Presentación de Patentes en Diferentes Jurisdicciones

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Consideraciones Generales

En febrero de 2006, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (PTO) emitió su patente número siete millones. Al PTO le tomó 75 años emitir su patente número un millón (en el año 1911), pero en menos de una décima parte de ese tiempo la oficina emitió su último millón.1 Los inventores en los Estados Unidos y en el extranjero están buscando obtener patentes a un ritmo sin precedentes en la historia, y los ingresos por licencias de patentes están en su punto más alto. Una empresa debe hacerse varias preguntas clave antes de armar una cartera de patentes (o carteras). ¿Qué planeamos hacer con nuestras patentes una vez que las tengamos? ¿Tenemos la intención de hacer valer nuestras patentes de manera ofensiva (es decir, con el objetivo de proteger la participación de mercado), ya sea como parte de una estrategia de licencias o en un litigio si las empresas no están dispuestas a obtener licencias? ¿O planeamos usar nuestras patentes a la defensiva, como influencia en las negociaciones de licencias o para evitar los litigios de terceros? Si una cartera se va a utilizar de forma ofensiva, ¿dónde se ubican y / o hacen nuestros negocios potenciales los objetivos potenciales? Si una cartera tiene que ser principalmente defensiva, ¿en qué ubicación corre mayor riesgo nuestra empresa con los enfoques de licencia o las ofensivas de litigio?

Resumen de los procedimientos de patentamiento

Para obtener una patente para una invención, el inventor (a menudo llamado el solicitante) debe presentar una solicitud de patente en una o más oficinas de patentes nacionales o regionales. Una vez que se hayan archivado los documentos necesarios y se hayan pagado los aranceles, la oficina de patentes examinará la patente y decidirá si otorgará al solicitante los derechos de patente para la invención reivindicada.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La primera fecha de solicitud de una patente se denomina comúnmente "fecha de prioridad". En la mayoría de los casos, un solicitante presentará una solicitud de patente en una oficina nacional de patentes en el país donde se encuentra (como la Oficina de Patentes de los Estados Unidos [PTO], la Oficina de Patentes de Japón [JPO] o la Oficina de Patentes Europea [EPO]. ]), con el fin de proteger la invención para los mercados nacionales; más adelante, él o ella puede presentar solicitudes de patente en otros países o presentar una solicitud internacional según el procedimiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (ver la Sección 3) para proteger la invención en mercados extranjeros. Es importante destacar que los derechos de patente otorgados por una oficina de patentes protegen la invención solo dentro de la jurisdicción de esa oficina de patentes en particular, y no en otras partes del mundo.

Visión general del Tratado del Convenio de París

El Convenio de París, conocido formalmente como el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, estableció el sistema de derechos de prioridad que ahora se acepta internacionalmente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los Estados Unidos y otros 171 países son signatarios del Tratado del Convenio de París, y los firmantes a veces se denominan colectivamente como la "Unión de París". En virtud del Tratado del Convenio de París, si un inventor presenta una solicitud de patente o marca registrada en otro país miembro del Convenio de París dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad, se le otorga el derecho de prioridad: en otras palabras, su solicitud de patente o marca registrada. tendrá prioridad sobre cualquier solicitud de patente o marca idéntica presentada en el segundo país.

Otros Elementos

Por lo tanto, un inventor no perderá los derechos de patente incluso si le toma mucho tiempo transferir la solicitud a otro país y traducirla al idioma de ese país.

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Dado que el Tratado del Convenio de París es recíproco (en otras palabras, el país A debe otorgar a los inventores del país B el mismo derecho de prioridad que los acuerdos del país B a los inventores del país A), ningún miembro tiene ventaja sobre los demás. No todos los países son miembros de la Unión de París.

Sin embargo, algunos países que no son signatarios del Tratado del Convenio de París, como Tailandia, han celebrado tratados bilaterales con los Estados Unidos que otorgan a los inventores derechos similares al derecho de prioridad.

Presentación de una solicitud de patente en diferentes territorios

Existen diferencias significativas entre las oficinas de patentes. Una solicitud de patente presentada ante la EPO puede presentarse en el idioma oficial de cualquier estado miembro del EPC (incluidos los estados de extensión), pero la traducción debe presentarse en uno de los tres idiomas oficiales de la EPO (inglés, francés o alemán) dentro de tres meses después de presentar la solicitud y no más de 13 meses después de la fecha de prioridad solicitada más temprana.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La fecha de solicitud es la fecha de presentación real. Si también se presenta una solicitud de prioridad, es decir, la solicitud se presentó inicialmente en una jurisdicción extranjera, entonces la "fecha de prioridad solicitada" es la fecha de prioridad en la que el solicitante solicita que se le otorgue la solicitud de EPC.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud de patente presentada ante la JPO debe redactarse en japonés, pero la especificación, las reclamaciones, los dibujos y el resumen pueden redactarse en inglés, siempre que se presente una traducción al japonés de los documentos en inglés dentro de los dos meses posteriores a la fecha de presentación inicial. Es posible presentar una patente ante la Oficina de Patentes de los EE. UU. en cualquier idioma, siempre que se presente una traducción al inglés dentro de los dos meses.

Presentación en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos

Cuando se presenta una solicitud en la Oficina de Patentes de EE. UU. (PTO), se asigna a un examinador de patentes.

En la fecha de 18 meses a partir de la fecha de prioridad, se publica la solicitud (es decir, la información sobre la solicitud se pone a disposición del público en general). Es posible que un solicitante solicite que la solicitud no se publique, pero esta solicitud se considerará solo si una patente para la invención no se ha presentado, y no se presentará, en un país extranjero. El examinador de patentes realiza búsquedas en documentos de patentes estadounidenses y extranjeras y en solicitudes de patentes publicadas con fecha anterior a la fecha de prioridad para determinar si la invención reivindicada cumple o no los requisitos de ser nueva, útil y no obvia. Si se rechaza una solicitud de patente, se notifica al solicitante por escrito y se le brinda la oportunidad de impugnar el rechazo.

En cualquier momento durante el período de vigencia de una patente, cualquier persona puede presentar una solicitud para que la PTO realice un segundo examen de cualquier reclamación de la patente sobre la base de patentes de la técnica anterior o publicaciones impresas. Para mantener la patente en vigor (es decir, para mantener la invención protegida por la patente), el solicitante debe pagar tarifas de mantenimiento dentro de ciertos períodos de tiempo. En el año calendario 2005, la PTO otorgó un total de 157,740 patentes: 143,806 patentes de utilidad, 12,950 patentes de diseño, 716 patentes de plantas, 245 patentes de reemisión y 23 registros legales de invenciones [El registro legal de una invención está autorizado por la ley: 35 U.S.C. § 157 permite que una parte publique un invento, pero sin todos los atributos de una patente, es decir, el invento publicado se puede usar a la defensiva, como publicación, pero no de manera ofensiva para afirmar la infracción contra otros]. El número total de patentes emitidas en 2005 fue un 13% menos que el número emitido en 2004 y un 8,7% menos que el número emitido en 2000; el número de subvenciones de patentes de utilidad otorgadas en 2005 fue un 12,5% inferior al número emitido en 2004 y un 10,4% inferior al emitido en 2000. En 2005, a los inventores residentes en los EE. UU. Se les concedió el 52,4% de todas las patentes de los EE. UU. (Un aumento de medio por ciento con respecto a 2004) y a los inventores residentes en el extranjero se les otorgó el 47,6% restante.

Presentación ante el JPO

El proceso de solicitud de patente de la JPO es similar al de la PTO de EE. UU., Aunque existen algunas diferencias importantes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las solicitudes de patentes presentadas ante la JPO no son examinadas automáticamente por los examinadores de patentes.

En su lugar, el solicitante debe presentar una solicitud de examen dentro de los tres años (reducido de siete años en 2001) de la fecha de la solicitud. Si el solicitante no presenta una solicitud de examen dentro del límite de tiempo, la solicitud se retira. Todas las solicitudes pendientes de examen se publican en un Boletín Oficial de Patentes y Modelos de Utilidad 18 meses después de la fecha de prioridad. Si el proceso de examen de la patente no da lugar a razones de denegación, la patente se otorga y publica en el boletín.

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Después de concedida la patente, cualquiera puede presentar un recurso por falta de novedad o de una fase inventiva ("obviousness")

Presentación ante la OEP

Al presentar una solicitud de patente única ante la OEP en uno de los tres idiomas oficiales (inglés, francés o alemán), un solicitante puede obtener los derechos de patente de una invención en uno o más países que son signatarios del Tratado de la Convención Europea de Patentes (Tratado EPC). Actualmente, 31 países han firmado el tratado y cinco países adicionales están cubiertos por un acuerdo de extensión.

En el momento de presentar la solicitud, el solicitante debe especificar los países EPC y los países de "extensión" en los que desea buscar protección.

Si el solicitante paga las tarifas de designación para siete países, entonces la patente se otorgará automáticamente en todos los estados miembros de EPC.

En consecuencia, cada solicitud de patente a la OEP suele ser un conjunto de patentes, una para cada país en el que el solicitante busca protección. Hay tres formas diferentes de presentar las solicitudes de patente EPO:

Presentación directa ante la OEP; La fecha de presentación se convierte en la fecha de prioridad.

La solicitud de patente nacional se extendió a la solicitud de EPO dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de prioridad, es decir, la solicitud de EPO se presenta después de la primera solicitud.

Solicitud internacional presentada bajo el Tratado EPC.

Una vez que se presenta una solicitud ante la OEP, se la somete a un procedimiento de examen de dos fases. Primero, el examinador de patentes buscará el estado de la técnica relevante para la invención; Este informe de búsqueda, junto con la solicitud de patente, se publica 18 meses después de la fecha de prioridad. El solicitante tiene entonces seis meses para presentar una solicitud de un examen adicional. Si él o ella presenta dicha solicitud, la OEP llevará a cabo un examen de fondo para decidir si otorgar o no la patente. Si el solicitante no presenta una solicitud dentro de ese período de tiempo, se considerará que la solicitud se ha retirado.

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Dentro de los nueve meses posteriores a la concesión exitosa de la patente EPO, cualquiera puede presentar una oposición a la patente. En 2002, se presentaron más de 110,000 solicitudes de patentes en la OEP. Esto representó un aumento del 84% con respecto a 1991.

En 2002, los residentes de la Unión Europea obtuvieron la mayor parte de las solicitudes de patentes de EPO (44.7%), una participación que superó con creces la de los residentes de EE. UU. (27.3%) y los residentes japoneses (17.4%).).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La proporción de patentes de biotecnología presentadas ante la OEP creció un 8,3% anual entre 1991 y 2002, mientras que el total de solicitudes de patentes de la EPO creció un 5,7%.

En 2002, se presentaron en el OPO más de 5,800 patentes de biotecnología, con un 39.9% proveniente de Estados Unidos, 34.5% de la Unión Europea y 14% de Japón.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La proporción de residentes de la Unión Europea que reciben patentes EPO es consistente con la proporción de residentes de EE. UU. que reciben patentes de EE. UU., lo que sugiere que, en general, los residentes de EE. UU. y la UE los residentes deben "compartir" su mercado local con residentes de otras jurisdicciones.

Sin embargo, el crecimiento de las patentes de biotecnología ha superado el crecimiento de las patentes no biotecnológicas, y los residentes de los EE. UU. han presentado proporcionalmente más patentes en esta área que los residentes de la UE, lo que sugiere que los principales residentes de los EE. UU. tienen esta tecnología.

Presentación de solicitudes internacionales en virtud del PCT

El 24 de enero de 1978, los Estados Unidos se convirtieron en signatarios de un tratado de multijurisdicción, el PCT. El PCT permite que un solicitante busque derechos de patente en un gran número de países al presentar una solicitud internacional única en una sola oficina de patentes. El PCT no es una sola solicitud de patente efectiva en muchas jurisdicciones.

Indicaciones

En cambio, un solicitante que presente una solicitud PCT puede prolongar su derecho a presentar solicitudes de patente en las jurisdicciones nacionales o regionales designadas en la solicitud PCT hasta 30 meses después de la fecha de prioridad. Durante la década de 1990, la tasa de crecimiento anual promedio de las solicitudes PCT fue del 17%.

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Más recientemente, la tasa de crecimiento se ha desacelerado, pero aún había 135.602 solicitudes PCT presentadas en 2005, un aumento del 10,6% respecto al año anterior y un aumento de más del 45% respecto del número de solicitudes presentadas en 2000 (93,237). Estas cifras demuestran la creciente importancia de las presentaciones PCT. Autor: Williams

Un programa global de presentación de patentes

Por varias razones, un programa global de presentación de patentes puede convertirse rápidamente en un costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) prohibitivo si no se administra adecuadamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes solo son exigibles dentro de ciertas regiones geográficas. El procesamiento de patentes (es decir, el proceso de obtención de la patente) puede ser costoso y llevar mucho tiempo.

En muchos países, el solicitante debe pagar las tarifas regulares posteriores a la emisión ("tarifas de mantenimiento" o "anualidades") para mantener la patente en vigor.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Finalmente, las solicitudes de patente deben presentarse antes de que se divulgue la invención; en otras palabras, cuando sus méritos comerciales son inciertos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La solicitud global de patentes es una apuesta de alto riesgo. Sin embargo, el riesgo puede reducirse un poco considerando las siguientes preguntas:

¿La invención tiene potencial de mercado global? Si la invención solo tiene aplicación regional, entonces no merece patentes globales.

¿La invención seguirá siendo útil 15 o 20 años después de la fecha de presentación? En muchos países, la vida útil típica de una patente es de 15 a 20 años a partir de la fecha de presentación. Si la invención se vuelve rápidamente obsoleta, entonces un programa de presentación global puede no ser económico. Además, a menudo transcurren entre dos y tres años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de una patente. Hasta que se expida una patente, la invención no tendrá ninguna protección legal exigible. En ese caso, puede que no valga la pena solicitar la protección de una patente en absoluto: puede ser más rentable sacar provecho de las ventajas de ser el primero en comercializar la invención.

¿Se pueden separar los derechos otorgados al titular de la patente ? Es decir, ¿tiene el propietario el derecho de excluir a otro de vender la invención o el derecho de excluir a otro de la fabricación de la invención? Los países se pueden dividir en dos categorías: aquellos donde se puede fabricar la invención y aquellos donde se puede vender la invención. Por supuesto, algunos de estos países pueden superponerse. Sin embargo, no es necesario presentar solicitudes de patente en ambos países donde se puede hacer la invención y en los países donde se puede vender la invención. La protección en solo los países donde la invención se puede vender controla el mundo de manera efectiva. Aunque un posible infractor / competidor puede hacer que el producto en un país no esté protegido por ninguna patente, el producto no se puede vender en otros países. Además, durante el tiempo en que una patente ofrece protección, los mercados de capital y los mercados laborales cambian, cambiando así la situación de la fabricación a lo largo de la vida de una patente emitida. Otros Elementos Por lo tanto, en general, la presentación de solicitudes de patente en los países donde se puede vender la invención ofrece suficiente protección.

¿Es necesario presentar una solicitud de protección de patente en cada país en el que la invención podría comercializarse? Esto puede no ser necesario. Si las patentes se presentan en el 80% –90% de los países donde se puede comercializar la invención, ningún competidor podría capturar más del 10% –20% del mercado mundial. Si el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de producir el producto puede reducirse lo suficiente, es posible que no haya competidores potenciales.

Autor: Williams, 2007

Ilegalidad

A medida que las barreras comerciales tradicionales continúan desintegrándose, los innovadores de todo el mundo están buscando la próxima invención de mil millones de dólares que transformará la sociedad global.

Pero mientras algunos inventores quieren patentar sus productos en el extranjero, pocos se dan cuenta de que podrían estar cometiendo un delito en el proceso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La falta de "patentes mundiales" significa que cualquier invención puede estar sujeta a las leyes de patentes del país en el que se originó. A medida que este artículo explora, con tanto dinero y prestigio en juego, los innovadores de muchos países deben buscar primero la protección doméstica. Si primero presenta la patente de un invento de Singapur en otro país, prepárese para ir a la cárcel o pagar una multa. Si bien esta puede ser la ley estándar de patentes observada a nivel mundial, pocos fuera de la profesión legal son conscientes de esto y muchos han sido sorprendidos por la guardia. 'Hay un término disponible.

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No nos dimos cuenta de esto. Siempre hemos pensado que una patente presentada en un país grande como los Estados Unidos es universalmente reconocida y suficiente, 'dijo a BT un jefe de una compañía de TI. Si pagar una multa parece una salida fácil, piénselo nuevamente. Pagar una multa significa que usted ha admitido que ha cometido un delito, y con ello, viene el estigma de tener antecedentes penales. Afortunadamente, la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (Ipos), una junta estatutaria del Ministerio de Derecho desde abril de 2001, aún no ha enviado a ningún inventor ignorante a la cárcel por esa violación. Lo que los titulares de patentes deben saber es que una patente es territorial.

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No existe tal cosa como una patente mundial. Si bien la Organización Mundial de Patentes ha realizado esfuerzos para facilitar el proceso de presentación global mediante el método del Convenio de París o el método del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el titular de la patente todavía debe presentar una solicitud en el país donde se descubrió la invención. 'En resumen, la Sección 34 de la Ley de Patentes significa que un residente de Singapur debe primero presentar una solicitud de patente para su invención en Singapur. A partir de entonces, puede presentar una solicitud de patente para el mismo invento fuera de Singapur dos meses después de su presentación en Singapur ", dijo Ipos. De lo contrario, se trata de una infracción de la ley.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo la Ley de Patentes aprobada en 1995, podría haber una pena de prisión de hasta dos años o una multa que no exceda los $ 5,000. Pero el director gerente de propiedad intelectual de Drew & Napier, Morris John, dijo que esta regla se ha mitigado en abril de 2001 porque Ipos tiene el poder de componer la acusación de violación. 'Fino y la composición son diferentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La composición significa que usted paga y no es tratado como un delincuente ", explicó el Sr. John. La Sección 34 de la Ley de Patentes no es exclusiva de Singapur, sino que también es una disposición común en otros países, incluidos Japón, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Si bien puede parecer riguroso, los titulares de una patente pueden solicitar una exención para presentarla fuera de Singapur en primer lugar solicitando el consentimiento por escrito del Registrador de Patentes. Esta exención se otorga fácilmente, a veces en menos de un día, a menos que haya problemas relacionados con la seguridad nacional o la seguridad pública. Esencialmente, si un titular de una patente elige el método y los archivos del Convenio de París en Singapur primero, tiene hasta un año para presentar en otros países que quiere protección.

Se consideraría como si hubiera presentado en ese país el mismo día que presentó en Singapur.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Casi todos los miembros de las Naciones Unidas reconocen esto. El mismo concepto se aplica en el método PCT, creado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Pero en este caso, el titular de la patente generalmente tiene hasta 30 meses para presentar en otros países donde desea protección.

Alrededor de 96 países se rigen por el método PCT, incluido Singapur, que está reconocido como una oficina de presentación internacional.

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Malasia y Taiwán no son miembros. La sensibilidad que rodea a una patente implica el orgullo nacional. Es un derecho de monopolio sobre la invención otorgada por el gobierno al titular de la patente por un número limitado de años. Dicha información es invaluable para la investigación y el desarrollo y puede ser utilizada por otros para desarrollar sus propios productos. En cuanto al sitio web de Ipos, el número de solicitudes de patentes presentadas por residentes de Singapur ha aumentado a 523 solicitantes en 2001 de 145 en 1995.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las subvenciones de patentes de Singapur a residentes de Singapur también aumentaron a 170 en 2001 de 20 en 1995. En 2001, había 29.093 patentes en vigor en Singapur.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las patentes relacionadas con la química y la metalurgia, la necesidad humana, la electricidad y la física se encuentran entre las más frecuentemente presentadas. Autor: Williams