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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Aug 2, 2024

"1. Sea impecable con su palabra

Hable con integridad. Diga sólo lo que quiere decir. Evite utilizar la palabra para hablar contra usted mismo o para cotillear sobre los demás. Utilice el poder de su palabra en la dirección de la verdad y el amor.

2. No se tome nada personalmente

Nada de lo que hacen los demás se debe a usted. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Cuando sea inmune a las opiniones y acciones de los demás, no será víctima de sufrimientos innecesarios.

3. No haga suposiciones

Encuentre el valor para hacer preguntas y expresar lo que realmente desea. Comuníquese con los demás con la mayor claridad posible para evitar malentendidos, tristezas y dramas. Con sólo este acuerdo, puede transformar completamente su vida.

4. Dé siempre lo mejor de sí

Su mejor esfuerzo va a cambiar de un momento a otro; será diferente cuando esté sano que cuando esté enfermo. En cualquier circunstancia, simplemente haga lo mejor que pueda, y evitará el autojuicio, el autoabuso y el arrepentimiento".

- Miguel Ruiz

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Aug 2, 2024

"Aquel que se convierte en esclavo de la costumbre,

que sigue las mismas rutas todos los días,

que nunca cambia de ritmo,

que no arriesga ni cambia el color de su ropa,

que no habla y no experimenta,

muere lentamente.

Aquel o aquella que rehúye la pasión

quien prefiere el negro sobre blanco,

poner puntos sobre las íes en lugar de un manojo de emociones, de esas que hacen brillar los ojos,

que convierten un bostezo en una sonrisa,

que hacen palpitar el corazón ante los errores y los sentimientos,

muere lentamente.

Aquel o aquella que no pone las cosas patas arriba,

que es infeliz en el trabajo,

quien no arriesga la certeza por la incertidumbre,

que sigue así un sueño,

quien no renuncia al buen consejo al menos una vez en su vida,

mueren lentamente.

Quien no viaja, quien no lee,

quien no escucha música,

quien no encuentra la gracia en sí mismo,

quien no encuentra la gracia en sí mismo,

muere lentamente.

El que destruye lentamente su propia autoestima,

quien no se deja ayudar,

que se pasa días y días quejándose de su propia mala suerte, de la lluvia que no cesa,

muere lentamente.

El que abandona un proyecto antes de empezarlo, el que no hace preguntas sobre temas que no conoce, el que no contesta cuando le preguntan algo que sí sabe,

morirá lentamente.

Intentemos evitar la muerte en pequeñas dosis,

recordándose a uno mismo que estar vivo requiere un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar.

Sólo una ardiente paciencia conducirá

a la consecución de una felicidad espléndida".

- Martha Medeiros

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Por supuesto, sigue adelante.

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