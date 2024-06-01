Proceso de Patentes

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre el proceso de patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Proceso de Patentes

En relación a este acto procesal, a través del cual el proceso civil se realiza, esta sección sobre el proceso de patentes examina, o redirecciona a otras partes de la presente plataforma donde se lleva a cabo su análisis, los apartados siguientes:

Concepto del proceso de Patentes

Para una definición alternativa y conceptos relacionados del proceso de patentes, véase en el diccionario de conceptos jurídicos.

Modalidades

Se recogen aquí los tipos o clases de este acto procesal.

Presupuestos

Aquí se analizan los presupuestos procesales del proceso de patentes.

Requisitos del proceso de Patentes

Efectos del proceso de Patentes

Se analizan aquí los efectos legales que tiene el proceso de patentes.

Excepción de la investigación suiza" box_color="#242256. Los efectos de una patente no se extienden, en Suiza: a los actos realizados en el ámbito privado con fines no comerciales;

a los actos realizados con fines experimentales y de investigación para obtener conocimientos sobre el objeto de la invención, incluidas sus posibles utilidades; en particular, se permite toda investigación científica relativa al objeto de la invención;

a los actos necesarios para obtener una autorización de comercialización de un medicamento según las disposiciones de la ley del 15 de diciembre de 2000 sobre los productos terapéuticos;

a la utilización de la invención con fines pedagógicos en los centros de enseñanza;

a la utilización de material biológico con fines de selección o de descubrimiento y desarrollo de una variedad vegetal; y

al material biológico obtenido en el ámbito de la agricultura de forma fortuita o técnicamente inevitable.

Tratamiento Procesal del proceso de Patentes

Junto al proceso de patentes, buena parte de las entradas sobre Derecho Procesal Civil pueden examinarse aquí.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Bibliografía