Nota: Algunas veces encuentro un artículo, en inglés, en Substack que considero realmente útil o interesante para la audiencia de algunas de nuestras publicaciones. Como la mayoría de nuestros lectores prefieren leer sólo en español, en contadas ocasiones pido a su autor si podemos hacer una traducción total o parcial del artículo y reproducirlo en la publicación más relacionada con el tema, con su atribución correspondiente y una breve descripción del boletín original. En el presente caso (publicado en agosto de 2024), Rohan Dehal, amablemente, nos ha dado permiso para llevar a cabo tal traducción y publicarla. Su descripción y link está más adelante en este artículo.

Muchos creadores se enfrentan a un reto común: convertir su pasión en un negocio estable y escalable. Aunque se prevé que la industria alcance los 480.000 millones de dólares en 2027, los creadores individuales a menudo luchan contra la inestabilidad de los ingresos y el agotamiento.

Al transformar las habilidades creativas y el contenido en ofertas de productos diversificados, los creadores pueden construir negocios más resistentes y crear un valor sostenible a largo plazo.

Al final de este artículo, tendrá conocimientos prácticos para:

📔 Implementar un Libro de Jugadas de Productización de 5 pasos para convertir su experiencia en productos escalables, cubriendo la ideación, la validación, el desarrollo, el lanzamiento y la iteración. 📣 Aproveche su audiencia actual para validar y lanzar nuevos productos, utilizando estrategias empleadas por los mejores creadores para garantizar la adecuación al mercado y la demanda. 💰 Diversifique sus fuentes de ingresos, inspirándose en 3 casos prácticos de creadores de éxito que transformaron sus plataformas en negocios multiproducto. 🌐 Cree un ecosistema sinérgico de productos y servicios que satisfagan las necesidades cambiantes de su audiencia y amplíen su potencial de ingresos. 🌱 Posicionarse para el éxito a largo plazo en la economía de los creadores construyendo un negocio resistente e independiente de la plataforma mediante la productización estratégica.

1. Introducción: La revolución de la economía creadora

La economía global está experimentando una profunda transformación. A medida que la automatización remodela las industrias tradicionales, una nueva frontera está ganando impulso: la economía de los creadores. Esta revolución digital sitúa la creatividad individual, la experiencia y la pasión en la vanguardia del espíritu empresarial, redefiniendo cómo se crea y distribuye el valor en la era digital.



🧑‍🎨 El auge de la economía de los creadores



En este nuevo panorama, la línea entre consumidor y productor se está difuminando. Empoderados por una tecnología antaño reservada a los profesionales -desde las cámaras de alta resolución de los teléfonos inteligentes hasta el software de calidad profesional-, los individuos han evolucionado más allá de meros consumidores. Ahora crean, conservan y comercializan contenidos de forma activa, transformándose en dinámicos empresarios de contenidos.

Este giro representa un cambio fundamental en cómo:

Se comparte el conocimiento: Los conocimientos especializados ya no se limitan a las instituciones académicas o a las empresas. Las habilidades se monetizan: Los individuos pueden beneficiarse directamente de sus habilidades y conocimientos únicos. Se crean empresas: Las empresas globales pueden lanzarse desde el salón de casa, compitiendo con las corporaciones establecidas.

Esta democratización del espíritu empresarial ha provocado una rápida evolución en la forma en que los creadores monetizan su trabajo.



💸 La evolución de la monetización de los creadores



Para comprender el panorama actual, tracemos la evolución de la monetización de los creadores:

A medida que la economía de los creadores madura, los creadores de éxito adoptan cada vez más estrategias de la gestión tradicional de empresas y productos. La productización -el proceso de transformar ideas creativas, contenidos o experiencia en productos o servicios comercializables- se está convirtiendo en un diferenciador clave en este espacio.



⏳ Por qué importa ahora la productización



La economía de los creadores se encuentra en una trayectoria de crecimiento explosivo, con Goldman Sachs proyectando que su Mercado Total Abordable (TAM) alcanzará los 480.000 millones de dólares en 2027, aproximadamente el doble que en 2023. A pesar de este enorme potencial, persiste un reto importante: muchos creadores siguen dependiendo en gran medida de los acuerdos con las marcas para obtener la mayor parte de sus ingresos.

~ El 70% de los creadores citan los acuerdos directos con las marcas como su mayor fuente de ingresos (Fuente)

Depender de un único medio o flujo de ingresos puede limitar el crecimiento y el potencial de ingresos. La “productización” ofrece una poderosa solución a este reto. Por ejemplo, una persona influyente en el mundo del fitness podría evolucionar de vídeos de entrenamiento gratuitos a un conjunto de productos que incluyan planes de entrenamiento digitales, una aplicación basada en suscripciones, equipamiento de marca y sesiones de entrenamiento premium para monetizar su audiencia.



Al transformar la experiencia y el contenido en productos escalables, los creadores pueden:

Diversificar los ingresos: Reducir la dependencia de una única fuente de ingresos, creando una base financiera más estable. Ampliar el impacto: Llegar a un público más amplio sin aumentar proporcionalmente la carga de trabajo. Ampliar la marca: Aproveche las múltiples necesidades y preferencias de la audiencia a través de diferentes plataformas y formatos. Construir activos a largo plazo: Cree productos que generen ingresos a lo largo del tiempo, superando la constante rueda de molino de los contenidos. Reducir el impacto de la saturación del mercado: A medida que los nichos se saturan, las ofertas de productos únicos pueden ayudar a diferenciar su marca y crear nuevas propuestas de valor para su audiencia.

La productización permite a los creadores atraer a su audiencia de una forma más dinámica y sostenible. Al crear un conjunto de productos relacionados, los creadores pueden ofrecer valor a través de diferentes plataformas y formatos, construyendo un negocio más resistente y escalable.

🔑 Conclusiones clave:

Diversificar los ingresos a través de la productización es crucial para que los creadores puedan desbloquear ingresos sostenibles a largo plazo y capitalizar plenamente las oportunidades en expansión dentro de la economía de los creadores. Mediante la creación de un conjunto de productos relacionados, los creadores pueden atraer a su público de forma más dinámica, ofrecer valor a través de diferentes plataformas y construir negocios resistentes y escalables.

2. Comprender la productización para los creadores

Los creadores de hoy en día cuentan con una ventaja única que les diferencia en el mundo empresarial: su conexión profunda y auténtica con su público. Esta conexión, construida sobre pasiones e intereses compartidos, presenta una oportunidad extraordinaria por varias razones:

Confianza y credibilidad: A diferencia de las empresas tradicionales, que a menudo tienen dificultades para generar confianza, los creadores parten de una base de credibilidad. Su audiencia ya valora su opinión y experiencia, lo que facilita la introducción de nuevos productos o servicios. Bucle de retroalimentación directa: Los creadores tienen una línea directa con las necesidades, preferencias y puntos de dolor de su audiencia. Esta retroalimentación inmediata tiene un valor incalculable para el desarrollo y la iteración del producto, permitiendo a los creadores perfeccionar sus ofertas de forma rápida y eficaz. Investigación de mercado integrada: Cada comentario, «me gusta» y «compartir» proporciona información sobre lo que resuena entre la audiencia. Esta investigación de mercado orgánica costaría a las empresas tradicionales un tiempo y unos recursos considerables. Menores costes de adquisición de clientes: Con una audiencia comprometida ya establecida, los creadores pueden lanzar nuevos productos o servicios sin los elevados costes de marketing y publicidad que suelen acompañar a las nuevas empresas. Crecimiento impulsado por la comunidad: Los seguidores apasionados a menudo se convierten en defensores, impulsando el crecimiento boca a boca y creando un efecto de red que es difícil de replicar para las empresas tradicionales. Agilidad y autenticidad: Los creadores pueden pivotar rápidamente en función de las reacciones de la audiencia, manteniendo una autenticidad que las grandes empresas suelen tener dificultades para lograr.

El auge de las plataformas centradas en los creadores ilustra aún más este cambio hacia la productización. Plataformas SaaS como Skool, Circle y Kajabi facultan a los creadores para construir y monetizar comunidades, ofreciendo funciones que facilitan el compromiso y la generación directa de ingresos. Esta evolución refleja una tendencia más amplia: los creadores ya no son sólo productores de contenidos, sino líderes comunitarios, educadores y empresarios que construyen negocios polifacéticos.



🛍️ Definir la productización en el contexto de los creadores



En esencia, la productización consiste en transformar su producción creativa en productos o servicios escalables que generen ingresos. Los creadores con más éxito no dependen de una única fuente de ingresos. En su lugar, diversifican a través de múltiples categorías, cada una complementando a la otra y creando una sólida cartera de ingresos.

🎨 Tipos de modelos de producto para creadores

Modelo de ingresos publicitarios - La economía de la atención (por ejemplo, TikTok, YouTube, X) Monetización a través de plataformas basadas en vistas y anuncios

Pros: Potencialmente gran alcance de audiencia

Contras: Muy dependiente de un tráfico constante; puede ser volátil Modelo basado en suscripciones (por ejemplo, Substack, Patreon, OnlyFans) Proporcionar contenidos exclusivos a los suscriptores de pago

Pros: Ingresos recurrentes; relación directa con la audiencia

Contras: Requiere una producción continua de contenidos; mantener el interés del suscriptor Modelo de producto digital (por ejemplo, Gumroad, Kindle eBooks, Udemy) Venta de libros electrónicos, cursos o recursos descargables

Pros: Escalable; aprovecha la experiencia existente

Contras: El éxito depende de un marketing eficaz y de la calidad del producto Modelo de producto físico (por ejemplo, Etsy, Big Cartel) Creación y venta de bienes tangibles

Pros: Extiende la marca al ámbito físico; potencial de márgenes elevados

Contras: Requiere gestión de inventario; logística de envío Modelo de servicios - Consultoría, reuniones, talleres Ofrecer servicios basados en la experiencia

Pros: A menudo de gran valor; construye la marca personal

Contras: No es infinitamente escalable; vincula los ingresos al tiempo disponible

⭐️ Los beneficios de diversificar su oferta

Al diversificar entre estos modelos, los creadores pueden:

Mitigar los riesgos y crear resiliencia: Reducir la dependencia de una única fuente de ingresos, creando una base financiera más estable sobre la que crecer. Maximizar el potencial de ingresos: Aprovechar diferentes segmentos de audiencia y superar los puntos de saturación dentro de nichos específicos. Satisfacer las necesidades cambiantes de la audiencia: Atienda a las distintas preferencias y expándase hacia intereses adyacentes a medida que crece su audiencia. Ampliar el impacto y la marca: Llegue a un público más amplio sin aumentar proporcionalmente la carga de trabajo, al tiempo que refuerza su marca a través de múltiples puntos de contacto.

A medida que crece su audiencia, su nicho inicial puede ampliarse, incorporando intereses adyacentes. Una oferta de productos diversa le permite atender eficazmente a esta base de público en evolución.

🔑 Conclusiones clave:

La productización transforma las pasiones de los creadores en flujos de ingresos diversos y sostenibles aprovechando sus puntos fuertes únicos y sus conexiones con el público. Ofrecer productos y servicios variados crea estabilidad financiera, reduce la dependencia de una única fuente y permite a los creadores adaptarse a las necesidades cambiantes de la audiencia a lo largo del tiempo.

3. El libro de jugadas de la productización

La productización es algo más que crear algo y esperar que se venda. Es un proceso estratégico para transformar su experiencia en ofertas escalables y valiosas que resuenen profundamente en su audiencia. Exploremos un libro de jugadas completo y ampliamente aplicable para una productización exitosa:

💡 Ideación: Descubra oportunidades ocultas

Explore su contenido existente y las interacciones de su audiencia:

Analice su contenido más atractivo en todas las plataformas

Revise las preguntas y comentarios de la audiencia en busca de temas recurrentes

Realice una «auditoría de contenidos» para identificar posibles ideas de productos

Ejemplo: Un creador de contenidos de cocina se percata de las frecuentes peticiones de consejos para la preparación de comidas, lo que le lleva a desarrollar una guía y una app de planificación de comidas.

✅ Validación: Uso de estrategias MVP

Valide sus ideas de forma eficaz:

Cree una página de aterrizaje sencilla para medir el interés en su concepto de producto.

Ofrezca pedidos anticipados limitados o plazas de «miembro fundador» con descuento

Utilice encuestas o sondeos en sus plataformas existentes para obtener una respuesta rápida

Ejemplo: Un creador de aprendizaje de idiomas comprueba el interés por un curso de pronunciación ofreciendo una minilección gratuita y midiendo las inscripciones al curso completo.

🧱 Desarrollo: Creación ajustada para lograr el máximo impacto

Céntrese en ofrecer el valor principal rápidamente:

Construya su producto en módulos que puedan lanzarse de forma incremental

Utilice herramientas y plataformas accesibles para crear su oferta inicial

Identifique y priorice las características de mayor impacto para su primer lanzamiento

Ejemplo: Un instructor de fitness comienza con un plan de entrenamiento básico y añade gradualmente consejos de nutrición y seguimiento del progreso basándose en los comentarios de los usuarios.

🚀 Lanzamiento: Cree impulso y emoción

Convierta su lanzamiento en un acontecimiento:

Cree expectación con teasers y contenidos entre bastidores.

Ofrezca ventajas o bonificaciones especiales para los primeros usuarios

Cree una serie de contenidos que aporten valor a la vez que destacan las ventajas de su producto

Ejemplo: Un bloguero de finanzas personales crea expectación por su curso de elaboración de presupuestos con un reto gratuito de una semana para ahorrar dinero.

🔁 Iteración: Mejora continua

Perfeccione basándose en los comentarios y datos de los usuarios:

Recopile y analice regularmente los comentarios de los usuarios a través de diversos canales.

Realice un seguimiento de las métricas clave para comprender cómo interactúan los usuarios con su producto

Pruebe continuamente nuevas características o mejoras con un subconjunto de usuarios

Ejemplo: El creador de una aplicación de productividad utiliza encuestas dentro de la aplicación y datos de uso para identificar las características más valiosas y priorizar las actualizaciones.

Cada ciclo de retroalimentación y mejora le acerca a la creación de productos verdaderamente indispensables que resuenen en su comunidad.



🌐 Estrategias de aplicación universal

Estrategia de oferta escalonada: Cree múltiples puntos de entrada para su audiencia, desde contenidos gratuitos hasta ofertas premium. Esto permite a los usuarios comprometerse a su nivel de comodidad y potencialmente ascender en la cadena de valor. Enfoque de ecosistema: Desarrolle productos o servicios complementarios que funcionen juntos, animando a los usuarios a comprometerse más profundamente con su marca. Creación colaborativa: Involucre a su público en el proceso de desarrollo a través de encuestas, pruebas beta o grupos consultivos. Esto garantiza que su producto satisface necesidades reales y crea un sentimiento de propiedad entre su comunidad. Reutilización y reempaquetado: Busque formas de reformatear o combinar el contenido existente en nuevos productos. Por ejemplo, una serie de entradas de blog podría convertirse en un libro electrónico, o un contenido de vídeo popular podría ser la base de un curso en línea. Ofertas estacionales o temáticas: Alinee los lanzamientos o actualizaciones de productos con temporadas, vacaciones o temas de tendencia relevantes en su nicho para capitalizar el interés oportuno.

Recuerde que el éxito de la productización es un proceso continuo de alineación de su oferta con las necesidades cambiantes de su público. Cada paso debe profundizar en el conocimiento de su comunidad y reforzar su relación con ella, garantizando que sus productos sigan siendo relevantes y valiosos con el paso del tiempo.

🔑 Conclusión clave:

Al abordar metódicamente la ideación, la validación, el desarrollo, el lanzamiento y la iteración, los creadores pueden construir negocios resistentes que resuenen profundamente con su público y prosperar en la economía de los creadores en evolución.

4. Casos prácticos de productización de creadores

Para ilustrar el poder de la productización en acción, examinemos a tres creadores que han aprovechado con éxito a su público para construir negocios prósperos. Estos tres estudios de casos demuestran diferentes enfoques de la productización, cada uno adaptado a las fortalezas únicas del creador y a las necesidades de su audiencia.

📚 Tim Ferriss - De bloguero a autor superventas

Punto de partida: Construyó un seguimiento dedicado a través de un blog centrado en el diseño de estilo de vida, la productividad y el espíritu empresarial.

Estrategia clave: Aprovechó el contenido de su blog y los puntos de vista de su audiencia para formar la base de su libro La semana laboral de 4 horas.

Superación de retos: Se enfrentó a 26 rechazos de editoriales antes de que el libro fuera aceptado, lo que demostró su perseverancia y la importancia de la validación de la audiencia.

Resultados: El libro se convirtió en un bestseller número 1 del New York Times, solidificando la autoridad de Tim en el espacio de la productividad y dando lugar a oportunidades más amplias.

👉 La lección: Aprovechar una audiencia fiel y validar las ideas a través de los contenidos puede convertir un blog personal en una poderosa plataforma para lanzar productos de éxito.

🧑‍🏫 Ali Abdaal - Convertir una audiencia de YouTube en un imperio multiproducto

Punto de partida: Comenzó un canal de YouTube en 2017 mientras estudiaba medicina, centrándose en la productividad, la tecnología y los consejos de estudio.

Estrategia clave: Se expandió a los cursos en línea habiendo tenido experiencia previa con cursos presenciales, comunidades de miembros, libros y otros productos digitales, todo mientras mantenía un crecimiento constante en YouTube.

Diversificación: Desarrolló múltiples fuentes de ingresos, como el marketing de afiliación, las conferencias, la consultoría y el podcasting.

Resultados: Construyó un ecosistema sinérgico de productos y servicios en torno a su marca, generando ingresos significativos y haciendo crecer una comunidad leal a través de diversas plataformas.

👉 La lección: Ampliar sistemáticamente de una sola plataforma a múltiples fuentes de ingresos puede crear un negocio resistente y diversificado que maximice el valor de su audiencia.

💻 Nathan Barry - De bloguero a empresario de SaaS

Punto de partida: Comenzó como diseñador web y bloguero, escribiendo sobre diseño y creando seguidores a través de su blog y libros autopublicados. (P.D. Hay una gran entrevista sobre la historia de Nathan en YouTube: Véala aquí)

Estrategia clave: Utilizó los comentarios de su audiencia para identificar un vacío en el espacio del marketing por correo electrónico para creadores, lo que llevó al desarrollo de ConvertKit.

Desarrollo del producto: Se centró en construir una plataforma de marketing por correo electrónico específica para creadores, aprovechando su profundo conocimiento de sus necesidades y su comunidad existente para la adopción temprana y la retroalimentación.

Resultados: Hizo crecer ConvertKit hasta alcanzar los 38 millones de dólares en Ingresos Anuales Recurrentes, transformándose de un creador de contenidos a un exitoso empresario de SaaS.

👉 La lección: Incluso las empresas complejas, como una compañía de software, pueden ser fundadas por un creador que utilice eficazmente la iteración y la retroalimentación de la audiencia como estrategias centrales.

⭐️ Perspectivas generales de los estudios de casos

Estos estudios de casos ilustran diferentes caminos hacia una productización exitosa en la economía de los creadores:

Enfoque centrado en la audiencia: Los tres creadores construyeron y aprovecharon su audiencia antes de lanzar productos importantes. El contenido como validación: Utilizaron sus plataformas de contenidos para probar ideas y recabar opiniones. Diversificación: Cada creador se expandió más allá de su plataforma inicial para crear múltiples fuentes de ingresos. Resolución de problemas de la audiencia: Los productos de mayor éxito abordaban directamente las necesidades de su comunidad. Evolución continua: Estos creadores no se detuvieron en un éxito; siguieron innovando y ampliando sus ofertas.

Estos estudios de casos demuestran que, aunque los caminos hacia el éxito pueden variar, ciertos principios de productización siguen siendo coherentes en los diferentes negocios de los creadores.

🔑 Conclusiones clave:

Los creadores de éxito aprovechan su audiencia existente y exploran continuamente nuevas vías de productización, lo que les permite construir flujos de ingresos resistentes y diversificados. Al comprender en profundidad a su audiencia, validar las ideas a través de los contenidos y ampliar estratégicamente su oferta de productos, los creadores pueden construir negocios sostenibles y escalables en la economía digital.

5. Conclusión

La economía de los creadores está revolucionando el espíritu empresarial, ofreciendo oportunidades sin precedentes para la creación de valor. La productización proporciona una vía para que los creadores conviertan la atención fugaz en valor duradero mediante la diversificación estratégica de sus ofertas.



Este enfoque le permite:

Transformar la pasión en ingresos sostenibles Ampliar su impacto manteniendo la autenticidad Crear resistencia frente a las fluctuaciones del mercado Evolucionar con las necesidades de su público

El viaje de creador a empresario es desafiante pero gratificante. El éxito suele comenzar con una sola idea bien ejecutada, iterada con visión, adaptabilidad e innovación.

Su creatividad es la base. La productividad es el anteproyecto. Juntos, forman la arquitectura de su legado en la era digital. El momento de construir es ahora.

Sobre el Artículo Original

Aquí está el artículo original publicado en Product Artistry sobre la “Productización”:

Product Artistry explora el fascinante mundo de la gestión de productos, los negocios, el diseño y la tecnología. Cada semana comparte ideas y experiencias que combinan el pensamiento analítico con perspectivas creativas, observando cómo los productos innovadores repercuten en las empresas y dan forma a nuestro mundo.

