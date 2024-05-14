Los Presupuestos de los Hogares

Mi equipo y yo vamos a examinar algunas cuestiones sobre los presupuestos de los hogares. Puede ser de interés también el contenido acerca de Hogar Agrícola.

Los Ingresos de los Hogares

Cuando se trata de renta y patrimonio, el hogar -entendido como el conjunto de individuos que viven bajo el mismo techo- es una unidad más relevante que el individuo.

Desigualdad de ingresos

La renta disponible de un hogar se define como el conjunto de sus ingresos (rentas del trabajo, rentas del patrimonio, rentas sociales o de transferencias) menos las deducciones obligatorias (impuestos directos y cotizaciones a la seguridad social) que deben pagar el hogar y sus miembros. Para tener en cuenta el tamaño y la composición del hogar, estos ingresos se relacionan con el número de unidades de consumo que lo componen, estableciendo una escala de consumo. La más común es la escala Oxford, que asigna una unidad al primer adulto, 0,7 unidades a cada adulto adicional y 0,5 unidades a cada niño (hasta los 15 años). La renta disponible por unidad de consumo proporciona así un índice del nivel de vida, en el sentido habitual del término.

¿Cómo ha evolucionado el nivel de vida relativo de los hogares de las distintas categorías sociales desde mediados de los años ochenta? En particular, ¿qué ha sido de la percepción común de que las desigualdades sociales están empeorando?

Los datos de la encuesta I.N.S.E.E.

Algunas Observaciones Adicionales

Sobre los presupuestos familiares de 1994-1995, comparados con los resultados de dos encuestas anteriores del mismo tipo realizadas cinco y diez años antes respectivamente, han confirmado la hipótesis de que los años 80 representaron un punto de inflexión en la evolución de las desigualdades de nivel de vida entre categorías sociales.

Hay que lamentar que no se hayan publicado los datos relativos a los directivos de empresa, con el pretexto de que "como son demasiado pocos en las distintas encuestas presupuestarias, la evolución de los resultados para ellos no es significativa". Lo que revelan los datos es hasta qué punto las desigualdades en el nivel de vida han aumentado en los últimos diez años, abriéndose la jerarquía esencialmente por arriba.

Entre los asalariados, sólo los directivos han visto aumentar su nivel de vida, mientras que el de las demás categorías se ha estancado, o incluso ha disminuido, como en el caso de los trabajadores no cualificados, que han experimentado un empobrecimiento absoluto durante todo el periodo. La relación entre el nivel de vida medio de un hogar de directivos y el de un hogar de obreros ha pasado de 2,44 a 2,85 en diez años.

En cambio, la situación de los trabajadores autónomos ha mejorado en todas las categorías. Esto incluye a los agricultores, cuyo nivel de vida disminuyó en un primer momento, ya que su recuperación se produjo al precio de la desaparición de las explotaciones menos rentables; no obstante, su situación relativa se ha deteriorado en comparación con la media de los trabajadores por cuenta propia. Los autónomos son los que han obtenido los mejores resultados: ¡en diez años, su nivel de vida ha aumentado casi un 40% en términos reales! ¡100% en diez años en términos reales!

La situación de los jubilados también ha mejorado globalmente, continuando la tendencia del pasado: su nivel de vida medio parece ahora superior al de los trabajadores, gracias al aumento de las pensiones de jubilación, a la mayor tasa de empleo de las mujeres en el pasado y a la mayor frecuencia de las parejas que viven juntas, lo que les permite combinar dos pensiones de jubilación, pero con grandes disparidades dentro de una categoría que sigue siendo muy heterogénea. Globalmente, durante el periodo, la relación entre las categorías extremas (profesiones liberales/trabajadores no cualificados) pasó de 2,9 a 4,2.

Otros indicadores de disparidad del nivel de vida, establecidos a partir de estas mismas encuestas, confirman este aumento de la desigualdad. Por ejemplo, la relación interdeciliar D9/D1 (entre el 10% de los ingresos más bajos y el 10% de los ingresos más altos) pasó de 4,07 a 4,48, mientras que la relación interventílica V19/V1 pasó de 6,59 a 7,27, mientras que la relación intercuartil Q3/Q1 prácticamente se estancó durante el mismo periodo (2,09 en 1984, 2,12 en 1994). Esto demuestra claramente que el aumento de la desigualdad fue esencialmente el resultado de un doble cambio: el deterioro relativo de la situación de los que ya eran los más desfavorecidos y la mejora concomitante de la situación relativa de los que ya se encontraban entre los privilegiados.

Un estudio detallado de los datos revela el proceso que condujo a este cambio de tendencia. La desigualdad parece haber continuado su anterior tendencia a la baja durante la primera mitad de la década de 1980, aunque a un ritmo mucho más lento. La segunda mitad de la década fue un periodo de transición durante el cual se produjeron movimientos contradictorios de reducción y empeoramiento de las desigualdades. En la primera mitad de la última década del siglo XX, en cambio, la desigualdad aumentó considerablemente. En resumen", afirma el I.N.S.E.E., "si consideramos el conjunto de la población, la tendencia a la baja de la desigualdad se invirtió a finales de los años ochenta, situándose la fecha de la inversión de tendencia en torno a 1984 en la parte superior de la distribución, y no en torno a 1989 en la parte inferior".

En cuanto a los factores que explican esta inversión, hay muchos. Durante el periodo estudiado, se produjo un fuerte aumento de las desigualdades entre las rentas del trabajo, que constituyen la mayor parte de los ingresos de los hogares trabajadores: en particular, se reabrió la horquilla salarial, y las rentas de los trabajadores autónomos parecen haber seguido la misma tendencia. Por el contrario, las rentas sociales, excluidas las pensiones de jubilación, han aumentado su función igualadora, salvo en el caso de las prestaciones sociales mínimas, que no se han revalorizado en términos reales. Por último, sabemos que en el mismo periodo se ha producido un aumento de las rentas del patrimonio, factor de aumento de las desigualdades en la renta disponible, ya sea entre hogares activos o jubilados. Dada la elevada concentración de estas rentas en los hogares con mayores ingresos procedentes del empleo o de las pensiones de jubilación, cualquier aumento de las mismas no puede sino agravar las desigualdades en el nivel de vida. Tanto más cuanto que este nivel de concentración, ya de por sí elevado, ha aumentado aún más con el paso de los años: en 1984, el 25% de los hogares más ricos percibía ya el 58% de las rentas procedentes del patrimonio. 100% de los ingresos procedentes del patrimonio, esta proporción había aumentado al 62% en 1994. 100% en 1994, casi ocho veces más que el 25% menos rico.

Desigualdades en la riqueza

La riqueza de los hogares varía tanto en cantidad como en estructura.

Magnitud de las disparidades de riqueza

Desde el punto de vista del importe medio de su riqueza neta, se distinguen tres grandes grupos de categorías sociales:

- Aquellos cuya riqueza es modesta, inferior (a veces a la mitad) o como máximo igual a la riqueza media.

Algunas Observaciones Adicionales

Se trata de los obreros, los empleados de cuello blanco y las profesiones intermedias.

- Aquellos cuya riqueza es aproximadamente el doble de la media. Es el caso de los agricultores, artesanos y comerciantes y, entre los asalariados, los ejecutivos.

- Por último, una ínfima minoría (2% de los hogares) disfruta de un patrimonio importante o incluso muy importante, al menos tres o cuatro veces superior a la media.

Algunas Observaciones Adicionales

Se trata de los autónomos y los directivos de empresa.

Lo más sorprendente es la diferencia entre autónomos y asalariados: el patrimonio medio de los primeros es, por término medio, tres o cuatro veces superior al de los segundos. Esto se debe principalmente a la presencia de activos empresariales entre los autónomos, que representan aproximadamente la mitad del patrimonio medio de los agricultores y una cuarta parte del de los autónomos no agrícolas.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, la mayoría de los autónomos se deshacen de sus activos empresariales cuando se jubilan, lo que explica la fuerte caída de su riqueza global, mientras que la riqueza de los antiguos asalariados es por término medio superior a la de los asalariados actuales, lo que refleja la acumulación continua de riqueza a lo largo del ciclo vital.

En segundo lugar, y de forma más general, lo que llama la atención es la amplitud de las diferencias entre categorías: el abanico de la riqueza es mucho más amplio que el de los ingresos. La diferencia entre las categorías extremas es evidente: la riqueza media de la familia de un trabajador no cualificado y la de la familia de un empresario se sitúan en una proporción de 1 a 14. Pero también existe una diferencia entre la familia de un trabajador no cualificado y la de un empresario. Pero también existe una brecha entre las clases altas y medias: la riqueza media de un director de empresa es casi tres veces y media mayor que la de un directivo, y la de los miembros de las profesiones liberales, con los que se suele comparar a los directivos, es incluso más del doble. Esto no impide que un directivo posea de media el equivalente a cuatro veces lo que posee un obrero.

De hecho, la riqueza media de las diferentes categorías sociales que se comparan de este modo tiene poco sentido, dada la gran dispersión de la riqueza dentro de todas las categorías, especialmente marcada entre las más ricas. Globalmente, la relación entre los deciles dentro de la riqueza neta a finales de 1997 era de 97, con el 10% de los hogares más bajos por debajo de 19.000 francos y el 10% más alto por encima de 1.840.000 francos. En el análisis final, la riqueza mediana es más significativa que la riqueza media: da una mejor idea de la situación real de la gran masa de hogares de cada categoría. Así, la mitad de los hogares de trabajadores no cualificados poseen menos de 200.000 francos en total, es decir, el equivalente a un coche, muebles básicos y algunas escasas reservas de efectivo. Y la mitad inferior de los hogares compuestos por trabajadores de cuello blanco y obreros cualificados no se encuentra en una situación mucho mejor.

Explicar las diferencias de riqueza

¿Cómo explicar estas desigualdades de riqueza entre categorías sociales y dentro de cada categoría social? Diversos factores, de importancia variable, se combinan para producir ese resultado.

La influencia de la renta

Las desigualdades en la renta disponible son el principal factor. Dado que la mayoría de los activos son el resultado de la acumulación de ingresos pasados o de la anticipación de ingresos futuros (a través del endeudamiento), cuanto mayor sea la renta disponible de un hogar, mayor será su capacidad de ahorro y, por tanto, de acumulación. En consecuencia, la proporción de hogares que declaran ahorrar con fines de acumulación aumenta constantemente de un decil a otro dentro de la distribución de la renta disponible: a principios de 1996, sólo uno de cada cinco hogares (21%) se encontraba en esta situación dentro del primer decil, frente a dos de cada tres (65%) dentro del decil más alto. En estas circunstancias, no es de extrañar que exista una estrecha correlación entre las escalas de renta y riqueza.

Por debajo de un determinado umbral de ingresos, todo o casi todo el patrimonio de un hogar debe gastarse en consumo corriente, y prácticamente no hay margen para la acumulación.

Algunas Observaciones Adicionales

Si se acumula riqueza, sólo puede ser a una escala modesta, lo que significa que hay que sacrificar lo "ordinario" en sí mismo, una práctica que conlleva auténticas privaciones, generalmente unidas a elevados niveles de endeudamiento. Por otra parte, por encima de un determinado umbral de ingresos, es en principio toda la parte del flujo de ingresos que supera los gastos corrientes la que puede añadirse al stock de activos. En consecuencia, las desigualdades en la capacidad de un hogar para acumular riqueza son necesariamente aún mayores que las desigualdades entre los ingresos. Esto explica por qué la riqueza está aún más concentrada que la renta: el 10% de los hogares más ricos, que poseen la mitad de toda la riqueza bruta, sólo representan el 28% de la renta total, mientras que el 10% de los más pobres sólo representan el 11%. 100% de la renta total, mientras que el 50% inferior, que posee sólo el 8% de la riqueza, recibe una cuarta parte de la renta total. El 100% de la riqueza, recibe una cuarta parte de los ingresos totales del hogar.

La influencia del estatus social

Pero la renta no lo explica todo. También hay que tener en cuenta el estatus social. En igualdad de condiciones, y sobre todo a igualdad de ingresos, los autónomos tienden a acumular más que los asalariados. Los autónomos se distinguen por una tasa de posesión de bienes superior a la de los asalariados, salvo en el caso de los bienes más corrientes (libretas de ahorro): esta tasa es más elevada entre los autónomos que entre los directivos, y más elevada entre los agricultores, artesanos y comerciantes que entre las profesiones intermedias, para comparar categorías con ingresos similares. Del mismo modo, su patrimonio medio es más elevado, incluso si no se tiene en cuenta el patrimonio profesional.

Hay varias razones que explican esta propensión particular a acumular por parte de las categorías independientes. En primer lugar, está el efecto casi mecánico de la presencia de bienes profesionales, algunos de los cuales (terrenos, viviendas, automóviles, dinero en efectivo, etc.) no siempre se distinguen de los que constituyen el patrimonio doméstico, ya que la posesión indispensable de los primeros hace a la vez necesaria y posible la posesión de los segundos. Además, los ingresos profesionales de los autónomos están más expuestos que los de los asalariados a fluctuaciones imprevisibles, por lo que poseer activos es una garantía de poder hacer frente a los malos tiempos. Además, la cobertura de la seguridad social de los autónomos, ya sea en términos de seguro de enfermedad o de vejez, es menos amplia y menos favorable que la de los asalariados, lo que puede incitarles a adquirir activos de precaución (como seguros de vida) y, de forma más general, a acumular activos durante su vida laboral que, mediante su uso (bienes inmuebles domésticos o de inversión), alquiler o venta (bienes inmuebles profesionales), les permitan compensar unas pensiones de jubilación más bajas. Por último, la propia condición de trabajador autónomo, que resulta de la utilización y el desarrollo individual del capital profesional, conduce a la formación de una ética de la acumulación que se extiende más allá de la esfera profesional: la virtud encuentra y apoya la necesidad.

La influencia de la edad

Entre los factores que explican las disparidades de riqueza en general, la edad es el tercero. Dado que toda riqueza es un stock resultante, en particular, de la acumulación de un flujo de ingresos, cuanto más tiempo haya podido acumular riqueza un hogar, mayor será su riqueza, en igualdad de condiciones.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, el vínculo entre la edad y la acumulación de riqueza es más complejo de lo que sugiere el razonamiento anterior. De hecho, en relación con la edad de la persona de referencia, la riqueza media aumenta hasta alrededor de los 55-60 años, tras lo cual tiende a disminuir: la transición a la jubilación va acompañada de la venta de todo o parte del patrimonio profesional de los autónomos, mientras que con la edad aumenta el número de donaciones y herencias entre ascendientes y descendientes.

La influencia de la herencia

La herencia es un cuarto factor de desigualdad de la riqueza. Heredar, y sobre todo heredar pronto, es obviamente una ventaja. Aunque el impacto de este factor es modesto en el nivel de la riqueza total, su importancia aumenta a medida que se asciende en la escala de riqueza, y tiende a ser primordial cuando se trata de fortunas muy grandes.

Composición desigual

La riqueza de las distintas categorías sociales también se caracteriza por su composición. Desde el punto de vista de su función objetiva y de su significación subjetiva, podemos distinguir entre :

- El patrimonio doméstico (o de disfrute), constituido por bienes de uso inmediato para sus propietarios. Está constituido esencialmente por la vivienda principal, las eventuales segundas viviendas, su mobiliario, los automóviles y los activos líquidos corrientes (dinero en efectivo, cuentas corrientes, ahorro líquido).

- Los activos generadores de ingresos, constituidos por activos (bienes muebles, inmuebles o inmuebles) susceptibles de proporcionar ingresos suplementarios a su propietario; por ejemplo, una vivienda alquilada o una cartera de acciones.

- Por último, los activos profesionales, que constituyen la base de la empresa individual de un trabajador por cuenta propia (terrenos, ganado, edificios, herramientas, existencias, tesorería empresarial, fondo de comercio, etc.).

Para comparar sólo lo que es comparable, se puede tomar en consideración 3 únicamente el patrimonio privado, doméstico o de inversión, excluyendo el patrimonio empresarial. Pero ya sabemos que la presencia de estos últimos tiene un impacto positivo en los primeros.

Comparación de las diferentes estructuras patrimoniales

El patrimonio de los obreros, de los empleados de cuello blanco y de los miembros de las profesiones intermedias, que son también los más modestos, se distingue del de las demás categorías por la importancia de los bienes domésticos. Para estas categorías, la adquisición de bienes significa ante todo, y a veces únicamente, poseer su vivienda principal, que representa por término medio la mitad o incluso más de su patrimonio, a pesar de que son las categorías con menor proporción de propietarios. En consecuencia, sus activos financieros son escasos y consisten principalmente en ahorros de reserva, cuentas y planes de ahorro para la vivienda, vinculados al proceso de propiedad de la vivienda, y seguros de vida. La proporción de inversiones especulativas, ya sea en bienes inmuebles o en bienes muebles, es limitada, salvo en el caso de las profesiones intermedias, donde representan casi una cuarta parte.

Las demás categorías de activos se caracterizan no sólo por su mayor tamaño, sino también por la menor proporción (entre el 30% y el 40%) de activos nacionales. La vivienda principal sólo representa entre un cuarto y un gran tercio. En consecuencia, la mayor proporción de su patrimonio privado está constituida por activos de inversión.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, también desde este punto de vista, estos activos difieren de sus predecesores: las inversiones a corto plazo y los seguros de vida, aunque más elevados en valor absoluto, desempeñan un papel menos importante, en beneficio de inversiones más rentables, pero también a más largo plazo y más arriesgadas, en bienes muebles e inmuebles, que representan entre un tercio y la mitad del patrimonio total. Desde este punto de vista, los ejecutivos, artesanos, comerciantes y directores de empresa, que prefieren las inversiones en valores mobiliarios a las inmobiliarias, pueden contraponerse a los miembros de las profesiones liberales y, sobre todo, a los agricultores, que prefieren los activos supuestamente seguros de la tierra y la piedra.

La riqueza de los jubilados es similar a la de los trabajadores más acomodados, no sólo en términos de cantidad sino también de estructura. La proporción de los activos del hogar, y en particular la de la vivienda principal, es aún menor: cuando las personas llegan a la edad de jubilación, o son propietarios de su vivienda o han renunciado por completo a la idea de poseerla. Y, en ambos casos, es posible que haya podido dedicar la mayor parte de sus ahorros a constituir una cartera de inversiones, destinada a compensar la pérdida de ingresos resultante de la sustitución de los ingresos profesionales anteriores por las pensiones de jubilación. Esto refleja la importancia relativamente mayor de los ingresos procedentes de la propiedad inmobiliaria en el conjunto de los ingresos de los jubilados. Es lógico, pues, que la mayor parte de los ingresos patrimoniales de los jubilados esté constituida por los activos más rentables, como los valores mobiliarios y las inversiones inmobiliarias. Y aquí encontramos de nuevo, acentuada, la oposición entre los antiguos asalariados que prefieren los primeros mientras que los antiguos autónomos prefieren claramente los segundos.

La lógica estructural de la riqueza

De todo lo anterior se desprenden tres conclusiones.

En primer lugar, cuanto mayor es la riqueza, menor es la parte de los activos del hogar y mayor la parte de los activos de inversión. Cuando aumenta la capacidad de acumulación de un hogar, el objetivo de la acumulación ya no es simplemente poseer una vivienda o mejorar su equipamiento, o incluso acumular reservas, sino adquirir activos que puedan a su vez generar ingresos, de modo que aumente la renta disponible del hogar. En otras palabras, el sentido de la acumulación cambia a medida que aumenta su volumen: ya no es tanto el disfrute su fin como el enriquecimiento abstracto, la acumulación de valor por sí misma. Generadas principalmente por las desigualdades de renta disponible, las disparidades de riqueza tienden entonces, a través de los flujos desiguales de renta que generan a su vez, a aumentar esas mismas desigualdades, en un círculo que sólo es virtuoso para los más ricos.

La segunda conclusión es que cuanto más aumenta la riqueza de la renta, mayor es la proporción de riqueza financiera. Así, si clasificamos a los hogares por orden de importancia de sus activos financieros, en 1992 éstos sólo representaban una parte marginal de los activos totales (2,1%) dentro del primer decil; en cambio, representaban una quinta parte (20,5%) dentro del noveno decil e incluso casi un tercio (32,6%) dentro del último decil. Al mismo tiempo, a medida que aumentan los activos financieros, también lo hace la proporción de valores mobiliarios propiamente dichos (acciones, obligaciones, participaciones en fondos de inversión, etc.): son inexistentes (0,1%) entre los activos financieros del primer decil, pero representan una sexta parte (17,7%) de los activos financieros del penúltimo decil y casi la mitad (44,1%) de los del último decil.

La tercera conclusión es que cuanto más aumenta la riqueza, más se diversifica. Mientras que en la riqueza modesta, un solo activo (la residencia principal) puede representar casi dos tercios de la riqueza total, ningún tipo de activo representa más de una cuarta parte de la riqueza más elevada. En 1992, casi uno de cada dos hogares (48,1%), con un patrimonio medio inferior a 400.000 francos, no disponía de más de tres tipos de activos diferentes, principalmente dinero en efectivo (cheques y cuentas de ahorro), completado en su caso por ahorros para la vivienda y seguros de vida y, para una minoría de ellos (13,5%), por bienes inmuebles residenciales; sólo un puñado (1,6%) poseía valores mobiliarios. Otra pequeña mitad de los hogares (45,1%), con activos medios de entre 650.000 francos y 1,5 millones de francos, disponía de una gama más amplia de activos (de cuatro a seis), dos tercios de los cuales (31,5%) estaban constituidos por bienes inmuebles residenciales, pero apenas una cuarta parte (11,1%) por títulos. Por último, el 6% de los hogares, con un patrimonio medio del El 100% de los hogares con un patrimonio medio superior a 2,2 millones de francos tenía más de siete tipos de activos diferentes, mientras que sólo el 0,1% de los hogares situados en el extremo superior de la distribución de la riqueza tenía más de siete tipos de activos diferentes. El 100% de los hogares situados en el extremo superior de la escala, con una riqueza media de unos 4 millones de francos, disponían de una cartera completa de activos.

La diversificación de los activos en función del tamaño de la riqueza es particularmente cierta en el caso de la riqueza de inversión. En este caso, con la movilidad de las inversiones de un tipo de activo a otro que permite, es una garantía de seguridad y de rendimiento, con ingresos corrientes y aún más plusvalías potenciales que varían de un tipo de inversión a otro según los periodos, en función de la evolución económica pero también de los movimientos especulativos.

Revisor de hechos: EJ

Presupuestos de los hogares en economía

En inglés: Household Budgets in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Presupuestos de los hogares en economía.

Introducción a: Presupuestos de los hogares en este contexto

El primer ejemplo conocido de presupuestos domésticos recogidos sistemáticamente se encuentra en The State of the Poor de Eden (1797). Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Para evaluar las condiciones de vida de las clases bajas, Eden quería conocer, además de otras cuestiones, los "Ingresos y gastos de la familia de un trabajador durante un año: distinguiendo el número y las edades de la familia; y el precio (véase también acerca de la teoría de precios) y la cantidad de sus artículos de consumo" (Prefacio, p. iv). Obtuvo esta información para los hogares de unas 50 parroquias de Inglaterra. Eden informa de los ingresos de estas familias por tipo de renta (sobre todo, salarios) y por el perceptor de la misma, y de sus gastos por tipo de gasto (comida, alquiler, combustible, ropa). Los precios (véase también acerca de la teoría de precios) y las cantidades sólo se indican en raras ocasiones, pero la composición de la familia y la ocupación de su cabeza de familia suelen describirse con precisión. Otro ejemplo temprano muy conocido es la recopilación de 199 presupuestos de familias belgas de clase trabajadora en 1853, publicada por Ducpétiaux (1855), que proporcionó el material estadístico para la formulación de la Ley de Engel (Engel 1857). Ducpétiaux utilizó una clasificación uniforme de los gastos para facilitar la comparación de los patrones de consumo entre las familias. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. En el siglo XIX se extendieron gradualmente estas encuestas sobre el presupuesto familiar, realizadas en su mayoría por (grupos de) particulares de forma incidental. En tiempos más recientes, las instituciones oficiales organizan estas encuestas con mayor o menor regularidad como parte de sus operaciones normales. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Pueden abarcar a miles de familias. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Presupuestos de los hogares.

Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, y crecimiento económico.

Datos verificados por: Sam.

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