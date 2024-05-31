Políticas de Transferencia de Tecnología en Sudáfrica

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Instrumentos clave de política

Resumen de las principales políticas relevantes para la transferencia de tecnología

Con un nuevo régimen democrático en vigor desde 1994, los desarrollos de políticas en Sudáfrica han sido numerosos. Se ha prestado mucha atención al apoyo a la innovación, en reconocimiento de su papel crítico en la promoción del desarrollo, la mejora de la competitividad y la mejora de la calidad de vida. El Libro Blanco de 1996 sobre Ciencia y Tecnología estableció el concepto de un Sistema Nacional de Innovación (INE).4 El documento creó el marco para un conjunto de políticas y estrategias habilitadoras clave para informar el desarrollo estratégico de la ciencia y la tecnología en Sudáfrica.

En un esfuerzo por sostener la visión del Libro Blanco para un NSI eficaz y bien administrado y para mejorar el impacto de la política, la Estrategia Nacional de I + D se lanzó en 2002. Esto recomendó intervenciones estratégicas específicas para abordar las debilidades identificadas, incluido el compromiso de Recursos adicionales del gobierno para apoyar la investigación y la innovación.

Bajo el paraguas de la estrategia de I + D, han surgido otras iniciativas, incluida la Estrategia Nacional de Biotecnología. y la Estrategia de Nanotecnología. Estos apuntan a desarrollar y mejorar las fortalezas existentes en estos sectores clave, al mismo tiempo que desarrollan recursos humanos y generan resultados de investigación para ayudar a Sudáfrica a ser más competitiva a nivel mundial (o global) y abordar algunos de sus problemas socioeconómicos.

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De particular importancia para los profesionales de la transferencia de tecnología fue una propuesta contenida en la Estrategia Nacional de I + D para introducir medidas que fomenten una mejor protección y explotación de la propiedad intelectual derivada de proyectos de investigación financiados con fondos públicos. Esto se ha ampliado recientemente con el lanzamiento en 2006 del Marco para los Derechos de Propiedad Intelectual de Investigaciones de Financiamiento Público. El objetivo de este marco es salvar el "abismo de la innovación", que describe la brecha existente en Sudáfrica entre los generadores de conocimiento (en particular, las universidades y las instituciones de investigación) y el mercado. Aunque las organizaciones de investigación están realizando una investigación básica y estratégica de alta calidad, y si bien la industria tiene operaciones de fabricación relativamente sofisticadas, las compañías sudafricanas lideradas por tecnología generalmente acceden a su tecnología desde el exterior: la innovación local ha tenido un impacto relativamente pequeño en el crecimiento económico. El marco requiere un enfoque coherente para proteger la propiedad intelectual desarrollado con financiamiento público, basado en las buenas prácticas a nivel mundial (o global) y al mismo tiempo respondiendo al contexto local. Se requerirá que las instituciones implementen políticas de propiedad intelectual que sean consistentes con esta legislación dentro de un período de tiempo limitado después de que la legislación entre en vigencia. Esto asegurará un nivel de armonización entre las instituciones. Una de las disposiciones más importantes es que estas políticas obligarían a los empleados y estudiantes a revelar toda la propiedad intelectual que desarrollen. El marco se basa en gran medida en la Ley Bayh-Dole de EE. UU. y propone la adopción de varias disposiciones similares. Éstos incluyen:

conferir a las instituciones la responsabilidad de buscar protección para su propiedad intelectual a cambio del derecho a poseerla y explotarla

deber de informar a una agencia gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) designada sobre la actividad de gestión de PI

la obligación de compartir los ingresos obtenidos de la explotación de la propiedad intelectual con los inventores individuales o creadores de la propiedad intelectual en cuestión

un derecho para el gobierno a una "licencia gratuita" para IP si esto fuera en interés nacional

una preferencia por la concesión de licencias a empresas locales y pequeñas empresas.

Se proponen disposiciones adicionales para abordar las condiciones locales únicas.

En este sentido, se recomienda una preferencia adicional para otorgar licencias a empresas de Ampliación Económica Negra (BEE) de base amplia. El Empoderamiento Económico Negro de Base Amplia (BEE), un componente clave de la estrategia de crecimiento del gobierno, se considera una herramienta para ampliar la base económica del país y acelerar el crecimiento, la creación de empleos y la erradicación de la pobreza, al abordar las desigualdades resultantes de la exclusión sistemática del pasado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La mayoría de los sudafricanos de participación significativa en la economía.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): BEE se implementa y mide por medio de un enfoque de "cuadro de mando integral", que tiene en cuenta los elementos de la equidad, la gestión, la equidad en el empleo, el desarrollo de habilidades, la adquisición preferencial, el desarrollo empresarial y otros elementos residuales. Se llevó a cabo un breve proceso de consulta pública para dar a los interesados ​​la oportunidad de comentar sobre el marco.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La legislación basada en el marco, y teniendo en cuenta las respuestas recibidas como parte del proceso de consulta pública, se estaba redactando en el momento de redactar este documento.

Fondo de Innovación

El Fondo de Innovación es una de las principales agencias responsables de implementar la Estrategia de I + D. Su objetivo es promover la competitividad mediante la inversión en "proyectos de I + D tecnológicamente innovadores, cuyo efecto será un nuevo conocimiento y beneficios nacionales generalizados en forma de nuevos productos, procesos o servicios".10 En sus inicios, el Fondo de Innovación era esencialmente una agencia de financiamiento que apoyaba proyectos de investigación llevados a cabo por consorcios (típicamente una combinación de universidades, consejos de ciencia y / o empresas).11 Más recientemente, sin embargo, ha asumido un papel más proactivo en la promoción de la transferencia de tecnología y en la asistencia a instituciones e investigadores sudafricanos elegibles en sus actividades de transferencia de tecnología. La Oficina de Gestión de la Propiedad Intelectual (IPMO) y la Oficina de Comercialización del Fondo de Innovación (IFCO) son unidades dentro del Fondo de Innovación que respaldan la gestión de la propiedad intelectual y la comercialización (vender lo que se produce; véase la comercialización, por ejemplo, de productos) o/y, en muchos casos, marketing, o mercadotecnia (como actividades empresariales que tratan de anticiparse a los requerimientos de su cliente; producir lo que se vende) de tecnología, respectivamente. También ayudan a desarrollar la capacidad para la explotación de la propiedad intelectual, ya que han sido anfitriones de una serie de cursos de capacitación para administradores de tecnología con MIHR (el Centro para la Gestión de la Propiedad Intelectual en Investigación y Desarrollo de la Salud) y otras organizaciones. También se ha implementado un programa de pasantías en asociación con una empresa multinacional de consultoría de negocios y servicios de asesoría. El Fondo de Innovación tiene suscripciones a bases de datos de patentes y mercadotecnia a las que pueden acceder las universidades y las organizaciones de investigación públicas sin costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) o con tarifas subsidiadas. El Fondo de Apoyo a Patentes permite que las universidades y los consejos de ciencia reclamen hasta el 50% de sus gastos de patentes anualmente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como incentivo para aumentar la actividad de patentamiento, el Esquema de Incentivo de Patentes otorga premios en efectivo a los inventores que han asignado sus derechos en una patente emitida a una universidad sudafricana u organización de investigación pública. El Fondo de Innovación también ha proporcionado apoyo financiero para diversas iniciativas ad hoc, como el establecimiento de oficinas universitarias de transferencia de tecnología y una cátedra universitaria en propiedad intelectual. Se propone que el Fondo de Innovación sea la agencia de informes designada responsable de supervisar la implementación del marco de PI. Otras medidas de apoyo para comercializar la I + D incluyen varios programas de financiación (o financiamiento) dirigida a la investigación, el desarrollo y la innovación, a los que se accede de manera competitiva, y que se accede a los fondos de estos programas de manera competitiva.

Más Información

Las incubadoras de empresas y los fondos gubernamentales de capital de riesgo son ejemplos de otras formas de apoyo disponibles. Autor: Williams, 2007