Políticas de Propiedad Intelectual de Japón

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Política y Estrategia de Propiedad Intelectual de Japón

La política y la estrategia de propiedad intelectual de Japón se desarrollaron desde un nivel relativamente primitivo hasta la formación, adición y revisión de las leyes de patentes desde la era Meiji (1868–1912), cuando Japón abandonó su política de aislamiento nacional después de la era Edo (1603–1867).

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Durante más de 200 años (1616–1854), el gobierno había prohibido el contacto con el extranjero, a excepción del contacto muy limitado con solo unos pocos países. Japón se negó a importar o utilizar tecnologías avanzadas desarrolladas en los Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, después de reabrir el país para comerciar en 1858, Japón comenzó a trabajar para ponerse al día con los países industrialmente avanzados mediante la introducción de sistemas de promoción de inventos y un sistema nacional de patentes. Durante los últimos cinco años, además de desarrollar leyes de patentes, el gobierno ha promovido su política y estrategia nacional de PI desarrollando marcos nacionales generales y estableciendo una función especial en el Gabinete. Todo esto fue iniciado por el ex primer ministro Koizumi.

Historia de la ley de patentes japonesa

En 1624, Inglaterra adoptó una ordenanza de patentes que es la base del sistema de patentes británico actual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La adopción de esta primera ordenanza de patentes fue seguida por la adopción de la legislación de patentes en los Estados Unidos en 1790, y en Francia en 1791.

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Durante este período (la era Edo), Japón siguió una política de aislamiento nacional y se prohibió la fabricación de nuevos productos basados ​​en tecnologías desarrolladas en los países europeos y en los Estados Unidos.

En la década de 1870, el gobierno de Meiji trató de establecer la primera ley de patentes de Japón. En 1871, se aprobó y promulgó la primera ley de patentes, conocida como Ley de derechos exclusivos.

Sin embargo, el gobierno no estaba preparado para implementar una ley de este tipo: no había ninguna oficina gubernamental (o, en ocasiones, de la Administración Pública, si tiene competencia) que aceptara solicitudes de patentes y ningún funcionario que las manejara.

Además, el público estaba en general en contra de las invenciones propietarias, por lo que el nuevo sistema de patentes no fue ampliamente aceptado.

En última instancia, inútil, la ley fue abolida un año después de su aprobación.

Sin una ley de patentes, las imitaciones y las apropiaciones indebidas de invenciones se generalizaron, y los inventores con frecuencia perdieron ganancias de regalías.

En 1885, se aprobó una nueva ley de patentes que seguía las leyes de patentes de Estados Unidos y Francia. Al enterarse del fracaso de la Ley de derechos exclusivos, el gobierno estableció una oficina de patentes en el Ministerio de Agricultura y Comercio y la dotó de un director, tres jueces, un examinador, y un examinador asistente. Para 1899, la oficina se había expandido a cinco jueces, 15 examinadores y 20 examinadores auxiliares; y el número de solicitudes de patente se duplicó en 1887, alcanzando 1,515 en 1899.7 La ordenanza de patentes, sin embargo, todavía era imperfecta y lejos de su versión moderna. Desde 1887, el sistema y la ley de patentes de Japón se han revisado muchas veces, principalmente debido a la presión de los defensores nacionales y los países desarrollados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La modernización de la ley de patentes comenzó en 1921 a través de una revisión que tenía como objetivo satisfacer la mayor demanda de productos japoneses como sustitutos de productos extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) durante la Primera Guerra Mundial (el comercio internacional había sido suspendido y las tecnologías y materiales extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) de alta calidad no pudieron llegar a Japón durante esos años [1914–1918]).

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Después de la Segunda Guerra Mundial (1945–1949), el principal objetivo económico de Japón era la “ recuperación cuantitativa, ignorando la eficiencia”."Esto cambió solo después de la década de 1950, cuando los controles económicos y los subsidios se fueron aboliendo gradualmente, el mecanismo del mercado se restauró en gran parte, comenzó el comercio internacional privado, se recuperó la independencia política bajo el Tratado de Paz de San Francisco (1951) y la asistencia económica de Estados Unidos a Japón. La industria japonesa comenzó a buscar eficiencia y competitividad, lo que requería reducciones de costos (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) (o costes, como se emplea mayoritariamente en España) y productos de mayor calidad.

Además, " fue un momento en el que el número de solicitudes de patentes resultantes de una inversión industrial activa en investigación y desarrollo aumentaba, lo que causaba una variedad de problemas, como el examen tardío, etc. ". A pesar de estas circunstancias, la ley de patentes se mantuvo sin cambios hasta 1959.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La revisión en 1959 tenía la intención de hacer frente a las necesidades de una economía recientemente liberalizada y los desarrollos dentro de los sistemas internacionales de patentes. Siguieron más revisiones en 1970, cuando el desarrollo tecnológico se había vuelto cada vez más rápido y los problemas de propiedad industrial eran extremadamente importantes para Japón. El rápido crecimiento económico de Japón se estancó a principios de la década de 1970, lo que demuestra que Japón había alcanzado a los países desarrollados y había madurado económica e industrialmente.

En tal punto del desarrollo de una economía moderna, la economía ya no puede crecer a través de la imitación, sino que debe innovar para estimular el crecimiento.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La revisión de Japón de la ley de patentes en 1975 apuntó no solo a la creación de nuevas tecnologías sino también a la armonización internacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La revisión incluyó un sistema de patentes de sustancias y un proceso de solicitud de reclamo múltiple. A medida que avanzaba la armonización en los decenios de 1980 y 1990, se introdujeron varios tipos de nuevas instituciones para políticas a favor de las patentes. El factor más influyente fue la presión de los países avanzados representados por los Estados Unidos, que temían el aumento gradual del mercado de exportación de Japón y promovieron enérgicamente una política nacional de patentes durante ese período.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las voces locales pidieron el fortalecimiento del sistema de patentes de Japón para un mayor desarrollo y evitar un riesgo cada vez mayor de que las tecnologías y productos originales del país se copien en el extranjero, especialmente en los países en desarrollo, como China, que intentaban ponerse al día con los países desarrollados.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política a favor de las patentes de Japón ha ampliado el alcance de la protección de patentes, ha ampliado el período de patentes para productos farmacéuticos y ha reforzado la disuasión (véase qué es, su definición, o concepto jurídico, y su significado como "deterrence" en el derecho anglosajón, en inglés) contra la infracción. En 1990, la Oficina de Patentes de Japón (JPO, por sus siglas en inglés) fue la primera oficina de patentes en el mundo en iniciar un sistema sin papel para aceptar y manejar (gestionar) solicitudes de patentes.

Política y estrategia de PI recientes

Habiendo reconocido su necesidad de innovaciones tecnológicas más creativas y avanzadas, Japón ha enfatizado una política a favor de las patentes desde principios de los años noventa.

En línea con esta posición, la declaración de política del ex primer ministro Junichiro Koizumi en febrero de 2002, proclamando que haría de Japón un país basado en la propiedad intelectual, siguió la aprobación en 1998 de una “ley sobre la promoción de la transferencia de tecnología de las universidades a la industria”, por lo que llamada "Ley TLO", y la versión japonesa de la Ley de Bayh-Dole (Artículo 30 de la Ley de Medidas Especiales para la Revitalización Industrial de 1999). Durante su período de alto crecimiento económico, Japón había sido bueno exportando tecnologías basadas en tecnologías importadas.

Sin embargo, después de alcanzar la frontera tecnológica global, la ventaja de Japón fue atacada, especialmente por los países vecinos, como China, que tenía abundante mano de obra barata y un aumento del poder técnico y económico. Japón sufrió una recesión económica en la década de 1990 y creó un plan para romper el punto muerto de la recesión.

El plan Chitekizaisan-Rikkoku agregaría valor a las tecnologías, productos y cultura creados en Japón para exportar al extranjero al fortalecer aún más el régimen y la gestión de la propiedad intelectual de la nación.

Esto implicaba disposiciones específicas y concretas para la planificación (véase más en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) general) y la implementación de políticas. Habiendo sido considerado como fundamental para el desarrollo nacional, el antiguo sistema de patentes se había establecido en gran parte para estimular las industrias nacionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bajo el plan Chitekizaisan-Rikkoku, Japón comenzó a realizar esfuerzos más sustanciales para desarrollar e implementar una estrategia de PI, centrándose en los derechos de PI generados no solo del sector privado sino también del sector público / universitario. En marzo de 2002, un mes después de la declaración de política del gobierno, el gabinete del primer ministro inauguró el Consejo Estratégico sobre Propiedad Intelectual, que discutió los detalles del plan. El Consejo creó un Esquema de política de propiedad intelectual en julio de 2002. Se refirió a un “ ciclo de creación intelectual ”: el ciclo de creación, protección / establecimiento y explotación / utilización de los derechos de PI / PI. Alineado con otros sistemas de IP globales, el ciclo estableció un mecanismo para crear una IP de alta calidad protegida por patentes.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La propiedad intelectual protegida se explota en toda la sociedad, y los beneficios resultantes se utilizan para recuperar el costo (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) (o coste, como se emplea mayoritariamente en España) de la I + D original e invertir en la creación de una nueva propiedad intelectual. El ciclo se considera fundamental para el esquema de la política de propiedad intelectual del gobierno y para la reciente estrategia de propiedad intelectual de Japón. Además, la Ley Básica de Propiedad Intelectual de diciembre de 200214 se promulgó en pos de la implementación de la estrategia de PI y estipuló el establecimiento de la Sede de la Política de Propiedad Intelectual (establecida en marzo de 2003 en el gabinete).

En julio de 2003, en la quinta reunión de la Sede de la Política de Propiedad Intelectual, un programa de promoción (denominado "Programa para Promover la Creación, Protección y Explotación de las Propiedades Intelectuales") se inició. Este programa establece objetivos y plazos específicos para implementar la nueva estrategia de PI. El programa se implementó e informó anualmente desde entonces como el "Programa Estratégico de Propiedad Intelectual".16 Los informes se componen de cinco secciones: Creación (de IP), Protección (de IP), Explotación (de IP), Expansión de negocios de contenido y Desarrollo de recursos humanos y Mejora de la conciencia pública. Autor: Williams, 2007