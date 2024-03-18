Patente Europea

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la Patente Europea. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

¿Cómo se define? Concepto de Patente europea

Véase la definición de Patente europea en el diccionario.

Patente europea: Raíces históricas comunes

Los efectos territoriales del derecho de patentes y la fragmentación política de Europa dieron lugar a peticiones e ideas sobre la simplificación de los procedimientos de concesión de patentes en Europa ya a principios del siglo XX.

Francia fue la primera en proponer un Acuerdo Internacional para la creación de una Oficina Central de Patentes de Invención el 15 de noviembre de 1920. Fue firmado por ocho países, a los que más tarde se unieron otros tres.

Sin embargo, este Acuerdo, que nunca fue firmado por Alemania y el Reino Unido, nunca entró en vigor. Tras la Segunda Guerra Mundial, fue de nuevo Francia la que en 1945 planteó la idea europea y en 1947 firmó junto con los tres países del Benelux el Acuerdo sobre el Instituto Internacional de Patentes de La Haya (Institut International des Brevets (IIB)), que entró en vigor el 10 de junio de 1949 y estaba abierto a la adhesión de todos los Estados miembros de la Unión de París establecida en 1883 por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (PCPIP), que es la base misma del derecho internacional de patentes. Fue revisado en 1961, y la versión revisada entró en vigor en 1971.

La principal tarea del IIB era proporcionar búsquedas de novedad a las oficinas de patentes de los estados miembros. En 1978, el IIB se incorporó a la Oficina Europea de Patentes como su sucursal de La Haya, y dejó de existir como organización internacional independiente. En 1949, el senador francés Longchambon presentó un plan para la creación de una Oficina Europea de Patentes a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa (armonización del derecho privado).

Basándose en el examen de la novedad y la patentabilidad, la Oficina debía expedir "certificados de inventor europeo", que posteriormente se transmitirían a las oficinas nacionales. Tras el examen de otros requisitos de protección, las oficinas nacionales de patentes debían conceder las patentes. Posteriormente, el Consejo de Ministros decidió que se nombraría un comité de expertos para tratar las cuestiones de patentes del Consejo de Europa.

Como consecuencia de estas actividades, en 1953, el Consejo de Europa adoptó el Convenio europeo relativo a las formalidades requeridas para la solicitud de patentes y, en 1954, el Convenio europeo sobre la clasificación internacional de patentes. Un primer paso real hacia el establecimiento de una patente europea se consiguió con el Convenio sobre la unificación de ciertos puntos del derecho sustantivo en materia de patentes de invención (Convenio de Estrasburgo), que se concluyó en el marco del Consejo de Europa en 1963. El primer borrador de este Convenio se presentó en 1955, y el Convenio de 1963 entró finalmente en vigor en 1980. Su principal resultado fue armonizar las leyes de patentes en toda Europa.

Con el tiempo, esto condujo a la unificación de los requisitos de patentabilidad y, por lo tanto, sentó las bases para posteriores desarrollos europeos. En la Unión Europea, los desarrollos comenzaron inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado de Roma el 1 de enero de 1958.

La Comisión de la recién creada Comunidad Económica Europea (CEE) se dio cuenta enseguida de que, debido a sus efectos territoriales, las patentes nacionales constituirían un obstáculo para la libre circulación de mercancías en el Mercado Común. Un grupo de trabajo creado por los Estados miembros ya en 1960 presentó los principios de una patente europea, es decir, comunitaria, que debía establecerse como una patente autónoma y unificada, es decir, no como un conjunto de patentes nacionales. En 1962 se presentó el primer proyecto de Convenio y en 1965 el segundo.

Debido a la incapacidad para ponerse de acuerdo sobre si el Convenio debía estar abierto sólo a los entonces seis miembros de la CEE o también a otros Estados, los trabajos, que duraron hasta 1969, se paralizaron. En 1969, Francia reactivó de nuevo el desarrollo y presentó una propuesta de dos Convenios. Según el primer Convenio, abierto a todos los Estados europeos, debía crearse una Oficina Europea de Patentes que concedería un "haz de patentes europeas". El segundo Convenio, que sólo estaría abierto a los Estados miembros de la CEE, se basaría en el primero y concedería una patente europea para el Mercado Común. Entre mayo de 1969 y junio de 1972, 22 Estados europeos se reunieron en una conferencia gubernamental en Luxemburgo.

La conferencia concluyó con la Conferencia Diplomática de Munich de 1973. En ella se debatió el borrador de 1972 del primer Convenio, a saber, el Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas-Convenio sobre la Patente Europea (CPE), y el 5 de octubre de 1973 firmaron el Convenio sobre la Patente Europea Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, la República Federal de Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, los Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Entró en vigor el 7 de julio de 1977, tras la deposición del décimo instrumento de ratificación.

A una primera revisión marginal (modificación del apartado 2 del artículo 63 por la letra b) en 1991 le siguió una revisión sustancial del Convenio sobre la Patente Europea en 2000. En la actualidad (2010), son partes en el Convenio sobre la Patente Europea los 37 Estados siguientes: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, San Marino, Suecia, Suiza y Turquía. Además, existen acuerdos de extensión entre la Organización Europea de Patentes y Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia. En 1969, el Consejo de Ministros de la UE adoptó la decisión de empezar a trabajar en el segundo Convenio, paralelamente a los trabajos de la Conferencia Gubernamental de Luxemburgo.

Un grupo de expertos sobre la "patente comunitaria" compuesto por representantes de los Estados miembros de la UE, que más tarde se convirtió en un Grupo de Trabajo del Consejo de Ministros, redactó el segundo Convenio basándose en el Proyecto de 1965, adaptándolo para reflejar los resultados de la Conferencia de Luxemburgo. El borrador final estuvo listo en diciembre de 1973 y se presentó y firmó en Luxemburgo en una nueva conferencia el 15 de diciembre de 1975 (Convenio sobre la Patente Europea para el Mercado Común, Convenio sobre la Patente Comunitaria (CPC)).

Dado que un Estado miembro de la UE no ratificó el Convenio sobre la Patente Comunitaria, éste nunca entró en vigor. Según los principios subyacentes tanto al Convenio sobre la Patente Europea como al Convenio sobre la Patente Comunitaria de 1975, si en la solicitud se designaba un solo Estado miembro de la UE, al solicitante sólo se le podía conceder una patente comunitaria (art. 3 del Convenio sobre la Patente Comunitaria). El apartado 1 del artículo 142 del Convenio sobre la Patente Europea estableció desde el principio la posibilidad de que "cualquier grupo de Estados contratantes que haya dispuesto mediante un acuerdo especial que una patente europea concedida para esos Estados tenga carácter unitario en todo su territorio, podrá disponer que una patente europea sólo pueda concederse conjuntamente para todos esos Estados".

Cuando un grupo de Estados contratantes -desde el principio se suponía que ese grupo eran los Estados miembros de la UE- se haya acogido a esa autorización, se aplicarán las disposiciones de los artículos 143 y siguientes, que prevén departamentos especiales de la Oficina Europea de Patentes competentes para desempeñar las tareas que el Convenio sobre la Patente Comunitaria asigna a la Oficina Europea de Patentes. Para superar la situación insatisfactoria a la que se enfrentaban debido a que el Convenio sobre la Patente Comunitaria no había entrado en vigor, los Estados miembros de la UE emprendieron un segundo intento y firmaron, tras la celebración de una tercera Conferencia de Luxemburgo el 15 de diciembre de 1989, un complejo Acuerdo sobre Patentes Comunitarias, compuesto por el Convenio sobre la Patente Comunitaria con los Reglamentos de Ejecución, el Protocolo sobre Solución de Litigios en Materia de Infracción y Validez de Patentes Comunitarias, el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades del Tribunal Común de Apelación, el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal Común de Apelación, el Protocolo sobre Posibles Modificaciones de los Requisitos para la Entrada en Vigor del Acuerdo sobre la Patente Comunitaria y la Declaración Común de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE.

Los cambios importantes de este tratado fueron, por un lado, la posibilidad de elegir entre una patente europea y una comunitaria incluso cuando en la solicitud se designara un Estado miembro de la UE y, por otro, la posibilidad de renegociar el Acuerdo en una conferencia posterior con la opción de que entrara en vigor sin la participación de todos los Estados miembros de la UE. Aunque este Acuerdo tampoco llegó a entrar en vigor, sí tuvo repercusiones en la legislación nacional de los Estados miembros en materia de patentes.

Como resultado de la Declaración Común de los Gobiernos de los Estados miembros de la CE, que contenía una Resolución sobre el Uso Previo o la Posesión Previa, así como una Resolución sobre la Concesión de Licencias Obligatorias sobre Patentes Comunitarias y, por último, una Declaración sobre la Aproximación de las Leyes Nacionales de Patentes, las normas respectivas se transformaron, finalmente, en leyes nacionales. La Comisión Europea relanzó las consultas sobre la patente comunitaria con la publicación de su Libro Verde sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa (COM (97) 314).

Desde entonces, ha presentado varias propuestas -basadas sin embargo en el art. 352 TFUE/ 308 CE- para un Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria: la primera el 1 de agosto de 2000 (COM(2000) 412 final), la última el 13 de abril de 2011 (COM (2011) 215/13) basada en la Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria (2011/167/UE). Según el art. 1 de esta Decisión, 25 Estados miembros de la UE, es decir, todos excepto Italia y España, fueron autorizados en virtud del art. 329.1 del TFUE a establecer entre sí una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria aplicando las disposiciones pertinentes de los Tratados.

Objeto y finalidad de las patentes europeas

El Convenio sobre la Patente Europea de 1973 es un tratado de Derecho internacional público ajeno al marco jurídico de la Unión. Según su preámbulo, el Convenio sobre la Patente Europea constituye un acuerdo especial en el sentido del art. 19 del PCPIP. Se estableció con la voluntad de reforzar la cooperación entre los Estados de Europa, es decir, también entre los Estados no miembros de la Unión, en materia de protección de las invenciones, mediante un procedimiento único de concesión de patentes y el establecimiento de determinadas normas estándar que regulen las patentes así concedidas.

Con el Convenio sobre la Patente Europea se creó la Organización Europea de Patentes (Organización), con sede en Munich y una sucursal en La Haya.

La Organización dispone de independencia administrativa y financiera. Su tarea consiste en conceder patentes europeas. De esta tarea se encarga la Oficina Europea de Patentes (OEP), supervisada por el Consejo de Administración (art. 4).

Desde la revisión del Convenio sobre la Patente Europea en 2000, existe una conferencia de ministros de los estados contratantes que es responsable de los asuntos de patentes y que se reunirá al menos cada cinco años para debatir cuestiones relativas a la Organización y al sistema europeo de patentes (Art 4a).

En cada uno de los estados contratantes para los que son concedidas por la Oficina Europea de Patentes, las patentes europeas tienen los mismos efectos y están sujetas a las mismas condiciones que una patente nacional concedida por ese estado, a menos que el Convenio sobre la Patente Europea disponga otra cosa (Art 2 (2), Art 64 (1)). Por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea establece las causas de revocación de las patentes europeas (Art 138), las normas para determinar el alcance de la protección (Art 69), el plazo de protección (Art 63) y algunos derechos mínimos (Art 64 (2) y Art 67). Así pues, una patente europea es un conjunto de patentes europeas con los efectos de las patentes nacionales.

Con la adopción del Convenio sobre la Patente Europea se estableció un sistema cohesivo para la concesión de patentes europeas, que consiste en un examen en el momento de la presentación y, en cuanto a los requisitos formales, la elaboración del informe de búsqueda europea y la publicación de la solicitud de patente europea, así como un examen sustantivo de los requisitos de patentabilidad de novedad, actividad inventiva, aplicabilidad industrial y divulgación suficiente.

El Convenio sobre la Patente Europea contiene disposiciones específicas a este respecto, así como en relación con la materia susceptible de protección mediante patente. Una vez finalizado el examen de fondo, la División de Examen expide la patente o rechaza la solicitud. En el primer caso, cualquier persona puede presentar oposición ante la División de Oposición dentro de los plazos establecidos.

Los oponentes suelen alegar que el objeto de la patente a la que se oponen no es patentable.

La División de Oposición puede mantener o revocar la patente opuesta en su totalidad o en parte. El procedimiento de oposición ante la Oficina Europea de Patentes es la única posibilidad de revocar de forma centralizada una patente europea una vez concedida.

Las decisiones de la División de Oposición pueden recurrirse ante las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, que gozan de un estatus cuasi judicial. Por último, la Sala de Recurso puede remitir, de oficio o a instancia de parte, cualquier cuestión a la Sala de Recurso Ampliada con el fin de garantizar una aplicación uniforme de la ley, o si se plantea una cuestión de derecho de importancia fundamental, si considera que es necesaria una decisión para cualquiera de los fines mencionados.

El Presidente de la Oficina Europea de Patentes podrá remitir una cuestión de Derecho a la Sala de Recurso Ampliada cuando dos Salas de Recurso (según la decisión de 12 de mayo de 2010, G 03/08, lo que significa también la misma Sala con una composición diferente) hayan dictado resoluciones diferentes sobre dicha cuestión.

Desde que la Revisión de 2000 del Convenio sobre la Patente Europea entró en vigor en diciembre de 2007, cualquier parte en un procedimiento de recurso que se vea perjudicada por la resolución de la Sala puede presentar una petición de revisión de la resolución por parte de la Sala de Recurso Ampliada en caso de violación grave de los derechos procesales, tal y como se definen específicamente en el Art 112a del Convenio sobre la Patente Europea. Los litigios relativos a las infracciones de las patentes europeas se deciden de acuerdo con las leyes nacionales (Art 64(3) Convenio sobre la Patente Europea) por los tribunales nacionales de los estados contratantes.

Las acciones de nulidad o las reconvenciones que se opongan a la validez de una patente europea también deben presentarse ante los tribunales nacionales competentes, que, sin embargo, están vinculados por las disposiciones del Convenio sobre la Patente Europea (Art 138). La falta de un sistema judicial europeo centralizado en materia de patentes se considera desde hace tiempo un problema importante y una desventaja del sistema del Convenio sobre la Patente Europea. En vista del número cada vez mayor de partes en el Convenio sobre la Patente Europea, el problema se ha agravado ciertamente.

Desde la Conferencia Gubernamental Internacional de París de 1999 de los Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea, un grupo de trabajo sobre litigios ha estado preparando un Acuerdo sobre Litigios en materia de Patentes Europeas (EPLA). El borrador preparado hasta ahora propone la creación de un Tribunal Europeo de Patentes, competente para decidir sobre las acciones relativas a la infracción real o inminente, las acciones de sentencia declarativa, las acciones de nulidad y las acciones de indemnización basadas en la protección preliminar de las solicitudes de patentes europeas publicadas. Según el sistema EPLA, el mismo tribunal debe decidir en el mismo procedimiento sobre la validez y la infracción.

Debido a una controversia con la Comisión Europea sobre la competencia exterior de los Estados miembros de la UE (para concluir acuerdos internacionales) y debido a las actividades paralelas de la Comisión sobre el sistema judicial de la patente comunitaria, todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre el EPLA. A pesar de las considerables deficiencias del sistema, el Convenio sobre la Patente Europea ha demostrado su eficacia en la práctica y ha resultado ser un verdadero éxito.

Esto se refleja en el número de Estados contratantes, que entretanto se han adherido al Convenio sobre la Patente Europea, así como, en particular, en el número de solicitudes de patentes. Estas últimas pasaron de unas 181.000 en 2004 a más de 200.000 en 2009.

Objeto y finalidad de la patente comunitaria

El Convenio sobre la Patente Comunitaria de 1975, el Acuerdo de 1989 y también los proyectos de Reglamento de la UE presentados hasta ahora por la Comisión Europea y el Consejo se basan en el Convenio sobre la Patente Europea de forma compleja.

La Oficina Europea de Patentes, como autoridad de concesión de patentes, se integrará conceptualmente en el sistema y seguirá siendo responsable de todo el procedimiento de concesión de patentes.

Desde el punto de vista conceptual, se puede describir la construcción como una especie de "relación de continuación". Sin embargo, ambos instrumentos persiguen dos objetivos económicos y normativos diferentes.

Mientras que el objetivo primordial del Convenio sobre la Patente Europea es simplificar, racionalizar y centralizar los procedimientos de concesión de patentes, el Convenio sobre la Patente Comunitaria y sus sucesores comunitarios, algo suavizados, persiguen claramente la integración de la Unión como objetivo primordial, aunque con una tendencia decreciente como consecuencia de los numerosos golpes que ha recibido el proyecto de patente comunitaria a lo largo de los años.

Esto resulta especialmente evidente a la vista del proyecto de 2011, que declara explícitamente: "El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a conceder patentes nacionales y no debe sustituir a la legislación de los Estados miembros en materia de patentes.

Los solicitantes de patentes deben seguir siendo libres de obtener una patente nacional, una patente europea con efecto unitario, una patente europea que surta efecto en uno o varios de los Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea o una patente europea con efecto unitario validada además en uno o varios otros Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea que no se encuentren entre los Estados miembros participantes" (considerando 22 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria, de 13 de abril de 2011 (COM (2011) 215/3)).

De ello se desprende que el legislador europeo ha abandonado la idea de un efecto integrador completo de la patente de la UE, tal como se preveía originalmente en el preámbulo del Convenio sobre la Patente Comunitaria de 1975, a saber: "... a la consecución de los objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, a la eliminación en la Comunidad de las distorsiones de la competencia que puedan resultar del aspecto territorial de los derechos de protección nacionales". Según el Preámbulo del Convenio sobre la Patente Comunitaria, la creación de un sistema de patente comunitaria se consideraba esencial para la consecución de los objetivos del Tratado de Roma y, por tanto, estaba vinculada al ordenamiento jurídico de la Unión. El Preámbulo también dejaba claro que el Convenio era un tratado en virtud del art. 142 del Convenio sobre la Patente Europea.

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 1 del proyecto de abril de 2011 también subraya que el Reglamento constituye un acuerdo especial en virtud del artículo 142 del Convenio sobre la Patente Europea. Sin embargo, a diferencia de la patente comunitaria del Convenio sobre la Patente Comunitaria y de la patente de la UE de los borradores anteriores, que habría sido una patente europea que designa a la UE como territorio de protección en virtud de los arts. 3 y 79 del Convenio sobre la Patente Europea y concedida por la Oficina Europea de Patentes, la patente europea "con efecto unitario" concedida por la Oficina Europea de Patentes según el borrador de 2011 se concederá únicamente para los Estados miembros participantes. Se concederá con un ámbito de protección idéntico respecto a todos los Estados miembros participantes, tendrá carácter unitario, proporcionará una protección uniforme y surtirá los mismos efectos en todos los Estados miembros participantes. Una patente europea "con efecto unitario", en principio, sólo podrá limitarse, transferirse, revocarse o extinguirse con respecto a todos los Estados miembros participantes (arts. 3 y 5).

El proyecto de 2011 también contiene disposiciones sobre las tareas específicas que los Estados miembros participantes encomendarán a la Oficina Europea de Patentes en virtud del artículo 143 del Convenio sobre la Patente Europea en lo que respecta a la gestión de las solicitudes de efecto unitario por parte de los titulares de patentes europeas, la publicación de traducciones o la recaudación y administración de las tasas de renovación (artículo 12).

A pesar de todos los contratiempos, el Convenio sobre la Patente Comunitaria ha tenido un impacto duradero en el derecho sustantivo de patentes de los Estados miembros de la UE, ya que las disposiciones respectivas se han transformado en leyes nacionales de patentes. Este impacto se refiere, en particular, al anclaje de la prohibición de la infracción indirecta (contributiva) de la invención (art. 30), la exclusión de los actos realizados con fines experimentales relacionados con el objeto de la invención patentada (art. 11.1.b)), el principio del agotamiento de las patentes en toda la UE si el producto patentado ha sido comercializado en la UE por el titular de la patente o con su consentimiento (art. 33), el derecho basado en el uso previo (art. 28) y, por último, las normas relativas a las licencias obligatorias (arts. 46-48).

El Convenio sobre la Patente Comunitaria experimentó una gran resistencia por parte de la industria, así como de algunos Estados miembros, por su delegación de los procedimientos de revocación e infracción a los tribunales nacionales (Arts 68-70). El proyecto de Reglamento de la UE de abril de 2011 contiene ahora todas las normas sustantivas de Derecho de patentes del Convenio sobre la Patente Comunitaria, enriquecidas con enmiendas basadas en la evolución más reciente del Derecho europeo a nivel de la Unión. En particular, se han tenido en cuenta las normas que la UE adoptó en varias directivas. Sin embargo, en un aspecto importante, el actual proyecto legislativo de la UE no sigue el enfoque original del Convenio sobre la Patente Comunitaria:

El proyecto de Reglamento de la UE sobre la patente europea no contiene ninguna norma relativa a los litigios civiles en materia de infracción y validez de las patentes comunitarias (UE). En marzo de 2009, el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (Patentes) del Consejo de la UE presentó un Proyecto de Acuerdo sobre el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes y un Proyecto de Estatuto (Doc 7928/09, PI23COUR29, de 23 de marzo de 2009), que estará abierto a la adhesión de cualquier Estado contratante del Convenio sobre la Patente Europea. Según este proyecto, el Tribunal de la Patente Europea y Comunitaria tendrá jurisdicción exclusiva en materia de validez, así como de infracción, no sólo en lo que respecta a las patentes comunitarias (UE), sino también para las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes en virtud del Convenio sobre la Patente Europea. El Tribunal estará compuesto por un Tribunal de Primera Instancia, un Tribunal de Apelación y una Secretaría.

Por lo que respecta al Tribunal de Primera Instancia, deberá comprender una división central, así como divisiones locales y regionales en los Estados contratantes del Acuerdo. El Tribunal de Justicia Europeo (el Tribunal de la Unión Europea) garantizará el principio de primacía del Derecho de la UE y su interpretación uniforme. Todos los paneles de las divisiones locales y regionales del Tribunal de Primera Instancia tendrán una composición multinacional y contarán con un juez técnico adicional en caso de reconvención por revocación o, en caso de acción por infracción, cuando lo solicite una de las partes.

Del mismo modo, cualquier sala del Tribunal de Apelación tendrá una composición multinacional de tres jueces juristas y dos jueces técnicos. Por lo que respecta a la cuestión de la lengua o lenguas, los procedimientos ante cualquier sala local o regional se desarrollarán, en general, en la lengua o lenguas del Estado o Estados miembros o del Estado o Estados contratantes que acojan la sala.

No obstante, los Estados contratantes podrán designar una o varias de las lenguas oficiales de la Oficina Europea de Patentes como lengua de procedimiento de la división local o regional que alberguen. La lengua de procedimiento de la división central será la lengua de la patente. La lengua de procedimiento del Tribunal de Apelación será la lengua del procedimiento en primera instancia.

En general, el Proyecto de Acuerdo puede caracterizarse como un instrumento jurídico muy complejo y omnicomprensivo que establece, entre otras cosas, normas sobre la elegibilidad, el estatuto y el nombramiento de los jueces; el derecho sustantivo aplicable, incluidas las normas sobre infracción directa e indirecta, la limitación de los efectos de la patente europea y los derechos del usuario anterior; la jurisdicción y los efectos de las decisiones; la organización y las disposiciones procesales; los procedimientos ante el Tribunal, incluidos los medios de prueba, la carga y la inversión de la carga de la prueba; y los poderes del tribunal.

Sin embargo, en su Dictamen 1/09 de 8 de marzo de 2011, el Tribunal de la Unión Europea (Pleno) consideró que el acuerdo previsto por el que se creaba un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes (actualmente denominado "Tribunal de la Patente Europea y Comunitaria") "no era compatible con las disposiciones del Tratado UE y del Tratado FUE". El TJCE, en primer lugar, observó que el Tribunal de Patentes (TPC) estaba fuera del marco institucional y judicial de la UE.

No formaba parte del sistema judicial previsto en el art. 19.1 del TUE, sino que era una organización con personalidad propia en virtud del derecho internacional. A pesar de ello, el CP, en el desempeño de sus funciones, tenía el deber de interpretar y aplicar el Derecho de la UE.

En consecuencia, como según el art. 15 del proyecto de acuerdo, el CP iba a estar investido de jurisdicción exclusiva respecto de un número significativo de acciones interpuestas por particulares en el ámbito de las patentes (relativas, en particular, a acciones por infracciones reales o supuestas de patentes; reconvenciones relativas a licencias; acciones para la declaración de no infracción; acciones para la adopción de medidas provisionales y cautelares; acciones o reconvenciones para la revocación de patentes; acciones por daños y perjuicios o indemnizaciones derivadas de la protección provisional conferida por una solicitud de patente publicada; acciones relativas a la utilización de la invención antes de la concesión de la patente o al derecho basado en la utilización anterior de la patente; acciones de concesión o revocación de licencias obligatorias en materia de patentes comunitarias; y acciones de indemnización por licencias) y tuvieran que interpretar y aplicar no sólo las disposiciones de dicho acuerdo sino también el futuro reglamento sobre la patente comunitaria y otros instrumentos del Derecho de la UE, los tribunales y juzgados nacionales se verían privados de la facultad de solicitar al TJCE cuestiones prejudiciales en materia de patentes. Así, en el ámbito de su competencia exclusiva, el TPC sería el único tribunal capaz de comunicarse con el TJCE mediante una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación y aplicación del Derecho de la UE.

Los Estados miembros, según el TJCE, no pueden atribuir la competencia para resolver los mencionados litigios a un órgano jurisdiccional creado por un acuerdo internacional que privaría a los órganos jurisdiccionales nacionales de su misión, como órganos jurisdiccionales "ordinarios" dentro del ordenamiento jurídico de la UE, de aplicar el Derecho de la UE y, por tanto, les privaría de la facultad u obligación prevista en el artículo 267 del TFUE de plantear cuestiones prejudiciales en el ámbito de que se trate (apartados 72-85 del Dictamen). Por último, el TJCE consideró que el Proyecto de Acuerdo era incompatible con los artículos 258 y 260 del TFUE, ya que en los casos en que una decisión del CP fuera contraria al Derecho de la UE, dicha decisión no podría ser objeto de un procedimiento de infracción ni dar lugar a responsabilidad pecuniaria alguna por parte de uno o varios Estados miembros (párrafos 86-88 del Dictamen).

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 ha supuesto un cambio de la base jurídica de la propuesta de Reglamento sobre la patente comunitaria (ahora patente europea con efecto unitario): En virtud del primer párrafo del artículo 118 del TFUE, las medidas para la creación de derechos de propiedad intelectual europeos deben ser establecidas por el Parlamento Europeo y el Consejo, por unanimidad y con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, y el segundo párrafo del artículo 118 del TFUE establece que el régimen lingüístico de los derechos de propiedad intelectual europeos debe ser establecido con arreglo a un procedimiento legislativo especial por el Consejo, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo. El 4 de diciembre de 2009, el Consejo adoptó unas Conclusiones sobre el sistema reforzado de patentes en Europa (doc.

Del Consejo 17229/09), según las cuales (§ 36), el Reglamento sobre la patente de la UE debía ir acompañado de un reglamento aparte que regularía el régimen de traducción de la patente de la UE adoptado por el Consejo por unanimidad de conformidad con el segundo párrafo del art. 118 TFUE. Ambos reglamentos debían entrar en vigor al mismo tiempo. Basándose en la Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011 (2011/167/UE), la Comisión publicó el 13 de abril de 2011 una Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria con respecto a las disposiciones aplicables en materia de traducción (COM(2011) 216/3). Según esta propuesta, las especificaciones de la patente de la UE publicadas por la Oficina Europea de Patentes de conformidad con el apartado 6 del artículo 14 del Convenio sobre la Patente Europea (es decir, en una de las tres lenguas oficiales del Convenio sobre la Patente Europea, con traducciones de las reivindicaciones a las otras dos lenguas oficiales) serán el texto auténtico y no se requerirá ninguna otra traducción (apartado 1 del artículo 3).

Únicamente en caso de litigio en relación con una patente de la UE, el titular de la patente facilitará, a petición y elección del supuesto infractor, una traducción completa de la patente a una lengua oficial del Estado miembro en el que haya tenido lugar la supuesta infracción o en el que tenga su domicilio el supuesto infractor. En tales casos, el tribunal competente de la Unión Europea puede, en el curso de un procedimiento judicial, solicitar también al titular de la patente que proporcione una traducción completa de la patente a la lengua de procedimiento del tribunal. En ambos casos, los gastos de traducción correrán a cargo del titular de la patente. En caso de que se trate de una reclamación por daños y perjuicios, el tribunal deberá tener en cuenta que el presunto infractor puede haber actuado sin saber o sin tener motivos razonables para saber que estaba infringiendo la patente antes de que se le proporcionara la traducción (art. 4).

Cabe añadir que durante un periodo transitorio que comenzará en la fecha de aplicación del Reglamento y finalizará bien en la fecha en que, basándose en una evaluación objetiva de la disponibilidad de traducción automática de alta calidad de las solicitudes y los pliegos de condiciones de las patentes a todas las lenguas oficiales de la Unión, la Comisión proponga su terminación, o bien transcurridos doce años desde la fecha de aplicación del Reglamento, como máximo, la solicitud de efecto unitario de una patente europea, cuando la lengua de procedimiento sea el francés o el alemán, deberá presentarse con una traducción completa del pliego de condiciones al inglés; o cuando la lengua del procedimiento sea el inglés, con una traducción completa del pliego de condiciones a cualquier lengua oficial de los Estados miembros participantes que sea lengua oficial de la Unión.

Estas traducciones serán publicadas por la Oficina Europea de Patentes y no tendrán ningún efecto jurídico, sino que servirán únicamente a efectos informativos (art. 6). El hecho de que aparentemente deban aceptarse tres sistemas paralelos de patentes dentro del mercado interior de la Unión puede interpretarse como una renuncia definitiva a la idea de integración basada en una patente comunitaria y un claro intento de utilizar las patentes comunitarias (de la UE) principalmente como un medio para la reducción de costes, la mejora de la calidad de las patentes, así como para mejorar la cooperación entre las oficinas nacionales de patentes y la Oficina Europea de Patentes. Revisor de hechos: Schmidt

Características de Patente europea

