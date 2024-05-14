El Patrimonio Social de la Empresa

Este elemento es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre el patrimonio social. A continuación se explicará este tema.

El Patrimonio Social y las Necesidades de Financiación

Si la empresa decide endeudarse en lugar de financiarse con sus propios recursos, para aprovechar el diferencial de tipos de interés entre el tipo de rendimiento de las inversiones realizadas y el tipo del préstamo, reduce su capacidad de endeudamiento futuro. En efecto, el aumento de la deuda incrementa el riesgo financiero en que incurre el banquero. El resultado será un aumento del tipo deudor, que reducirá o eliminará el diferencial de tipos. La estructura financiera es, por tanto, un factor decisivo en la elección. Muestra la mayor o menor capacidad de acceso a un determinado tipo de financiación. Antes de tomar cualquier decisión, se realiza un diagnóstico financiero, que incluye un análisis del balance de la empresa, para determinar la forma de financiación más adecuada.

Estructura financiera

La estructura financiera se define por las proporciones respectivas de activos y pasivos. El estudio de la estructura incluye:

un análisis de la estructura del activo, por ejemplo la proporción de activos fijos con respecto al activo total;

un estudio de la estructura del pasivo, por ejemplo el tamaño de las deudas en relación con los fondos propios comprometidos, el tamaño de la deuda mide el riesgo financiero de la empresa;

un estudio del equilibrio entre la estructura del pasivo y la del activo, por ejemplo el tamaño de los capitales permanentes (recursos estables que comprenden los fondos propios y la deuda a largo plazo) en relación con el inmovilizado (empleos estables).

Estos dos últimos estudios son requisitos previos para cualquier decisión de financiación.

Desarrollo (Emprendedor)

Para ello, se calculan ratios contables de dos categorías:

Ratios de estructura del pasivo: ratio de solvencia (R1) = fondos propios/pasivo total; ratio de autonomía financiera (R2) = deuda a largo plazo/fondos propios; ratio de endeudamiento total (R3) = deuda total/fondos propios.

Ratios de adecuación entre pasivo y activo: el ratio de capital circulante (R4) = capital permanente/activo fijo; el ratio de liquidez (R5) = activo circulante/pasivo circulante.

Para asegurarse de que el endeudamiento no compromete la solvencia de la empresa y de que el equilibrio financiero sigue garantizado, las empresas comparan estos ratios con valores de referencia como, en Francia, los ratios de la Central de Balances del Banque de France o los límites impuestos por las prácticas bancarias.

Algunas Observaciones Adicionales

Según estos últimos, R2 debe ser inferior a 1 y R3 debe ser inferior a 2.

Equilibrio financiero

La estructura financiera se considera equilibrada cuando la duración de la financiación utilizada es al menos igual al periodo durante el cual los activos están inmovilizados. Esto explica el criterio de clasificación de las partidas del balance según el cual, en la parte superior del balance, a los empleos a largo plazo (inmovilizado) corresponden recursos a largo plazo (capitales permanentes, es decir, fondos propios y deuda a largo plazo). Estas partidas se utilizan para calcular la ratio de capital circulante (R4) y determinar el valor del capital circulante: capital circulante = capital permanente - inmovilizado.

Un fondo de maniobra positivo significa que los empleos estables se financian con recursos estables. El capital circulante debe servir para financiar las necesidades derivadas del ciclo de explotación.

Desarrollo (Emprendedor)

Para llevar a cabo su actividad, una empresa necesita financiar sus activos corrientes de explotación, además de sus activos fijos, que están constituidos por capital técnico, es decir, terrenos, edificios, herramientas y patentes, y eventualmente por activos financieros, es decir, participaciones en el capital de otras empresas, generalmente filiales.

Algunas Observaciones Adicionales

Se deben al desajuste entre los flujos físicos y monetarios, que se traduce en la presencia permanente de existencias y créditos frente a los clientes. Las existencias y los títulos de crédito constituyen activos "corrientes" que, al renovarse constantemente, deben financiarse con capital permanente del mismo modo que los activos fijos. Algunos de estos activos se financian mediante deuda de explotación, es decir, deuda contraída con los proveedores. En la mayoría de los casos, sin embargo, queda un saldo por financiar, denominado necesidades de capital circulante: necesidades de capital circulante = activos de explotación - pasivos de explotación.

El capital circulante debe ser suficiente para cubrir las necesidades de capital circulante.

Algunas Observaciones Adicionales

Si el capital circulante es superior a las necesidades de capital circulante, la empresa tiene una posición de tesorería positiva: capital circulante - necesidades de capital circulante = tesorería.

En este caso, los activos del balance, o activos de tesorería, son mayores que los pasivos de tesorería, o pasivos del balance.

El nivel de tesorería es el resultado de las decisiones de financiación, que dependen en particular de la comparación entre los tipos de interés a largo y a corto plazo.

Algunas Observaciones Adicionales

Si la posición de tesorería es negativa, se requiere financiación a corto plazo. Las necesidades de tesorería también pueden ser cíclicas, ya que el perfil de las necesidades de capital circulante puede variar a lo largo del año si la actividad de la empresa es estacional.

Las necesidades de capital circulante no son estables en el tiempo, por lo que la cantidad de capital permanente necesario depende del riesgo de iliquidez que la empresa esté dispuesta a asumir cuando las necesidades de financiación del ciclo de explotación sean elevadas.

Desarrollo (Emprendedor)

Por riesgo de liquidez entendemos el riesgo de no poder hacer frente a sus compromisos por no disponer de activos suficientemente "líquidos", es decir, que puedan convertirse rápidamente en efectivo.

Revisor de hechos: EJ

Apropiación Indebida del Patrimonio Social

La infracción penal de apropiación indebida de bienes sociales se introdujo en el derecho francés mediante una ordenanza de 8 de agosto de 1935.

Algunas Observaciones Adicionales

Su definición se adoptó con idéntica redacción en la ley de 24 de julio de 1966 relativa al saneamiento de las sociedades mercantiles. Debe su notoriedad entre los directivos de empresas al artículo 437-3, que la enumera junto a los delitos de distribución de dividendos ficticios, presentación o publicación de cuentas falsas y, por último, abuso de poder o de derecho de voto.

Algunas Observaciones Adicionales

Según este artículo (actual artículo 241-3 del Código de Comercio), el uso indebido de bienes sociales se produce cuando los administradores de una sociedad anónima han utilizado, de mala fe, bienes sociales o préstamos que sabían contrarios a los intereses de la sociedad para fines personales o en beneficio de otra sociedad o de otra sociedad en la que tenían un interés directo o indirecto. Debido a la severidad de las penas previstas - una pena de prisión de cinco años y/o una multa de 375.000 euros - este delito se clasifica como falta.

Junto con el reparto de dividendos ficticios y el abuso de poder, el uso indebido de activos o préstamos de la empresa, comúnmente denominado uso indebido de activos de la empresa, constituye el núcleo del marco de delitos societarios. Estos tres delitos sancionan la violación de un mismo principio básico del derecho de sociedades, a saber, la distinción entre los intereses de la sociedad, que se considera una persona jurídica independiente, y los intereses de sus administradores, que son personas físicas. Como en el caso de la distribución de dividendos ficticios, el uso indebido de los activos de la empresa tiene por objeto perjudicar los intereses financieros de la empresa.

Algunas Observaciones Adicionales

Se trata básicamente de una forma especial de robo específica de las personas jurídicas, es decir, las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades anónimas.

El origen de este delito se encuentra en la evolución del derecho de sociedades. En el marco del sistema de sociedades mercantiles creado por la ley de 24 de julio de 1867, el legislador no consideró oportuno castigar la apropiación indebida de bienes sociales por parte de los órganos de la sociedad mediante un delito específico. Como los fideicomisarios tenían el mandato general de administrar la sociedad en interés de ésta, podían ser declarados penalmente responsables por los accionistas si incumplían este mandato, lo que constituía un delito de abuso de confianza en el sentido del artículo 408 del antiguo Código Penal. Esta acción sigue siendo posible en virtud del artículo 314-1 del nuevo Código Penal.

Una amplia jurisprudencia ha aclarado los numerosos casos en los que un representante de la empresa debidamente designado o de facto que ejerce estos poderes se apropia indebidamente o dilapida los activos de la empresa en beneficio propio o de terceros. Habida cuenta del principio de interpretación restrictiva del Derecho penal, esta amplia jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación ha maximizado las posibilidades de aplicación del artículo 408.

Algunas Observaciones Adicionales

Sin embargo, no consiguió castigar todos los delitos contra los intereses de la empresa. En particular, la apropiación indebida de bienes y el perjuicio al crédito de la empresa no estaban contemplados. Estas lagunas fueron subsanadas por la ordenanza de 1935.

Tras la Segunda Guerra Mundial, se hizo necesario reequilibrar la balanza de poder en las empresas, que estaban experimentando un acelerado proceso de concentración económica.

Algunas Observaciones Adicionales

Se trataba de equilibrar el creciente poder de los directivos frente al poder puramente jurídico de los accionistas. Esta preocupación impulsa tanto la jurisprudencia como la legislación y se expresa claramente en la nueva ley de 1966.

Desarrollo (Emprendedor)

Por lo que se refiere al uso indebido de los activos de la empresa, esta ley se dirige ahora explícitamente a los presidentes, consejeros delegados y directores generales de las sociedades anónimas.

Ya en los años setenta, esta normativa fue criticada en ocasiones por no corresponder a la realidad de los negocios. La interpretación amplia del interés de los demandantes en la protección jurídica, el derecho de persecución dejado a la discreción del ministerio fiscal, un plazo de prescripción favorable a los demandantes y, por último, la dificultad de definir el concepto de interés social fueron los principales elementos de un debate que, sin embargo, quedó limitado a los juristas.

El debate se intensificó considerablemente en la década de 1990 a raíz del aumento de casos en los que conocidos empresarios y, en algunos casos, políticos fueron acusados como sospechosos de recibir bienes robados en relación con la apropiación indebida de activos de empresas.

Revisor de hechos: Mox

Financiación mediante Fondos Propios

Una empresa puede financiar sus operaciones mediante capital, deuda o ambos. Los fondos propios son el efectivo aportado a la empresa, ya sea por el propio propietario o por uno o varios inversores.

El Patrimonio Social y la Gestión Económica en relación a las personas jurídicas

Dentro del contenido de la parte general del Derecho Civil, persona y familia, la presente sección hará una breve referencia a las siguientes cuestiones: el patrimonio social y la gestión económica, en el contexto de las personas jurídicas, en epecial las asociaciones y las fundaciones, y en conexión con la persona como sujeto de la relación jurídica (condición de persona, derechos de la personalidad, capacidad de obrar, ausencia y fallecimiento, nacionalidad, vecindad civil y domicilio, el Registro Civil, personas jurídicas, asociaciones y fundaciones).

En España

Parte de lo dispuesto en esta sección sobre el patrimonio social y la gestión económica, puede aplicarse al derecho civil español. Explórese, en caso de interés.

Patrimonio Social.

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Patrimonio Social en Economía

Significado de patrimonio social: Son todos los bienes y derechos que posee una sociedad mercantil.(1)

Patrimonio Social en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Patrimonios

Véase una definición de patrimonio social en el diccionario y también más información relativa a patrimonio social. [rtbs name="patrimonios"]

Patrimonio Social

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de patrimonio social, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.

Patrimonio de las Sociedades Mercantiles

Esta sección introducirá y discutirá las dinámicas cambiantes de patrimonio sociedades mercantiles, con el objetivo de examinar su desarrollo actual.[rtbs name="derecho-mercantil"] [rtbs name="home-economia"]

Recursos

Véase También

[rtbs name="parte-general-del-derecho-civil"] [rtbs name="personas-juridicas"]

Recursos

Véase También

Parte General del Derecho Civil

Persona

Sociedades Mercantiles

Derecho Mercantil

Familia

Sujetos de la relación jurídica

persona

Personas Jurídicas

Asociaciones

Fundaciones

Derecho Privado

Recursos

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Notas

Basado en una definición de patrimonio social de Cambó (2007)

Véase También

Bibliografía