libros, canciones, música, fotos, películas, programas informáticos.

En Patentes: Invenciones - procesos nuevos y útiles, máquinas, artículos manufacturados, composiciones de materia. Deja un comentario No ideas abstractas o productos/leyes de la naturaleza.

Requisitos de elegibilidad:

En Marca: No genérica (o meramente descriptiva sin significado secundario), identifica la fuente del producto o servicio, utilizada en el comercio.

En Derechos de autor: Expresión original, fijada en forma material.

En Patente: Útil, novedosa y no obvia para una persona con conocimientos ordinarios en la materia (PHOSITA).

Derechos:

En Marca: Derecho básico de marca sólo frente a un bien o servicio concreto. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bass para la cerveza, no la propiedad de la palabra "Bass". Deja un comentario Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento: Impedir que otros utilicen marcas similares que puedan inducir a confusión; en el caso de marcas famosas, impedir que otros "diluyan" la marca. También prohibiciones contra la publicidad falsa o engañosa.

En derechos de autor: Derechos exclusivos de copia, distribución, realización de "obras derivadas", ejecución pública y exhibición pública. Posiblemente un nuevo derecho para impedir la elusión de "vallas" digitales protegidas © obras.

En Patentes: Excluir a otros de fabricar, utilizar, vender o importar la invención.

Duración:

En Marca: Si se renueva y se utiliza continuamente en el comercio, puede ser perpetua.

En Derechos de autor: Vitalicio más 70 años; 95 años después de la publicación para obras corporativas.

En Patentes: 20 años para las patentes de utilidad.

Cómo se obtienen los derechos:

En Marcas: Proceso de registro de marcas de la USPTO para el estatus ®, aunque la Ley Lanham también proporciona derechos para marcas no registradas.

En Derechos de autor: Creación y fijación en un soporte tangible; no es necesario el registro para obtener derechos de autor (pero sí para demandar su cumplimiento).

En Patentes: Proceso de solicitud de patentes de la USPTO.

Ejemplos de limitaciones y excepciones:

En Marca: Genericidad, uso justo nominativo, uso paródico.

En Derechos de Autor: Distinción entre idea y hecho/expresión, escenas a faire, uso justo, primera venta.

En Patentes: El conocimiento abstracto en la solicitud de patente se divulga libremente. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los inventores posteriores pueden "construir sobre" la invención patentada y patentar el resultado sin permiso. Ambos inventores deben dar su consentimiento para comercializar la invención compuesta resultante.

Autor: ST

La PI reside en objetos cotidianos" box_color="#242256. La propiedad intelectual (PI) reside en objetos cotidianos, como un tarro de café o chocolate: El contenido de un tarro, la tapa y el cierre pueden estar protegidos por patentes. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de diseño registrados y no registrados también pueden proteger la tapa y la forma del tarro. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de autor pueden proteger el material gráfico de las etiquetas, y las marcas pueden proteger la forma del tarro, las etiquetas, los colores utilizados y los nombres comerciales.

Tema: educacion-y-comunicacion. Tema: creatividad.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Patente Marca Glosario de Propiedad Intelectual Reclamación Derecho Comercial Agroalimentario, Derecho de Propiedad, Derecho del Individuo, Derecho Hipotecario, Derechos Morales, Educación y Comunicación, Empresa y Competencia, Investigación y propiedad intelectual, Material de enseñanza, Política cultural, Producción vegetal, Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Propiedades Especiales, Secretos Industriales, Silvicultura y Pesca, Tecnología e Investigación propiedad intelectual, secreto comercial, Ley de Espionaje Económico de 1996, pacto restrictivo, acuerdo de no competencia, imagen comercial de marca, ciberocupación, infracción de los derechos de autor, uso leal, similitud sustancial, patente de prueba, patente de diseño