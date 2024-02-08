Patente de Diseño

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

Patente de Diseño en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Concesión de derechos exclusivos por el gobierno a un diseño ornamental industrial novedoso y no obvio. Una patente de diseño confiere el derecho de impedir que otras personas fabriquen, usen o vendan diseños muy semejantes al diseño patentado.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La patente de diseño protege los aspectos ornamentales de un diseño; los aspectos funcionales de éste están protegidos con una patente de utilidad. Una patente de diseño y una patente de utilidad pueden amparar distintos aspectos del mismo artículo, por ejemplo, un automóvil o una lámpara.

La protección legal de los diseños industriales

Este artículo examina la protección legal de los diseños industriales, entendida como la protección de la apariencia de los artículos de fabricación.

Analiza la definición de "diseño" según la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE. UU.). Examina los instrumentos internacionales que constituyen la base del derecho de los diseños industriales, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el Convenio de París y el Convenio de Berna, entre otros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Luego se centra en las diversas áreas de la ley de propiedad intelectual (PI) que conforman la ley de diseño, incluida la ley de protección de diseño sui generis, la ley de patentes, la ley de derechos de autor y la ley de marcas registradas, entre otros, con especial atención a estos aspectos de la ley de diseño, ya que característica en los Estados Unidos y la UE. Véase la información sobre las fuentes internacionales de protección de diseño. Protección del diseño en los Estados Unidos incluye:

Protección de patente de diseño

Protección de marcas

Protección de derechos de autor

Otros esquemas de protección de diseño de los Estados Unidos

Protección del diseño en la Unión Europea incluye lo siguiente:

Protección de diseño de la UE

Protección nacional del diseño

Protección de marcas

Protección de derechos de autor

Otros esquemas de protección de diseño

Autor: Black