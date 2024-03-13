Presentación de Solicitudes de Patentes

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la presentación de solicitudas de patentes. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Presentación de Solicitudes de Patentes Teniendo en cuenta el Costo

Con los inventos universitarios, la investigación es a menudo una etapa temprana y el valor de un invento puede ser incierto tanto desde una perspectiva científica como de mercado. Al mismo tiempo, hay un impulso para publicar que obliga a tomar decisiones tempranas de patente.

Aspectos

Las empresas tienen un margen de maniobra adicional con respecto al retraso en la publicación, pero son empujadas por los competidores y tienen la necesidad de demostrar capacidades técnicas y, como resultado, a menudo se enfrentan a decisiones de patentes mucho antes de una línea de productos claramente definida.

Otros Elementos

Por lo tanto, tanto las universidades como las empresas deben tomar decisiones sobre invenciones que representan solo posibilidades: un invento que podría terminar en un producto, un invento para el cual investigaciones adicionales puedan demostrar algún resultado significativo, o un invento que se pueda licenciar en el futuro. El enfoque de minimización de costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) recomendado en este artículo está destinado a tales invenciones con valor cuestionable o incierto. El enfoque no es recomendable para un fármaco exitoso o una invención que represente el núcleo de los productos de una empresa.

Decisiones

No hay publicaciones previstas

Cuando los inventores no planean publicaciones y no hay otras razones (como las preocupaciones sobre los grupos competidores) para asegurar una fecha de prioridad, una empresa o universidad puede disfrutar del lujo del tiempo.

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No hay necesidad de hacer nada en el lado de la patente siempre que la invención no sea suprimida, oculta o abandonada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La investigación técnica y la evaluación de mercado pueden continuar hasta que se determine el valor de la invención.

Luego se puede presentar una solicitud de patente, si corresponde.

Publicación prevista para una fecha futura

Si hay un tiempo significativo antes de la presentación de la publicación, la investigación técnica y la evaluación del mercado pueden continuar con la esperanza de que se recopile información adicional que pueda respaldar la decisión de presentar la patente. A menudo, las presentaciones de publicaciones se retrasan, lo que proporciona tiempo adicional para la evaluación.

Cuando el envío se vuelve más definido, se pueden seguir los pasos de la siguiente sección.

Presentación de la publicación

La presentación de una publicación no es necesariamente una situación grave.

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No todas las presentaciones son consideradas publicaciones. Por lo general, los envíos se mantendrán confidenciales hasta la fecha de publicación (se recomienda anotar “CONFIDENCIAL” en el manuscrito). Si ese es el caso, se obtienen varios meses adicionales para la investigación técnica y la evaluación del mercado (nuevamente, asumiendo que no hay otras razones para asegurar una fecha de prioridad más temprana). Si la presentación no se mantiene confidencial y se considera una publicación, es posible que deba presentarse una solicitud de patente antes de la presentación (consulte la sección sobre la publicació inminente).

Publicación inminente

Cuando la publicación es inminente, solo se debe presentar una solicitud si se desean derechos de patente extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (no estadounidenses). Si no se desean derechos de patente extranjeros, la presentación de la solicitud de patente de los Estados Unidos no tiene que ocurrir hasta un año después de la publicación.

En este caso, los pasos en la sección titulada "Publicación" se pueden seguir (suponiendo que no haya otras razones para asegurar una fecha de prioridad anterior). Si se desean derechos de patente extranjeros, se debe presentar una solicitud antes de la publicación (solo unos pocos países además de los Estados Unidos tienen un período de gracia).2 La Figura 1 detalla los pasos que pueden tomarse Hay dos opciones principales para elegir. Se puede presentar una solicitud provisional de los Estados Unidos. Alternativamente, si el valor de la invención es más seguro o tiene el potencial de generar ingresos significativos, se puede presentar una solicitud estadounidense no provisional. Al evitar la etapa provisional para invenciones más determinadas, se puede reducir el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) total de la patente.

Solicitud no provisional en Estados Unidos

Si se toma la ruta de presentación de la solicitud no provisional,Los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de abogados [También es posible presentar una solicitud de Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en lugar de, o junto con, la solicitud no provisional de los EE. UU. Si la conveniencia de los derechos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) es más cierta] se pueden reducir al proporcionar un único documento cohesivo que contiene todos los datos e información relacionados con la invención.

Si es posible, este documento puede ser redactado por los inventores y luego revisado por el gerente de la invención.

El gerente de la invención puede discutir la descripción con los inventores y trabajar para agregar cualquier información faltante, métodos alternativos, composiciones o dispositivos, y amplitud adicional a la descripción.

El abogado tendrá un punto de partida más sólido desde el cual redactar la solicitud.

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Dependiendo de la naturaleza de la invención, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) pueden mantenerse por debajo de los US $ 10,000. Una vez que se presenta la solicitud no provisional en los EE. UU., hay un año durante el cual aún se pueden ejercer los derechos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (suponiendo que no se haya realizado ninguna publicación previa). Si ya no se desean derechos de patente extranjeros, no es necesario tomar ninguna medida. Si aún se desean los derechos extranjeros, se puede emplear uno de los dos enfoques de presentación de solicitudes anteriores a un año desde la presentación inicial:

Presentar una solicitud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) que reclame a naciones específicas o específicas. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presentación de una solicitud PCT proporciona 30 meses a partir de la fecha de prioridad más antigua (fecha de presentación de la solicitud no provisional) antes de la cual se deben presentar las solicitudes de patente en la etapa nacional. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los países ahora son miembros del PCT (con una excepción notable de la República de China [Taipei Chino]), por lo que la solicitud del PCT es un paso provisional valioso para mantener la protección de patentes en todo el mundo. [1]

Presentar solicitudes en fase nacional en países específicos o regiones de interés. Si los países o regiones de interés deseados ya son conocidos, las solicitudes de patente pueden presentarse directamente en esos países. El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) por país es significativo, incluidos los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de traducción, las tarifas gubernamentales y el tiempo de abogado. Esta ruta suele reservarse para invenciones cuyo potencial ya se ha demostrado o cuyo valor, si se demuestra, será muy importante.

Solicitudes de patente provisionales

Véase la sección sobre solicitudes de patente provisionales más abajo.

Publicación

Si ya se han publicado los detalles habilitantes de la invención, entonces los derechos no estadounidenses en general no son alcanzables.

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No es necesario presentar una solicitud de patente de EE. UU. hasta un año después de la publicación.

Durante este tiempo pueden ocurrir investigaciones adicionales y análisis de mercado. Si, hacia el final del período de un año, el valor de la invención se vuelve más seguro, se puede presentar una solicitud de patente estadounidense no provisional. Si el valor de la invención aún es incierto pero sigue teniendo potencial, se puede presentar una solicitud provisional en los EE. UU., Lo que proporciona un año adicional para la evaluación.

Presentar una solicitud provisional elevaría un poco los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) totales, pero puede reducir dramáticamente los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) iniciales. Si la evaluación resultó positiva y se desea una patente de EE. UU., se debe presentar una solicitud no provisional por un año a partir de la fecha de presentación provisional.

Solicitudes de patente provisionales

Si se toma la ruta de presentación de la solicitud provisional, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de los abogados también se pueden reducir al proporcionar un único documento cohesivo que contenga todos los datos e información relacionada con la invención.

Al igual que la aplicación no provisional discutida anteriormente, esto puede ser redactado por los inventores y luego revisado por el gerente de la invención.

El gerente de la invención puede discutir la descripción con los inventores y trabajar para agregar cualquier información faltante, enfoques alternativos y amplitud adicional a la descripción. Esta descripción se puede presentar "tal cual", sin reclamaciones, a un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) mínimo (aproximadamente US $ 300, incluido el tiempo del abogado) o, con algunas reclamaciones de muestra, por un poco más. Este es un enfoque un tanto arriesgado, ya que el abogado no habrá revisado la descripción para garantizar que proporcione la información necesaria para respaldar las reclamaciones deseadas. Si es muy incierto si se desean o no derechos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) y es probable que el año provisional adicional proporcione esa información, este puede ser un enfoque apropiado. Si es muy probable que los derechos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) sean de interés o la invención tenga un gran potencial en los mercados extranjeros, puede ser preferible proporcionarle al abogado el documento único revisado y solicitar que se realice una revisión adicional y se agreguen reclamaciones (un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) total de aproximadamente US $ 1,500 –US $ 2.500, dependiendo de la naturaleza de la invención).

Estudio de caso - Oficina Francesa de Patentes IP Genesis" box_color="#242256. El proyecto IP Genesis de la Oficina Francesa de la Propiedad Industrial ofrece una auditoría gratuita de propiedad intelectual (PI) a las PYME que no utilizan el sistema de PI, especialmente el de patentes. Esto anima a estas PYME a considerar la PI de forma estratégica tras haber recibido el asesoramiento de expertos. El servicio fue utilizado por 464 PYME francesas en 2005, la gran mayoría de las cuales eran PYME de entre 1 y 20 empleados. El nivel de satisfacción con el proyecto fue alto y el 51% de las empresas participantes solicitaron posteriormente algún tipo de protección registrada de la PI. Evidentemente, el aumento de los niveles de PI no es una medida del éxito en sí mismo, sino que indica que las empresas que habían participado en el plan tenían una mayor conciencia de la PI y de cómo podría aplicarse a su negocio.

Derechos extranjeros deseados

Una vez que se presenta la solicitud provisional de los Estados Unidos, hay un año durante el cual aún se pueden perseguir los derechos extranjeros. Si se desean derechos extranjeros, se puede emplear uno de los tres enfoques siguientes hasta un año después de la presentación inicial: Presente una solicitud PCT reclamando todas las naciones o naciones específicas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La presentación de una solicitud PCT proporciona 30 meses desde la fecha de prioridad (fecha de presentación de la solicitud provisional) antes de la cual se deben presentar las solicitudes de patente en la etapa nacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los países ahora son miembros del PCT (con la excepción notable de la República de China), por lo que la solicitud del PCT es un paso provisional valioso para mantener la protección mundial (o global) de patentes. La ruta PCT proporciona los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) iniciales más bajos, pero los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) totales serán más altos que los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) combinados de las presentaciones directamente en algunos países específicos o regiones de interés. Si aún no se conocen los países o regiones de interés específicos, una presentación PCT es una buena ruta a seguir (puede designar a todos los países miembros). El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de convertir una solicitud provisional presentada anteriormente en una presentación PCT completa puede variar significativamente dependiendo de qué tan sólida sea la presentación provisional y de si se debe incorporar alguna información nueva (dependiendo de la naturaleza de la invención, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) pueden mantenerse por debajo de los US $ 10,000).) Presente una solicitud PCT que reclame todas las naciones o naciones específicas y presente una solicitud de Estados Unidos no provisional por separado. Presentar una solicitud de patente estadounidense además del PCT en esta etapa tiene ciertos beneficios.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud de patente de EE.UU. probablemente se publicará antes.

Además, es posible que el PTO emita una acción de la oficina a tiempo para ayudar con la decisión sobre si ir o no a la fase nacional en otros países. Habrá costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) adicionales por presentar la solicitud adicional en los EE. UU., Principalmente en forma de honorarios del gobierno (aproximadamente de US $ 1,500 a US $ 2,500 por el arancel de presentación, más el tiempo mínimo de abogado). Si se emite una acción de la oficina en la solicitud de los EE. UU., habrá costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) adicionales para la redacción y presentación de la respuesta (aproximadamente US $ 3,000, dependiendo de la naturaleza de la acción de la oficina). Aplicaciones de archivo en países específicos. Si los países o regiones de interés deseados ya son conocidos, las solicitudes de patente pueden presentarse directamente en esos países. El costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) por país es significativo, incluidos los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de traducción, las tarifas gubernamentales y el tiempo de abogado. Esta ruta suele reservarse para invenciones cuyo potencial ya se ha demostrado o cuyo valor, si se demuestra, será muy importante.

Derechos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) no deseados

Si no se desean derechos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) pero los derechos de los Estados Unidos todavía lo son, se debe presentar una solicitud completa de los Estados Unidos dentro de un año de la presentación provisional de los Estados Unidos si se necesita la fecha de prioridad del documento provisional. Si no es necesaria la prioridad a la provisional (por ejemplo, si no hay inquietudes sobre los grupos competidores), no es necesario presentar una solicitud completa en los EE. UU.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud provisional se puede volver a presentar dentro de un año de la publicación más temprana; el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) sería mínimo ya que todo el trabajo de papel ya estaría en su lugar (aproximadamente US $ 300 si se utiliza un abogado). Al utilizar esta estrategia, una empresa o universidad tendría un año para decidir si los derechos de patente extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) valían la pena (el primer provisional) y un año adicional para ver si se desea una patente completa de los Estados Unidos (el segundo provisional). Si se desea una patente completa de los EE. UU., La solicitud debe presentarse dentro de un año a partir de la presentación de la segunda solicitud provisional.

Conclusiones

Este artículo ofrece ideas para retrasar el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) inicial de las solicitudes de patente de una manera que permita garantizar los derechos de patente en el futuro. A continuación se presentan algunos puntos importantes a considerar al emplear estas estrategias:

Antes de aplicar las estrategias descritas en este documento, consulte con un abogado para confirmar que son apropiadas para sus circunstancias específicas.

Hay riesgos asociados con retrasar una solicitud de patente. Puede haber una técnica anterior de la que no estaba al tanto. En ocasiones, se publicará un documento en línea antes de su impresión, o se enviará un diario por correo antes de su fecha de portada, o se enviarán los procedimientos de la conferencia a los asistentes antes de la conferencia. Otros grupos pueden publicar antes de que tenga la oportunidad de archivar. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los países extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (y posiblemente pronto, los Estados Unidos) tienen un sistema de primera solicitud, por lo que la demora puede resultar en que otros grupos obtengan los derechos de patente antes de que tenga la oportunidad de hacerlo.

Considere qué información se obtendrá antes del próximo punto de decisión de patentamiento. Si, por ejemplo, se necesitarán tres años de investigación para confirmar si una invención es viable, probablemente no valga la pena presentar una solicitud provisional: ir directamente a una presentación no provisional reducirá los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) totales. Por otro lado, si solo se necesitan seis meses para confirmar el valor de una invención, una aplicación provisional podría ser preferible.

Retrasar las presentaciones a través de aplicaciones provisionales y los otros enfoques discutidos en este documento solo tiene sentido si algunas aplicaciones se abandonan en futuros puntos de decisión. El principal beneficio de la demora es que permite tiempo adicional para la investigación y evaluación del mercado, de modo que las invenciones sólidas se puedan separar de las débiles. Si definitivamente se va a presentar una solicitud de patente, agregar la aplicación provisional aumentará los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) totales.

Evalúe si los derechos de patente extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) (no estadounidenses) son realmente deseados. Se obtiene una flexibilidad significativa si no se necesitan derechos de patente extranjeros.

Recuerde, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de los abogados se pueden reducir al proporcionar un único documento cohesivo que contiene todos los datos e información relacionados con la invención, mejorado por el administrador de la invención, quien podría agregar cualquier información faltante, métodos alternativos, composiciones o dispositivos, y amplitud adicional a la descripción.

Autor: Williams, 2007

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

Notas

1.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ruta PCT reducirá significativamente los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) iniciales, pero los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) totales serán más altos (por el monto de la presentación PCT). Si aún no se conocen los países o regiones de interés específicos, esta es una buena ruta a seguir (la presentación del PCT puede designar a todos los países miembros).

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Dado que la solicitud en los EE. UU. Ya se redactó, los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) del PCT se limitarán a los honorarios del gobierno y una pequeña cantidad para el tiempo de abogado (actualmente un total de menos de US $ 4,000 para todas las naciones).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) tienen extensos sitios web con información útil sobre los documentos PCT.

Véase También

Políticas Tecnológicas, Propiedad Industrial