Por: Tom Pendergast, editor y escritor.

Cuando empecé esta Substack hace unos años, poco después de jubilarme de una competitiva vida empresarial, mi único pensamiento era dar rienda suelta a mi amor por la escritura. Liberado de los confines de escribir según los intereses de la empresa, de alinear mis pensamientos con los objetivos corporativos y de elegir mis palabras teniendo en cuenta el SEO (optimización de motores de búsqueda) y la marca, podía encontrar mi propia voz, explorar temas y modos de pensar que rara vez me había permitido perseguir.

Mi único propósito era tomar lo que había hecho profesionalmente toda mi vida y explorarlo como medio de autoexpresión. No sabía cómo acabaría -¡bueno, aún no lo sé!-, pero sabía que quería sumergirme a fondo. El resultado es mi Substack, que me ofrece la oportunidad de trabajar en mi «oficio» y el inesperado placer de relacionarme con una comunidad colaborativa e inteligente de lectores y escritores.

Pero no llevaba mucho tiempo trabajando en mi Substack cuando reconocí un sonido familiar -el canto de sirena del capitalismo- resonando en los bordes de mi experiencia. Al principio, sólo era el estruendo cuantitativo que Substack utiliza para informarme de cómo lo estoy haciendo: el recuento de visitas, “me gustas”, compartidos, suscriptores, etc. Aprendí a ignorarlos en gran medida, por muy gratificantes que sean, porque lo que realmente me gustaba era el acto de escribir y la comunicación con escritores y lectores, y eso no era realmente cuantificable.

Pero el recuento que importa es el recuento de dólares, porque lo que en última instancia impulsa a Substack es conseguir que los escritores se suscriban de pago. Por ello, el equipo de Substack dedica mucha energía a promover el «pasar a ser de pago», y los escritores debaten sin cesar sobre el tema. Se habla tanto de «ser de pago» que a veces parece que debería ser el objetivo de todo escritor.

Pero, ¿debería ser el mío?

Para encontrar mi respuesta, me he planteado dos preguntas, una sencilla y otra extremadamente complicada:

¿Ganaría dinero si fuera remunerado?

¿Qué supondría para mí cobrar?

No ganaría dinero

La respuesta a mi primera pregunta es muy sencilla: no. O al menos, muy poco dinero hasta que consiguiera un gran número de suscriptores. Sobre el mismo tema:

Substack defiende la oportunidad de que los escritores ganen dinero con sus escritos, y cualquier escritor puede activar las suscripciones de pago. Pero eso no significa que tenga sentido que todo el mundo pase a ser de pago. He llegado a la conclusión de que las únicas personas que deberían pasar a ser de pago son aquellas dispuestas a perseguir activamente el tipo de crecimiento de suscriptores que hará que los compromisos de pasar a ser de pago merezcan la pena.

Empecemos por considerar el dinero que supondría alcanzar un número de suscriptores que sigue siendo una aspiración común: 1.000 suscriptores. (Por si sirve de algo, estoy en 529 mientras escribo esto).

¿Por qué 1.000? En parte porque es un objetivo muy conocido, gracias al famoso ensayo de Kevin Kelly (véase también su artículo traducido aquí sobre la auto-publicación), «1.000 verdaderos fans», en el que explicaba cómo alguien podía ganar 100.000 dólares al año consiguiendo que 1.000 «verdaderos fans» pagaran 100 dólares al año.

Nota del traductor: También sobre este concepto puede interesar: 1.000 Amigos/fans Verdaderos: 2025 es el año del pequeño creador.

Estamos entrando en la Era del Autor Artesano: La Noción de los «1.000 Verdaderos Fans» vuelve a ser Cierta. Si estás cansado del juego de la publicación de libros de rápida salida, te entiendo. Afortunadamente, hay otra manera. (Y lo mismo sirve para otra creatividad que tengas).

100.000 dólares es dinero legítimo; es el tipo de dinero que permitiría a un escritor vivir sólo de lo que escribe. Pero no creas que es fácil conseguirlo.

En la calculadora de su página titulada «Escribir bien tiene valor», Substack fomenta el optimismo sobre lo fácil que puede ser alcanzar esa cifra. Su calculadora muestra lo que ganas por cada suscriptor de pago. Así, si yo facturara a mis 1.000 verdaderos fans 60 $ al año (es decir, 5 $ al mes), obtendría 4.055 $ al mes, o 48.660 $ al año (si haces el cálculo, el escritor obtiene 81 céntimos por cada dólar, después de pagar a Substack y las comisiones de la tarjeta de crédito). ¡No está nada mal!

Si hubiera utilizado su calculadora, podría haberme lanzado directamente a cobrar. Después de todo, sólo necesitaba 2.000 fans verdaderos para alcanzar el objetivo de Kelly de 100.000 dólares.

Nota del traductor: Si quieres intentarlo, necesitas un plan. Aquí hay uno bueno y detallado: Cómo lanzar tu suscripción de pago en Substack: Guía práctica, paso a paso. El pre-lanzamiento, el lanzamiento, el checklist y las “buenas prácticas”.

Aquí está el problema: en Substack, los suscriptores no son realmente «verdaderos fans» hasta que expresan su voluntad de pagar. Tus «verdaderos fans» son sólo una fracción de tu número total de suscriptores. ¿Qué fracción? Bueno, Substack aconseja:

«Solemos ver que entre el 5 y el 10% de los suscriptores gratuitos se convierten en suscriptores de pago, siendo el 10% una tasa a la que aspirar». (No es un porcentaje que debamos esperar, sino al que debemos aspirar).

Como he oído decir a escritores que ni siquiera se alcanzaa esa estimación inferior (es decir, que es menos del 5%), quise adoptar un punto de vista más conservador.

Así que construí una calculadora que cuenta cuántos suscriptores totales necesitaría para encontrar un 5% dispuesto a pagarme 60 $ al año y elevarme al objetivo de Kelly de 100.000 $. (Puedes hacer una copia de la calculadora y jugar todo lo que quieras: Haz clic en el enlace para utilizar la calculadora tú mismo).

Entonces, ¿cuántos suscriptores necesitaré?

¡41.153 suscriptores!

Nota del traductor: Aparentemente, la tasa de abandono anual es de alrededor del 10% para los suscriptores pagos. Y me parece que no se ha incluido en la calculadora.

¡Eso sí que es un gran número! Son 78 veces más suscriptores de los que tengo hoy. No me extraña que la gente hable de los 1.000 verdaderos fans. 1.000 no da miedo; 1.000 parece alcanzable. Pero si sólo tengo 1.000 suscriptores totales, eso se traduce en 50 «verdaderos fans» (es decir, suscriptores de pago) que pagan 60 $ al año y me reportan unos ingresos anuales de 2.430 $.

Ahora bien, entiendo que todos valoramos el dinero de forma diferente, y si esa es una cifra significativa para ti, entonces tal vez debas considerar la posibilidad de pasar a ser de pago. Pero lo que esto me deja claro es que activar las suscripciones de pago no va a ser muy significativo, al menos no hasta que aumente sustancialmente mi número de suscriptores. Entonces, ¿qué más puedo hacer?

Ser de pago me convertiría en un gilipollas

La afirmación en negrita de Substack de ser «el hogar de grandes escritores y lectores» y «una experiencia de lectura y escucha de primera clase» es totalmente legítima. En la plataforma abundan los escritos fascinantes y que invitan a la reflexión. Cuando me centro en la calidad de mi escritura y en la calidad de mi compromiso con otros escritores y lectores, disfruto bastante de Substack.

Pero, ¿qué pasaría si dedicara menos atención a la escritura y al compromiso, y más a cobrar y a aumentar mi número de suscriptores? Permíteme dibujar un escenario de cómo creo que sería para mí; tu experiencia puede ser diferente.

En primer lugar, tendré que elaborar una propuesta para convencer a mis lectores de que me paguen. Tendré que explicar por qué merece la pena pagar por mí, justificando el valor que aporto a sus vidas y sugiriendo que, en realidad, no pido demasiado. Este mismo acto me obligará a tomar esto que he estado haciendo por placer, escribir, y examinarlo a la fría luz de la valoración económica, en una red de comparaciones y cálculos de valor que empiezan a socavar el placer que siento en mi Substack.

No quiero parecer cohibida y apologética, pero no podré suprimirlo del todo, y por tanto mi argumento de venta se sentirá torturado, al menos para mí.

Nota del traductor: Algo parecido expresaba Renata en un artículo reciente: La trampa de “vivir de lo que amás” ¿el trabajo siempre mata la pasión?

Diré que no se trata de dinero. Se trata de valorar mi tiempo y mi esfuerzo, diré también. Aun así, mantendré el precio lo más bajo posible, sin asustar a nadie: pidiendo 5 $ al mes en lugar de 8 $.

Ese primer lanzamiento incómodo puede enganchar a unos cuantos suscriptores de pago, quizá a mi madre, quizá a uno de mis hijos (pero no a los dos). Tal vez gane el dinero duramente ganado de un par de mis colegas escritores, los simpáticos que comparten conmigo la comprensión de los complicados placeres de la vida de escritor y quieren animarme. Eso me encantará... pero es probable que unos cuantos suscriptores no sean suficientes. Querré más.

Querré más en parte porque «querer más» es intrínseco al acto de cobrar; es intrínseco al capitalismo. Pero también es intrínseco a mí, o al menos a una parte de mí... la parte de mí que creía haber dejado atrás cuando me jubilé.

Una vez que adopto el objetivo de ganar dinero, sé lo que vendrá después: Querré ganar más dinero. Sé esto sobre mí: ¡Me gusta ganar! Quiero ser mejor que los demás.

Y eso saca un monstruo en mí que no siempre me gusta. Saca al tipo que no quiere jugar al Scrabble con mi mujer porque siempre me gana. Saca a la luz al tipo que, hace 20 años, se puso demasiado serio durante una carrera de huevos y cucharas en un día de diversión familiar, donde mi voluntad de ganar era transparente y un poco indecorosa. Temo que el hecho de cobrar un sueldo y perseguir el crecimiento saque a relucir mi lado más feo.

Como mínimo, cobrar me obligará a dedicar demasiada atención y espacio mental a la función de ventas y marketing, y demasiado poco al trabajo creativo que tanto me gusta. (Hmm, ¡esto se parece muchísimo a mi vida laboral!)

Ser remunerado hará que mire a otros escritores que tienen éxito con estrategias remuneradas y me compare con ellos. No querré superarles tanto como imitarles, averiguar cómo hacer lo que ellos hacen. Vigilaré a los que parezcan crecer rápidamente e incorporaré sus éxitos a mi propio Substack. Recordaré a mis lectores que pueden «pasar a ser de pago» en cualquier momento, y elaboraré razones cada vez más divertidas y espero que atractivas para que lo hagan. Quizá ofrezca descuentos y rebajas. Porque una vez que has puesto algo a la venta, es natural intentar vender más.

Habiéndome comprometido a crecer, me esforzaré al máximo, aunque a veces me resulte un poco denigrante, un poco embarazoso y, desde luego, una distracción del acto de escribir. Declararé que algunos de mis escritos son de «mayor valor» (¡como si yo pudiera decidir eso!), y pondré ese material de mayor valor tras el muro de pago. Por supuesto, tendré que justificarlo, recordando constantemente a mis suscriptores gratuitos que hay más, más, más... pero sólo si están dispuestos a pagar.

Pero, ¿por qué parar ahí? ¿Y si desarrollo un plan para «añadir más valor»? Tal vez organice llamadas en directo o chats exclusivos para suscriptores de pago. Tal vez haga vídeos o grabaciones de voz de mis escritos o empiece a organizar «charlas» sólo para suscriptores de pago.... Juzgaré cada cambio que haga según estos nuevos criterios que he adoptado, de crecimiento y de pago, y no según los criterios que tenía antes. Si concluyo, egoístamente, que dar más de mí mismo conduce al crecimiento, ¿sabría dónde detenerme? ¿Qué no estaría dispuesto a hacer?

Estoy exagerando... pero sólo un poco; si quieres ver estrategias de crecimiento con esteroides, ve a ver el Substack de la «influencer» Eva Savagiou. Está totalmente comprometida:

¿Quién dice que Substack es OnlyFans para gente fea? Puede que yo no llegue tan lejos como Eva -de verdad, ¿cómo podría? -, pero seguro que puedo mejorar en el despliegue de todas las estrategias de crecimiento recomendadas: Puedo esforzarme por conseguir «me gusta», “compartir”, «restacks» y todas esas pequeñas medidas que consiguen clics y prometen acercarme cada vez más al nirvana de más pagos.

Hay más cosas que puedo hacer: Puedo seguir el consejo de publicar en un horario regular: semanalmente se considera la norma. Lo he intentado, y sé que a veces eso hace que mis escritos parezcan forzados, pero oye, si sigo echando carnada al agua, seguro que algo cae entre los lectores.

También mejoraré con mis titulares: Necesito que esos títulos llamen la atención de la gente. Así que intentaré exprimirlos un poco. ¿Qué te parece «6 maneras seguras de alienar a los lectores»? ¡A la gente le gustan las listas! Pero no se trata sólo de los títulos: también tendré que dominar las oscuras artes del SEO.

Pronto pasaré más tiempo intentando comercializar y vender mis escritos que escribiendo realmente. Y sé por mi vida laboral que centrarme en las ventas, el postureo en las redes sociales y la búsqueda de estatus empezará a hacerme perder de vista por qué empecé a escribir este Substack en primer lugar. Me convertiré en el gilipollas que nunca quise ser.

Cobrar no es mi camino

¿Tener una remuneración debe convertir a un escritor en un imbécil obsesionado con el crecimiento? En absoluto. George Saunders ha conseguido una enorme base de suscriptores de pago y ha seguido siendo un pilar de bondad y sinceridad. Uno de mis escritores favoritos, Henrik Karlsson, pasó a ser de pago y redujo rápidamente la frecuencia de sus publicaciones para poder concentrarse en producir calidad. No ha mostrado ninguno de los comportamientos distorsionados que describo. FogChaser (“Cazanieblas”) tiene una opción de suscripción de pago, pero nunca actúa como un mercachifle.

Hay muchos otros que no han permitido que el hecho de ser de pago socave el espíritu de su publicación. Y otros recurren a las suscripciones de pago simplemente como un medio para que la gente que quiere pagarles les pague, sin cambiar lo que ofrecen gratuitamente o la forma en que se comunican con los suscriptores.

Entiendo el modelo de mecenazgo y puede que siga ese camino... pero no ahora. Por ahora, no quiero correr el riesgo de que el pago interfiera o socave lo que estoy haciendo.

Aún estoy desarrollando una voz y encontrando las formas que me convienen. Me gusta dedicar a lo que escribo todo el tiempo que creo necesario para hacerlo bien, aunque mi definición de «bien» esté siempre evolucionando. Me siento increíblemente halagado cuando la gente comparte o le gusta mi trabajo, pero no quiero pedirles que lo hagan, alistarlos en mi causa de crecimiento: eso lo abarata para mí. Me siento verdaderamente gratificado cuando la gente comenta y disfruto mucho de los intercambios que se producen en la sección de comentarios y de los intercambios por correo electrónico que tengo con los lectores. Todas esas cosas buenas no tienen nada que ver con cobrar. De hecho, cobrar podría poner en peligro todo lo que disfruto escribiendo en Substack.

Me gusta lo que hago y voy a seguir haciéndolo gratis.

Notas y advertencias

Ha sido un artículo complicado de escribir. He considerado y descartado un gran número de posibles argumentos, muchos de los cuales se han debatido ampliamente en Substack. Soy increíblemente comprensivo con los retos que supone hacer un trabajo creativo en una cultura en la que las artes suelen estar devaluadas económicamente, y no pretendo criticar a nadie que haya pasado a ser remunerado (aunque asumo la crítica implícita a algunas de las estrategias de crecimiento que elige la gente).

Soy consciente de que si todo el mundo decidiera no pagar, Substack no sobreviviría. Tengo la esperanza de que haya suficientes personas que tengan éxito pagando para que Substack sobreviva y la gente como yo pueda seguir haciendo lo suyo. (Si Substack exigiera que los escritores que no se hicieran de pago pagaran una cuota anual, o que apoyaran la plataforma con un número mínimo de suscripciones de pago, probablemente me parecería aceptable).

Y mira, sé que tengo la suerte de no necesitar el dinero generado por las suscripciones de pago. Necesitar dinero cambia la dinámica. Pero también diría que si necesitas dinero, hay mejores formas de conseguirlo que un boletín Substack.

Nota: Agradecemos a Tom Pendergast su colaboración en este artículo, que es una adaptación del suyo en inglés.

