Emprender

Emprender

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Sonia Romero
Sonia Romero
4d

Substack no permite que los suscriptores que no pagan comenten, lo cual me parece un enfoque erróneo si quieres fomentar la interacción.

Es un problema funcional de Substack que detesto. Una vez que activas el pago, si tienes un muro de pago en cualquier parte de tu publicación, incluso al final, no te permitirá que todos comenten. Esta función me resulta muy molesta y desearía que Substack permitiera una sección de pago, pero que cualquiera pudiera comentar.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
3 respuestas
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
Oct 26

La verdad es que me hizo pensar mucho tu post. No había considerado todos los motivos por los que alguien decidiría no cobrar en Substack y tus explicaciones me parecieron muy claras y sinceras.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
35 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura