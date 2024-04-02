Políticas de Propiedad Intelectual en India

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Iniciativas Políticas sobre Propiedad Intelectual en India en cuestiones de Salud y Agricultura

El Gobierno de la India ha implementado varias iniciativas políticas que han impulsado y centrado la I + D en la generación de nuevos conocimientos que podrían conducir a nuevos productos y procesos de importancia para la salud pública.

Política nacional de salud en 2002

El Gobierno de la India, al reconocer la cambiante demografía, los patrones alterados de las enfermedades, las necesidades de salud de sus diversas poblaciones y la intensificación de las intervenciones tecnológicas para brindar atención médica, anunció la Política Nacional de Salud (NHP-2002). Esta iniciativa busca: (1) ampliar y mejorar las instalaciones de atención primaria de salud; (2) satisfacer las necesidades de salud de los sectores desfavorecidos de la población (mujeres, niños, ancianos y tribus) a través de programas especiales; y (3) montar programas para erradicar la polio, el pian, la lepra, el kala-azar y la filiarasis y para controlar enfermedades como el VIH / SIDA, la tuberculosis y la malaria dentro de períodos de tiempo específicos. Para lograr estos objetivos, el Gobierno se ha comprometido a aumentar el gasto público en salud al 2-3% del PIB (producto interno bruto). Aunque el NHP-2002 no lo declara explícitamente, ha habido un enfoque en la generación de nuevos medicamentos, diagnósticos y vacunas para enfermedades de importancia para la salud pública como la tuberculosis, el VIH / SIDA, etc. Esta atención es evidente a partir de las nuevas iniciativas para generar nuevos diagnósticos y vacunas a través de varias asociaciones público-privadas con socios nacionales e internacionales.

Política de biotecnología

La nueva Política de Biotecnología del Gobierno de la India (2005) traza una hoja de ruta clara para el desarrollo de I + D en biotecnología en la India. Algunas de las principales iniciativas propuestas incluyen fomentar la I + D en el mundo académico, asociarse con la industria y apoyar a la industria en sí misma, otorgar exenciones fiscales y otros incentivos a las empresas de biotecnología, y establecer parques de biotecnología, zonas económicas especiales, etc. Para ayudar a la industria a llevar rápidamente productos al mercado, el marco regulatorio se está optimizando a través de un nuevo conjunto de directrices simplificadas para la aprobación de todos los productos de ADN recombinante.

Además, se está creando una única autoridad reguladora de biotecnología (BRA) para la limpieza de productos de biotecnología. Se desarrollará una serie de bioclustes en torno a los centros de biotecnología existentes y algunos institutos de excelencia identificados. Un fuerte enfoque en el desarrollo de recursos humanos es evidente a partir de nuevos programas, como un nuevo MD-Ph.D. programa, un Centro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la enseñanza y capacitación en biotecnología y investigaciones académicas de capacitación en el extranjero para áreas de vanguardia como la tecnología de células madre y la nanobiotecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Misión Nacional de Ciencia y Tecnología Jai ​​Vigyan también brinda apoyo para el desarrollo de nuevos productos y procesos.

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Finalmente, la nueva Iniciativa de Investigación para la Innovación de Pequeñas Empresas (SBIRI, por sus siglas en inglés) apunta a proporcionar financiamiento en etapas iniciales a científicos en industrias privadas para propuestas de productos comercializables, de alto riesgo.

Política sobre medicina tradicional

Los sistemas tradicionales de medicina siempre han ocupado un lugar destacado en el sistema de prestación de atención médica de la India porque los profesionales de los Sistemas Indios de Medicina y Homeopatía (ISM & H), que comprenden Ayurveda, Unani, Siddha y Homeopatía, tienen una presencia significativa en las áreas rurales de la India. Al reconocer la importancia de los sistemas de medicina de la India (ISM) en la atención médica, en 1995 el gobierno de la India estableció un Departamento de ISM & H de pleno derecho, no solo para promover los aspectos curativos del ISM sino también para impulsar la I + D en esta área.

En 2002, el gobierno anunció su Política Nacional sobre ISM & H para abordar las deficiencias de los mecanismos existentes, iniciando nuevas estrategias para (1) mejorar la calidad de la enseñanza en los cursos de ISM, (2) garantizar la disponibilidad de materias primas de calidad para la terapéutica, (3) formular y aplicar estándares (por ejemplo, Ya se han dado algunos pasos. Estos incluyen la creación de la Junta Nacional de Plantas Medicinales para proporcionar material de calidad para medicamentos a base de hierbas, así como el establecimiento de laboratorios de pruebas de drogas para garantizar estándares de garantía de calidad para poner de manifiesto la farmacopea en el ISM, y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los sistemas de medicina tradicionales son importantes porque ofrecen alternativas terapéuticas para algunas enfermedades relacionadas con el estilo de vida, las enfermedades degenerativas y la edad, como el reumatismo, para las cuales faltan otras terapias satisfactorias. Se ha alentado a la industria a llevar a cabo investigaciones innovadoras para llevar las formulaciones de medicina tradicional a los estándares de dosificación contemporáneos a través de la concentración de líquidos, modificaciones en las formas físicas, desarrollo de formatos de administración adecuados, aumento de la vida útil, garantía de la estabilidad en el almacenamiento, mejora de la aceptación sensorial, realizar ensayos clínicos limitados para validar la seguridad de los medicamentos resultantes de nuevas formas y procedimientos para preparaciones, estandarizar formulaciones basadas en marcadores activos y perfiles de huellas dactilares y, lo que es más importante, adaptar, modificar y diseñar equipos de procesamiento para manejar (gestionar) los materiales botánicos en las condiciones de procesamiento adecuadas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como un proceso dinámico y continuo, la iniciativa está encabezada por una docena de grandes compañías farmacéuticas indias líderes y algunas instituciones de investigación y desarrollo y académicas financiadas con fondos públicos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como ejemplo del trabajo que se está realizando, una innovación reciente de CSIR proporciona representaciones científicas cuantitativas de varios conceptos ayurvédicos utilizando técnicas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) tridimensional. Este invento ha sido patentado en los Estados Unidos y otros países.

Nuevo régimen de derechos de propiedad intelectual

En 1970, la India promulgó la Ley de Patentes de la India, que entró en vigor en 1972. Algunas características importantes de la Ley de Patentes incluyen la restricción para procesar patentes de estos productos en las áreas de alimentos, medicamentos y agroquímicos; limitando la vida de la patente a siete años; y proporcionar disposiciones de licencias obligatorias más liberales. El objetivo principal de la ley era promover el desarrollo de la industria farmacéutica nacional. Sin las patentes de productos, se esperaba que el público de la India pudiera obtener medicamentos asequibles y, de hecho, la ley alentaba a la industria a fabricar y distribuir genéricos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política ayudó a construir una fuerte industria nacional que aprovechó la fuerza científica de la India, especialmente en química, para producir equivalentes genéricos que no solo satisfacían las necesidades locales, sino que también creaban un formidable mercado de exportación de medicamentos a granel.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La ley desencadenó un importante crecimiento e ingresos a través de la exportación de medicamentos a granel.

En el acuerdo, también creó una demanda de tecnologías de prueba y evaluación y sistemas de control de calidad en la industria farmacéutica.

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Más importante aún, este crecimiento creó oportunidades para que la industria invirtiera en I + D de ingeniería inversa, lo que creó una industria de genéricos de clase mundial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Patentes cumplió plenamente su propósito de proporcionar medicamentos asequibles a los pobres. Como miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio y signatario del Acuerdo sobre los ADPIC, se esperaba que India hiciera que sus leyes de patentes fueran plenamente compatibles con los ADPIC para enero de 2005.

En consecuencia, la Ley de Patentes se modificó tres veces para cumplir con los ADPIC. Ahora proporciona patentes de productos en todos los campos de la tecnología y para otras disposiciones estipuladas en el Acuerdo.

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Debido a estos cambios, las compañías farmacéuticas multinacionales han comenzado a considerar la posibilidad de invertir en la India para I + D e instalaciones de fabricación.

Aspectos

Las empresas ven la disponibilidad inmediata de personal calificado, infraestructura y el entorno regulatorio avanzado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La industria farmacéutica ha recibido estos cambios de política de manera muy positiva, como se desprende del aumento de solicitudes presentadas por la Solicitud de Nuevo Medicamento Abreviado (ANDA) en los últimos cuatro años por parte de las diez principales empresas indias.

En el corto período de seis años que comenzó en 1995, la presentación de patentes en la industria farmacéutica casi se cuadruplicó. Hoy, algunas compañías multinacionales farmacéuticas han comenzado a expandir su presencia: se espera que su participación en el mercado indio se duplique en los próximos cinco años.

Entorno regulatorio: creación de la Administración Central de Medicamentos

La I + D en el sector farmacéutico puede promoverse solo si se cuenta con un sistema regulador adecuado y confiable.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La desorganizada administración de control de drogas de la India ha sido seriamente criticada, especialmente con respecto a las drogas espurias.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los controladores de drogas de diversos estados y territorios de la Unión están emitiendo licencias de fabricación para formulaciones de medicamentos, sin coordinación entre ellos o el controlador general de drogas de la India (el regulador del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar). A menudo, los controladores de drogas de varios estados estaban violando su autoridad al emitir licencias para drogas que fueron prohibidas por el gobierno federal.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como resultado, miles de combinaciones irracionales y dañinas están en el mercado. Se formó un comité bajo la presidencia del Dr (examine más sobre estas cuestiones en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). RA Mashelkar, director general, CSIR, para examinar este problema y sugerir cómo renovar el sistema regulatorio de medicamentos de la India.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las recomendaciones del comité se centraron en cómo llevar el monitoreo central y la actividad de intervención a las acciones de las agencias estatales de control de drogas para implementar de manera uniforme la Ley de Drogas y Cosméticos. El comité propuso elevar la Organización Central de Control de Medicamentos al nivel de la Administración Central de Medicamentos (CDA), un organismo federal que informa directamente al Ministerio de Salud federal que, entre otras cosas, tendría un control completo sobre las licencias de las unidades de fabricación en el País: un poder que antes se otorgaba a los departamentos de drogas a nivel estatal. El comité solicitó la creación de una división específica de dispositivos médicos para administrar adecuadamente la aprobación, certificación y garantía de calidad de los dispositivos médicos en la India. El comité subrayó la necesidad de armonizar globalmente los requisitos reglamentarios y científicos. También abordó la regulación de las actividades de los proveedores de atención médica y los sistemas de medicamentos y complementos alimenticios de la India. El informe recomienda que la administración reguladora de medicamentos se base en el sistema, con cada actividad justificada dentro de un marco de políticas claro y supervisada para una implementación uniforme y la eliminación oportuna y transparente de solicitudes de licencia, renovaciones, etc.

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Finalmente, el comité recomendó actualizar la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO) actual al nivel de una Administración Central de Medicamentos (CDA),

Registro de dispositivos médicos

Más del 80% de la cantidad estimada que se gasta en dispositivos médicos y otros equipos de atención crítica comprados en la India (alrededor de US $ 1.500 millones) ahora está compuesto de productos que se importan. Varias organizaciones académicas y de investigación, así como empresarios privados, han comenzado a interesarse activamente en el desarrollo y la producción de dispositivos médicos.

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Dispositivos importantes, como válvulas cardíacas, implantes orbitales, endoprótesis coronarias, oxigenadores, catéteres cardíacos, láseres oculares, marcapasos cardíacos externos y ventiladores de cuidados críticos, han surgido a partir de escisiones de investigación de alta tecnología de los laboratorios de investigación de CSIR. y Organización de Desarrollo (DRDO), DST, y otros.

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Muchos productos también están en etapas avanzadas de desarrollo / evaluación clínica.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los éxitos en este campo, especialmente cuando se sostienen, son impresionantes. Los dispositivos biomédicos están basados ​​en tecnología y tienen una vida útil más corta en el mercado. A diferencia de los medicamentos, los dispositivos biomédicos no funcionan a través de una acción química dentro o sobre el cuerpo por medios farmacológicos / químicos / inmunológicos o por ser metabolizados dentro del cuerpo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las regulaciones de los dispositivos biomédicos con respecto a la seguridad, la protección y el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de la salud, las características y la autorización difieren de un país a otro. En los Estados Unidos, la FDA tiene un departamento separado para evaluar y regular los dispositivos médicos y radiológicos; En Europa, la seguridad y la eficacia de un producto y su garantía de calidad son responsabilidad de los propios fabricantes. Evitando los inconvenientes y desventajas del sistema de la FDA de los EE. UU., El modelo normativo europeo se ha convertido en uno de los sistemas más efectivos y eficientes del mundo hoy en día. Aunque es costoso para el fabricante, la responsabilidad del aseguramiento de la calidad recae en los productores; cualquier infracción en el control de calidad conduce a sanciones judiciales (como con la FDA de los Estados Unidos).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los funcionarios de la India reconocen que el país necesita con urgencia un organismo regulador para controlar los dispositivos biomédicos y garantizar que el público esté protegido de productos de baja calidad, tanto indígenas como importados. Adicionalmente, Para abordar este problema, el ICMR, Nueva Delhi y la Sociedad de Tecnología Biomédica (SBMT) de la DRDO trabajaron conjuntamente para encontrar una estructura adecuada para regular los dispositivos médicos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propuesta se puso a disposición en un sitio web para comentarios, y se invitaron sugerencias de un grupo representativo de médicos, cirujanos y otros expertos que utilizan dispositivos médicos. Un borrador de informe fue discutido con un grupo de expertos. Al final, la propuesta de una autoridad reguladora de dispositivos médicos de la India (IMDRA) se presentó al Gobierno de la India. El IMDRA será responsable de implementar las regulaciones del país para dispositivos médicos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propuesta se mantiene con el Gobierno para su implementación.

Registro de ensayos clínicos

Los intentos de registrar ensayos clínicos que se llevan a cabo en la India han sido mínimos, ya que no se llevan a cabo muchos ensayos, e incluso los pocos que se llevan a cabo no se informan.

Pero dada la disponibilidad de un gran número de pacientes, profesionales calificados y hospitales con infraestructura que puede realizar ensayos clínicos de acuerdo con los estándares globales de buenas prácticas clínicas, se espera que India se convierta en un centro de ensayos clínicos a nivel mundial.

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De hecho, varias organizaciones de investigación por contrato ya han establecido sus oficinas en la India.

Sin embargo, existe una seria preocupación por la falta de transparencia de los datos de los ensayos, especialmente a la luz de la realización de ensayos no éticos que los medios de comunicación han descubierto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La burla de las pautas éticas ha ido en aumento, y así, el Gobierno de la India está considerando seriamente someter todos los ensayos clínicos a un estricto control regulatorio a través de un registro de ensayos. El registro obligatorio de ensayos está destinado a afectar positivamente la calidad de los ensayos clínicos realizados en los sectores privado y gubernamental. Hasta ahora, el gobierno ha confiado al ICMR la responsabilidad de establecer un registro de ensayos clínicos. Ya se están realizando esfuerzos para establecer un registro en el ICMR, Nueva Delhi.

Premios

Hay más de 15 premios diferentes establecidos por agencias del gobierno de la India como CSIR, DSIR, National Research Development Corporation (NRDC) y DBT. Significativamente, la naturaleza de estos premios ha ido cambiando. El empuje y el enfoque de los premios anteriores fue sobre la sustitución de importaciones y / o la indigenización de una tecnología.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los recientes premios instituidos, sin embargo, enfatizan la generación de tecnología innovadora. Por ejemplo, el CSIR Diamond Jubilee Technology Award (Rs 1,0 millones) se otorga a la “innovación tecnológica más destacada que ha traído prestigio a la nación”.

Además, los CSIR Diamond Jubilee Invention Awards for School Children fomentan una cultura de innovación a edad temprana. 3.9 Innovación y propiedad de la propiedad intelectual Una parte importante de la I + D innovadora llevada a cabo en las universidades indias no está protegida por la propiedad intelectual. Esto se debe en parte a que el sistema universitario de la India carece de oficinas de transferencia de tecnología que podrían ayudar a los investigadores universitarios a proteger y explotar nuevas innovaciones.

Además, como cuestión de política, la mayoría de las agencias gubernamentales poseen toda la propiedad intelectual generada a través de la investigación financiada a las universidades de forma extra-mural.

Otros Elementos

Por lo tanto, existe poco incentivo para que los inventores compartan los derechos de autor de la nueva propiedad intelectual. Esta situación es ampliamente considerada como el factor paralizante que explica tanto por qué poco trabajo innovador se lleva a cabo en el sector universitario y por qué falta entusiasmo para comercializar las pocas innovaciones que están protegidas por la propiedad intelectual. Para abordar este asunto, 3.10 Desarrollo de la iniciativa empresarial: nueva política de investigación por contrato La política de investigación por contrato, un sistema a través del cual los institutos de investigación y desarrollo del sector público colaboran con la industria, existe en la India desde hace más de 20 años en importantes organizaciones científicas como el CSIR y el ICMR. Este esquema se ha liberalizado recientemente para permitir que los científicos e institutos trabajen con la industria en proyectos de interés mutuo. El tiempo que los científicos podrían dedicar a proyectos de I + D con la industria (días / persona) y la cantidad de honorarios que podrían ganar de tales proyectos por año ha aumentado. Se alienta a los científicos a emprender proyectos de I + D de socios industriales de la India y del extranjero que crearían productos y procesos para la aplicación industrial. Adicionalmente, algunos institutos también han hecho provisiones para que los científicos sean empresarios mientras ocupan su posición regular dentro de la organización (por ejemplo, el CSIR y el Instituto Indio de Ciencia, Bangalore). El impacto de estas iniciativas ha sido positivo. Algunos científicos-empresarios de los institutos ya están persiguiendo empresas spinout. Autor: Williams, 2007

Autores y Libertades

Con una población de más de mil millones, India es la segunda nación más poblada del mundo. El gobierno de la India, una república constitucional y una democracia representativa, generalmente respeta el derecho a la libertad de expresión (véase; y también libertad de creación de medios de comunicación, libertad de comunicación, libertad de información, libertad de cátedra y la Convención sobre el Derecho Internacional de Rectificación, adoptada en Nueva York el 31 de marzo de 1953) y permite expresar una amplia gama de creencias políticas, sociales y económicas.

Sin embargo, en conflictos políticos y sociales específicos, el gobierno censura los medios de comunicación y la discusión en línea, particularmente en áreas de agitación social.

En los conflictos entre castas y grupos religiosos, y en la disputa en curso con Pakistán sobre Cachemira, el estado censura sistemáticamente el material que cree que podría incitar a la violencia.

Pormenores

Las amenazas a periodistas y blogueros provienen de grupos nacionalistas políticos, religiosos o étnicos.

Sin embargo, los periodistas rara vez son detenidos como un medio para censurar a la prensa, y cuando son detenidos a menudo son liberados rápidamente. Autor: Williams