La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: OMPI

Este artículo es una ampliación de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre la OMPI. Puede ser de interés también lo siguiente:

Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: Funciones, Objetivos y Beneficios

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la principal organización internacional que se ocupa exclusivamente de los derechos de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Como tal, y con más de 180 Estados miembros, desempeña un papel fundamental en la negociación y el establecimiento de normas de propiedad intelectual.

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Nunca te pierdas una historia sobre el derecho de autor y la propiedad industrial, de esta revista sobre la empresa y el emprendimiento:

Fue fundada en 1970 en virtud de un convenio firmado en Estocolmo en 1967.

En virtud de un acuerdo de 1974, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas.

Historia

Los orígenes de la organización se encuentran en la fusión en 1893 de las secretarías (o ''oficinas internacionales'') de los sindicatos de París y Berna, que hicieron a las partes contratantes de los dos tratados de propiedad intelectual más antiguos e importantes: el Convenio de París de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna de 1886 para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La organización fusionada se denominó "Bureaux Internationaux Reunis de la Protection de la Proprieté Intellectuelle" (BIRPI). La idea de transformar la "Bureaux Internationaux Reunis de la Protection de la Proprieté Intellectuelle" en una organización internacional de propiedad intelectual surgió en una reunión de 1962 de la Oficina Permanente de la Unión de París y la Unión de Berna.

En dicha reunión se recomendó la creación de un Comité de Expertos Gubernamentales con el fin de examinar las reformas administrativas y estructurales de los sistemas de la Unión de París y la Unión de Berna y preparar una conferencia diplomática. Es importante señalar que, durante esta época, el proceso de descolonización que se inició justo después de la Segunda Guerra Mundial se estaba acelerando.

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Muchos nuevos países en desarrollo se independizaban y trataban de incorporarse a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las propias Naciones Unidas estaban atravesando un periodo de transformación, ya que intentaban dar cabida a un número de miembros cada vez mayor con una amplia gama de intereses y preocupaciones. Quedaba por resolver qué partes del sistema de la ONU debían tener jurisdicción sobre cuestiones complejas y políticamente controvertidas, como la elaboración de normas de propiedad intelectual.

En consecuencia, era obvio que la "Bureaux Internationaux Reunis de la Protection de la Proprieté Intellectuelle" no podía seguir siendo un "club" de países desarrollados y necesitaba un carácter más multilateral que pudiera atraer a los países en desarrollo, incluidos los recién independizados. Sin embargo, algunos países en desarrollo tenían sus propias ideas sobre el establecimiento de normas internacionales de propiedad intelectual y estaban expresándolas con firmeza. Esto fue motivo de preocupación en algunos sectores.

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De hecho, la propuesta de crear una nueva organización basada en las BIRPI pretendía, en parte, garantizar que las organizaciones politizadas, incluidas las conocidas por dar cabida a las preocupaciones específicas de los países en desarrollo, no fueran elegidas como foro para negociar las normas de propiedad intelectual. La intención era evitar cualquier intento de personas ajenas a la Organización, como el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, de tratar el tema de la propiedad intelectual y, eventualmente, formar un organismo especializado de las Naciones Unidas en este campo. En 1966 se celebró una segunda reunión del comité a la que asistieron representantes de 39 naciones, de las cuales 9 eran países en desarrollo. El resto eran países desarrollados o comunistas europeos. El proyecto de convenio preparado por las BIRPI sobre la base de las opiniones expresadas por el comité en estas dos reuniones se presentó a una conferencia diplomática en 1967 en Estocolmo, donde se aprobó un texto final.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Secretaría de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, situada en Ginebra (Suiza), sigue siendo conocida como la Oficina Internacional.

Actividades, gobernanza y mandato

A finales de 2007, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual administraba 24 acuerdos multilaterales. Estos eran de tres tipos:

Los tratados normativos, que definen las normas básicas de protección acordadas para los diferentes derechos de propiedad intelectual. Entre ellos se encuentran el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma de 1961 sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor de 1996 y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas de 2006.

Los tratados del sistema de protección global, que facilitan la presentación o el registro de derechos en más de un país. Entre ellos se encuentran el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891 y el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958.

Los tratados de clasificación, que son esencialmente administrativos y se refieren a la gestión y organización de la información relativa a las patentes, las marcas y los diseños industriales. Entre ellos se encuentran el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas de 1957 y el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes de 1971.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual tiene tres órganos de gobierno principales, que son la Asamblea General, la Conferencia y el Comité de Coordinación. También hay comités permanentes y grupos de trabajo. Es una organización intergubernamental, pero los observadores oficiales pueden asistir a las reuniones siempre que cumplan con ciertos criterios y procedimientos. Entre estos observadores se encuentran otras organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. Esta última categoría comprende no sólo grupos que representan a las empresas, a los propietarios de la propiedad intelectual y a los profesionales del derecho, que tienden a favorecer la protección de la propiedad intelectual y a apoyar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sino también grupos cuyas opiniones van desde las muy favorables a la propiedad intelectual hasta las extremadamente críticas.

¿Cuál es el mandato u objetivos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual?

Los dos objetivos de la organización, tal y como se recoge en el artículo 3 del Convenio, son:

promover la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, cuando proceda, en colaboración con cualquier otra organización internacional; y

garantizar la cooperación administrativa entre las uniones. Sin embargo, el acuerdo de 1974 entre las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual equilibró el objetivo de promover la protección de la propiedad intelectual al reconocer la responsabilidad de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de 'facilitar la transferencia de tecnología relacionada con la propiedad industrial a los países en desarrollo a fin de acelerar el desarrollo económico, social y cultural, con sujeción a la competencia y las responsabilidades de las Naciones Unidas y sus órganos'.

Desafíos recientes

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual perdió brevemente su influencia entre 1986, cuando la propiedad intelectual se incluyó en la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales, y 1994, cuando el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) pasó a formar parte del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, y también durante un breve período posterior. Pero desde entonces, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha convertido en un actor de gran provecho, elevando los niveles de protección de la propiedad intelectual en los países en desarrollo e impulsando la evolución de la legislación internacional en materia de propiedad intelectual en respuesta a las oportunidades y los retos derivados de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha ofrecido asistencia técnica a los países en desarrollo para la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y ha servido de foro para la negociación de nuevos tratados de propiedad intelectual, cuatro de ellos desde 1996.

Además, se ha convertido en un foro para el debate sustantivo de las nuevas cuestiones de propiedad intelectual, incluidas las que interesan a los países en desarrollo, como la protección de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. Es significativo que ahora sea una organización bien financiada gracias a las tasas que cobra por los servicios que presta al sector privado. De vez en cuando se critica a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por su parcialidad, ya sea a favor de los intereses de los países en desarrollo o a favor de los de la industria y los países desarrollados.

En los últimos años, se ha denunciado que promueve la protección de la propiedad intelectual de forma que beneficia a las empresas transnacionales. pero no conviene a los países en desarrollo. Por ejemplo, algunos críticos, incluidos los gobiernos, afirman que los programas de asistencia técnica de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para los países en desarrollo no prestan suficiente atención a las excepciones de interés público a los derechos de propiedad intelectual. Desde 2004, 14 países en desarrollo miembros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, encabezados por Brasil y Argentina, han tratado de establecer un Programa de Desarrollo en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para hacer frente al sesgo percibido. Estos países, conocidos colectivamente como los Amigos del Desarrollo, sostienen que, como organismo de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual debería guiarse por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000. Para los 14 países, el programa debería abarcar cuestiones como el mandato y la gobernanza de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el establecimiento de normas, la cooperación técnica y la transferencia de tecnología. A finales de 2007, la agenda aún no había sido aprobada.

Aviso

No obstante, la organización ha tenido que posicionarse públicamente como una organización cuya labor está dedicada a fomentar el desarrollo económico. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desempeña un papel importante en la economía mundial (o global) gracias a su participación en la promoción de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional. El gran compromiso de tantos gobiernos y empresas para influir en las negociaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es un testimonio de lo mucho que está en juego económicamente en la regulación de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial.

Sin embargo, debido a la importancia económica más evidente de la Organización Mundial del Comercio y a la enorme atención prestada al Acuerdo sobre los ADPIC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual suele recibir menos atención de los analistas comerciales de la que probablemente debería. Datos verificados por: Brooks

OMPI – Orígenes (en Derecho Económico)

Concepto de Ompi – Orígenes en derecho económico internacional: Fue establecida en virtud del Convenio de Estocolmo, del 14 de julio de 1967, llamado Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entró en vigoren 1970.

Historia y desarrollo de la OMPI

La OMPI (u OMPI, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle u Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) fue creada en 1967 por el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La sede de la OMPI se encuentra en Ginebra. El objetivo principal de la OMPI es "fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los Estados y, cuando proceda, en colaboración con cualquier otra organización internacional" (Art 3 del Convenio de la OMPI).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La OMPI desempeña las tareas administrativas de la Unión de París, de las uniones especiales establecidas en relación con dicha Unión y de la Unión de Berna.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La "Unión de París" fue establecida por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, revisado por última vez en 1967 en Estocolmo (Convenio de París), la "Unión de Berna" por el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, revisado por última vez en 1971 en París (Convenio de Berna). Ambas Uniones han mantenido su condición de organizaciones internacionales, pero han delegado sus tareas administrativas en la OMPI. En 1974, la OMPI se convirtió en un organismo especializado de las Naciones Unidas en el sentido del artículo 57 de la Carta de la ONU.

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Desde su creación, se han negociado diversos tratados y recomendaciones en materia de propiedad intelectual e industrial bajo los auspicios de la OMPI (véase 3.

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Más adelante). Revisor de hechos: Schmidt

OMPI - órganos (en Derecho Económico)

Concepto de Ompi - órganos en derecho económico internacional: 1.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Asamblea General - Los Estados miembros 2.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Conferencia - Representantes de los Estados miembros 3. El Comité de Coordinación - 68 miembros electos por la Asamblea.

Miembros y estructura

Entre los miembros fundadores de la OMPI se encontraban todos los entonces Estados miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Suiza. En la actualidad, la OMPI cuenta con 184 Estados miembros, incluidos China y la Federación Rusa. Pueden ser miembros todos los miembros de la Unión de París, de la Unión de Berna, de una de las uniones especiales establecidas sobre la base del Art. 19 del Convenio de París o las partes de cualquier otro acuerdo internacional destinado a promover la protección de la propiedad intelectual cuya administración asuma la OMPI. Además, podrán ser miembros de la OMPI los miembros de las Naciones Unidas, sus organismos especializados y las partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Además, la Asamblea General de la OMPI puede invitar a los Estados a convertirse en miembros.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La posibilidad de convertirse en miembro de la OMPI sin ser miembro de una de las Uniones pretende abrir la organización a aquellos Estados que no estén dispuestos a adoptar el alto nivel de protección que ofrecen los convenios constitutivos de las Uniones. Según el artículo 5 del Convenio de la OMPI, sólo los Estados pueden ser miembros de la organización. Por lo tanto, la adhesión de la Unión Europea no es posible con el régimen actual. La estructura organizativa de la OMPI se ajusta en gran medida a la estructura típica de las organizaciones internacionales, pero con la particularidad de estar estrechamente interrelacionada con las Uniones de París y Berna. El artículo 6 del Convenio de la OMPI establece las normas para la composición y las funciones de la "Asamblea General", en la que sólo están representados los Estados miembros que sean al mismo tiempo miembros de al menos una de las Uniones. Además de la Asamblea General, el Convenio de la OMPI ha establecido una 'Conferencia' (art. 7) en la que están representados todos los miembros, sean o no miembros de alguna Unión.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los aspectos centrales del trabajo de la OMPI se delegan en la Asamblea General, especialmente el nombramiento del Director General, mientras que la 'Conferencia' se encarga de debatir asuntos de interés general.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Las funciones de un consejo de la organización son desempeñadas por el 'comité de coordinación' (Art 8), que está compuesto por representantes de aquellos estados miembros de la OMPI que son al mismo tiempo miembros del Comité Ejecutivo de la Unión de París o del Comité Ejecutivo de la Unión de Berna. El "comité de coordinación" se encarga de proponer un candidato para su nombramiento como Director General. El Director General dirige la 'oficina internacional', ejerce como jefe ejecutivo de la organización y la representa (Art 9). Revisor de hechos: Schmidt

OMPI - Funciones (en Derecho Económico)

Concepto de OMPI - Funciones en derecho económico internacional: 1.

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Fomentar la protección de la propiedad intelectual 2. Asegurar la cooperación administrativa 3. Prestar asistencia técnica 4.

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Difundir sus instrumentos 5. Administrar las convenciones internacionales.

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

En 1994, la OMPI creó el Centro de Arbitraje y Mediación, que ofrece varios procedimientos alternativos especializados de solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La más exitosa de estas opciones procedimentales es la Solución de Controversias sobre Nombres de Dominio de la OMPI, que se utiliza en más de 2.000 casos al año.

La OMPI y la Organización Mundial del Comercio

La protección internacional de la propiedad intelectual se fortaleció considerablemente con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994. El Tratado de la OMC incluye como anexo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Según los Arts. 2 y 9 del ADPIC, los miembros de la OMC deben cumplir los requisitos de los Convenios de París y Berna, con la excepción de los derechos morales de autor, que quedan expresamente excluidos (Art 9(1) ADPIC). El ADPIC contiene normas de protección que van más allá de la protección concedida en virtud del Convenio de Berna ("Berna plus").

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La integración de la propiedad intelectual en el sistema de la OMC ha aumentado el número de Estados miembros de los convenios administrados por la OMPI.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): Los beneficios de las normas de la OMC sobre libre comercio han supuesto un incentivo adicional para entrar en el esquema de protección internacional de los ADPIC y de los diversos tratados administrados por la OMPI. Otro valor añadido de los ADPIC con respecto a los convenios anteriores es el capítulo sobre la observancia de la propiedad intelectual (observancia), Arts 41 y siguientes de los ADPIC, y la disponibilidad del procedimiento de resolución de litigios de la OMC. En lo que respecta a estas ventajas institucionales, cabe esperar que la OMC adopte una posición de liderazgo en el desarrollo ulterior de la protección internacional de la propiedad intelectual.

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Unión Europea es miembro de la OMC. En consecuencia, los Convenios de París y Berna forman parte de la legislación de la Unión Europea y pueden ser interpretados con autoridad por el TJCE. Revisor de hechos: Schmidt

OMPI - Tratados y recomendaciones

En la actualidad, la OMPI administra 24 tratados internacionales en el ámbito de la propiedad intelectual. En materia de propiedad industrial, además del Convenio de París, merecen especial atención el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, revisado por última vez en 1967, el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1989 y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes de 1970, ya que han establecido mejoras significativas para el registro internacional de patentes (derecho de patentes) y marcas (derecho de marcas). Por lo que respecta a los derechos de autor y derechos afines, el Convenio de Berna y la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 1961 revisten una importancia primordial, esta última porque reconoció el principio del trato nacional y ciertas normas mínimas de protección para los derechos afines más importantes (derechos de autor). Sin embargo, Estados Unidos y muchos otros países no firmaron la Convención de Roma, lo que provocó importantes lagunas en la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Esta laguna se ha colmado parcialmente con el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 1996 (WPPT), que ha sido firmado por más de 80 Estados hasta la fecha. También en 1996 se adoptó el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT). El WCT complementa el Convenio de Berna con derechos mínimos adicionales que los estados miembros deben conceder a los nacionales o residentes de otros estados miembros. El artículo 11 obliga a los estados miembros a proporcionar una protección jurídica adecuada contra la elusión de medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos. El WCT ha sido ratificado por más de 80 estados. A diferencia de los antiguos convenios administrados por la OMPI, el WPPT y el WCT están abiertos a la adhesión de la Unión Europea (Art 26(3) WPPT, Art 17(3) WCT).

Teniendo en cuenta la experiencia de varios expertos, nuestras reflexiones y recomendaciones se ofrecerán más adelante (o en otros artículos de esta publicación sobre el emprendimiento, en cuanto al derecho de autor y la propiedad industrial, y respecto a su futuro y/o características): La Unión Europea ha firmado ambos tratados. En cambio, durante la conferencia diplomática de 1996 no se pudo llegar a ningún acuerdo sobre la iniciativa europea de poner en marcha un instrumento adicional para la protección de los productores de bases de datos (protección de las bases de datos). Otras iniciativas de convenios sobre la protección de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales y de los organismos de radiodifusión no han prosperado hasta el momento. Tampoco está claro si las negociaciones sobre un instrumento para la protección de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales o el folclore llegarán finalmente a buen puerto. Aunque los temas que se debaten en la OMPI son bastante diversos, el conflicto fundamental de intereses entre los titulares de derechos procedentes de los Estados industriales, por un lado, y los Estados menos desarrollados y las ONG que representan la perspectiva del usuario, por otro, es claramente visible como el principal impedimento en todas las negociaciones actuales. Además del instrumento clásico del tratado, la OMPI utiliza con éxito desde finales de los años 90 las "recomendaciones" para promover la protección de la propiedad intelectual mediante la cooperación entre los Estados. Hasta el momento, se han publicado tres recomendaciones conjuntas de la OMPI y la Unión de París relativas al derecho de marcas: la Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de marcas notoriamente conocidas de 1999, la Recomendación conjunta relativa a las licencias de marcas de 2000 y la Recomendación conjunta relativa a la protección de marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet de 2001. Revisor de hechos: Schmidt

OMPI - Objetivo (en Derecho Económico)

Concepto de Ompi - Objetivo en derecho económico internacional: 1. Armonizar legislaciones y procedimientos 2. Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad intelectual 3. Promover el intercambio de información y difundir sus instrumentos 4. Prestar asistencia técnica - jurídica 5.

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Facilitar la solución de controversias 6. Ayudar a os países en vías de desarrollo 7.

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Fomentar el uso de tecnologías de información.

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Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista de derecho empresarial que pueden interesar, en el marco de la propiedad industrial y el derecho de autor, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También

Derecho de Propiedad, Derecho internacional Privado, Derechos de Autor, Investigación y propiedad intelectual, Naciones Unidas, Organismo especializado de las Naciones Unidas, Organizaciones Internacionales, Protección Anticopia, Software Propietario, Tecnología e Investigación, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); derechos de propiedad intelectual