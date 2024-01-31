Propiedad intelectual

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la propiedad intelectual. Puede interesar consultar los "Aspectos Internacionales de los Derechos de Propiedad Intelectual". Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Propiedad intelectual

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad Intelectual

Véase la definición de propiedad intelectual en el diccionario.

Propiedad Intelectual en el Derecho Comercial

Significado de Propiedad Intelectual (1), en relación a este tema: Forma de dominio que confiere el derecho el derecho a poseer, usar o disponer de los productos creados por el ingenio humano, con inclusión de patentes, marcas registradas y derechos de autor.

Propiedad intelectual

Propiedad intelectual, derechos que corresponden por ley al autor de una creación desde el momento en que toma una forma en cualquier tipo de soporte tangible (papel, en el caso de una obra literaria o de una partitura; soporte magnético, en el caso de una grabación informática y similares) o intangible (por ejemplo, ondas hercianas, para las obras de televisión).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La idea para un cuento, la receta culinaria que una familia se transmite de generación en generación, una canción que se silba por la calle, por ejemplo, no son obras protegidas por la ley.

Pero una vez son escritas, grabadas o representadas en público, las leyes reguladoras del copyright, los diseños o las patentes reclaman la protección de los derechos de sus autores, como titulares de la propiedad intelectual. El sistema de copyright descansa en este principio de la propiedad intelectual, al proveer un mecanismo de compra y venta de derechos, cesiones, etc., y el control de su uso dentro y fuera del país. La propiedad intelectual cubre todo trabajo original literario, dramático, artístico, musical, científico, con independencia de que su calidad sea buena o mala: todo producto de la inteligencia humana está protegido. Aunque existen leyes nacionales, hay un gran número de acuerdos internacionales (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) para la protección de las obras.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los más importantes de todos ellos son el Convenio de Berna de 1886 y la Convención Universal del Copyright de 1952. Otros convenios importantes son los de París y Ginebra. El artículo 9 del Convenio de Berna establece que 'los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma'. Las invenciones científicas o los diseños comerciales están protegidos también en el sistema de copyright.

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No se protege el copyright del título de un libro, pero los propietarios de marcas, invenciones o lemas comerciales pueden registrarlos por medio del sistema de protección de la marca registrada, a fin de que las confusiones entre términos parecidos no se produzcan. La mayor parte de las formas de protección de la propiedad intelectual conceden un tiempo a lo largo del cual los titulares pueden ejercitar sus derechos. Por regla general, es el tiempo de la vida del autor y una serie de años más, que ha oscilado en la historia desde 50 a 80. Los mayores problemas actuales que presenta el sistema de la propiedad intelectual son los que hacen referencia a la protección de las publicaciones electrónicas (copias de cintas de música o de vídeo), así como las fotocopias de una obra escrita. El control de las copias presenta enormes dificultades, y no siempre debe enfrentarse a la cuestión de copias privadas, sino de un mercado de gran magnitud de copias piratas o ilegales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo mismo cabe decir de los programas de software, que pueden ser copiados en menos de un segundo. A todo ello hay que añadir los problemas derivados de la puesta en práctica del sistema Internet. El uso lícito de las copias en el mundo académico, por ejemplo, no puede justificar un estado de cosas en que al autor no le compense llevar a cabo un trabajo creador si su producto puede ser reproducido con facilidad y sin que ello le suponga remuneración alguna. Existe alguna excepción al carácter universal que rige los convenios del copyright: en China, la propiedad intelectual no pertenece al creador de la obra original, sino a la colectividad. En la propiedad intelectual se distingue un aspecto moral y otro patrimonial.

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Dentro de los 'derechos morales' del autor, se encuentra el de decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma, el de determinar si la divulgación se hará con su nombre o bajo seudónimo o signo, o incluso con carácter anónimo, el derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra, el de exigir el respeto a la integridad de la misma e impedir cualquier deformación, modificación o atentado contra ella o el de retirar la obra de los circuitos comerciales si se produce un cambio en sus convicciones intelectuales o morales, y así lo desea, previa indemnización a los titulares de los derechos de explotación.

En cuanto a los derechos de explotación, son los siguientes: derecho de reproducción, de distribución, de comunicación pública, de transformación y de cesión.

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Propiedad Intelectual en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Ideas y expresiones creativas de la mente humana que tienen valor comercial y reciben la protección legal de los derechos de propiedad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los principales mecanismos legales para proteger los derechos de propiedad intelectual son: derechos de autor, patentes y marcas comerciales.

Idea

Los derechos de propiedad intelectual permiten que su dueño decida quién tendrá acceso y podrá usar su propiedad, y le permiten protegerla contra cualquier uso no autorizado.

Propiedad Intelectual: Consideraciones Generales

Naturaleza y Legislación

Clasificaciones (en Derecho Económico)

Concepto de Clasificaciones en derecho económico internacional: 1.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Clasificación internacional de patentes (IPC) 2.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Indice de palabras clave de la IPC 3.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas 4.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas 5.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Clasificación internacional de dibujos y modelos industriales

Propiedad Intelectual (en Derecho Económico)

Concepto de Propiedad Intelectual en derecho económico internacional: Conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado a las personas físicas y morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas, invenciones o innovaciones. // Es la protección pública de los productos del intelecto.

En términos sencillos es la propiedad, que se tiene sobre los productos del intelecto, de un individuo o una organización.

a quienes se les otorga a facultad de decidir si la quieren compartir libremente o si prefieren controlar su uso.

Fundamento Constitucional (méxico) (en Derecho Económico)

Concepto de Fundamento Constitucional (méxico) en derecho económico internacional: Se basa en el artículo 28 constitucional, las leyes de propiedad industrial y federal de derechos de autor.

Beneficios (en Derecho Económico)

Concepto de Beneficios en derecho económico internacional: La protección de la propiedad intelectual se da para beneficiar tanto al creador como a toda la sociedad y esto redunda en los siguientes beneficios: 1.

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Mantiene una competencia justa y estimula la producción de bienes y servicios cada vez de más alta calidad pues permite retribuir a quienes han invertido tiempo y recursos en su trabajo y evita que otros se beneficien injustamente de su trabajo.2. Promueve el crecimiento económico y el empleo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La economía se funda en productos y servicios protegidos. Prácticamente todas las modalidades de negocios están relacionados con la propiedad intelectual. 3 Fomenta las investigaciones, las innovaciones y las creaciones. A! darle al inventor o creador el derecho de explotar comercialmente su trabajo, este se beneficia y al mismo tiempo se incentiva a otros creadores. 4. Promueve avances tecnológicos. Se invierten grandes cantidades de recursos para crear productos o servicios que resuelvan problemas de a sociedad y, al mismo tiempo, redunden en beneficios tangibles y morales a los descubridores y creadores. 5. Enriquece el conocimiento de la humanidad en su conjunto. Quienes crean conocimiento, lo comparten a cambio de un beneficio económico.

Propiedad Intelectual (en Derecho Económico)

Concepto de Propiedad Intelectual en derecho económico internacional: Conjunto de derechos patrimoniales de carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado a las personas físicas y morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas, invenciones o innovaciones. // Es la protección pública de los productos del intelecto.

En términos sencillos es la propiedad, que se tiene sobre los productos del intelecto, de un individuo o una organización.

a quienes se les otorga a facultad de decidir si la quieren compartir libremente o si prefieren controlar su uso.

Fundamento Constitucional (méxico) (en Derecho Económico)

Concepto de Fundamento Constitucional (méxico) en derecho económico internacional: Se basa en el artículo 28 constitucional, las leyes de propiedad industrial y federal de derechos de autor.

Beneficios (en Derecho Económico)

Concepto de Beneficios en derecho económico internacional: La protección de la propiedad intelectual se da para beneficiar tanto al creador como a toda la sociedad y esto redunda en los siguientes beneficios: 1.

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Mantiene una competencia justa y estimula la producción de bienes y servicios cada vez de más alta calidad pues permite retribuir a quienes han invertido tiempo y recursos en su trabajo y evita que otros se beneficien injustamente de su trabajo.2. Promueve el crecimiento económico y el empleo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La economía se funda en productos y servicios protegidos. Prácticamente todas las modalidades de negocios están relacionados con la propiedad intelectual. 3 Fomenta las investigaciones, las innovaciones y las creaciones. A! darle al inventor o creador el derecho de explotar comercialmente su trabajo, este se beneficia y al mismo tiempo se incentiva a otros creadores. 4. Promueve avances tecnológicos. Se invierten grandes cantidades de recursos para crear productos o servicios que resuelvan problemas de a sociedad y, al mismo tiempo, redunden en beneficios tangibles y morales a los descubridores y creadores. 5. Enriquece el conocimiento de la humanidad en su conjunto. Quienes crean conocimiento, lo comparten a cambio de un beneficio económico.

La Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual en el Derecho Civil Español

Para un análisis más detenido acerca de la propiedad intelectual y, en general, del derecho civil español (derecho hipotecario), véase aquí (el vínculo le llevará a la enciclopedia jurídica española).

Introducción: la Adpic

Concepto de Adpic en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

La Propiedad Intelectual en relación a las llamadas propiedades especiales

Dentro del contenido de Derechos reales y derecho hipotecario, la presente sección hará una breve referencia a las siguientes cuestiones: la propiedad intelectual, en el contexto de las llamadas propiedades especiales.

En España

Parte de lo dispuesto en esta sección sobre la propiedad intelectual, puede aplicarse al derecho civil español. Explórese, en caso de interés.Propiedad Intelectual

Consideraciones Generales

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), propiedad intelectual incluye entradas sobre cuestiones tales como Derechos de autor y Regalías.

Consideraciones Generales

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), los conceptos y temas relacionados con propiedad intelectual incluyen los siguientes: Propiedad industrial, Fútbol, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Permisos y licencias, Secretos comerciales, Marcas comerciales, Cine. Para más información sobre propiedad intelectual en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Intellectual property (propiedad intelectual).

Características de Propiedad intelectual

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion. Tema: intercambios-economicos-y-comerciales. Tema: organizaciones-internacionales. Tema: agricultura-silvicultura-y-pesca. Tema: asuntos-sociales. Asunto: derecho. Tema: empresa-y-competencia. Tema: educacion-y-comunicacion.

Propiedad Intelectual

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de propiedad intelectual, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.Tema: derecho-civil. Tema: derechos-reales. Tema: derechos-de-la-propiedad.

Propiedad Intelectual en Economía

En inglés: Intellectual Property in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Propiedad Intelectual en economía.

Introducción a: Propiedad Intelectual en este contexto

La propiedad intelectual se refiere a las patentes, los derechos (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de autor, las marcas y otras formas de propiedad de las ideas.

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Da lugar a un poder de monopolio que tiene importantes consecuencias tanto para desalentar como para fomentar la innovación y el crecimiento. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El efecto disuasorio es especialmente importante cuando las ideas se utilizan como bloques de construcción para otras ideas. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La literatura económica ha examinado la necesidad de la propiedad intelectual; los sistemas óptimos de propiedad intelectual; la duración óptima de la propiedad intelectual; cómo se produce la innovación en ausencia de propiedad intelectual; y el comportamiento de búsqueda de rentas inducido por la propiedad intelectual. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Propiedad Intelectual. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria. Datos verificados por: Sam. Tema: economia-fundamental. Tema: macroeconomia. Tema: microeconomia. Tema: economia-internacional. Tema: finanzas-personales. Tema: ciencia-economica. Tema: pensamiento-economico. Tema: principios-de-economia. Tema: mercados-financieros. Tema: historia-economica. Tema: sistemas-economicos. Tema: politicas-economicas.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Información sobre Propiedad intelectual en la Enciclopedia Online Encarta Publicado por IICA, del Grupo Andino

Traducción de Propiedad intelectual

Inglés: Intellectual property Francés: Propriété intellectuelle Alemán: Geistiges Eigentum Italiano: Proprietà intellettuale Portugués: Propriedade intelectual Polaco: Własność intelektualna

Tesauro de Propiedad intelectual

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Véase También

Bibliografía

Farel Cubillas, Arsenio, El sistema mexicano de derechos de autor, México, Ignacio Vado, edición, 1966; Gutiérrez y González, Ernesto, El patrimonio pecuniario y moral o derechos de la personalidad; 2ª edición, Puebla, Cajica, 1980; Rojina Villegas, Rafael, Derecho civil mexicano, tomo III, Bienes, derechos reales y posesión; 4ª edición, México, Porrúa, 1976.