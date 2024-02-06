Proceso de Transferencia de Tecnología

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Tema: home-historia.

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Comunicación

Historia de la Industria de las Telecomunicaciones

Véase la historia de la industria o sector de las Telecomunicaciones en el mundo.

Historia de la Industria de las Tecnologías de la Comunicación

Véase la historia de la industria o sector de las tecnologías de la comunicación en el mundo.

Características

Nota: véase la información sobre el contrato de Transferencia de Tecnología.

La Función del Inventor

Introducción

Las habilidades del profesional de transferencia de tecnología son específicas y exclusivas de la profesión y son cruciales para la administración y la concesión de licencias de propiedad intelectual (PI).

Sin embargo, la transferencia exitosa de una tecnología no se puede lograr sin el inventor. El desafío para el profesional de la transferencia de tecnología es obtener un apoyo total para sus esfuerzos por parte del inventor, un individuo sobre el cual el gerente de transferencia de tecnología no tiene un control real.

Varios

Además de obtener el apoyo de los inventores, el profesional de la transferencia de tecnología debe manejar (gestionar) de manera experta las relaciones con los inventores, tanto con la oficina de transferencia de tecnología como dentro de la universidad. El profesional de la transferencia de tecnología también debe asegurarse de que el inventor tenga expectativas realistas sobre la comercialización.

Inventor como creador de tecnología

El papel esencial que desempeña el inventor es crear y desarrollar la tecnología que se transferirá.

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Nadie más entenderá la tecnología, así como el inventor, por lo que la cooperación completa del inventor en la divulgación y la participación en el proceso de transferencia de tecnología es necesaria. Para desarrollar la mejor relación de trabajo posible con el inventor, la reputación de la oficina de transferencia de tecnología y del administrador de transferencia de tecnología son importantes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las relaciones públicas dentro de la institución son críticas para mantener estas relaciones y forjar otras nuevas. El profesional de la tecnología debe esforzarse por garantizar que el inventor oiga hablar del TTO antes de crear un gran invento. Por muchas razones, el profesional de la transferencia de tecnología debe aprender antes, y no después, sobre la invención.

La facultad académica ahora es mucho más consciente del proceso de transferencia de tecnología de lo que era hace una década, pero un gerente no debe asumir que esto es suficiente para motivar a la facultad a presentar declaraciones de invención.

El inventor debe ser plenamente consciente de la importancia de hacer una divulgación oportuna de un invento a la oficina de transferencia de tecnología.

Sin embargo, educar a la facultad sobre los peligros de la divulgación prematura (incluso en publicaciones) puede significar más llamadas a la oficina sobre tecnología que no es primordial para la concesión de licencias. Es más fácil responder todavía que explicar que el grande se escapó. El profesional de la transferencia de tecnología tiene el reto de desarrollar sistemas que promuevan la entrega temprana de información, al mismo tiempo que se mantiene consciente del entorno académico específico de la universidad y de las presiones sobre los profesores.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los procedimientos desarrollados para la entrega de información deben ser relativamente fáciles de acceder y usar, ya que es fundamental que la OTT reciba no solo una divulgación oportuna sino completa de la invención.

El gerente de tecnología también puede enfrentarse a la preocupación de un miembro de la facultad acerca de la confidencialidad. Por ejemplo, el inventor puede estar dispuesto a revelar información a pares académicos, incluso en otras instituciones, pero puede ver al personal de la OTT como personas ajenas o como burocracia administrativa. El gerente de transferencia de tecnología deberá aliviar estas inquietudes para solicitar la participación completa del inventor en el proceso de transferencia de tecnología.

Papel en el proceso de protección

Una vez que se ha tomado la decisión de presentar una solicitud de patente, la pregunta más frecuente que escuchará un profesional de la transferencia de tecnología es: “¿Cuánto tiempo me llevará?”. Si bien es posible que uno se sienta tentado a minimizar los esfuerzos necesarios, es importante proporcionar estimaciones realistas para evitar expectativas poco realistas.

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Dependiendo de la tecnología y los detalles en el documento de divulgación de la invención, los aportes del inventor en las etapas de redacción y archivo varían de lo mínimo a lo sustancial. El inventor y el abogado de patentes deben interactuar temprano para formar la relación crítica necesaria para una solicitud de patente sólida. El inventor debe estar seguro de la confidencialidad y convencido del valor de proporcionar una divulgación completa de la tecnología al asesor de patentes.

Varios

Además de ayudar en el proceso de redacción, el inventor es necesario para las determinaciones de inventores. Por ejemplo, muchos docentes equiparan la inventiva con la autoría, por lo que enumerarán a los inventores colaboradores utilizando los mismos criterios para nombrar a los autores en manuscritos científicos. Afortunadamente, el asesor de patentes puede asumir el rol de adjudicador para asuntos de inventores de buques, aunque se puede requerir que el TTO solicite la asistencia de los jefes de departamento y otros administradores universitarios para casos difíciles. El inventor también debe ser un socio dispuesto durante el procesamiento real de la solicitud de patente. Si bien el concepto de no obviedad puede ser difícil de comprender, un abogado experto en patentes trabajará estrechamente con el inventor para desarrollar las respuestas necesarias para superar este tipo de rechazo. Se debe alentar al inventor a que lea los materiales y proporcione respuestas a las preguntas del abogado; después de todo, el inventor conoce el campo mejor que nadie.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los profesores responden bien a la traducción por parte de los abogados de patentes del rechazo de "patentese" al inglés simple.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las preguntas directas son más fáciles de abordar para el inventor que unasolicitudgeneral de " por favor, lea y exprese su opinión sobre esto ". Si bien le costará más tiempo al abogado tener un abogado de patentes que lea, analice y desarrolle preguntas para abordar una acción de la oficina, la inversión valdrá la pena si las respuestas necesarias se comparten desde el principio. Presentar una solicitud de patente y tener un problema de patente no son los únicos objetivos de la OTT.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Casi el 100% del tiempo, el profesional de la transferencia de tecnología también necesitará que el inventor transfiera la tecnología al licenciatario más adelante en el proceso.

Además, una vez que se emite la patente y se licencia la tecnología, el inventor puede asumir la función no oficial de "oficial de policía infractor" al reconocer cuándo se vende un producto que puede infringir la patente. Se debe alentar a un inventor a que notifique la sospecha de infracción a la TTO, que luego puede asignar la responsabilidad de perseguir a los infractores. Los desarrolladores de software y multimedia deben estar bien informados sobre el uso de avisos de derechos de autor; Debe ser una segunda naturaleza que el aviso apropiado se coloque en un nuevo programa. Por supuesto, esto depende de la política de derechos de autor específica en vigor en la institución. Los materiales biológicos con potencial comercial son otra forma de propiedad intelectual no siempre asociada con la protección de patentes. El inventor debe comprender la diferencia entre la transferencia a instituciones de investigación sin fines de lucro y la transferencia a instituciones con fines de lucro que pueden utilizar la tecnología como herramienta de desarrollo de productos. Es importante que el inventor entienda que el valor del material se mantendrá si se controla la liberación del material. Este control no impide que el inventor cumpla con la obligación de proporcionar muestras de los materiales a quienes deseen repetir experimentos, como lo requieren muchas revistas científicas, o de cumplir con las pautas federales sobre la difusión de herramientas de investigación.

En la gestión de materiales biológicos, es esencial para el profesional de la transferencia de tecnología y el inventor diseñar y acordar un plan de distribución que maximice el potencial comercial sin afectar negativamente la investigación científica.

Papel en el proceso de transferencia de tecnología

El proceso de transferencia de tecnología involucra muchos pasos, algunos de los cuales ocurren simultáneamente. Un inventor participa en varios niveles en cada paso, aunque el grado de participación del inventor dependerá de muchos factores, incluida la cultura corporativa de la universidad y los actores involucrados.

Marketing

El profesional de la transferencia de tecnología no puede esperar entender cada sector industrial, mercado o nicho en el que pueden encajar las tecnologías.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de las veces, es el inventor quien conocerá tanto a los actores académicos como a los industriales en el campo.

Además, el inventor puede tener una comprensión más clara de la necesidad insatisfecha del mercado y si la tecnología responde a esta necesidad. Esta información puede permitir al profesional de transferencia de tecnología realizar un análisis FODA general (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas) con una investigación de mercado relativamente menor. Un inventor también puede demostrar ser una buena fuente de otra información de marketing, como el tamaño del mercado, la ubicación del mercado y la tecnología competitiva, tanto en el mundo académico como en la industria.

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Mientras que cualquier número debe ser verificado con una fuente externa, un inventor puede ser una fuente única de información de mercado con la cual iniciar los esfuerzos de marketing.

Identificación de potenciales licenciatarios

Un administrador puede esperar que los licenciatarios potenciales contacten a un inventor debido a las publicaciones, presentaciones de reuniones y contactos industriales del inventor.

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Muchos inventores llaman a amigos en la industria para discutir su investigación.

Es importante alentar al inventor a dirigir las consultas comerciales al TTO.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La referencia de estas llamadas al gerente de tecnología ayudará a lograr muchos objetivos. Primero, le permite al profesional de la transferencia de tecnología administrar la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de la tecnología manteniendo un control sobre los intereses comerciales, lo que permite tener en cuenta a todos los posibles licenciatarios al tomar decisiones finales.

En segundo lugar, establece en una etapa temprana del proceso quién será el contacto clave con el licenciatario al tomar la decisión sobre la licencia.

En tercer lugar, evita que el inventor venda el pozo.dos veces.

En cuarto lugar, al trasladar al inventor a un papel secundario en las negociaciones, el inventor queda aislado de las decisiones de concesión de licencias, lo que permite al inventor y al científico industrial desarrollar y mantener una relación basada en los intereses de la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), no en los negocios.

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De hecho, se espera que el científico industrial se convierta en el campeón interno dentro del titular de la licencia para la innovación, con el primer paso en este proceso que involucra al inventor.

Información al potencial licenciatario

Quién proporciona qué información a un licenciatario potencial es en parte intuitivo. Por ejemplo, el profesional de la transferencia de tecnología generalmente aborda los problemas relacionados con la solicitud de patente, las políticas de propiedad intelectual y las licencias, mientras que las preguntas técnicas, los prototipos, las demostraciones y los materiales para la evaluación probablemente provendrán del inventor.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con respecto a esto último, el inventor conoce mejor la tecnología (lo que puede y no puede hacer) y, por lo tanto, está en la mejor posición para compartir dicha información.

El gerente de transferencia de tecnología puede desear alentar al inventor a intercambiar ideas con su contraparte industrial sobre los problemas que pueden surgir durante la ampliación.

Un inventor puede ponerse nervioso por proporcionar una divulgación completa de la tecnología a la industria.

Negociaciones de licencia

El nivel de participación de un inventor en las negociaciones de licencias realmente depende del individuo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La decisión sobre qué tan lejos involucrar a un inventor depende de los profesionales de la transferencia de tecnología. El gerente debe sopesar la personalidad del inventor, las habilidades interpersonales y el conocimiento de las negociaciones comerciales, así como la comprensión de la política de la oficina del inventor, el conocimiento del titular de la licencia y la capacidad de funcionar como parte de un equipo de negociación.

El profesional de la transferencia de tecnología debe estar atento a las señales de que el inventor está comenzando a inclinarse hacia el lado del licenciatario durante las negociaciones, lo que a veces ocurre. A menudo, el gerente puede resolver esto invirtiendo en discusiones con el inventor para identificar la (s) razón (es) subyacente (s) de la simpatía del inventor hacia el punto de vista del titular de la licencia. Es importante que el inventor esté de acuerdo con los que rompen el trato y que esté preparado para alejarse del trato. Si el inventor está preocupado por las negociaciones comerciales, debe permanecer al margen. Si esto fuera necesario, el profesional de la transferencia de tecnología aún debe mantener al inventor actualizado sobre el estado de las negociaciones de licencia para manejar (gestionar) las expectativas y preservar una buena relación con el inventor. El inventor, a su vez, debe ser alentado a mantener actualizado al gerente de transferencia de tecnología sobre lo que pudo haber escuchado de los contactos dentro de la empresa. El profesional de la transferencia de tecnología debe ser notificado de cualquier actualización técnica que ocurra, especialmente durante el período de negociación, ya que puede ser importante divulgar rápidamente esta información a la compañía. Puede ser ventajoso programar discusiones rutinarias con el inventor durante las negociaciones. Tales discusiones pueden servir al doble propósito de una actualización de negociación y una actualización técnica. Antes de firmar el acuerdo, el inventor debe identificar exactamente qué materiales, conocimientos técnicos, etc., deben transferirse al titular de la licencia. El inventor también debe discutir con el titular de la licencia cómo se realiza mejor esta transferencia. El titular de la licencia puede desear tener acceso al inventor una vez que el acuerdo esté vigente, por ejemplo, contratando al inventor como consultor. El profesional de transferencia de tecnología debe mantenerse informado de estas actividades y verificar que se cumplan todas las obligaciones de la universidad en virtud del acuerdo y que las nuevas relaciones entre el titular de la licencia y el inventor funcionen dentro del marco de la licencia y las políticas institucionales.

Diligencia de licencia y cumplimiento de licencia

Tras la ejecución de la licencia, el inventor es una fuente importante de información.

Es extremadamente importante que la TTO desarrolle sistemas para seguir el cumplimiento y la diligencia de la licencia.5En un mundo perfecto, el profesional de la transferencia de tecnología mantendría estrechos vínculos con su contraparte en el titular de la licencia.

Sin embargo, con frecuencia, el inventor tendrá más información que nadie sobre el desarrollo de tecnología por parte del licenciatario.

En la mayoría de los casos, el contacto con la contraparte científica del titular de la licencia es clave para el buen flujo de información.

De hecho, la relación entre el inventor y la contraparte científica puede proporcionar la información que ayudará al gerente de tecnología a determinar si el titular de la licencia está realizando diligentemente el desarrollo de la tecnología. El profesional de la transferencia de tecnología debe alentar al inventor a informar al TTO sobre las inquietudes sobre la voracidad de los esfuerzos del licenciatario (o la falta de este). También es útil la información específica sobre la probabilidad de cumplir con los hitos técnicos. Aliente al titular de la licencia a involucrar al inventor (como observador) en las discusiones sobre el desarrollo del producto.

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De esa manera, el inventor se mantendrá informado y podrá ayudarlo con cualquier problema técnico que pueda surgir cuando el titular de la licencia amplíe la tecnología.

Cuando las cosas van bien

Cuando hay un éxito no calificado en un esfuerzo de transferencia de tecnología, el inventor, el titular de la licencia, la universidad (incluida la TTO) y el público en general se benefician. El inventor también podría experimentar fama y fortuna, dependiendo del descubrimiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La retroalimentación positiva tiene el potencial de llegar a otros profesores y puede alentar a aquellos que aún no han probado las aguasde la OTT para divulgar una invención.

A la inversa, el éxito también puede atraer atención no deseada, a menudo relacionada con el flujo de ingresos previsto. Pueden surgir disputas sobre la distribución de regalías entre el inventor, el jefe de departamento o el decano.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política de distribución de regalías de la universidad puede ser cuestionada. Si se esperan ingresos significativos, los fondos asignados tradicionalmente a un propósito podrían considerarse para la reasignación.

Un profesional de transferencia de tecnología sabio se mantendrá en contacto con el inventor para evitar estos incidentes y / o estar disponible para asistencia, si es necesario.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando se plantean desafíos, se puede pedir a la OTT que haga sugerencias y participar en las discusiones, incluso si su preferencia hubiera sido permanecer neutral.

Cuando las cosas van mal

Las señales más tempranas de que un acuerdo de licencia no se está tramitando según lo planificado se suelen otorgar (intencionalmente o no) al inventor. El profesional de la transferencia de tecnología, por lo tanto, debe recomendar al inventor que reconozca los puntos problemáticos. Es una buena idea proporcionar sugerencias al inventor sobre qué buscar y cuándo contactar a la oficina para relacionar los temas de interés.

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Mejor aún, el profesional de la transferencia de tecnología debe mantenerse rutinariamente en contacto con el inventor para mantenerse al tanto de los esfuerzos de investigación y desarrollo del licenciatario. Si se cancela una licencia (por cualquier motivo), el inventor puede ayudar a garantizar que la institución recupere del titular de la licencia lo que debe. Si el gerente de tecnología se encuentra en la posición poco envidiable de rescindir una licencia, el inventor puede ser fundamental para establecer el incumplimiento de las obligaciones de diligencia.

Sin embargo, los gerentes deben ser cautelosos con respecto a la exagerada llamada telefónica del inventor que pide la cancelación de una licencia. Por ejemplo, un inventor que tiene dificultades para pasar del punto de investigación al desarrollo del producto puede percibir la progresión desdeLa investigación al desarrollo como signo de un licenciatario incompetente. Si el litigio es una posibilidad, el profesional de la transferencia de tecnología puede desear contar con la ayuda de la Oficina del Asesor General de la universidad para asegurarse de que el inventor comprenda el proceso. Específicamente, el inventor necesita saber qué se espera de él o ella como inventor y qué implica este proceso. El litigio es complejo y requiere coordinación y cooperación.

De hecho, si la OTT necesita litigar sobre un asunto relacionado con una licencia, tanto el profesional de la transferencia de tecnología como el inventor se beneficiarán de haber establecido previamente una relación de apoyo duradera.

El inventor como empresario

Con el mayor énfasis en el rol de la transferencia de tecnología en la actividad de desarrollo económico, los gerentes pueden esperar un cambio en la relación cuando el inventor pasa al rol de empresario.

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Muchos factores influirán en la relación evolutiva, incluso si es el inventor o la TTO que impulsa la actividad empresarial.

En cualquier caso, es importante que el inventor reconozca que el deber fiduciario del profesional de la transferencia de tecnología es con la universidad.

En casos anteriores de licencias de terceros, los intereses del inventor y de la universidad estaban estrechamente alineados.

Pero ahora la situación es diferente. Sea diligente en notificar al empresario sobre las expectativas de la universidad para que él o ella le brinde el apoyo legal y comercial apropiado. Para evitar problemas en el camino de los cuales puede ser difícil recuperarse, el inventor-empresario debe comprender las políticas de conflicto de intereses y de compromiso de la universidad. El profesional de transferencia de tecnología debe alentar al inventor a proporcionar un flujo frecuente de información a su jefe de departamento y decano. Al mismo tiempo, el profesional de la transferencia de tecnología también debe proporcionar la información adecuada a la administración, al jefe de departamento y al decano. El inventor-empresario debe reconocer que las negociaciones de la licencia con la compañía deben ser largas negociaciones y que a menudo requieren una aprobación de alto nivel, lo que puede demorar la ejecución del acuerdo durante semanas. El inventor-empresario tiene el potencial de convertirse en un portavoz de los esfuerzos de transferencia de tecnología de la universidad.

Pormenores

Por el contrario, el inventor-empresario podría convertirse en el más fuerte crítico de tal actividad,

Problemas de gestión

Otros roles de transferencia de tecnología para el inventor

El inventor participa en muchas otras actividades de transferencia de tecnología a lo largo de su carrera académica que ocurren sin la participación del profesional de transferencia de tecnología. Estas actividades, como consultar, educar / graduar a los estudiantes, publicar manuscritos, dar presentaciones a conferencias, distribuir carteles, participar en un consorcio e involucrarse en acuerdos de investigación patrocinados, pueden describirse como transferencia de conocimientos sin una licencia. Si bien el profesional de la transferencia de tecnología puede no estar involucrado en ninguna de estas actividades al comienzo, algunos (si no todos, en algún momento) afectarán los esfuerzos del gerente de tecnología.

En estos casos, es mejor tomar el enfoque de la educación.

Cuando sea posible, eduque a los profesores sobre los efectos de la publicación o de la cancelación de los derechos en los acuerdos de consultoría, y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Crear conciencia acerca de esos efectos significa más preguntas para el TTO, pero la información temprana puede prevenir situaciones imposibles más adelante.

Gestión de las relaciones

Es imperativo para el profesional de la transferencia de tecnología tener en cuenta los numerosos grupos con los que el inventor debe tratar en el mundo académico: abogados de patentes, personal de TTO, oficiales de subvenciones y contratos, jefes de departamento, decanos, patrocinadores, colaboradores académicos, licenciatarios y estudiantes. para nombrar solo unos pocos (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recuerde, tanto el inventor como la transferencia de tecnología desempeñan funciones profesionales dentro de la cultura corporativa de la organización.

Además, la cultura corporativa de la universidad puede ser una isla en la cultura local, sujeta a análisis frecuentes y, posiblemente, a críticas. Es importante que el profesional de la transferencia de tecnología se mantenga al tanto de la lista prioritaria de inventores de las personas con quienes desarrollar una relación.

Sin embargo, los profesores no son evaluados universalmente por el número de revelaciones presentadas o patentes otorgadas; Las publicaciones y investigaciones académicas siguen siendo la prioridad (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Recuerde esto y tenga la seguridad de que si el profesional de la transferencia de tecnología acepta incondicionalmente el entorno académico, se desarrollará una relación abierta y de confianza con el inventor a lo largo del tiempo. El TTO puede ser reclutado para funcionar como intermediario, negociador o defensor del inventor con cualquiera de los grupos anteriores. Esta es una responsabilidad desafiante, ya que la OTT también necesita mantener su propia relación con cada uno de estos grupos. Todos los posibles resultados y ramificaciones para el inventor y la OTT (al asumir este rol) deben considerarse.

Gestión de las expectativas

Una parte importante de la gestión de la relación entre la OTT y el inventor es asegurarse de que el inventor mantenga expectativas realistas. Un antiguo colega acuñó esta pregunta hipotética en forma de divulgación: “Indique el valor de esta tecnología: ¿vale la pena millones, billones o no tiene precio?"Y si bien esto fue sugerido con la lengua en la mejilla, el sentimiento sí suena verdadero.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con frecuencia, existe una gran desconexión entre el inventor y el TTO cuando se trata de la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de un invento. El desafío al que se enfrenta el profesional de la transferencia de tecnología es cómo mantener con tacto las expectativas del inventor en línea con las expectativas realistas. Solicitar una opinión de otra parte puede ayudar. Por ejemplo, el gerente de transferencia de tecnología puede desear reclutar a un miembro de la facultad de confianza que tenga experiencia con la tecnología de transferencia. Un abogado de patentes o un consultor externo puede ayudar a entregar las noticias.

Aspectos

Las evaluaciones de representantes industriales pueden ser la única validación que un inventor aceptará. Un gerente puede desear identificar con quién se relaciona mejor el inventor y pedirle ayuda. Es lo mejor para todos ser realistas desde el principio. Si la percepción de los valores del inventor está sesgada, su silla también puede haber sesgado las expectativas, y el decano del inventor también puede ser demasiado anticipado.

En estas situaciones, la oficina de transferencia de tecnología pasa mucho tiempo (y capital político) explicando las expectativas poco realistas y redefiniendo lo que es razonable esperar.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La recuperación de las expectativas decepcionadas puede llevar años, y la brecha entre las expectativas y lo que realmente se logró podría terminar en una reorganización de la oficina.

Conclusiones

Si bien el profesional de la transferencia de tecnología tiene el desafío constante de administrar una tecnología diversa, él o ella tienen el desafío adicional de interactuar efectivamente con un grupo diverso de inventores. Si bien estas complejas relaciones y dinámicas interpersonales pueden ser abrumadoras a veces, tanto para el inventor como para el administrador de transferencia de tecnología, trabajar en conjunto puede ser extremadamente gratificante. Estas interacciones agregan una dimensión no anticipada al trabajo del profesional de la transferencia de tecnología que a menudo es agradable. Autor: Williams