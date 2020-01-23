Organizaciones de Empresarios Afroamericanos

Este elemento es una ampliación de los de las características de sobre este tema. A continuación se explicará este tema. En inglés: Organizations of Áfrican-American businesspeople.

Una de estas organizaciones es la Liga Nacional de Negocios de Negros (véase más abajo), una organización estadounidense fundada en Boston en 1900 por Booker T. Washington para promover los intereses de los negocios afroamericanos. La misión y el objetivo principal de la Liga Nacional de Negocios de Negros era "promover el desarrollo comercial y financiero del negro". Fue reconocida como compuesta por hombres y mujeres negros que han alcanzado el éxito en los negocios. Creció rápidamente con 320 capítulos en 1905 y más de 600 capítulos en 34 estados en 1915.

En el Marco del Emprendimiento

En 1966, la Liga fue renombrada y reincorporada en Washington D.C. como la Liga Nacional de Negocios.

Autor: Henry

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Introducción a Ligas de Negocios y Organizaciónes Afines en Estados Unidos

El término liga de negocios no está claro y es bastante anticuado; en el mejor de los casos, la palabra liga sugiere una asociación de personas unidas por intereses comunes o para el logro de fines comunes. Hay cuatro bases principales según las cuales se puede negar el estatus de exención de impuestos en Estados Unidos a una organización que de otra manera califica como una liga de negocios exenta.

Algunas Observaciones Adicionales

Son 1) requisito de la línea de negocios; 2) actividades comerciales con fines de lucro; 3) prestación de servicios particulares; 4) seguro privado. Una cámara de comercio exenta de impuestos es una asociación sin fines de lucro de individuos y negocios organizada y operada para promover los intereses comerciales e industriales de una comunidad, estado o nación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Una junta de comercio exenta de impuestos es una organización sin fines de lucro organizada y operada para regular, promover, supervisar o proteger las empresas comerciales o de negocios o los intereses en una comunidad. La exención de impuestos para las juntas de bienes raíces, añadida a la ley de impuestos federales en 1928, surgió como una revocación de una decisión judicial. Véase más información en esta plataforma digital sobre: Ligas de negocios; Cámara de Comercio; Organización sin fines de lucro; Asociación privada; Exención de impuestos; Asociación comercial

Liga Nacional de Negocios (National Business League): Historia

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La Liga Nacional de Negocios de Negros (NNBL) fue fundada por Booker T. Washington en Boston, Massachusetts en 1900. La liga, que es 12 años anterior a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se esfuerza por mejorar la prosperidad comercial y económica de la comunidad afroamericana. La NNBL se incorporó formalmente en 1901 en Nueva York, y estableció cientos de capítulos en todo Estados Unidos. En 1966, la National Negro Business League fue reincorporada en Washington, D.C. y cambió su nombre por el de National Business League.

Booker T. Washington creía que las soluciones al problema de la discriminación racial eran principalmente económicas y que el espíritu empresarial afroamericano era vital. Así pues, fundó la liga para fomentar el desarrollo económico de las empresas afroamericanas con el fin de lograr la igualdad social en la sociedad estadounidense. Entre los miembros de la liga se encontraban propietarios de pequeñas empresas, agricultores, médicos, abogados, artesanos y otros profesionales. La liga mantenía directorios de todas las principales ciudades de los Estados Unidos e incorporaba contactos afroamericanos en numerosas empresas.

Aunque la liga expandió principalmente muchas redes de negocios de negros y fomentó una comunidad de negocios vibrante para los afroestadounidenses, también tuvo conexiones directas e indirectas muy importantes con empresas y corporaciones blancas. Con frecuencia, los líderes empresariales blancos se dirigían a la Liga Nacional de Negocios en sus convenciones anuales. El propio Booker T. Washington mantuvo contactos con miembros de la élite empresarial blanca, como Andrew Carnegie y Julius Rosenwald, presidente de Sears, Roebuck and Co.

La liga estableció la Fundación Booker T. Washington en 1967 como una fundación pública, no privada, para servir como el brazo de investigación y desarrollo de la organización. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). También estableció la National Student Business League en 1974 como su división colegial. Aunque la influencia de la liga disminuyó desde su punto máximo a principios de la mitad del siglo XX, la organización sigue existiendo hoy en día y tiene su sede en Atlanta, Georgia, con una segunda oficina "federal" en Washington, D.C. La Liga Nacional de Negocios sigue promoviendo la empresa económica y los conocimientos financieros para los afroamericanos en todo Estados Unidos y el comercio internacional con África y la diáspora africana.

Revisor: Lawrence

Este aspecto en las organizaciones sin ánimo de lucro en el mundo

Recursos

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Véase También

junta de comercio

liga de negocios

cámara de comercio

actividades empresariales con fines de lucro

necesidad de la línea de negocio

desempeño de servicios particulares

inclusión privada

juntas de bienes raíces

exento de impuestos

Movimiento de derechos civiles (1896-1954) Historia empresarial americana Historia del negocio afroamericano Organizaciones profesionales afroamericanas Organizaciones de derechos de los afroamericanos Organizaciones empresariales con sede en los Estados Unidos