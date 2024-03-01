Propiedad Intelectual Comercial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre Propiedad Intelectual Comercial. Véase, si puede interesar, acerca de la Gobernanza de la Propiedad Intelectual, y acerca de la protección de la Propiedad Intelectual. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (trip) en el Derecho Comercial

Significado de Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (trip) (1), en relación a este tema: En el acuerdo del GATT, es la protección y observancia a la que se comprometen las partes a fin de garantizar los derechos de propiedad intelectual para promover la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de tecnología, en beneficio de los productores y de los usuarios, a fin de favorecer el bienestar social, económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Observancia de la Propiedad Intelectual

Uno de los temas clave sobre la propiedad intelectual (PI) en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital es la observancia de los derechos de PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los derechos de PI sólo son tan buenos como su observancia, y que ésta debe ser rápida, asequible y juiciosa. Se identifica cuatro criterios necesarios para la adecuada observancia de los derechos de PI: la concienciación sobre los derechos, las sanciones por infracción, la persecución de los infractores y los mecanismos para resolver conflictos. El primer criterio, la concienciación sobre los derechos, se refiere a la necesidad de que el público conozca los derechos que existen y los considere razonables y aceptables. Esto requiere esfuerzos de educación y divulgación para informar al público sobre la importancia de la PI y las consecuencias de la infracción. El segundo criterio, las sanciones por infracción, se refiere a la necesidad de sanciones adecuadas para evitar que los posibles infractores violen los derechos de PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sanciones pueden adoptar la forma de sanciones legales, tanto penales como civiles, o de sanciones no legales, como códigos de prácticas adoptados por organismos para imponer sanciones a los infractores. El tercer criterio, la persecución de los infractores, hace hincapié en la importancia de perseguir adecuadamente a quienes ignoran la ley y las sanciones que la respaldan. Para ello se necesitan mecanismos de aplicación eficaces y recursos para investigar y perseguir a los infractores. El cuarto criterio, mecanismos para resolver conflictos, se refiere a la necesidad de que los titulares de derechos dispongan de medios para hacer cumplir las sanciones legales a través de los tribunales o por algún medio ajeno a ellos. Esto incluye el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que tienen lugar fuera de los tribunales, así como reformas del sistema judicial para hacerlo más eficiente y eficaz. En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital también se analiza los retos y las oportunidades de hacer valer los derechos de propiedad intelectual en la era digital.

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Internet ha hecho que sea más fácil infringir los derechos de PI y más difícil hacerlos valer, y que se necesitan nuevos enfoques para abordar estos retos. Se recomienda una serie de medidas para mejorar la observancia, entre las que se incluyen el aumento de los recursos para las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, un mayor uso de la tecnología para detectar y prevenir las infracciones, y una mejor cooperación entre los titulares de los derechos y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. En general, se subraya la importancia de la aplicación efectiva de los derechos de PI para promover la innovación, la creatividad y el crecimiento económico. A continuación se presentarán varias preguntas clave sobre la observancia de la PI.

Cuestiones Clave

He aquí algunas preguntas clave relacionadas con la observancia de la PI:

¿Cómo se puede concienciar al público de la importancia de la propiedad intelectual y de las consecuencias de su infracción?

¿Cuáles son los diferentes tipos de sanciones que pueden imponerse a los infractores de los derechos de propiedad intelectual?

¿Qué recursos y mecanismos se necesitan para perseguir eficazmente a los infractores de los derechos de propiedad intelectual?

¿Cuáles son algunos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que pueden utilizarse para resolver los conflictos de propiedad intelectual fuera de los tribunales?

¿Qué retos y oportunidades conlleva la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la era digital?

¿Cómo puede utilizarse la tecnología para detectar y prevenir las infracciones de los derechos de propiedad intelectual?

¿Qué recomendaciones hace el informe para mejorar los mecanismos y las prácticas de observancia?

¿Cómo puede reformarse el sistema judicial para hacerlo más eficiente y eficaz a la hora de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual?

¿Qué papel desempeña la ley de competencia en la regulación de la propiedad intelectual y cuál es su eficacia en el control de la competencia desleal relacionada con los derechos de propiedad intelectual?

¿Cuáles son los principales puntos relacionados con el conocimiento de los derechos, las sanciones por infracción, la persecución de los infractores y los mecanismos para resolver conflictos?

¿Cómo se puede concienciar al público de la importancia de la PI y de las consecuencias de su infracción?

Son necesarios esfuerzos de educación y divulgación para concienciar al público de la importancia de la PI y de las consecuencias de la infracción. Esto incluye iniciativas como el recurso "Think kit" para las escuelas, desarrollado por la Oficina de Patentes, e iniciativas del sector privado como el programa "Quickstart Music" patrocinado por British Music Rights. Se recomienda ampliar las iniciativas educativas desde la enseñanza escolar hasta la sensibilización de la industria y los consumidores en general. Además, se sugiere que los esfuerzos de concienciación no se centren únicamente en el daño que los delitos contra la PI causan a los titulares de derechos, sino también en cómo las acciones de los consumidores afectan a las empresas locales y a la vida de otras personas. Al explicar las excepciones a los derechos de PI, los consumidores pueden comprender mejor el equilibrio del sistema y desarrollar el respeto por la PI.

¿Cuáles son los diferentes tipos de sanciones que pueden imponerse a los infractores de los derechos de PI?

Se sugiere que debe haber sanciones adecuadas para evitar que los posibles infractores violen los derechos de PI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sanciones pueden adoptar la forma de sanciones legales, tanto penales como civiles, o de sanciones no legales, como los códigos de prácticas adoptados por organismos para imponer sanciones a los infractores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sanciones legales pueden incluir multas, daños y perjuicios, mandamientos judiciales e incluso penas de prisión en algunos casos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sanciones civiles suelen utilizarse para reclamar una indemnización por los daños causados por la infracción, mientras que las penales se emplean para castigar las infracciones intencionadas y a escala comercial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La severidad de la sanción debe ser proporcional al daño causado por la infracción y que la aplicación de las sanciones debe ser rápida, asequible y juiciosa.

¿Qué recursos y mecanismos se necesitan para perseguir eficazmente a los infractores de los derechos de propiedad intelectual?

Es crucial que aquellos que ignoran la ley y las sanciones que la respaldan sean perseguidos adecuadamente por las autoridades competentes. Para perseguir eficazmente a los infractores de los derechos de PI, el informe recomienda que los titulares de los derechos tengan acceso a una serie de mecanismos, entre los que se incluyen los litigios civiles, la persecución penal y la resolución alternativa de litigios (RAL). Algunos informes también sugieren que las autoridades competentes dispongan de los recursos y la experiencia necesarios para investigar y perseguir los delitos contra la PI, incluida la capacidad de incautar las mercancías infractoras y los equipos utilizados para producirlas. Además, se recomienda que la cooperación y la coordinación internacionales son esenciales para perseguir eficazmente a los infractores de los derechos de PI, especialmente en los casos de infracción transfronteriza.

¿Cuáles son algunos de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que pueden utilizarse para resolver los conflictos de PI fuera de los tribunales?

Existen varios mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR) que pueden utilizarse para resolver conflictos de PI fuera de los tribunales. Entre ellos se encuentran la mediación, el arbitraje y la decisión de expertos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mediación implica a un tercero neutral que ayuda a las partes a alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable. El arbitraje implica la designación de un árbitro cuya decisión es vinculante y ejecutable.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La decisión de experto implica a un experto independiente que proporciona una opinión no vinculante sobre una cuestión técnica o científica. El sistema de mecanismos alternativos de resolución de conflictos puede ser más rápida, barata y flexible que el litigio tradicional, y puede ayudar a preservar las relaciones comerciales entre las partes. Se destaca la importancia de garantizar que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos sean accesibles, asequibles y eficaces, y que estén respaldados por marcos jurídicos y mecanismos de aplicación adecuados. ¿Qué retos y oportunidades conlleva la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la era digital? Se destaca varios retos y oportunidades asociados a la observancia de los derechos de PI en la era digital. Uno de los principales retos es la facilidad con la que los contenidos digitales pueden copiarse y distribuirse, lo que dificulta la prevención de las infracciones. El informe señala que las medidas tecnológicas, como la gestión de derechos digitales (DRM), pueden ayudar a proteger los contenidos digitales, pero no son infalibles y pueden eludirse. Otro reto es la naturaleza global de Internet, que dificulta la aplicación transfronteriza de los derechos de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La cooperación y la coordinación internacionales son esenciales para combatir eficazmente las infracciones transfronterizas. Por otro lado, la era digital también presenta oportunidades para la observancia de la PI. Por ejemplo, el informe señala que las tecnologías digitales pueden utilizarse para rastrear y supervisar el uso de la PI, lo que facilita la detección y prevención de las infracciones.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los mercados y las plataformas en línea pueden desempeñar un papel en la observancia de los derechos de PI mediante la aplicación de medidas que impidan la venta de mercancías infractoras. Además, se destaca el potencial de los mecanismos alternativos de resolución de litigios, como la mediación y el arbitraje en línea, para ofrecer una forma más rápida y rentable de resolver las disputas sobre PI en la era digital.

¿Cómo puede utilizarse la tecnología para detectar y prevenir las infracciones de los derechos de PI?

La tecnología puede utilizarse para detectar y prevenir la infracción de los derechos de PI de varias maneras. Por ejemplo, las marcas de agua digitales y las huellas dactilares pueden utilizarse para incrustar identificadores únicos en los contenidos digitales, lo que facilita el seguimiento y la supervisión de su uso.

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Del mismo modo, las técnicas de rastreo web y minería de datos pueden utilizarse para identificar casos de infracción en línea, como el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor en sitios web o plataformas de medios sociales. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) pueden utilizarse para analizar grandes conjuntos de datos e identificar patrones de infracción, lo que facilita la detección y prevención de futuros casos de infracción. Además, el informe sugiere que la tecnología blockchain puede utilizarse para crear registros seguros y a prueba de manipulaciones de la titularidad de la PI y de las transacciones, facilitando el cumplimiento de los derechos de PI y la prevención del fraude.

¿Qué recomendaciones se hacen para mejorar los mecanismos y prácticas de observancia?

En relación con esto, cada informe contiene algunas recomendaciones distintas para mejorar los mecanismos y prácticas de observancia. Entre ellas se incluyen:

Aumentar la cooperación entre la Oficina de Patentes del Reino Unido, la Oficina de Comercio Justo y la Comisión de Competencia para garantizar que la política de competencia y de PI fomentan conjuntamente mercados competitivos e innovadores en beneficio de los consumidores.

Continuar aumentando la concienciación pública sobre los delitos contra la PI, centrándose en particular en los impactos más amplios de los delitos contra la PI y las excepciones a los derechos.

Igualar las penas por infracción de los derechos de autor en línea y física mediante la modificación de la legislación correspondiente (en Inglaterra, la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988).

Supervisar el éxito de las medidas actuales para combatir la competencia desleal en los casos relacionados con la propiedad intelectual y, si se comprueba que los cambios no son eficaces, consultar sobre los cambios adecuados.

Revisar las cuestiones planteadas en el próximo documento de consulta sobre indemnizaciones por daños y perjuicios y buscar más pruebas para garantizar que existe un sistema eficaz y disuasorio de indemnizaciones por daños y perjuicios para los casos civiles de PI y que funciona de forma efectiva.

Observar el acuerdo de la industria de protocolos para compartir datos entre los ISP y los titulares de derechos para eliminar e inhabilitar a los usuarios involucrados en "piratería". Si esto no ha resultado un éxito operativo, el gobierno debería considerar la posibilidad de legislar.

Consultar sobre medidas para hacer más estricta la regulación de las ventas y mercados ocasionales.

Reconocer la delincuencia contra la propiedad intelectual como un ámbito de actuación policial como componente de la delincuencia organizada.

Otorgar a las Normas Comerciales el poder de hacer cumplir la infracción de los derechos de autor (en Inglaterra, mediante la promulgación de la sección 107A de la Ley de Derechos de Autor, Diseños y Patentes de 1988).

Reforzar las Directrices Prácticas para animar más a las partes a mediar, en particular, elevando el perfil de la mediación ante los jueces.

Consultar con el Consejo de Estudios Judiciales para determinar hasta qué punto la complejidad del derecho de la PI puede dar lugar a una necesidad de formación para jueces y magistrados y sus asesores jurídicos.

¿Cómo puede reformarse el sistema judicial para hacerlo más eficiente y eficaz a la hora de hacer cumplir los derechos de PI?

Se sugiere varias formas de reformar el sistema judicial para hacerlo más eficiente y eficaz a la hora de hacer valer los derechos de PI. Entre ellas se incluyen:

Crear un tribunal especializado en PI que conozca de todos los casos de PI, incluidas las patentes, las marcas y los derechos de autor.

Proporcionar recursos adicionales al Tribunal del Condado de Patentes para que pueda tramitar más casos de PI.

Fomentar el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos (ADR), como la mediación y el arbitraje, para resolver los conflictos de PI fuera de los tribunales.

Simplificar los procedimientos judiciales y reducir los costes para facilitar que las pequeñas y medianas empresas (PYME) puedan hacer valer sus derechos de PI.

Proporcionar a los jueces y magistrados formación sobre la legislación de PI para mejorar su comprensión de las complejas cuestiones de PI.

Revisar la jurisdicción del Tribunal de Condado de Patentes para garantizar que es adecuada para los tipos de casos que trata.

Considerar el uso de jueces especializados con experiencia en derecho de PI para conocer de los casos de PI.

En general, se considera que un sistema judicial más eficiente y eficaz es esencial para la aplicación de los derechos de PI y la promoción de la innovación y la creatividad en el Reino Unido.

¿Qué papel desempeña el derecho de competencia en la regulación de la PI y hasta qué punto es eficaz?

En relación con el papel del derechoe competencia en la regulación de la PI y en el control de la competencia desleal relacionada con los derechos de PI, el derecho de competencia puede desempeñar un papel importante a la hora de garantizar que los derechos de PI no se utilicen para ahogar la competencia o perjudicar a los consumidores. Por ejemplo, la ley de competencia puede utilizarse para evitar prácticas anticompetitivas como el abuso de posiciones dominantes en el mercado, la fijación de precios y la colusión. El derecho puede utilizarse para impedir el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual, como el uso de patentes para bloquear la entrada de competidores en un mercado. Sin embargo, existen retos a la hora de aplicar la ley de competencia a la PI, especialmente en los casos en los que los derechos de PI se utilizan para crear o mantener una posición dominante en el mercado. Es necesaria una mayor claridad y orientación sobre cómo debe aplicarse la ley de competencia a la PI, especialmente en los casos en los que existe una tensión entre la promoción de la innovación y la protección de la competencia. En cuanto a la eficacia de la ley de competencia para controlar la competencia desleal relacionada con los derechos de PI, existen pruebas limitadas sobre el impacto de la ley de competencia en este ámbito. Sin embargo, el derecho de competencia puede ser una herramienta eficaz para abordar las prácticas anticompetitivas relacionadas con la PI, especialmente cuando se utiliza junto con otras medidas como la aplicación de la PI y la educación de los consumidores. Se recomienda que el gobierno continúe supervisando la eficacia de la ley de competencia en este ámbito y considere si son necesarias nuevas medidas para garantizar que la política de competencia y de PI trabajen conjuntamente para fomentar mercados competitivos e innovadores en beneficio de los consumidores.

¿Cuáles son los principales puntos relacionados con el conocimiento de los derechos, las sanciones por infracción, la persecución de los infractores y los mecanismos para resolver conflictos?

En cuanto a la observancia de los derechos de PI, se identifica cuatro criterios necesarios para una observancia adecuada:

Conciencia de los derechos: El público debe ser consciente de los derechos que existen y considerarlos razonables y aceptables. Esto requiere esfuerzos de educación y divulgación para informar al público sobre la importancia de la PI y las consecuencias de su infracción.

Sanciones por infracción: Deben existir sanciones adecuadas para evitar que los posibles infractores violen los derechos de PI. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las sanciones pueden adoptar la forma de sanciones legales, tanto penales como civiles, o de sanciones no legales, como códigos de prácticas adoptados por organismos para imponer sanciones a los infractores.

Persecución de los infractores: Es crucial que aquellos que ignoren la ley y las sanciones que la respaldan sean perseguidos adecuadamente por las autoridades competentes. Para ello se necesitan mecanismos de aplicación eficaces y recursos para investigar y perseguir a los infractores.

Mecanismos para resolver conflictos: Una vez que la autoridad competente detiene a un infractor, el titular de los derechos debe disponer de los medios para hacer cumplir las sanciones legales a través de los tribunales o por algún medio extrajudicial. Esto incluye el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que tienen lugar fuera de los tribunales, así como reformas del sistema judicial para hacerlo más eficiente y eficaz.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Publicado por IICA, del Grupo Andino

Véase También