Photo by Maximalfocus on Unsplash

Proceso de Innovación Efectuada en Empresas Emprendedoras

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema.

En el contexto de las dinámicas de competencia y conocimiento dentro y entre empresas, el concepto de coopetición, que pone de relieve la coexistencia de fuerzas tanto colaborativas como competitivas en entornos interorganizativos, pretende proporcionar una nueva forma de pensar para acelerar el proceso de innovación y generar mayor valor.

“¿Cómo te atreves a desperdiciar el dinero de tus inversores no leyendo y aprendiendo de los errores de otros emprendedores? ¿Cómo te atreves a dar por sentado tu matrimonio o a tus hijos pensando que puedes permitirte el lujo de aprender cómo gestionar tu relación con ellos a base de cometer errores? ¿Qué beneficio obtienes intentando llegar a la NFL por tu propia cuenta, sin buscar atajos ni lecciones de profesionales experimentados y estudiosos del juego que ya han publicado libros sobre todo ello?” - Ryan Holiday (Daily Stoic)

Sin embargo, a pesar de estos reconocimientos, nuestra comprensión de cómo la coopetición puede ayudar a facilitar el proceso de innovación en las pequeñas y medianas empresas es bastante limitada. Esto debería justificar una corriente separada de investigación sobre este tema (examine más sobre todos estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

Compartir Emprender

Basándonos en el concepto de eficacia, exploraremos el proceso de innovación coopetitiva en las empresas emprendedoras. La literatura más especializada propuso cinco principios incorporados en el proceso de toma de decisiones sobre la efectividad de la iniciativa empresarial. Este proceso comienza con un conjunto determinado de medios y objetivos controlables, seguido de interacciones con otras partes interesadas hasta que todos se comprometen. La etapa final conduce a la creación de nuevos productos y servicios.

Las dos primeras etapas, medios y objetivos, son la etapa de preparación en la que una empresa emprendedora se distingue de las grandes corporaciones establecidas y establece una base para apalancar su contingencia de acuerdo con los medios existentes y las pérdidas aceptables. Después de esto, el proceso de ejecución entra en la etapa de interacción y compromiso durante la cual la empresa busca relaciones con las partes interesadas.