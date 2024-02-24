Organización Mundial del Comercio

Este artículo es un complemento a la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Organización Mundial del Comercio (OMC), institución internacional creada para promover un librecambio global.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuenta con 149 países miembros y 32 países en condición de observadores. La OMC fue fundada en 1993 por el Acta Final que cerraba la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), al que sustituye. Empezó a funcionar el 1 de enero de 1995 con un Consejo General integrado por 76 países miembros. Tiene como fin administrar y controlar los 28 acuerdos de librecambio recogidos en el Acta Final, supervisar las prácticas comerciales mundiales, juzgar los litigios comerciales que los Estados miembros le presentan y, en general, aumentar el flujo comercial en el planeta. A diferencia de su predecesora, es una entidad constituida de modo formal, cuyas decisiones son vinculantes para sus miembros, aunque es independiente de la Organización de las Naciones Unidas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMC proporciona un marco para el ejercicio de la ley dentro del comercio internacional, amplía las disposiciones recogidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio e incluye además los servicios, los derechos a la propiedad intelectual y la inversión. Su Consejo General permanente está integrado por los embajadores de los Estados miembros ante la OMC, quienes también forman parte de varios comités especializados y subsidiarios. Todo ello es supervisado por la Conferencia Ministerial, que se reúne cada dos años y nombra al director general de la Organización.

Renato Ruggiero, antiguo ministro italiano de comercio, se convirtió en el primer director general con dedicación exclusiva el 1 de mayo de 1995.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las disputas comerciales presentadas ante la OMC son sometidas a un grupo compuesto por funcionarios de la Organización.

Las naciones pueden recurrir las sentencias emitidas ante un organismo de apelación, cuya decisión es incontestable. Desde su fundación, la OMC ha celebrado seis Conferencias Ministeriales, con el objetivo de profundizar la apertura del comercio mundial.

En 1999, durante la III Conferencia Ministerial (denominada Ronda del Milenio), celebrada en Seattle (Estados Unidos), algunos acontecimientos le hicieron replantearse su propia esencia. El objetivo de las reuniones era liberalizar aún más los intercambios comerciales internacionales para fomentar un mayor bienestar mundial, pero sus resultados generaron múltiples protestas en determinados sectores al considerarse que, lejos de reducirse la distancia existente entre los países desarrollados y los subdesarrollados, ésta se había incrementado. Poco antes de esta cumbre se había iniciado el proceso para la incorporación de China a la Organización, auspiciado por Estados Unidos.

Pero no fue hasta el 10 de noviembre de 2001, durante la IV Conferencia celebrada en Doha (Qatar), cuando fue aprobada definitivamente la adhesión de este país a la OMC. Los intentos por reducir los subsidios agrícolas y los aranceles en los países ricos para permitir una mayor exportación de las naciones pobres, dependientes en gran medida de sus cultivos, fracasaron estrepitosamente en la V Conferencia Ministerial, que tuvo lugar en septiembre de 2003 en Cancún (México).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como consecuencia de los decepcionantes resultados de las anteriores Conferencias, los países pobres, liderados por Brasil e India, constituyeron el G-20 y presentaron propuestas para reducir las distorsiones del comercio agrícola mundial, causadas, a su juicio, por los abultados subsidios y las barreras impuestas por los países ricos. Estos países se presentaron con una propuesta unitaria a la VI Conferencia Ministerial, que se celebró en Hong Kong (China) en diciembre de 2005. Tras intensas negociaciones con la UE y EEUU, se logró el compromiso de que los países ricos redujeran escalonadamente los aranceles a los productos agrícolas y acabasen con las subvenciones a sus agricultores en 2013.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las negociaciones para buscar las fórmulas que hagan realidad estos compromisos ya están en marcha. (1)

Organización Mundial de Comercio (omc) en el Derecho Comercial

Significado de Organización Mundial de Comercio [2], en relación a este tema: La Organización Mundial de Comercio (OMC) es la base turística e institucional del sistema multilateral de comercio.

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De ella emanan las principales obligaciones contractuales que determinan la manera en que los gobiernos configuran y aplican las leyes y reglamentos comerciales nacionales. Es también la plataforma en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los distintos países mediante un ejercicio colectivo de debate, negociación y consenso. La OMC se estableció el 1° de enero de 1995, tiene su sede en Ginebra, Suiza, siendo sus funciones esenciales: administrar y aplicar los acuerdos comerciales multilaterales y plurilaterales que en conjunto configuran la OMC; Servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales multilaterales; Tratar de resolver las diferencias comerciales; supervisar las políticas comerciales nacionales, y cooperar con las demás instituciones internacionales que participan en la adopción de políticas económicas a nivel mundial. El número potencial de países y territorios adherentes a finales de 1994 era de 152.

En el primer día de su constitución 76 gobiernos pasaron a ser Miembros.

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 15 de abril de 1994

De conformidad con el Acuerdo sobre la OMC, la OMC tendrá personalidad jurídica, y cada uno de sus miembros le otorgará la capacidad jurídica necesaria "para el ejercicio de sus funciones" [Art. VIII (1)] También, en igual sentido, se otorgarán a la OMC "los privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones" [Art. VIII (2)]. Algunas de las funciones principales de la OMC son facilitar la implementación, administración y operación del Acuerdo de la OMC y los acuerdos comerciales multilaterales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMC también es, de acuerdo con su articulado, un foro para las negociaciones comerciales y cooperará con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con el objetivo de lograr una mayor coherencia en la formulación de la política económica mundial. [Arte III] El máximo órgano de decisión en la OMC es la Conferencia Ministerial. Este cuerpo se compone de representantes de todos los miembros y se reúne al menos una vez cada dos años. Tiene la autoridad para tomar decisiones sobre todos los asuntos bajo los acuerdos comerciales multilaterales. [Art.

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IV (1)] Entre sus reuniones, sus funciones son dirigidas por el Consejo General, que también está compuesto por representantes de todos los miembros. [Art.

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IV (2)] El Consejo General se reúne según corresponda para cumplir con las responsabilidades del Órgano de Solución de Diferencias, según lo regulado en el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. [Art.

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IV (3)] También se reúne para cumplir las responsabilidades del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, según lo previsto en el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales. [Art.

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IV (4)] Además de esos dos cuerpos, tres consejos operan bajo el Consejo General. El Consejo del Comercio de Mercancías supervisa el funcionamiento de los acuerdos comerciales multilaterales. El Consejo del Comercio de Servicios supervisa el funcionamiento del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Y el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio supervisa el funcionamiento del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. El poder ser miembro de estos consejos está abierto a representantes de todos los miembros. [Art.

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IV (5)] Además, los tres consejos pueden establecer órganos subsidiarios [Art.

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IV (6)]. Algunos órganos subsidiarios que han sido establecidos por la Conferencia Ministerial se mencionan específicamente en el Acuerdo sobre la OMC: el Comité de Comercio y Desarrollo; el Comité de Restricciones a la Importación (Balanza de pagos); y el Comité de Presupuesto, Finanzas y Administración.

La Conferencia Ministerial también tiene derecho a establecer comités subsidiarios adicionales. El poder ser miembro de todos los comités aquí mencionados está abierto a representantes de todos los miembros [Art.

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IV (7)] Con respecto a la estructura organizativa de la OMC, hay una Secretaría encabezada por un Director General, el último de los cuales es nombrado por la Conferencia Ministerial. [Art. VI (1) - (2)] Además, las responsabilidades del Director General y del personal de la Secretaría deben ser de "carácter exclusivamente internacional". Es decir, en el desempeño de sus funciones, no deberán "solicitar o aceptar instrucciones de ningún gobierno o autoridad ajena a la OMC". [Art. VI (4)] Para la toma de decisiones en la OMC, la práctica es que las decisiones se toman por consenso. [Art.

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IX (1)] Se considera que una decisión se toma por consenso "si ningún miembro, presente en la reunión cuando se toma la decisión, se opone formalmente". [ref 1] Sin embargo, se pueden encontrar reglas específicas sobre la toma de decisiones en los diferentes acuerdos de la OMC.

Además, la regla principal es que si no se puede llegar a un consenso para una decisión en la Conferencia Ministerial o el Consejo General, la decisión se tomará por mayoría de los votos emitidos.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cada miembro tiene un voto.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cuando las Comunidades Europeas -ahora la Unión Europea (UE) -solicitaron derecho de voto en la OMC, se llegó a la solución de otorgarle el mismo número de votos que el número de sus Estados Miembros que son miembros de la OMC. [Art.

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IX (1)] El Acuerdo de la OMC estipula que las partes contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio -y la UE- se convertirán, bajo ciertas condiciones, en "miembros originales" de la OMC. [Art XI (1)] Además de esto, cualquier "territorio o territorio aduanero independiente que posea plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores y de los demás asuntos previstos en este Acuerdo y en los Acuerdos Comerciales Multilaterales" podrá adherirse al Acuerdo sobre la OMC. [Art. XII (1)] Las decisiones sobre la adhesión las toma la Conferencia Ministerial, con una mayoría de dos tercios de los votos. [Art. XII (2)] Cualquier miembro puede retirarse del Acuerdo sobre la OMC. Tal retiro surtirá efecto una vez transcurridos seis meses desde la fecha en que el Director General reciba la notificación por escrito. [Art. XV (1)] Finalmente, se puede observar que el Acuerdo de la OMC contiene reglas detalladas sobre cómo modificar el acuerdo. Todos los miembros pueden presentar una propuesta de enmienda mediante sumisión a la Conferencia Ministerial.

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Durante un cierto período de tiempo, normalmente de 90 días, la decisión de la Conferencia Ministerial de presentar la propuesta a los Miembros para su aceptación debe hacerse por consenso. Si no se llega a un consenso dentro de este período, la decisión puede tomarse por una mayoría de dos tercios de los votos. Se hace una distinción entre las enmiendas de una naturaleza que "alteraría los derechos y obligaciones de los miembros", y las enmiendas que no lo harían. A menos que la Conferencia Ministerial decida por mayoría de tres cuartos que la enmienda es del último tipo, se considerará que la enmienda es del tipo anterior. [Arte X (1)] Las enmiendas que alteran los derechos y obligaciones de los miembros solo entran en vigencia -para los miembros que las han aceptado- al ser aceptados por una mayoría de dos tercios. A partir de entonces, las enmiendas se aplicarán a cada nuevo miembro para aceptarlas. Para este tipo de enmienda, la Conferencia Ministerial también puede decidir por mayoría de tres cuartos que la enmienda es de tal naturaleza que un miembro que no la haya aceptado dentro de un cierto período "podrá retirarse de la OMC o seguir siendo miembro con el consentimiento de la Conferencia Ministerial". [Art X (3)] Las enmiendas que no alterarían los derechos y obligaciones de los miembros entrarán en vigencia para todos una vez que sean aceptados por dos tercios de los miembros. [Art. X (4)] Sin embargo, estos procedimientos no se aplican a las enmiendas a las disposiciones del Artículo IX (que regula la adopción de decisiones) y X (enmiendas reglamentarias) del Acuerdo sobre la OMC.

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Dichas modificaciones surten efecto solo después de la aceptación de todos y cada uno de los miembros. [Art X (2)].

Organización Mundial de Comercio (OMC) en el Contexto de la Gestión Pública y las Ciencias Políticas

Tema: politicas. Tema: home-ciencias-politicas. Texto sobre Organización Mundial de Comercio (omc) proporcionado por Victor Manuel Alfaro Jimenez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Es una organización que nació en el año de 1994. Tiene como objetivo incrementar el comercio mundial (o global) a través de su liberación.

La Organización Mundial de Comercio entró en funciones en 1995 en sustitución del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que funcionaba desde el 1 de enero de 1948 como único instrumento multilateral de normas sobre comercio internacional.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La idea central de la OMC es liberalizar el comercio mundial (o global) y establecerlo sobre una base segura, contribuyendo así al crecimiento económico y al desarrollo y bienestar de los pueblos del mundo al establecer normas y disciplinas para la conducción del comercio mundial; reduce barreras comerciales que inhiben la competencia y concilia en casos de controversia comercial.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMC propugna por el comercio sobre la base de la no discriminación; es decir, cuando se da protección a la industria nacional con aranceles aduaneros y medidas comerciales de otra índole.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMC ayuda a los países en desarrollo a promover sus exportaciones al suministrar información y asesoramiento sobre mercados y técnicas de comercialización.

Es la base legal del sistema comercial entre varios países.

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De ella se derivan las principales obligaciones pactadas, que determinan la manera en que los gobiernos forman y aplican las leyes y reglamentos comerciales nacionales. Y es también la base en la que se desarrollan las relaciones comerciales entre los distintos países mediante discusiones, negociaciones y juicios.

Más sobre Organización Mundial de Comercio (omc)

Los gobiernos habían concluido las negociaciones de Uruguay el 15 de diciembre de 1993 y los Ministros habían dado su respaldo político a los resultados mediante la firma del Acta Final en una reunión celebrada en Marruecos en abril de 1994.

En la "Declaración de Marrakech" del 15 de abril de 1994 se afirmaba que los resultados de las Negociaciones de Uruguay "fortalecerán la economía mundial (o global) y darán paso a un mayor crecimiento de comercio, las inversiones, el empleo y los ingresos en todo el mundo".

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMC es la encarnación de los resultados de las Negociaciones de Uruguay y la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades. Funciones: • Administra los acuerdos comerciales de la OMC. • Foro para negociaciones comerciales. • Trata de resolver las diferencias comerciales. • Supervisa las políticas comerciales nacionales. • Asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo. • Cooperación con otras organizaciones internacionales. La Organización Mundial del Comercio es la organización internacional heredera del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio) tras las negociaciones de la Ronda Uruguay, ampliando su ámbito a los servicios y a la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La incorporación de los acuerdos derivados de estas negociaciones al Derecho comunitario se produce en virtud de la Decisión 94/800/C. E. E. Sobre la integración de la C. E. en los acuerdos alcanzados en el seno de la O.

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M.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): C.

Organización Mundial del Comercio en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

La OMC es un organismo internacional que se ocupa de las reglas de intercambio entre las naciones. Su núcleo mismo está formado por acuerdos negociados y firmados por la mayoría de las naciones que comercian en el mundo. Esos documentos proveen las reglas básicas legales para el comercio internacional. Tema: comercio-de-compensacion. Los tres propósitos fundamentales de la OMC consisten en ayudar a que el comercio fluya con la mayor libertad posible, servir de foro para las negociaciones comerciales y propiciar la resolución de disputas.

Más sobre la Organización Mundial del Comercio

Tema: economia-global. La OMC fue establecida en virtud del Acuerdo que establece la Organización Multilateral de Comercio de 1993. Es el desarrollo más reciente de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la Ronda de Uruguay. Una serie de documentos fueron pasados __por los miembros de la Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la Ronda de Uruguay para establecer un nuevo sistema de comercio mundial (o global) basado en la OMC.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La diferencia esencial entre el sistema actual de la OMC y el antiguo de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio es que el sistema actual se basa en la organización de comercio, pero el antiguo sistema del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio se basaba en un marco de negociación.

La OMC está compuesta por: La Conferencia Ministerial, el Consejo General, el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, diversos órganos funcionales relacionados con el Comercio y la Secretaría.

Aspectos

Los acuerdos de la OMC entraron en vigor en enero de 1995 y el detalle de la operación de la OMC aún no se ha finalizado. Ver Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

Contenido de Organización Mundial del Comercio

Tema: economia-global. En esta referencia se examinan las siguientes entradas subordinadas a organización mundial (o global) del comercio:

Origen

Objetivos

Fines

Contenido

Solución de Controversias

Organización Mundial del Comercio

Organización Mundial del Comercio en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Organizaciónes

Véase una definición de organización mundial (o global) del comercio en el diccionario y también más información relativa a organización mundial (o global) del comercio. Tema: organizaciones.

Visualización Jerárquica de Organización Mundial del Comercio

Organizaciones Internacionales > Organizaciones mundiales > Organización mundial

Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Organismo especializado de las Naciones Unidas

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Comercio internacional

Intercambios Económicos y Comerciales > Política arancelaria > Política arancelaria > Negociación arancelaria

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial > TRIM

Economía > Política económica > Política económica > Integración económica > Globalización

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Comercio internacional > Cláusula social

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial > AGCS

Organizaciones Internacionales > Naciones Unidas > Programas y fondos de la ONU > Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo > Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC

Asuntos Sociales > Cultura y religión > Política cultural > Excepción cultural

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial > APDIC

Intercambios Económicos y Comerciales > Comercio internacional > Relación comercial > Acuerdo comercial > GATT





Organización Mundial del Comercio

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Organización Mundial del Comercio

Véase la definición de Organización Mundial del Comercio en el diccionario.

Características de Organización Mundial del Comercio

Tema: organizaciones-internacionales.

Tema: intercambios-economicos-y-comerciales.

Asunto: empresa-y-economia. Asunto: economia.

Tema: asuntos-sociales.



Organización Mundial del Comercio en Economía

En inglés: World Trade Organization in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Organización Mundial del Comercio en economía.

Introducción a: Organización Mundial del Comercio en este contexto

El éxito del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)/Organización Mundial del Comercio (OMC) como institución internacional es ampliamente reconocido. Entre las instituciones multilaterales, el GATT/OMC ha adoptado un enfoque distintivo como foro de negociación internacional, basado en negociaciones recíprocas (sobre el acceso a los mercados) que se producen de forma voluntaria entre pares de países o entre un pequeño número de países; los resultados de estas negociaciones bilaterales se "multilateralizan" después a todos los miembros del GATT/OMC en virtud del principio de no discriminación del GATT/OMC. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Este artículo describe cómo la investigación económica reciente ha intentado comprender e interpretar estas características clave del diseño del GATT/OMC. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Organización Mundial del Comercio. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

Tema: economia-fundamental. Tema: macroeconomia. Tema: microeconomia. Tema: economi a-internacional. Tema: finanzas-personales. Tema: ciencia-economica. Tema: pensamiento-economico. Tema: principios-de-economia. Tema: mercados-financieros. Tema: historia-economica. Tema: sistemas-economicos. Tema: politicas-economicas.

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Recursos

Traducción de Organización Mundial del Comercio

Inglés: World Trade Organisation

Francés: Organisation mondiale du commerce

Alemán: Welthandelsorganisation

Italiano: Organizzazione mondiale del commercio

Portugués: Organização Mundial do Comércio

Polaco: Światowa Organizacja Handlu

Tesauro de Organización Mundial del Comercio

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Véase También

OMC

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Traducción al Inglés

Traducción al inglés de Organización Mundial del Comercio: World Trade Organization

Véase También

Bibliografía

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 2009. Deja un comentario Microsoft Corporation, 2008. Publicado por IICA, del Grupo Andino

Véase También