Propiedad industrial

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Propiedad industrial

Propiedad industrial, propiedad que adquiere el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier producto relacionado con la industria, y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a diferenciar los resultados de sus trabajos de otros similares.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio: de una parte, los que tutelan el monopolio de reproducción de los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad merecen tal exclusividad; de otra, las denominaciones del producto o del comerciante que sirven de atracción y convocatoria para la clientela.

Idea

Los derechos de propiedad intelectual son derechos absolutos o de exclusión que requieren, para su válida constitución, la inscripción en un registro especial, relativo a la propiedad en cuestión.

Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal. Transcurrido el tiempo de existencia legal, caducan los derechos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La caducidad puede resultar por efecto de otros motivos, como la falta de pago de las anualidades o cuotas correspondientes, el no uso por el plazo (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) que la ley determine en cada caso, y la voluntad, por ende, de los interesados.

Las modalidades de propiedad industrial son las siguientes: derechos que recaen sobre las creaciones industriales, como patentes, modelos de utilidad, y modelos y dibujos industriales y artísticos.

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Mediante las citadas creaciones, enriquece el actuar humano, para convertirlo en más fácil, eficaz o rápido -patentes y modelos de utilidad- o se solucionan problemas de diseño, como en el caso de los dibujos industriales y artísticos.

Por último existen los derechos que recaen sobre los signos distintivos de la mercancía, del origen del producto o del vendedor, que no representan creación industrial alguna y son simples medios de identificación frente al público adquirente, como la marca de un producto o servicio, un nombre comercial o el rótulo de un establecimiento.

Próximo al campo de la propiedad intelectual se encuentra el conflicto que plantea la competencia desleal, que defiende bienes inmateriales, aunque no afecte a su régimen jurídico.

La propiedad industrial, que se centra en el ámbito de la industria, ha de distinguirse de la propiedad intelectual, que tiene por objeto las creaciones literarias y artísticas, las cuales corresponden a su autor por el mismo hecho de haberlas creado, sin que se requiera, para ello formalidad alguna.

En materia de propiedad industrial en el orden internacional, fue fundamental el Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en distintas ocasiones (Acta de Estocolmo de 1967, completado a su vez por el Acuerdo de Estrasburgo de marzo de 1971).

En lo que atañe a las marcas, y conforme los principios rectores de Derecho comunitario, se establece un régimen único de concesiones para eliminar en la Unión Europea el efecto desviacionista que pudiera derivarse de los títulos nacionales de protección.

Así, herederos del Convenio de Munich de 1975 (nunca aplicado) y del Acuerdo de Luxemburgo de 1989 son el Reglamento del Consejo de 1993 y el Reglamento de 1986 sobre control aduanero, este último concebido para confiscar todo producto procedente de terceros Estados que imiten marcas de la comunidad europea.

Ompi - Textos de los Convenios, Tratados y Acuerdos Sobre Propiedad Industrial (en Derecho Económico)

Concepto de Ompi - Textos de los Convenios, Tratados y Acuerdos Sobre Propiedad Industrial en derecho económico internacional: 1.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, texto adoptado por la Conferencia de Estocolmo (1967), enmendado en 1979 2.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Texto del acta de Estocolmo (1967) modificado en 1979. 3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y Reglamentos; Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. Texto del Acta de Estocolmo (1967) del Protocolo (1989) y Reglamento (1 de abril del 96) 4. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Texto adoptado en la Conferencia de Ginebra (1994) 5. Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos. Texto del Acta de Lisboa (1958) y del Acta Adicional de Estocolmo (1967) 6. Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Texto del Acta de Londres (1934) y de La Haya (1960), del Acta Adicional de Mónaco (1961) y del Acta Complementaria de Estocolmo (1967) modificado en 1979 y su Reglamento (1 de abril de 1996) 7. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro Internacional de las Marcas. Texto en español del Acta de Estocolmo (1967), texto del Acta de Ginebra (1977) 8. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y Reglamento. Texto del Acta de Estocolmo (1967) Reglamento (1976) 9. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas. Texto de la Conferencia de Viena (1973) 10.Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. Texto de la Conferencia de Locarno (1968) 11. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) texto de la Conferencia de Washington (1970) enmendado en 1979 y modificado en 1984 en el Reglamento (1-1-1 996) 12.Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. Texto (1971) modificado en 1979 13.Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes. Texto de la Conferencia de Budapest (1977), modificado en 1980 y su Reglamento (31-1- 1994) 14.Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico. Texto de la Conferencia de Nairobi (1981)

Propiedad Industrial (en Derecho Económico)

Concepto de Propiedad Industrial en derecho económico internacional: Derecho reconocido por la ley al autor de un invento o descubrimiento que pueda tener una aplicación industrial, así como el derecho del autor de signos distintivos especiales para diferenciar su producto de otros similares y que le permite su explotación en exclusiva bien directamente, bien a través de su cesión a terceros.

Ompi - Textos de los Convenios, Tratados y Acuerdos Sobre Propiedad Industrial (en Derecho Económico)

Concepto de Ompi - Textos de los Convenios, Tratados y Acuerdos Sobre Propiedad Industrial en derecho económico internacional: 1.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, texto adoptado por la Conferencia de Estocolmo (1967), enmendado en 1979 2.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Texto del acta de Estocolmo (1967) modificado en 1979. 3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y Reglamentos; Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid. Texto del Acta de Estocolmo (1967) del Protocolo (1989) y Reglamento (1 de abril del 96) 4. Tratado sobre el Derecho de Marcas. Texto adoptado en la Conferencia de Ginebra (1994) 5. Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas en los Productos. Texto del Acta de Lisboa (1958) y del Acta Adicional de Estocolmo (1967) 6. Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Texto del Acta de Londres (1934) y de La Haya (1960), del Acta Adicional de Mónaco (1961) y del Acta Complementaria de Estocolmo (1967) modificado en 1979 y su Reglamento (1 de abril de 1996) 7. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro Internacional de las Marcas. Texto en español del Acta de Estocolmo (1967), texto del Acta de Ginebra (1977) 8. Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional y Reglamento. Texto del Acta de Estocolmo (1967) Reglamento (1976) 9. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas. Texto de la Conferencia de Viena (1973) 10.Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. Texto de la Conferencia de Locarno (1968) 11. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) texto de la Conferencia de Washington (1970) enmendado en 1979 y modificado en 1984 en el Reglamento (1-1-1 996) 12.Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes. Texto (1971) modificado en 1979 13.Tratado de Budapest sobre el reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes. Texto de la Conferencia de Budapest (1977), modificado en 1980 y su Reglamento (31-1- 1994) 14.Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico. Texto de la Conferencia de Nairobi (1981)

Propiedad Industrial (en Derecho Económico)

Concepto de Propiedad Industrial en derecho económico internacional: Derecho reconocido por la ley al autor de un invento o descubrimiento que pueda tener una aplicación industrial, así como el derecho del autor de signos distintivos especiales para diferenciar su producto de otros similares y que le permite su explotación en exclusiva bien directamente, bien a través de su cesión a terceros.

Propiedad Industrial en relación a las llamadas propiedades especiales

Dentro del contenido de Derechos reales y derecho hipotecario, la presente sección hará una breve referencia a las siguientes cuestiones: propiedad industrial, en el contexto de las llamadas propiedades especiales.

En España

Parte de lo dispuesto en esta sección sobre propiedad industrial, puede aplicarse al derecho civil español. Explórese, en caso de interés.Propiedad IndustrialPropiedad Industrial

Consideraciones Generales

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), propiedad industrial incluye entradas sobre cuestiones tales como Marcas comerciales y Patentes.

Consideraciones Generales

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), los conceptos y temas relacionados con propiedad industrial incluyen los siguientes: Propiedad intelectual, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Permisos y licencias, Secretos comerciales, Monopolios, Comercio e industria, Franquicias. Para más información sobre propiedad industrial en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Industrial property (propiedad industrial).

Propiedad Industrial

Propiedad Industrial

Véase También

Delitos relativos a denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Invenciones y diseño industrial

Protección penal de invenciones y creaciones industriales

Protección penal de obtenciones vegetales

Protección penal de signos distintivos

Signos distintivos

Visualización Jerárquica de Propiedad industrial

Producción, Tecnología e Investigación > Investigación y propiedad intelectual > Propiedad intelectual

Empresa y Competencia > Competencia > Política de competencia

Industria > Política y estructura industriales > Política industrial

Producción, Tecnología e Investigación > Tecnología y reglamentación técnica > Tecnología > Conocimientos técnicos

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial > APDIC





Propiedad industrial

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Propiedad industrial

Véase la definición de Propiedad industrial en el diccionario.

Características de Propiedad industrial

Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.

Tema: empresa-y-competencia.

Tema: industria.

Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.



La Propiedad Industrial

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de la propiedad industrial, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.Tema: derecho-mercantil.

Propiedad Industrial

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de propiedad industrial, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.Tema: derecho-civil. Tema: derechos-reales. Tema: derechos-de-la-propiedad.

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Recursos

Véase También