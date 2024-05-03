Patentes

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Pct (en Derecho Económico)

Concepto de Pct en derecho económico internacional: Es el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Patentes en el Mundo

Las patentes son territoriales. Se otorgan por territorios definidos.

En la mayoría de los casos, esos territorios son países, pero hay algunos países, como los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que otorgan patentes para sus territorios combinados y otros, como China, donde existen patentes para ciertas regiones (como el Acuerdo Especial). Región Administrativa de Hong Kong) y otras patentes para el resto del país. Hasta el momento, no existe tal cosa como una "patente mundial", aunque el término se usa para solicitudes simultáneas a muchas de las oficinas de propiedad intelectual del mundo desde una sola presentación en virtud de un acuerdo conocido como el Tratado de Cooperación de Patentes. Tampoco existe una "patente de la Unión Europea", aunque las patentes otorgadas por la Oficina Europea de Patentes se denominan "patentes europeas" para distinguirlas de las patentes otorgadas por las oficinas nacionales de propiedad intelectual que a veces se denominan "patentes nacionales". Estos monopolios se otorgan como recompensa por enseñar a todos en el mundo (o al menos a todos en el mundo con las habilidades y conocimientos relevantes conocidos como "personas expertas en la técnica") cómo hacer o usar un nuevo invento. Para obtener una patente, el propietario de la invención debe divulgar la invención de una manera que sea lo suficientemente clara y lo suficientemente completa como para que la invención sea realizada por un experto en la materia. Si él o ella no hace eso, la patente puede ser revocada (es decir, quitada del titular de la patente). El documento en el que se divulga una invención se conoce como una especificación.

La especificación debe contener una descripción de la invención, una o más reclamaciones, y Cualquier dibujo referido en la descripción o cualquiera de las reivindicaciones. Las reclamaciones son muy importantes porque definen el asunto para el cual el titular de la patente o el solicitante de una patente solicita protección.

La Ley de Patentes del Reino Unido de 1977 establece: "una invención para una patente para la cual se ha presentado una solicitud o para la cual se ha otorgado una patente se tomará, a menos que el contexto requiera lo contrario, como especificado en una reivindicación de la especificación de la solicitud o patente, según corresponda. puede ser, según lo interpretado por la descripción y los dibujos contenidos en esa especificación, y el alcance de la protección conferida por una patente o solicitud de patente se determinará en consecuencia ". Por lo tanto, cada reclamación debe ser clara y concisa, respaldada por la descripción y relacionada con una invención o con un grupo de invenciones que estén tan vinculadas como para formar un solo concepto inventivo. Una patente se otorga solo si una invención es nueva, inventiva, útil y queda fuera de una serie de excepciones legales. Una patente es "nueva" si cae fuera de la suma del conocimiento humano en el momento de la solicitud conocida como "el estado de la técnica".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Patentes Británica mencionada anteriormente define "el estado del arte" de la siguiente manera: "En el caso de una invención, se debe considerar que el estado de la técnica comprende toda la materia (ya sea un producto, un proceso, información sobre cualquiera de ellos o cualquier otra cosa) que haya estado disponible en cualquier momento antes de la fecha de prioridad de esa invención.

al público (ya sea en el Reino Unido o en otro lugar) mediante una descripción escrita u oral, por uso o de cualquier otra forma ". El "asunto" al que se refiere la definición legal no tiene que estar en inglés y no tiene que estar disponible en el Reino Unido. Todo lo que se requiere es que el público haya tenido acceso al material (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Bastará con un tratado en un idioma que no se hable ampliamente y que se deposite en una biblioteca pública en una ciudad remota.

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De hecho, las diversiones de un niño de 12 años en una playa cerca de la isla de Hayling también pueden ser visibles para el público. El organismo que considera, en nombre de un gobierno o grupo de gobiernos, si se han cumplido los requisitos para una patente se conoce en algunos países como la "oficina de patentes" y en otros como la "oficina de propiedad intelectual".

En el Reino Unido, la Oficina de Propiedad Intelectual de Newport examina las solicitudes de patentes únicamente para el Reino Unido (las "patentes nacionales" mencionadas anteriormente).

Sin embargo, el gobierno británico también es parte de un acuerdo internacional (ver su concepto, así como tratado internacional, acuerdo internacional administrativo, acuerdo internacional medioambiental, acuerdo internacional no normativo, y acuerdo internacional sobre el transporte de mercancías perecederas o acuerdo ATP) conocido como el Convenio Europeo de Patentes ("EPC ") que estableció la Oficina Europea de Patentes (" ePO ") que también mencioné anteriormente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OEP considera las solicitudes de patentes en nombre de los gobiernos de todos los países que pertenecen al EPC y puede otorgar patentes europeas en nombre de esos gobiernos. Una patente europea puede designar a uno o más de los países contratantes como un país en el que se aplica la patente.

En cada uno de esos países designados, una patente europea se trata para casi todos los propósitos prácticos como si fuera una patente otorgada por su oficina nacional de propiedad intelectual. Se infringe una patente al realizar cualquiera de los actos mencionados en el primer párrafo con respecto a cualquiera de las reivindicaciones que también se discutieron anteriormente. Si se descubre o se admite que se ha infringido una patente, el titular de la patente puede reclamar daños (compensación por la infracción) o una cuenta de ganancias (evaluación de cualquier dinero u otros beneficios que el infractor pueda haber obtenido de su infracción y su responsabilidad). rendirse al titular de la patente) más una orden judicial (orden del tribunal) para abstenerse de nuevas infracciones.

Pormenores

Las acciones por medidas cautelares y otros recursos por la infracción de una patente, así como las acciones y contrademandas por la revocación de una patente, pueden presentarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

Pormenores

Las acciones que pueden ser juzgadas en no más de dos días cuando la cantidad solicitada al infractor es de £ 500,000 o menos se pueden presentar en el Tribunal de Propiedad Intelectual ("IPEC"), que es un tribunal dentro del Tribunal Superior con jueces especializados Trabajo de propiedad conocido como "jueces de empresa" Todas las demás acciones se presentan en el Tribunal de Patentes, otro tribunal especializado, también con jueces especializados conocidos como "jueces asignados". La ley de patentes del Reino Unido está en gran parte codificada por la Ley de Patentes de 1977 que mencioné anteriormente.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Ley de Patentes de 1977 se promulgó para permitir al Reino Unido aplicar el Convenio Europeo de Patentes y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes que también he mencionado anteriormente. Ha sido enmendado muchas veces desde su promulgación.

La OPI ha publicado una consolidación no oficial del estatuto según se modificó en su sitio web en The Patents Act 1977 (según fue enmendado). También es necesario consultar periódicamente el Convenio sobre la Patente Europea. Autor: Williams

Consideraciones Generales

Hace referencia la expresión "patentes", en la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa) global, fundamentalmente a los derechos garantizados por el Estado de uso o venta de determinados productos o invenciones, incluyendo patentes de diseño.

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), patentes incluye entradas sobre cuestiones tales como Falsificación de marcas.

En la plataforma (de Lawi, en relación a la empresa), los conceptos y temas relacionados con patentes incluyen los siguientes: Organización Internacional para la Estandarización, Eficiencia energética, Epidemias y pandemias, Propiedad intelectual, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Permisos y licencias, Secretos comerciales. Para más información sobre patentes en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Patents (patentes). A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Patentes en el Entorno Empresarial Global

Tema: entorno-empresarial-global. Patentes puede ser definido/a de la siguiente forma: Una patente otorga el derecho exclusivo a un individuo u organización específica para hacer, usar o vender algún invento según lo autorizado por el gobierno.

Revisor: Lawrence

Patentes en Economía

En inglés: Patents in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Patentes en economía.

Introducción a: Patentes en este contexto

Una patente es el derecho (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) legal (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) de un inventor a excluir a otros de la fabricación o el uso de una determinada invención. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Este derecho (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) se denomina a veces "derecho de propiedad intelectual" y se considera un estímulo para la innovación. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Este artículo ofrece una breve historia de las patentes y analiza el proceso legal (véase, en general, detalles sobre la economía de las cuestiones jurídicas) y administrativo para obtener una patente en las principales jurisdicciones del mundo. Se examinan las pruebas de la eficacia de las patentes para fomentar la innovación, y el artículo concluye con un debate sobre el uso de los datos de las patentes en el análisis económico. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Patentes. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

Tema: economia-fundamental. Tema: macroeconomia. Tema: microeconomia. Tema: economia-internacional. Tema: finanzas-personales. Tema: ciencia-economica. Tema: pensamiento-economico. Tema: principios-de-economia. Tema: mercados-financieros. Tema: historia-economica. Tema: sistemas-economicos. Tema: politicas-economicas.

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A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

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Bibliografía

Ascarelli, Tullio, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales; traducción de E. Verdera y L. Suárez Llanos, Barcelona, Bosch, 1970; Barrera, Jorge, Tratado de derecho mercantil, México, Porrúa, 1957; Bauche Garciadiego, Mario, La empresa, México, Porrúa, 1977; Rotondi, Mario, Diritto industriale; 5ª edición, Padua, Cedam, 1965; Sepúlveda, César, El sistema mexicano de la propiedad industrial; 2ª edición, México, Porrúa, 1981; Vásquez del Mercado, Alberto, Concesión minera y derechos reales, México, Porrúa, 1946.