Posicionamiento Internacional de la Marca

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Comercio internacional y marcas empresariales: importancia de la ubicación y la calidad

Una literatura reciente ha investigado la heterogeneidad de los precios entre las empresas y sus implicaciones para la medición de la productividad total de los factores (PTF) (véase, por ejemplo, Foster et al., 2008; De Loecker, 2011) y la existencia de una amplia dispersión de PTF incluso dentro de industrias definidas con precisión.

(ver por ejemplo, Syverson, 2011).

Sin embargo, un tema relacionado que permanece relativamente poco estudiado es cómo difieren las marcas entre las empresas dentro y entre las industrias y entre ubicaciones, es decir, cuán heterogéneas son las marcas. Este artículo estudia la heterogeneidad de las marcas entre las empresas y trata de probar las predicciones teóricas recientes utilizando una muestra de empresas manufactureras francesas. Los nuevos modelos de comercio internacional con empresas heterogéneas (véase, por ejemplo, Bernard et al., 2003; Melitz, 2003) han tenido bastante éxito al explicar algunos patrones que relacionan el comportamiento de las exportaciones con la productividad.

Sin embargo, la primera generación de modelos no pudo ofrecer una explicación satisfactoria de la heterogeneidad de marcas, ya que se basaban en suposiciones extremas sobre la naturaleza de la competencia (competencia monopolística en Dixit-Stiglitz sin implicaciones para la heterogeneidad de marcas, o competencia pura de Bertrand con limitaciones limitadas).

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Información sobre los determinantes de los márgenes de las empresas).

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Más recientemente, Melitz y Ottaviano (2008, MO en adelante) han propuesto un modelo más realista y, a la vez, manejable, que relaja estas suposiciones y genera un rico conjunto de predicciones sobre los márgenes de las empresas. Con ello, encontramos que los márgenes firmes se relacionan positivamente con la productividad de la empresa y se relacionan negativamente con la dureza de la competencia local y con el grado de penetración de las importaciones. También encontramos que los márgenes de las empresas están positivamente relacionados con la participación de las exportaciones.

Sin embargo, vamos un paso más allá al proporcionar alguna evidencia de que el margen de beneficio de los exportadores se relaciona positivamente con la riqueza promedio de los países donde exportan y con la distancia promedio a la que exportan, lo que sugiere una diferenciación de calidad entre los mercados, en línea con investigaciones anteriores (por ejemplo, Crozet et al., 2012; Manova y Zhang, 2012). De hecho, en este caso, la competencia global tiene dos efectos de contrabalance en las empresas exportadoras nacionales. Por un lado, tiene un efecto de reducción de precios debido a la absorción (véase su concepto jurídico) de los costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de flete (y este efecto es más fuerte cuanto más distantes están los mercados de exportación).

Por otro lado, tiene un efecto de aumento de precio que opera a través de un canal que mejora la calidad (y este efecto es más fuerte cuanto más grande es el tamaño de los mercados de exportación).

En general, nuestros hallazgos empíricos parecen respaldar la opinión de que, para las empresas francesas, el alcance de la diferenciación de calidad es mayor en sus mercados de exportación que en sus mercados locales. Hay varios desarrollos teóricos y empíricos recientes con respecto a las decisiones de precios de las empresas y las diferencias entre mercados. Tema: mercados. Primero, varios autores han destacado la importancia de la clasificación de la calidad, es decir, las empresas exportadoras tienen más probabilidades de enviar productos de alta calidad a mercados más distantes (ver, por ejemplo, Hallak y Sivadasan, 2009; Crozet et al., 2012; Johnson, 2012; Martin y Mayneris, 2014) y también podrían discriminar los precios y cobrar precios más altos en mercados más ricos donde la disposición de los consumidores a pagar es mayor.

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Manova y Zhang (2012) proporcionan evidencia empírica de esta hipótesis para China. Utilizando datos franceses, Martin (2012)muestra que las empresas cobran precios más altos a bordo para productos similares en mercados más distantes.

Sin embargo, estos resultados no implican necesariamente que las empresas cobren mayores márgenes en mercados más distantes, ya que también tienen que incurrir en costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) comerciales específicos para acceder a esos mercados. Tema: mercados. En nuestro análisis, nos centramos en el marcado como nuestra variable de interés y tratamos de determinar qué factores están relacionados con los mayores márgenes de firma. En segundo lugar, varios documentos han investigado el impacto de la liberalización del comercio en los márgenes de firma. 1 Los más estrechamente relacionados con nuestro trabajo, Chen et al. (2009) realizan un análisis similar utilizando datos sectoriales para siete países de la UE, centrándose en las implicaciones a nivel macro del modelo de MO y, en su mayoría, documentando el impacto de la competencia de las importaciones en los márgenes promedio de la industria (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Behrens et al. (2014)desarrollar un modelo alternativo de equilibrio general de competencia monopolística que genere marcas endógenas y simular el efecto de una supuesta abolición (nota: el abolicionismo es una doctrina contra la norma o costumbre que atenta a principios morales o humanos; véase también movimiento abolicionista y la abolición de la esclavitud en el derecho internacional) de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Encuentran que la exposición de los consumidores al poder del mercado se reduciría sustancialmente, especialmente en la economía más pequeña, Canadá. También encuentran que la forma en que los márgenes responden al aumento de la competencia depende de la productividad y la ubicación de la empresa.

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Nuestro enfoque es complementario a estos documentos, ya que estimamos los márgenes utilizando datos a nivel de empresa, probamos implicaciones adicionales a nivel micro del modelo de MO ampliado mientras nos enfocamos en un gran país europeo. En conclusión, hay una pequeña evidencia de que los recargos de las empresas se pueden relacionar con su productividad, su comportamiento de exportación, las características de los destinos a los que exportan y el nivel de competencia nacional (específica de la ubicación). Estos resultados confirman las implicaciones a nivel micro de los modelos teóricos recientes de empresas heterogéneas con márgenes variables, calidad endógena y costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) de comercio internacional e internacional. Nuestros resultados complementan los hallazgos de Combes et al. (2012) quien documentó la importancia de las economías de aglomeración para explicar las diferencias de productividad espacial.

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Nuestros hallazgos sugieren que la competencia es más importante en mercados más grandes, y esto afecta los márgenes de ganancia que las empresas pueden establecer.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Véase También

Comercio

Bibliografía