Propiedad de las Invenciones Universitarias

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la Propiedad de las Invenciones Universitarias. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Resumen

Varios factores ayudan a establecer quién es el propietario de una invención de la universidad y qué derechos puede tener o no la universidad. Estos factores incluyen si:

existen acuerdos explícitos o implícitos para asignar la propiedad,

el inventor es empleado por la universidad,

la invención se realizó dentro del alcance del empleo, y

dónde y cuándo se hizo.

Según la ley de los EE. UU., las personas son propietarias de sus invenciones, excepto cuando existe un acuerdo expreso que estipula la asignación de la propiedad de las invenciones a un empleador o cuando se encuentra un acuerdo implícito para asignar porque el empleado fue contratado o asignado para inventar o resolver un problema específico o Sirvió al empleador en calidad fiduciaria.

Otros Elementos

Por lo tanto, además de implementar políticas claramente delineadas, es de vital importancia para una universidad exigir absolutamente a todos los empleados y visitantes que firmen acuerdos de asignación de invenciones (IAA) en su fecha de llegada.

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No es prudente confiar en las declaraciones de política para determinar si un empleado de la universidad posee o no su invención: las universidades siempre deben obtener acuerdos firmados (expresos), y tanto el empleado como la oficina de transferencia de tecnología deben conservar copias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los contratos de investigación con el gobierno y otros patrocinadores deben tener un ítem de lista de verificación sobre la existencia de IAA para el investigador principal y otros investigadores (ya sea que una universidad tenga o no estudiantes universitarios que firman rutinariamente IAA depende de cada universidad). A la terminación del empleo, se le debe pedir al personal que firme un formulario de salida que indique que ha divulgado todas las invenciones que se encuentran dentro de los términos de la IAA a la oficina de licencias universitarias.

Introducción

¿Quién posee una idea? ¿Un prototipo? ¿Una patente? Para un investigador universitario de pensamiento libre, asignar inventos a un empleador podría parecer ilógico. Entonces, ¿qué puede hacer un administrador de la universidad para minimizar la fricción, entre un empleador y un empleado, en relación con la propiedad de patentes? ¿Cuándo es la ley en blanco y negro? Cuando gris? El punto de partida de la ley es que los individuos son dueños de sus invenciones, excepto:

cuando existe un acuerdo expreso que estipula la asignación de invenciones a un empleador; y

donde se encuentra un acuerdo implícito de asignación

En este último caso, porque el empleado:

fue contratado o asignado para inventar,

fue contratado o asignado para resolver un problema específico,

sirvió al empleador en un fiduciario (presidente de una empresa comercial, por ejemplo).

Cuando no exista un acuerdo por escrito y no se encuentre un contrato implícito para asignar, el inventor será propietario de la invención, sujeto al "derecho de compra" del empleador a utilizar la invención si la invención se realizó con los recursos o instalaciones del empleador. El derecho de compra, a menudo discutido, pero frecuentemente mal entendido, se refiere a la obligación de un empleado de otorgarle a un empleador una licencia no exclusiva y sin regalías para practicar la invención del empleado, si el empleado, incluso si no está específicamente contratado para inventar, utiliza las instalaciones del empresario para realizar el invento.

En otras palabras, un derecho de compra es una licencia implícita de una patente de un empleado a un empleador.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que diferencia la licencia de derecho de compra de los acuerdos discutidos anteriormente es que no hay asignación de derechos de patente de empleado a empleador; El empleado retiene el título completo de la patente.

Aplicando las Reglas

Pero, ¿cómo se aplican estas reglas? ¿Se contrata a un profesor para inventar? Los siguientes escenarios proporcionan un marco para analizar la aplicación práctica de las reglas anteriores en el negocio diario de una oficina de licencias universitarias. 2.1 Ejemplo 1: El inventor irrazonable El día que el profesor Z comenzó a trabajar en la universidad, firmó un acuerdo de asignación de invenciones claro e inequívoco (IAA; consulte el recuadro 1 para obtener una muestra), junto con su formulario W-2. Ella firmó un contrato federal de tres años para realizar "investigaciones en el área de las bombillas solares".

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Inventó una bombilla solar mientras trabajaba en el laboratorio de su universidad entre las 9 am y las 5 pm un miércoles. Se ha negado a asignar el invento a la universidad, porque como ella dice, "Después de todo, fue idea mía". No hay ninguna duda ante la ley de que la profesora Z deba asignar su invención a la universidad. Para obligar a la asignación de una invención del empleado, de acuerdo con un IAA escrito, un empleador debe demostrar: (1) que la invención fue concebida durante el término del empleo; (2) que la asignación se regía por un contrato válido, vinculante y ejecutable; y (3) que todas las condiciones en el contrato de asignación fueron cumplidas por el empleador (Mosser Industries, Inc. v. Hagar).1 En este ejemplo, todos estos elementos podrían ser demostrados. Para difundir la situación, la universidad podría sugerir que el profesor Z se ponga en contacto con el abogado de la universidad o con su propio abogado. Al buscar asesoramiento profesional, el profesor Z debería convencerse de que no valdría la pena luchar contra este problema.

Además, la universidad puede querer recordar al Profesor Z de cualquier política de la universidad que recompense a los inventores con ingresos por regalías de la concesión de licencias de invenciones universitarias. 2.2 Ejemplo 2: el inventor irrazonable que te perdiste El profesor Z inventó su bombilla solar en las mismas circunstancias que en el Ejemplo 1 anterior; sin embargo, el empleado del personal estaba enfermo de gripe en el primer día de trabajo del profesor Z, y el sustituto del empleado pensó que el profesor Z solo tenía que firmar el formulario W-2.

Otros Elementos

Por lo tanto, el profesor Z nunca firmó un IAA. Debido a que el Profesor Z recibió fondos federales, 37 CFR § 401 (14) se aplica a la elección del título por parte del contratista (la universidad) dentro de los dos años posteriores a la divulgación de la invención.

En 37 CFR § 401.14 (f), las regulaciones también requieren que el contratista tenga acuerdos por escrito con sus empleados (que no sean empleados administrativos y no técnicos) que exijan (1) la divulgación de todas las invenciones de los sujetos de manera oportuna y (2) la ejecución de todos los documentos necesario para presentar solicitudes de patente.

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Desafortunadamente, la universidad está incumpliendo su contrato federal que cubre la invención del profesor Z. El Profesor Z ha contratado a un abogado, cuyos salarios están siendo subsidiados por el posible titular de la licencia del Profesor Z, que ha firmado a Z en un acuerdo de amor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La universidad se apresura a localizar una copia de su última política de patentes, La política de la universidad es que los individuos, a través de su empleo en la universidad, o participando en un proyecto de investigación patrocinado, o utilizando fondos o instalaciones administrados por la universidad, acepten los principios de propiedad de la tecnología como se establece en esta política. Para promover este compromiso, todos los participantes firmarán acuerdos de asignación de invención... La política de patentes también estipula que los inventores / autores serán propietarios de invenciones / materiales si (1) no se desarrollan en el curso de o en virtud de una investigación patrocinada u otro acuerdo; (2) no creado como un trabajo por contrato por la operación de la ley de derechos de autor y no creado de conformidad con un acuerdo por escrito con la universidad que proporciona una transferencia de derechos de autor o propiedad a la universidad; y (3) no desarrollado con el uso significativo de fondos o instalaciones administradas por la universidad. El abogado de la universidad produce el caso citado con frecuencia de Estados Unidos v.

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Dubilier condensador Corp.,2 que establece: Una persona empleada para hacer una invención, que tenga éxito, durante su término de servicio, en el cumplimiento de esa tarea, está obligada a asignar a su empleador cualquier patente obtenida.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La razón es que él [o ella] solo ha producido lo que él [o ella] fue empleado para inventar.

Por otro lado, si el empleo es general, aunque abarca un campo de trabajo y esfuerzo en cuya ejecución el empleado concibió la invención para la cual obtuvo una patente, el contrato no se interpreta de manera tan amplia como para Requerir una cesión de la patente. Otro caso temprano que se señaló a la atención de la universidad es Solomons v. United States,3 que establece: Si uno es empleado para diseñar o perfeccionar un instrumento, o un medio para lograr un resultado prescrito, no puede, después de haber realizado con éxito el trabajo para el que fue empleado, abogar por el título del mismo en contra de su [o su] empleador.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lo que él [o ella] ha sido empleado y pagado para cumplir se convierte, cuando se cumple, en propiedad de su empleador. En este ejemplo, la pregunta clave para determinar la propiedad de la invención es si el profesor Z fue contratado para inventar una bombilla solar, o si su empleo fue "general".

En realidad, en este caso, el fatídico día en que fue contratada diez Hace años, nadie había considerado ni remotamente la idea de una bombilla solar. El profesor Z fue empleado para enseñar varias clases y para realizar investigaciones en general sobre energía solar. Sus primeros siete años de investigación se dedicaron a los automóviles que funcionan con energía solar. La regla de contratado para inventar prevé claramente que las asignaciones de trabajo específicas pueden cambiar durante el curso del empleo y la cuestión de los hechos enciende las circunstancias y la asignación de trabajo actual en el momento de la invención.

Otros Elementos

Por lo tanto, es relevante el cambio en el enfoque de la investigación del profesor Z de automóviles solares a bombillas solares durante el período de diez años. " Un empleado, que se compromete bajo la dirección de su empleador para resolver un problema específico dentro del alcance de su empleo general, está tan verdaderamente empleado y pagado por el proyecto particular como si hubiera sido descrito al principio en el contrato de trabajo " (Houghton v. Estados Unidos). En Standard Parts Co. v. Peck, Peck se empleó para resolver un problema particular, y un contrato escrito lo requería, " para dedicar su tiempo al desarrollo de un proceso y maquinaria para la producción del resorte delantero que ahora se usa en el producto de la compañía Ford Motor ", en Regreso por US $ 300 por mes, más varios bonos.Tema: bonos. El contrato guardó silencio sobre el tema de la propiedad de la invención, que se convirtió en el objeto de la demanda. El Tribunal consideró que la respuesta era " inevitable y sin resistencia ": el " proceso y la maquinaria " contratados para desarrollarse para la empresa pertenecían a la empresa, no a Peck, que de otro modo pagaba por sus servicios. Si la declaración de trabajo en el contrato federal del Profesor Z es lo suficientemente específica como para cubrir el desarrollo de una bombilla solar, sería una cuestión de hecho según el fundamento de las Piezas estándar.

En los Fundamentos de la Ley de Patentes (Sección 11.04, Derechos del Empleador y del Empleado Inter Se), el análisis va un paso más allá; se afirma que " aparentemente " un empleador sería propietario de invenciones si un empleado estuviera " empleado para planificar y realizar investigaciones fundamentales y prácticas y que conduzca directamente a una invención ", siempre que el área de actividad del empleado se definiera con " suficiente especificidad". ” En Speck v.

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North Carolina Dairy Foundation, Inc. y otros, los inventores fueron profesores e investigadores que desarrollaron un proceso secreto; no habían firmado IAAs.

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Fueron pagados por la universidad y reconocieron que el proceso se desarrolló en la universidad utilizando recursos de la universidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Corte Suprema de Carolina del Norte descubrió que, aunque no había IAA firmados, los profesores e investigadores fueron contratados para inventar y su invención pertenecía a la universidad: " [Ellos] desarrollaron el proceso secreto...

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Mientras estaban empleados como maestros e investigadores para participar Alia en tal investigación y desarrollo para la universidad. ” Un caso universitario aún más reciente es University Patents, Inc. v. Kligman et al.

En abril de 1991, el Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito Este de Pensilvania concluyó que un " jurado podía encontrar razonablemente que se formó un contrato implícito para asignar la patente en cuestión entre el Dr. Kligman y la Universidad [de Pensilvania].” La universidad transmitió y aplicó su política de patentes de una manera bastante laxa a lo largo de los años, pero el tribunal encontró que "aquí hay pruebas, por escasas que sean, de las que se puede encontrar que el Dr. Kligman estaba al tanto de la Política de Patentes desde agosto, 1967, y manifestó la intención de obligarse por ello ”.11 El tribunal advirtió que se recomienda a los empleadores que no confíen en los manuales para regular la cesión de derechos de patente; más bien, deberían abordar tales problemas explícitamente en un IAA expreso.

Sin embargo, no se abordó la cuestión de si los profesores y los investigadores universitarios, como clase, se contratan para inventar cuando se persigue su campo de investigación. Aunque involucra un tema central diferente, un tercer caso, Regents of University of Colorado v. KDI Precision Products, Inc.,12 declaró que “el tema del empleo de la Universidad fue una investigación dirigida a la obtención de patentes. ”Esto apoya el concepto de que los profesores universitarios y los investigadores son empleados contratados para inventar. Pero con respecto al Profesor Z en nuestro ejemplo anterior, la ley no se establece en cuanto a si los profesores universitarios y los investigadores están contratados para inventar. ¿Cuál es el resultado probable para el profesor Z? A favor de la universidad se encuentran los siguientes puntos:

El hecho de que el profesor Z no firmara la IAA fue un error de una sola vez, no el resultado de un patrón de negligencia.

Todos los profesores recibieron recientemente una copia de la política de patentes.

El invento de la profesora Z encajó de lleno en la declaración de trabajo de su contrato federal. A favor del profesor Z están estos puntos:

Ella no firmó un IAA.

Era su primer invento, y nunca antes había pasado por el procedimiento. (ver Industrias continental, Inc. v. Timberland máquina e Ingeniería Corp.13)

Como cuestión práctica, una universidad debe restringir su proceso para exigir que todos los empleados y visitantes regulares firmen los IAA en la fecha de su llegada. Antes de que se tome una decisión sobre la divulgación de nuevos inventos por parte de la oficina de licencias universitarias, el personal debe verificar la existencia de dichos acuerdos para inventores en particular.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los contratos de investigación, con el gobierno y otros patrocinadores, deben tener una lista de verificación que haga referencia a la existencia de IAA para el investigador principal y otros investigadores. 2.3 Ejemplo 3: Sábado tarde concepción en casa. La profesora Z inventa la bombilla de luz solar en su camino de entrada el sábado por la tarde después de que ella incurriera un golpe menor en la cabeza al caerse de la tabla de skate de su hijo. Se niega a asignar el invento a la universidad porque, "lo inventé en mi propio tiempo". En este caso, el profesor Z firmó correctamente la IAA en su primer día de trabajo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad, en este caso, dependería de la redacción exacta de la IAA.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como cuestión de política, cada universidad debe decidir qué es justo y qué está más allá del alcance del IAA. Una universidad sería muy prudente para exigir a los inventores que asignen este tipo de invención de concepción a domicilio a la universidad.

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De lo contrario, los patrocinadores de la universidad se verían limitados por el hecho de que la invención se concibió en el camino de entrada, a pesar de que el inventor seguramente se basó durante años en la investigación de antecedentes financiada por el gobierno en la universidad y la invención sin duda se habría inspirado, en Al menos en parte, por esa investigación. En Mainland Industries, el inventor era un empleado asalariado que no trabajaba horas específicas y no firmaba un IAA.

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No estaba seguro de si la idea patentable fue concebida en casa o en la oficina. El tribunal declaró en 665, " el lugar donde se desarrolla una invención no es determinante de si el empleador o el empleado tiene derecho a una patente. ” Como cuestión práctica, lo más probable es que la profesora Z vuelva a trabajar en la universidad el lunes por la mañana, modificará su horario de trabajo y su lista de prioridades hacia la meta de convertir la idea del sábado en un prototipo funcional, y asignará a tres estudiantes graduados para comenzar a implementar la idea. El profesor Z ahora está utilizando claramente los fondos e instalaciones administrados por la universidad para desarrollar el invento, y la universidad sería propietaria de los derechos de patente, según el IAA hipotético en el recuadro 1. 2.4 Ejemplo 4: El inventor ecléctico La profesora Z, en lugar de inventar una bombilla de luz solar, como un desvío de sus proyectos solares, en lugar de eso, desarrolla un extraordinario nuevo fertilizante para las bombillas de tulipán, después de pedir prestado el laboratorio de un colega en el departamento de botánica y dos asistentes de investigación los martes por la tarde. Una búsqueda frenética de los registros es inútil; El profesor Z nunca firmó la IAA. El caso Dubilier al que se hace referencia en el Ejemplo 2 anterior presentó un conjunto similar de hechos.

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Francis Dunmore y Percival Lowell fueron empleados por el gobierno en la sección de radio de la Oficina de Normas y realizaron investigaciones y pruebas en ese laboratorio.

En el otoño de 1921, Dunmore y Lowell estaban considerando el problema de aplicar corriente alterna a los conjuntos receptores de transmisión.

Este proyecto no estaba relacionado con el trabajo de la sección de radio y no fue asignado por ningún superior.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los empleados se encargaron de la investigación de forma independiente y voluntaria.

Estudio de caso - La Fundación para las Invenciones Finlandesas" box_color="#242256. La Fundación para las Invenciones Finlandesas apoya y ayuda a particulares y empresarios a desarrollar y explotar propuestas de invención. Esto puede adoptar la forma de asesoramiento general o específico de la invención, evaluación del potencial de mercado y patentabilidad, financiación de la obtención de patentes y orientación sobre el desarrollo y la comercialización del producto. Se conceden subvenciones o préstamos que pueden cubrir hasta el 100% de los costes. El importe medio de la financiación proporcionada por invención es de 10.000 euros.

Dunmore y Lowell descubrieron un sistema de control remoto para bombas de aviones y torpedos y se les permitió continuar su trabajo en el laboratorio y perfeccionar los prototipos después de revelar su descubrimiento al jefe de sección.

Dunmore y Lowell no firmaron las IAA, y nadie les informó que se esperaba que cedieran sus derechos a los Estados Unidos.

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Dunmore y Lowell en cambio asignaron el invento a Dubilier Condenser Corporation. La Corte Suprema sostuvo que el trabajo no era parte del trabajo específicamente asignado a ellos, y por lo tanto, los empleados tenían título. Al gobierno se le otorgó el derecho de practicar los inventos, que se conoce como derecho de compra: cuando “ un empleado [empleado] durante sus [o ella] horas de empleo, trabajó con sus materiales y aparatos de su maestra, concibe y perfecciona una invención para la cual él [o ella] obtiene una patente, él [o ella] debe otorgar a su maestro un derecho no exclusivo de practicar la invención ".14 Además de la cuestión del derecho de compra, Dubilier resolvió la cuestión de si el carácter del servicio exige diferentes reglas con respecto a los derechos relativos del gobierno, como el empleador y sus empleados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La respuesta fue no, se aplican los mismos principios de empleador-empleado. Estas decisiones judiciales son buenas noticias para la profesora Z. Probablemente ella sea propietaria de su invento de bulbo de tulipán; La universidad tendría un derecho no sujeto a regalías y no asignable a la práctica. La controversia podría haberse evitado si el empleado del personal hubiera podido manejar (gestionar) los papeles del profesor Z. Si el profesor Z hubiera ejecutado debidamente el hipotético IAA, la universidad habría sido propietaria de la invención del bulbo de tulipán, porque el uso estándar de los fondos e instalaciones administrados por la universidad estaba cubierto en el acuerdo estándar. 2.5 Ejemplo 5: La licenciatura precoz El profesor Z está lleno de alegría.

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Después de años de dar una conferencia a un mar de caras jóvenes y aburridas, Jane, entonces una estudiante de segundo año, aparece en la avanzada clase solar del profesor.

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Mientras conversa después de clase sobre la larga lucha de la profesora Z para aprovechar el poder del sol en una bombilla de 60 vatios, Jane hace la pregunta clave: "¿Por qué no hacerlo de esta manera...?" Jane realiza un experimento sencillo que demuestra que su idea funcionará. El profesor Z pone el laboratorio a disposición de Jane, y Jane pasa cada momento libre durante el próximo año en el laboratorio desarrollando un prototipo. A los estudiantes universitarios no se les pide habitualmente que firmen acuerdos de propiedad intelectual a menos que estén empleados como asistentes de investigación.

Jane no necesita empleo en la escuela y nunca firmó el acuerdo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los estudiantes no recibieron copias de la política de patentes, y francamente, Jane ni siquiera había considerado el tema de la propiedad de la patente. Cuando el profesor Z presentó una divulgación de invención de la oficina de licencias de la universidad citando el apoyo de investigación federal y nombrándose a sí misma ya Jane como co-inventores, surgieron problemas. Jane se negó a asignar su invento a la universidad y negó que el profesor Z fuera un coinventor. El profesor Z finalmente admitió este problema después de que el abogado de patentes de la universidad definió la inventiva para ella, y todos estuvieron de acuerdo en que Jane era la única inventora. En este caso, como en Patentes Universitarias, no hay un IAA firmado, y la universidad está confiando únicamente en su política de patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo la política hipotética descrita en el Ejemplo 2, la universidad sería propietaria de la invención de Jane debido a su uso de fondos e instalaciones importantes, independientemente de la falta de un IAA firmado. En una batalla judicial, si Jane tuviera los recursos financieros para luchar contra ella, la universidad habría tenido una ardua batalla para prevalecer. Probablemente no se podría haber asumido que Jane tenía un conocimiento razonable de los términos de la política de patentes y su aplicabilidad a ella, por lo que la universidad podría quedarse solo con un derecho de compra. Si Jane hubiera firmado el IAA, el resultado sería diferente; muy probablemente la universidad sería propietaria de la invención debido a su uso significativo de fondos e instalaciones. Si una universidad debe o no tener estudiantes universitarios de manera rutinaria que firmen IAA, debe ser una cuestión de toma de decisiones bien pensada para cada universidad. 2.6 Ejemplo 6: El acuerdo mejor tarde que nunca La profesora Z no firmó la IAA en su primer día de trabajo. Ella inventó la bombilla solar cinco años después, y casualmente, dos semanas después de que el descubrimiento recibió un formulario IAA, como parte de un proyecto de limpieza de la oficina de licencias universitarias, lo firmó. Los tribunales están divididos en cuanto a si la continuación del empleo es una consideración adecuada para tal acuerdo cuando se firma después de que se haya formado la relación empleador-empleado (ver Mirafi, Inc. v.

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Murphy15).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cualquier acuerdo posterior a la formación de la relación empleador-empleado debe tener una nueva consideración para ser ejecutable; Harsco Corp. v. Zlotnicki16 sostuvo que un acuerdo para cubrir la asignación de la invención al empleador, aunque no fue ejecutado por el empleado hasta después de haber realizado la invención, ya que el acuerdo usaba los tiempos pasados ​​y presentes y se refería a la totalidad del período de empleo. Con respecto a General Signal Corp. v. Primary Flow Signal, Inc. y otros, Dezsoe Halmi fue empleado por General Signal (GSC) y ascendió de la posición de ponente a gerente de desarrollo de productos. El Sr. Halmi estuvo empleado durante 15 años antes de que se le pidiera que firmara un "Acuerdo de Información Confidencial del Empleado e Invención", que luego firmó. El acuerdo requería que asignara, a GSC, sus invenciones realizadas mientras trabajaba en GSC y por un período de seis meses después del empleo. El 5 de abril de 1983, cinco días después de finalizado el período de seis meses, el Sr. Halmi registró la concepción de un caudalímetro universal que fue patentado y luego fabricado y vendido por Primary Flow Signal, Inc., una compañía que el Sr. Halmi estableció después de dejando el GSC. El tribunal determinó que su empleo continuo era una consideración adecuada para el acuerdo de invención.

El tribunal también encontró que: La perfección de un medidor de flujo demostró ser un proceso minuciosamente complejo que involucra pruebas exhaustivas.

Otros Elementos

Por lo tanto, es difícil creer que después de una larga y distinguida carrera con el demandante, el Sr. Halmi, en su reflexión cinco días después de que la cláusula del tráiler expirara por primera vez, tuvo la idea de la NTV. Aunque la palabra 'Eureka!' supuestamente ha sido pronunciado por más de un inventor a lo largo de los años, el concepto en cuestión no se presta a un descubrimiento tan repentino. El tribunal llegó a la conclusión de que el Sr. Halmi debió haber tenido la idea mientras trabajaba en GSC y, por lo tanto, el Sr. Halmi violó el acuerdo de invención. La universidad puede tomar algunas medidas para protegerse de situaciones en las que la IAA no está firmada el primer día de empleo o para las invenciones no informadas por los empleados que abandonan la universidad.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como se mencionó en el Ejemplo 2, se pueden implementar varios mecanismos de captura para garantizar que los IAA estén archivados. Si se descubre que un empleado no ha firmado un acuerdo, un acuerdo cuidadosamente redactado, firmado más adelante, brinda asistencia en muchas jurisdicciones. El acuerdo debe indicar que la consideración es la continuación del empleo y el uso continuado de los fondos e instalaciones de la universidad, y que todo el término del empleo está cubierto. Se podría dar alguna consideración adicional, por ejemplo, el pago de la suma de US $ 10. También debe citarse cualquier derecho de reparto de regalías bajo la política de patentes de la universidad. Al finalizar el empleo, se le debe solicitar al personal que firme un formulario de salida que incluya una declaración como la siguiente: "He divulgado todos mis inventos que se encuentran dentro de los términos del Acuerdo de asignación de invenciones a la oficina de licencias universitarias". 2.7 Ejemplo 7: El científico visitante La profesora Z se corresponde regularmente con su compañero de clase en la universidad, Martin Xcaliber, quien es profesor titular en otra universidad en medio del país. Un caluroso día de verano, la profesora Z se siente estupefacta en su trabajo e invita a la profesora Xcaliber a pasar un tiempo colaborando en su laboratorio solar. Él es compensado a través de fondos del contrato federal del profesor Z.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La colaboración tiene éxito, y el profesor Xcaliber supera el impasse con el que el profesor Z había estado luchando durante casi un año (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Reduce su idea de practicar ese verano, y la invención es claramente novedosa y patentable.

Pero no firmó al científico visitante IAA de la universidad del profesor Z. Su universidad reclama la propiedad y produce un IAA válido e inequívoco, que cubre todos los inventos realizados durante su período de empleo, Nuevamente, la universidad tiene un poco de problemas en virtud de su contrato federal porque este investigador no firmó un IAA. Una vez más, la universidad se basa en una política de patentes que establece que la universidad es propietaria de inventos realizados por científicos visitantes que hacen un uso significativo de fondos o instalaciones. El profesor Xcaliber tal vez nunca haya visto el documento de política de patentes. La universidad podría argumentar que el profesor Xcaliber debería haber sabido que la universidad del profesor Z tendría algún tipo de política de patentes y que debería haber hecho una investigación razonable.

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No se descubrió ninguna jurisprudencia relevante para esta situación, pero lo más probable es que la universidad del Profesor Xcaliber sea la propietaria de la invención, y la universidad del Profesor Z se haga cargo de una tienda. Este podría ser un buen caso para negociar la propiedad conjunta de las universidades. Otra posibilidad de compromiso es reconocer la contribución de ambas universidades a través de un acuerdo de costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de patente y de reparto de regalías. Aparte de las acciones en ambos lados, como cuestión práctica, la universidad del profesor Xcaliber puede encontrarse en el otro lado de una situación similar en el futuro y puede querer generar buena voluntad. 2.8 Ejemplo 8: el inventor que no juega bien con los demás A la profesora Z no se le pidió que firmara la IAA en su primer día de trabajo, sino cinco años más tarde, durante el proyecto de limpieza de la oficina de licencias. Ella respondió: "Mis ideas y pensamientos no están a la venta". Ante el temor de que la profesora Z esté molesta, el jefe de departamento y la administración dan instrucciones a la oficina de licencias para que no insista en la firma. Sin una presión de nivel superior sobre la seguridad laboral del profesor Z, la oficina de licencias solo puede argumentar que:

La política de patentes se aplica en cualquier caso, y el profesor Z debe firmar el IAA simplemente para afirmar.

La concesión de licencias de invenciones estaría bloqueada por el potencial de futuras disputas de propiedad entre el profesor Z y la universidad.

La universidad tomaría medidas legales para perseguir sus derechos de propiedad de las invenciones realizadas por el Profesor Z que se encuentran dentro de la política de patentes.

Conclusiones

De acuerdo con la hipotética política de patentes establecida en el Ejemplo 2, un empleado de una universidad debe asignar a la universidad todos los inventos realizados con fondos e instalaciones administrados por la universidad si el empleado firmó un IAA claro e inequívoco.

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Incluso si no existe un contrato escrito, la universidad puede ser propietaria de la invención.

Es una cuestión que debe decidirse en función de las circunstancias, y el contrato puede estar implícito en la relación de las partes. Los principios subyacentes a esta política han evolucionado desde la línea de casos judiciales que, en ausencia de un acuerdo por escrito, sostienen que una invención pertenece a un empleado-inventor, a menos que el empleado haya sido contratado para inventar o asignado para resolver un problema particular (Partes estándar Co. v. Peck).

En todos los casos, se encontró un contrato implícito para asignar, porque el empleado solo había logrado lo que se le había contratado. El empleador también es dueño de la invención si el inventor debe un deber fiduciario a la compañía (vea Great Lakes Press Corp. v.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Froom,19 donde se encontró que la relación entre el presidente y la compañía es una de confianza especial). Cuando no se encuentra un contrato por escrito ni un contrato implícito para asignar, el inventor es propietario de la invención, sujeto al derecho de la tienda del empleador a utilizar la invención si se realizó con los recursos o instalaciones del empleador. Un experto en derecho de propiedad intelectual llegó a la conclusión de que "las expectativas comunes con respecto al empleo universitario no coinciden con las expectativas de los empleados dentro de la industria privada".20 Es la opinión de este autor que la clasificación de la corte de Speck de los profesores universitarios como personas contratadas para inventar es contraria a las premisas en las que se basa la educación superior.21 El autor sugiere que se alienta principalmente a los profesores a adquirir conocimiento solo a través de la investigación.

Esta conclusión no está respaldada por la jurisprudencia, que no distingue entre empleados universitarios y comerciales; De hecho, los casos de Speck v KDI Precision Products Inc. encontró específicamente que los profesores universitarios y los investigadores son, por definición, contratados para inventar. El Tribunal Supremo declaró que los empleados del gobierno se rigen por las mismas reglas que los empleados de la industria privada en Dubilier.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La extensión lógica de Dubilier es tratar a los empleados universitarios, la mayor parte de los cuales realizan investigaciones con fondos del gobierno, equivalentes a los investigadores del gobierno y, por lo tanto, deben tratarse igual que a los empleados comerciales. En Houghton, el empleado-inventor argumentó que la regla de contratación para inventar no debe aplicarse a los casos en que un empleador, como el gobierno, no busca un monopolio (la esencia de una patente). El tribunal respondió con vehemencia que: Es impensable que, cuando un organismo público desarrolle un instrumento valioso en la guerra contra la enfermedad mediante el uso de fondos públicos, se permita que los funcionarios públicos empleados en su producción lo monopolicen para obtener ganancias privadas y le impongan un tributo. que ha pagado por su producción, luego de simplemente otorgar una licencia no exclusiva para su uso al departamento gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) en el que están empleados. En última instancia, sin un acuerdo por escrito, los hechos de cada caso determinan la propiedad; un profesor particular puede o no haber sido contratado para inventar o resolver un problema particular. Al igual que con cualquier clase de empleados, probablemente no se puede hacer una declaración general sobre cuándo se considera que los profesores e investigadores universitarios han sido contratados para inventar. Para gestionar los problemas de propiedad intelectual, invención y propiedad, el mejor enfoque es siempre requerir que los empleados y visitantes que están en condiciones de inventar firmen IAA con la frecuencia con que los empleados firmen los formularios W-2. Autor: Williams Asunto: invenciones.

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Tema: informes-juridicos-y-sectoriales. Tema: quieres-escribir-tu-libro.

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