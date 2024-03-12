Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Este artículo es un complemento de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. En inglés: World Intellectual Property Organization (WIPO).

Sumario

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) fue creada en virtud de un convenio firmado en Estocolmo en 1967, que entró en vigor en 1970. Se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas en 1974. Su función principal es proporcionar protección universal efectiva a la propiedad intelectual. OMPI coexiste con dos sindicatos relevantes: la Unión de París, que fue establecida en virtud de la Convención de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, y la Unión de Berna, que se creó en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en el año 1886.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMPI está abierta a todos los países, en particular aquellos que son miembros de los sindicatos. Hay alrededor de 140 miembros de la OMPI.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La OMPI es un organismo internacional cuyo propósito es colaborar para que los derechos de los creadores y los dueños de propiedades intelectuales estén protegidos en todo el mundo y que, por lo tanto, los inventores y autores sean reconocidos y recompensados por su ingenio. Las raíces de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual datan de 1833. Ese año marcó el nacimiento de la Convención de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, el primer tratado internacional importante ideado para ayudar a las personas de un país a obtener la protección necesaria en otras naciones para sus creaciones intelectuales, la cual adoptó la forma de derechos de propiedad industrial. La Convención de París entró en vigor en 1884 con 14 estados miembros, los cuales establecieron una Oficina Internacional para llevar a cabo las tareas administrativas. En 1886, los derechos de autor saltaron a la palestra internacional con la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas.

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Igual que la Convención de París, la Convención de Berna estableció una Oficina Internacional para que se hiciera cargo de las tareas administrativas. En 1893, esas dos pequeñas oficinas se unieron para formar una organización internacional llamada Oficina Internacional Unida para la Protección de la Propiedad Industrial (mejor conocida por sus siglas en francés, BIRPI).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Con sede en Berna, Suiza, y un personal de siete miembros, este modesto organismo fue el antecesor de la actual Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: una dinámica entidad con más de 170 estados miembros y cerca de 650 personas de todo el mundo en su personal. A medida que cobró más importancia la propiedad intelectual, la estructura y la forma de la organización cambiaron también.

En 1960, la BIRPI se trasladó de Berna a Ginebra para estar más cerca de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales establecidas en esa ciudad. Al cabo de una década, después de la entrada en vigor de la Convención para Establecer la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, BIRPI se convirtió en OMPI, se le hicieron reformas estructurales y administrativas, y adquirió un secretariado para rendir cuentas a los estados miembros. En 1974, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se convirtió en una agencia especializada del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas y se le encomendó administrar los asuntos de propiedad intelectual reconocidos por los estados miembros de la ONU. OMPI amplió sus funciones y, en 1996, demostró más plenamente la importancia de los derechos de propiedad intelectual para la administración del comercio globalizado, al concertar una acuerdo de cooperación con la Organización Mundial del Comercio. En 1898, BIRPI administraba solo cuatro tratados internacionales. Un siglo más tarde, OM[Iadministra 21 tratados (dos de ellos en conjunción con otras organizaciones internacionales) y desarrolla un rico y variado programa de trabajo. Por medio de sus estados miembros y su secretariado, OMPI trata de: * Armonizar la legislación y los procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual. * Proveer servicios para las aplicaciones internacionales de los derechos de propiedad industrial. * Intercambiar información sobre propiedad intelectual. * Brindar asistencia legal y técnica a los países en desarrollo y otras naciones. * Facilitar la resolución de disputas privadas en torno a la propiedad intelectual. * Introducir la tecnología de la información como instrumento para el almacenamiento, acceso y utilización de información valiosa sobre propiedad intelectual.

Otros Organismos y Organizaciónes de Derecho Internacional

Cámara de Comercio Internacional

Centro de Comercio Internacional

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones

Comisión Central para la Navegación del Rin

Comisión del Danubio

Comisón de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Comité Marítimo Internacional

Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

Consejo Internacional del Estaño

Consejo Internacional del Trigo

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado

Organización de Aviación Civil Internacional

Organización de las Naciones Unidas para la Eduación, La Ciencia y la Cultura

Organización de los Estados de Caribe del Este

Organización de Países árabes Exportadores de Petróleo

Organización de Países Exportadores de Petróleo

Organización Internacional de Energía Atómica

Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite

Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite

Organización Internacional del Cacao

Organización Internacional del Café

Organización Internacional del Trabajo

Organización Marítima Internacional

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Organización Mundial del Comercio

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

Organizaciones Internacionales y Tratados

Fondo Monetario Internacional

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Unión Postal Universal

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial

Es una de las 16 agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra, Suiza, fue creada en 1967 y es responsable de promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Cumple con esta responsabilidad promoviendo la cooperación entre las naciones en asuntos de propiedad intelectual, administrando diversas "uniones" y otras organizaciones que se basan en tratados multilaterales, y creando leyes modelo para que sean adoptadas por las naciones en desarrollo.

Registro Internacional de Marcas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Aunque la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es una organización técnica intergubernamental con un mandato limitado, se le ha encomendado una serie de tareas. Entre ellas figuran, entre otras, la armonización internacional del derecho de propiedad intelectual, la administración de servicios mundiales de protección de la propiedad intelectual basados en honorarios y la prestación de servicios de solución de controversias a particulares. Si bien los países en desarrollo han cuestionado el papel central de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el desarrollo continuo del derecho sustantivo de la propiedad intelectual, las actividades administrativas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual han permanecido en gran medida intactas a causa de las críticas y, por lo tanto, no han atraído mucha atención.

Éstas giran en torno a la presentación, el registro o el reconocimiento internacional de derechos de propiedad industrial, como las patentes, los diseños industriales y las marcas, y ofrecen una perspectiva interesante sobre el derecho de las instituciones internacionales. Se trata de una norma de caracter administrativo internacional sujeto a examen por las Partes Contratantes designadas. Revisor: Lawrence

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.) en el Derecho Internacional

El Diccionario Jurídico Espasa (2001) hace el siguiente tratamiento de este término jurídico: Los antecedentes más lejanos de este organismo multinacional se remontan al Congreso de Viena de 1873, pero diez años más tarde se crea la Unión para la protección de la propiedad industrial, conocida como unión de París por haberse firmado en dicha ciudad, y casi en la misma época aparece también la Unión para la protección de obras literarias y artísticas como Unión de Berna. La evolución posterior en aras de una posible unificación llevó a la Conferencia de Estocolmo, que supuso la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.), devenida del convenio de 14 de julio de 1967, y transformándose más tarde en organismo especializado de las Naciones Unidas mediante acuerdo de la Asamblea General, iniciando sus actividades el 26 de abril de 1970 y fijando su sede en Ginebra.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los fines de la organización son: fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados; asegurar la cooperación administrativa entre naciones en cuanto a marcas comerciales, diseños industriales, protección de nombre de origen, obras literarias, artísticas, producciones fonográficas, etc. El conjunto de fines y funciones evidencia la amplitud de objetivos de la organización. La estructura orgánica, algo más complicada que la de otros organismos análogos, se integra en la Asamblea General, compuesta por los Estado partes en la Conferencia de Estocolmo que sean al menos miembros de una de las uniones; el Comité de Coordinación, que comprende a los Estados parte del convenio que sean miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o de la Unión de Berna, o de ambas, y la Oficina Internacional, a cuyo frente se encuentra el director general asistido por el personal necesario y que ejerce funciones administrativas o técnicas. [J.C.P.]





Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el Ámbito Económico-Empresarial

En el Contexto de: Organizaciónes

Véase una definición de organización mundial (o global) de la propiedad intelectual en el diccionario y también más información relativa a organización mundial (o global) de la propiedad intelectual. Tema: organizaciones.





Visualización Jerárquica de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

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Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Véase la definición de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el diccionario.

Características de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

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Tema: produccion-tecnologia-e-investigacion.



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Recursos

Traducción de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Inglés: World Intellectual Property Organisation

Francés: Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Alemán: Weltorganisation für geistiges Eigentum

Italiano: Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale

Portugués: Organização Mundial da Propriedade Intelectual

Polaco: Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Tesauro de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

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