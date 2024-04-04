La Política Cultural

Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la política cultural. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Visualización Jerárquica de Política Cultural

Asuntos Sociales > Cultura y religión Asuntos Sociales > Vida social > Vida social > Premio cultural Educación y Comunicación > Educación > Política educativa Relaciones Internacionales > Política de cooperación > Política de cooperación > Cooperación cultural Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Organismo especializado de las Naciones Unidas > Unesco Asuntos Sociales > Vida social > Vida social > Vida asociativa > Organización cultural Asuntos Sociales > Urbanismo y construcción > Urbanismo > Equipamiento colectivo > Equipamiento sociocultural A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Política Cultural

Nota: Véase la definición de política cultural en el diccionario. En sentido amplio, el término política cultural engloba todas las iniciativas promovidas por los representantes del poder político en los ámbitos artístico, religioso, educativo y científico, así como en los sectores de los medios de comunicación y el ocio.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La política cultural tiene un efecto ordenador, en la medida en que regula, por ejemplo, los derechos de autor (propiedad intelectual) y la protección de los bienes culturales, y una función promotora, en la medida en que apoya la producción artística. Adquiere una dimensión sociopolítica más amplia cuando la oferta cultural pretende contribuir a la creación de una identidad colectiva o al análisis crítico de la misma, o características de poder, cuando instrumentaliza las obras artísticas y los valores espirituales para sus propios fines. El concepto de promoción de la cultura define la política cultural en un sentido más estricto, entendiendo por tal el apoyo, principalmente material, a la producción, transmisión y preservación de la oferta cultural por parte de instituciones estatales o particulares, como mecenas (véase más sobre el mecenazgo) fundaciones culturales, y patrocinadores.

Ejemplo: Política Cultural en Europa Central

Esta sección se centrará en el caso suizo.

Desarrollo histórico

Las primeras formas de política cultural pueden reconocerse en el apoyo ofrecido a los artistas o en la construcción de edificios prestigiosos que permitían a los detentadores del poder político o religioso representarse a sí mismos o transmitir sus valores. Expresiones de la voluntad de configurar una política cultural fueron también la evangelización, la fundación de escuelas e iglesias, a partir del siglo XV y en las grandes ciudades las representaciones de la Sagrada Pasión, el teatro popular, pero también la prohibición en el siglo XVII de la representación de obras teatrales o la Censura ejercida por el Estado. Hasta el siglo XVIII, la política cultural se limitaba a ciudades individuales y cantones conf. o a príncipes eclesiásticos como el príncipe abad de San Gall y el príncipe obispo de Basilea.

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Incluso después de la fundación del Estado federal, se limitó a nivel nacional y hasta los años 1880-90 a acciones puntuales. A diferencia de las cortes principescas europeas, la Suiza republicana no reconocía el poder de la política cultural para influir en la sociedad.

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Incluso hoy en día, la Suiza federalista no cuenta ni con una pinacoteca ni con un teatro nacional. Los inicios de una política cultural en sentido moderno se remontan a la República Helvética, que con su estructura centralista fue capaz de proponer una política cultural duradera a pesar de su corta existencia. Philipp Albert Stapfer, Ministro de Artes y Ciencias, desempeñó un papel decisivo entre quienes defendían el liberalismo y se oponían al antiguo orden federalista.

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Fuertemente apoyada por las fuerzas federalistas, la Constitución Federal de 1848 no contenía, sin embargo, ningún artículo sobre la cultura.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La creación de la Politécnica Federal de Zúrich (1854; Institutos Federales de Tecnología), el Museo Nacional Suizo (1890) y la Biblioteca Nacional Suiza (1894) dan fe de ello, a pesar de los esfuerzos por reforzar la identidad nacional incluso sin una base constitucional específica. Ya en 1883, la primera de las Exposiciones Nacionales había contribuido a la autorrepresentación patriótica mediante su exposición de arte. En consonancia con el espíritu de la época, en 1886 se promulgó el decreto federal sobre la protección de los monumentos históricos (Preservación de los Monumentos Históricos), mientras que el decreto de 1887 sobre la Promoción y el Fomento del Arte en Suiza, que preveía la organización periódica de exposiciones de ámbito nacional, la compra de obras y el apoyo a la creación de obras monumentales, se promulgó sobre la base de consideraciones artísticas (para aumentar la calidad), económicas (mercado del arte) y patrióticas. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de Defensa Espiritual dio un nuevo impulso.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Conf. respondió a la amenaza totalitaria con medidas para reforzar la identidad nacional. En este sentido, en 1938 subvencionó el servicio de onda corta para estrechar los lazos con la Quinta Suiza (Radio) y reconoció el romanche como cuarta lengua nacional (Multilingüismo), mientras que en 1939 fundó Pro Helvetia para apoyar las actividades artísticas, la cultura popular (Arte Popular) y el entendimiento mutuo en el país por encima de las barreras lingüísticas. En su mensaje del 9.12.1938 sobre la organización y las tareas de preservación y fomento de la cultura en Suiza, que sentó las bases para la creación de Pro Helvetia, el Consejo Federal también se propuso aplicar una política cultural exterior de forma oficial. Esto ya se venía haciendo de manera informal desde hacía algún tiempo, por ejemplo mediante la participación de artistas suizos en exposiciones internacionales sobre la base del decreto federal de 1887 sobre la promoción del arte, o mediante la participación en exposiciones universales (a menudo también un instrumento de política económica). En el ámbito de la política cultural, Suiza comenzó a abrirse al extranjero después de 1945, primero ofreciendo su propia cultura, y después aplicando el principio del intercambio recíproco.

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Ingresó en la UNESCO en 1949, pero nunca ha firmado acuerdos culturales bilaterales, tanto por el federalismo y la neutralidad política de Suiza como por la ausencia de una base jurídica. En la posguerra, se incluyeron en la Constitución Federal importantes artículos relativos a la política cultural, como el artículo sobre la producción cinematográfica (Film) en 1958 y el artículo sobre la Heimatschutz en 1962. Sin embargo, la agitación social de finales de los años 1960-70 puso de manifiesto una carencia: la orientación prácticamente exclusiva hacia el fomento del crecimiento económico y tecnológico, la consideración federalista y el temor a fomentar la aparición de una "cultura de Estado" habían impedido la aplicación de una política cultural suiza. En 1975, una comisión de expertos creada por el Consejo Federal y presidida por Gaston Clottu analizó la política cultural suiza y formuló numerosas recomendaciones basadas en la idea de la democracia cultural, que, sin embargo, encontraron poca aceptación en la práctica. Tras la recesión de los años 1970-1980, se produjo una explosión de la vida cultural.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Lanzada en 1980, la iniciativa cultural pedía una adición a la Constitución que asignara el 1% del gasto presupuestado total a fines culturales.

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Fue rechazada en votación popular en 1986, al igual que una propuesta más moderada en 1994. Hubo que esperar a la revisión global de la Constitución en 1999 para que la política cultural adquiriera una base jurídica y se otorgaran a la Confederación competencias explícitas en materia de apoyo a la cultura.

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Diez años más tarde, el Parlamento aprobó una ley de promoción de la cultura, que también complementaba la antigua ley Pro Helvetia. El objetivo principal de esta ley es organizar y regular la promoción de la cultura a nivel federal (conservación del patrimonio cultural, apoyo y difusión del arte y la cultura, intercambios culturales dentro de Suiza y con el extranjero).

Características esenciales y actores

La política cultural de una "nación fundada sobre la voluntad" (Willensnation) como Suiza refleja sus rasgos distintivos. Es federativa, en el sentido de que está estructurada de forma descentralizada.

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No persigue la uniformidad, sino que fomenta la variedad. Apoya especialmente a las minorías del país y contribuye a la cohesión entre las cuatro regiones lingüísticas. Adopta un principio importante, el de subsidiariedad, tanto en la relación Estado-privado como en la relación entre las autoridades públicas superiores e inferiores. A escala nacional, los principales actores de la política cultural suiza son la Oficina Federal de Cultura, que es la autoridad competente a nivel federal y actúa en ámbitos de los que no se ocupan Pro Helvetia ni el DFAE, la Fundación Pro Helvetia, que promueve a los recién llegados, el arte y su difusión y los intercambios culturales a escala nacional e internacional, y el DFAE con Presencia Suiza y las representaciones diplomáticas en el extranjero. La Confederación Helvética desempeña un papel importante en la política cultural como coleccionista (en particular, adquiere obras de artistas suizos gracias a la Fundación Gottfried Keller, que le fue donada por particulares en 1890), como conservadora de monumentos históricos (inventarios federales) y como responsable de sus propias instituciones (museos, galerías de arte y pinacotecas. ), a cargo de sus propias instituciones como museos, la Filmoteca Suiza, el Archivo Sonoro Nacional Suizo, los Archivos Federales y los Archivos Literarios Suizos, pero también con su labor en la formación de artistas (becas federales de bellas artes), en política lingüística (ley lingüística, diccionarios) y en política de medios de comunicación (mandato cultural de la Compañía Suiza de Radiodifusión y Televisión). Aunque la Constitución Federal reconoce que la Confederación puede "apoyar actividades culturales de interés nacional", la responsabilidad de la cultura recae principalmente en los cantones, con un papel significativo de las grandes ciudades.

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Debido al arraigo de esta normativa federalista y a la falta de interés político por la cultura durante décadas, no fue hasta alrededor de 1960 cuando los cantones empezaron a establecer sus competencias en normas jurídicas específicas.

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Muchos de ellos cuentan con un instrumento de apoyo flexible además de sus presupuestos ordinarios: los fondos de lotería.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las diferencias a nivel cantonal impiden hacer evaluaciones a gran escala. Rurales, trilingües y montañosos, los cant.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los Grisones, por ejemplo, tienen un papel muy diferente en el apoyo a la cultura que los cantones urbanos de Basilea y Ginebra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las conferencias promovidas por los responsables cantonales y municipales en materia cultural desarrollan un pensamiento común sobre el tema.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las competencias federalistas también se manifiestan en el gasto público en cultura: en 2007, el 46% de los aproximadamente 2.240 millones de francos procedieron de las comunas, el 39% de los cantones y el 15% de la Confederación. Revisor de hechos: Helve

Política Global de Gobernanza Cultural

Trazar los puentes -teóricos y prácticos- entre los instrumentos y mecanismos de la gobernanza cultural mundial y las prácticas de planificación cultural a nivel local resulta estimulante y frustrante a la vez:

Estimulante, porque parece haber cada vez más vínculos entre lo que ocurre sobre el terreno en ciudades y comunidades y lo que sucede en foros como la UNESCO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Frustrante, porque estos vínculos son a menudo indirectos, los caminos suelen ser tortuosos y los grados de influencia dependen en gran medida de los contextos específicos de cada lugar y de la política cultural a nivel local.

Se observan varias dinámicas principales en juego:

Las agencias internacionales intentan llegar al ámbito local a través de estrategias y programas particulares. Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La UNESCO es el actor más dominante en este sentido, aunque las fundaciones públicas y privadas que operan a nivel internacional también son muy activas (véase más adelante).

A las ciudades individuales les resultan atractivas las "designaciones" o relaciones internacionales, tanto por su valor simbólico y la distinción que transmiten, como por las recompensas financieras que a menudo conllevan. En este tipo de dinámica, la autoridad moral de la agencia internacional se considera un medio para mejorar la reputación y el prestigio del municipio.

Las redes locales de municipios que se organizan colectivamente (por ejemplo, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos) se esfuerzan por influir en las políticas culturales mundiales, al tiempo que utilizan el intercambio de conocimientos y las capacidades colectivas de la red para apoyar las acciones y estrategias locales. Esta dinámica también engloba las acciones de glocalización basadas en las relaciones y la cooperación entre ciudades y ancladas en el trabajo de los gobiernos locales, las ONG y las instituciones internacionales.

Estas dinámicas, sistemas y redes están mediados por los niveles nacionales y subnacionales de gobierno, que a veces refuerzan la autoridad moral o la persuasión moral de los actores globales a través de otros tipos de instrumentos de gobernanza: la regulación, las subvenciones y ayudas, la creación de organizaciones o capacidades y (más raramente) la privatización y la fiscalidad. También pueden verse influidos por redes e iniciativas nacionales o subnacionales. En relación a la política global de gobernanza cultural, a la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) digital le interesan aspectos como los siguientes:

Estrategias, herramientas e instrumentos de gobernanza.

Principios y autoridad moral/suasión.

Reconocimiento/Designaciones.

Programas y fondos para incentivar las acciones.

Redes de ciudades: Intercambio de conocimientos sobre "mejores prácticas" y estrategias, Reconocimiento para mejorar la marca/promoción de la ciudad, Prestación de asistencia técnica y asesoramiento (sobre cuestiones de gobernanza local).

Estudios de casos temáticos: Protección y conservación del patrimonio, Industrias creativas/Ciudades creativas, Cultura, diversidad y sostenibilidad.

Planificación cultural local a escala mundial.

Política Cultural en China

Artículo 22 de la Constitución China

En la Constitución vigente de China, el Artículo 22, ubicado en el Capítulo i [Principios Generales ] de dicha ley fundamental, dispone lo siguiente: el Estado impulsa el desarrollo de la literatura y el arte, la prensa, la radiodifusión y la televisión, los servicios editoriales y de distribución, los servicios de bibliotecas, museos, casas de cultura y otras actividades culturales que sirvan al pueblo y al socialismo, y que patrocinen actividades culturales masivas. El Estado protege los lugares atractivos y de valor histórico, los monumentos y reliquias culturales valiosos y los demás elementos importantes del legado histórico y cultural de China.

Características de Política cultural

Tema: asuntos-sociales. Tema: conceptos-de-cultura. Tema: educacion-y-comunicacion. Tema: relaciones-internacionales. Tema: organizaciones-internacionales.

¿Te parece bien? ¿Se aplica esto a tus experiencias?

Recursos

Traducción de Política cultural

Inglés: Cultural policy Francés: Politique culturelle Alemán: Kulturpolitik Italiano: Politica culturale Portugués: Política cultural Polaco: Polityka kulturalna

Tesauro de Política cultural

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Véase También

Municipios, Tareas del municipio, Políticas, Administración, Tareas del Estado, Economía pública, Grupos de interés, Cultura, conocimiento, Educación, Aprendizaje, Política de investigación, Factores culturales, Artes del espectáculo, cine, música, Ciencias históricas, construcción de la identidad, Invención de la tradición, Política de la historia Promoción de la cultura, Artes visuales, Recepción de la cultura, Difusión de la cultura