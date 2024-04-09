Oficinas de Propiedad Intelectual
Este artículo es una profundización de la información sobre propiedad industrial e intelectual, en esta revista de emprendimiento. Se examina este tema y sus elementos, en el contexto del emprendimiento, los empresarios y las pequeñas empresas, sobre este tema. Se analizará esta cuestión, de acuerdo a la práctica de la propiedad industrial e intelectual. Una oficina de propiedad intelectual es un organismo nacional, regional o, en algunos casos, responsable de registrar patentes, marcas, diseños y otros derechos de propiedad intelectual ("IPR") para un área designada. En el desempeño de esas tareas, la mayoría de las oficinas de propiedad intelectual desempeñan funciones ejecutivas y judiciales.
Las funciones ejecutivas incluyen considerar la aplicación para el registro de patentes, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual. Estos son típicamente realizados por funcionarios conocidos como "examinadores".
Las funciones judiciales incluyen la determinación de disputas entre solicitantes o propietarios de derechos de propiedad intelectual y examinadores y entre dichos propietarios y solicitantes y personas que cuestionan sus reclamos de derechos de propiedad intelectual.
En algunas oficinas de propiedad intelectual tales disputas son escuchadas y determinadas por un funcionario conocido como "oficial de audiencias".
En otros, hay "juntas de apelaciones" que consisten en paneles de funcionarios técnicamente y legalmente calificados. La oficina de propiedad intelectual para el Reino Unido es la Oficina de propiedad intelectual ("IPO", por sus siglas en inglés) en Newport, que es una agencia ejecutiva del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial.
La IPO examina las solicitudes de patentes y marcas registradas y registra diseños para el Reino Unido y ciertos territorios dependientes. La oficina de propiedad intelectual para la Unión Europea es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIIPO", por sus siglas en inglés) en Alicante.
La EUIPO examina las solicitudes de registro de marcas de la Unión Europea ("EUTM", por sus siglas en inglés) y diseños comunitarios registrados ("RCD", por sus siglas en inglés). Todavía no existe tal cosa como una patente de la Unión Europea, aunque puede que pronto haya una patente europea que tenga efecto unitario ("patente unitaria") para los territorios de algunos pero no todos los estados miembros de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, por el momento.
Sin embargo, hay una Oficina Europea de Patentes ("EPO") en Munich con oficinas en otras ciudades que otorgan patentes europeas. Se otorgan patentes europeas para los territorios de las partes en el convenio de patentes europeas ("EPC") que incluyen el Reino Unido.
Las patentes europeas otorgadas para el Reino Unido ("Patentes europeas (Reino Unido)") se tratan para todos los propósitos prácticos como si fueran otorgadas por la OPI. Autor: Williams
Lista de Oficinas de Propiedad Intelectual
Se ofrecen, por país, los detalles de la Oficina responsable: Afganistán Oficina de derechos de autor Ministerio de Información y Cultura (MoIC) Oficina de Propiedad Industrial Afganistán Registro Central de Empresas y Propiedad Intelectual Ministerio de Comercio e Industria Albania Oficina de derechos de autor Dirección de derechos de autor Ministerio de Cultura República de Albania Oficina de Propiedad Industrial Dirección General de Propiedad Industrial (GDIP) Ministerio de Desarrollo Económico, Comercio y Emprendimiento S Argelia Oficina de derechos de autor Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Relacionados (ONDA) Ministerio de Comunicación y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argelia (INAPI) Ministerio de Industria, Pequeñas y Medianas Empresas y Promoción de Inversiones Andorra Oficina de derechos de autor Oficina de Marcas del Principado de Andorra Secretario de Estado de Turismo y Comercio Ministerio de Turismo y Comercio Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Marcas del Principado de Andorra Secretario de Estado de Turismo y Comercio Ministerio de Turismo y Comercio Angola Oficina de derechos de autor Instituto Nacional de Industrias Culturales (INIC) Dirección Nacional de Entretenimiento y Derecho de Autor Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Instituto Angoleño de Propiedad Industrial Ministerio de Industria Antigua y Barbuda Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual y Comercio de Antigua y Barbuda (ABIPCO) Ministerio de Asuntos Jurídicos Argentina Oficina de derechos de autor Dirección Nacional de Derecho de Autor Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Armenia Oficina de derechos de autor Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Armenia, Ministerio de Desarrollo Económico e Inversiones Oficina de Propiedad Industrial Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Armenia, Ministerio de Desarrollo Económico e Inversiones Australia Oficina de derechos de autor Departamento de contenido y derechos de autor en línea, Departamento de Comunicaciones y Artes Oficina de Propiedad Industrial IP Australia Austria Oficina de derechos de autor Ministerio Federal de Asuntos Constitucionales, Reformas, Desregulación y Justicia. Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de Austria Sitio web Azerbaiyán Oficinas de propiedad intelectual Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Azerbaiyán Bahamas Oficina de derechos de autor Departamento de Registro General Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Registro General Bahrein Oficina de derechos de autor Ministerio de Información, Dirección de Administración de Medios. Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Propiedad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Bangladesh Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor del Ministerio de Asuntos Culturales de Bangladesh Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Patentes, Diseños y Marcas (DPDT) Ministerio de Industrias Barbados Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Asuntos Inteligentes y Propiedad Intelectual (CAIPO) Ministerio de Negocios Internacionales y Transporte Internacional Bielorrusia Oficina de derechos de autor Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP) Oficina de Propiedad Industrial Centro Nacional de Propiedad Intelectual (NCIP) Bélgica Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual Economía de los Servicios Públicos Federales, PYMES, Autónomos y Energía Belice Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual de Belice (BELIPO) Benin Oficina de derechos de autor Oficina Beninense de Derecho de Autor (BUBEDRA) Ministerio de Cultura y Comunicación Oficina de Propiedad Industrial Agencia Nacional de Propiedad Industrial (ANIPA) Ministerio de Industria y Comercio. Bután Oficinas de propiedad intelectual Departamento de Propiedad Intelectual Ministerio de Economía Bolivia (Estado Plurinacional de) Oficina de derechos de autor Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Oficina de Propiedad Industrial Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Bosnia y Herzegovina Oficina de derechos de autor Instituto de Propiedad Intelectual de Bosnia y Herzegovina Oficina de Propiedad Industrial Instituto de Propiedad Intelectual de Bosnia y Herzegovina Botsuana Oficina de derechos de autor Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual (CIPA) Ministerio de Comercio e Industria Oficina de Propiedad Industrial Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual (CIPA) Ministerio de Comercio e Industria Brasil Oficina de derechos de autor Oficina de Derecho de Autor y Propiedad Intelectual Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (INPI) Brunei Darussalam Oficina de derechos de autor Cámaras del Fiscal General Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Brunei Darussalam Ministerio de Energía, Recursos Humanos e Industria Bulgaria Oficina de derechos de autor Dirección de Derecho de Autor y Derechos Conexos Ministerio de Cultura. Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de la República de Bulgaria (BPO) Sitio web Burkina Faso Oficina de derechos de autor Burkinabé Copyright Office (BBDA) Ministerio de Cultura, Artes y Turismo Oficina de Propiedad Industrial Dirección General de Propiedad Industrial (DGPI) Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía. Burundi Oficina de derechos de autor Dirección de la Oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos de Burundi, Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cabo Verde Oficina de derechos de autor Instituto de Gestión de la Calidad y Propiedad Intelectual. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Instituto de Gestión de la Calidad y Propiedad Intelectual. Camboya Oficina de derechos de autor Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Propiedad Industrial (DIP) Ministerio de Industria y Artesanía (MIH) Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Derechos de Propiedad Intelectual Ministerio de Comercio Camerún Oficina de derechos de autor Ministerio de Cultura de la Sección de Justicia. Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Desarrollo Tecnológico y Propiedad Industrial. Ministerio de Minas, Industria y Desarrollo Tecnológico. Canadá Oficina de derechos de autor Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual Oficina de Propiedad Industrial Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual República Centroafricana Oficina de derechos de autor Oficina de Derecho de Autor (BUCADA) Ministerio de Arte, Turismo, Cultura y Cultura Francofónica Oficina de Propiedad Industrial Servicio Nacional de Propiedad Industrial (SNL) Dirección de Desarrollo Industrial y Artesanía Ministerio de Industria, Comercio, SME-SMI Chad Oficina de derechos de autor Oficina de Copyright de Chad (BUTDRA) Ministerio de Desarrollo Turístico, Cultura y Artesanía Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Propiedad Industrial y Tecnología Secretaría General Ministerio de Minas, Desarrollo Industrial, Comercio y Promoción del Sector Privado Chile Oficina de derechos de autor Ministerio de Educación Departamento de Derechos Intelectuales (DDI) Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía. Sitio web China Oficina de derechos de autor Administración Nacional de Derechos de Autor de China (NCAC) Oficina de Propiedad Industrial Administración Nacional de Propiedad Intelectual, PRC (CNIPA) Oficina de Propiedad Industrial Administración estatal para la regulación del mercado Colombia Oficina de derechos de autor Oficinas de derechos de autor Administración competente de la Dirección Nacional de Derechos de Autor Unidad Administrativa Especial Ministerio del Interior Oficina de Propiedad Industrial Superintendencia de Industria y Comercio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Comoras Oficina de derechos de autor Ministerio de Juventud, Empleo, Desarrollo de la Fuerza Laboral, Cultura y Deporte. Oficina de Propiedad Industrial Oficina Comorana de Propiedad Intelectual (OCPI) Ministerio de Economía, Planificación, Energía, Turismo, Sector Privado de las Inversiones y Asuntos de la Tierra Congo Oficina de derechos de autor Oficina de Derecho de Autor del Congo (BCDA) Ministerio de Cultura y Artes Oficina de Propiedad Industrial Unidad Nacional de Propiedad Industrial Ministerio de Economía, Industria y Cartera Pública. Islas Cook Oficinas de propiedad intelectual Secretaría de Administración de Cultura, Ministerio de Desarrollo Cultural. Costa Rica Oficina de derechos de autor Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos Registro Nacional Ministerio de Justicia y Paz Oficina de Propiedad Industrial Registro de Propiedad Industrial Registro Nacional Ministerio de Justicia y Paz. Costa de Marfil Oficina de derechos de autor Oficina de derecho de autor de Costa de Marfil Ministerio de Lengua y Cultura Francesas Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Industria y Promoción del Sector Privado de la Oficina de Propiedad Intelectual de Costa de Marfil (OIPI) Croacia Oficina de derechos de autor Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República de Croacia (SIPO) Oficina de Propiedad Industrial Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de la República de Croacia (SIPO) Cuba Oficina de derechos de autor Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) Ministerio de Cultura. Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial de Cuba Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Chipre Oficina de derechos de autor Departamento de Registro de Empresas y Receptor Oficial Ministerio de Energía, Comercio, Industria y Turismo Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Registro de Empresas y Receptor Oficial Ministerio de Energía, Comercio, Industria y Turismo Republica checa Oficina de derechos de autor Departamento de Derecho de Autor Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial República Popular Democrática de Corea Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor de la República Popular Democrática de Corea Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Invención de la República Popular Democrática de Corea Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Marcas, Diseño Industrial e Indicación Geográfica (TIDGIO) de la RPD de Corea República Democrática del Congo Oficina de derechos de autor Secretaría General de Cultura Dirección de Investigación, Planificación y Relaciones Culturales Internacionales Ministerio de Cultura y Artes Oficina de Propiedad Industrial Dirección de la Secretaría de Propiedad Industrial para la industria y pequeñas y medianas empresas (IPMEA) Ministerio de Industria y Pymes Dinamarca Oficina de derechos de autor División de derechos de autor Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina Danesa de Patentes y Marcas Ministerio de Industria, Negocios y Asuntos Financieros Djibouti Oficina de derechos de autor Djibouti Oficina de Derechos de Autor y Derechos Relacionados Departamento de Derechos de Autor y Derechos Relacionados Ministerio de Asuntos Musulmanes, Cultura y Propiedad Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial y Comercio Delegada Ministerio de Comercio, Pequeñas y Medianas Empresas, Artesanos, Turismo y Formalización. Dominica Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Empresas y Propiedad Intelectual Ministerio de Turismo y Asuntos Jurídicos. República Dominicana Oficina de derechos de autor Oficina Nacional de Derechos de Autor Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Industria y Comercio. Ecuador Oficina de derechos de autor Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Oficina de Propiedad Industrial Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Egipto Oficina de derechos de autor Oficina Permanente para la Protección del Derecho de Autor Consejo Supremo de Cultura Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de Egipto Academia de Investigación Científica y Tecnología (ASRT) Ministerio de Investigación Científica Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Marcas y Diseños Industriales Autoridad de Desarrollo de Comercio Interno Ministerio de Comercio e Industria El Salvador Oficina de derechos de autor Centro Nacional de Registros (CNR) Oficina de Propiedad Industrial Centro Nacional de Registros (CNR) Guinea Ecuatorial Oficina de derechos de autor Consejo de Presidencia de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Gobierno. Oficina de Propiedad Industrial Consejo de Presidencia de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Gobierno. Eritrea Oficina de derechos de autor Departamento de Cultura Ministerio de Información y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Comercio Interior y Propiedad Intelectual Ministerio de Comercio e Industria. Estonia Oficina de derechos de autor Ministerio de Justicia de Estonia Oficina de Propiedad Industrial La Oficina de Patentes de Estonia Eswatini Oficina de derechos de autor Ministerio de Comercio de Industria y Comercio Oficina de Propiedad Intelectual Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Comercio de Industria y Comercio Oficina de Propiedad Intelectual Etiopía Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual de Etiopía (EIPO) Sitio web Fiyi Oficinas de propiedad intelectual Oficina del Fiscal General del Ministerio de Justicia Finlandia Oficina de derechos de autor División de Política de Derecho de Autor y Cultura Audiovisual Ministerio de Educación y Cultura. Oficina de Propiedad Industrial Oficina finlandesa de patentes y registro Francia Oficina de derechos de autor Oficina de Alfabetización y Propiedad Artística Subdirección de Asuntos Jurídicos Dirección de Administración General Ministerio de Cultura y Asuntos Francófonos Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Gabón Oficina de derechos de autor Agencia Nacional para la Promoción de las Artes y la Cultura (ANPAC) Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual Ministerio de Industria y Emprendimiento Nacional responsable de la Década para la Mujer Gambia Oficina de derechos de autor Centro Nacional de Arte y Cultura Ministerio de Cultura. Oficina de Propiedad Industrial Oficina del Registrador General Procuraduría General de la Nación Ministerio de Justicia Georgia Oficina de derechos de autor Centro Nacional de Propiedad Intelectual (Sakpatenti) Oficinas de propiedad intelectual Centro Nacional de Propiedad Intelectual Alemania Oficina de derechos de autor Unidad de Derecho de Autor y Derecho Publicitario Dirección IIIB Dirección General III: Derecho Comercial y Económico Ministerio Federal de Justicia y Protección al Consumidor Oficina de Propiedad Industrial Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA) Ghana Oficina de derechos de autor Departamento de Derecho de Autor Ministerio de Justicia Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Registro General del Ministerio de Justicia Grecia Oficina de derechos de autor Organización de derechos de autor helénicos Ministerio de Cultura Oficinas de propiedad intelectual Organización Helénica de la Propiedad Industrial de la Oficina de Patentes (HIPO) Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Marcas Dirección de Propiedad Comercial Secretaría General de Comercio y Protección al Consumidor Granada Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual (CAIPO) Guatemala Oficina de derechos de autor Registro de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Oficina de Propiedad Industrial Registro de Propiedad Intelectual Ministerio de Economía. Guinea Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor de Guinea Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Servicio Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Pymes y Promoción del Sector Privado. Guinea-Bissau Oficina de derechos de autor Sociedad Guineana de Derecho de Autor Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, Juventud y Deportes Oficina de Propiedad Industrial Dirección General de Propiedad Industrial Ministerio de Energía, Industria y Recursos Naturales. Guayana Oficinas de propiedad intelectual Escrituras y registros comerciales. Ministerio de Asuntos Jurídicos. Haití Oficina de derechos de autor Oficina de Derechos de Autor de Haití (BHDA) Ministerio de Cultura y Comunicación Oficina de Propiedad Industrial Servicio de Propiedad Intelectual Ministerio de Comercio e Industria Santa Sede Oficina de derechos de autor Oficina Judicial Oficinas Centrales Oficina de Propiedad Industrial Oficina Judicial Oficinas Centrales Honduras Oficinas de propiedad intelectual Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH) Hungría Oficina de derechos de autor Departamento de Derechos de Autor de la Oficina de Propiedad Intelectual de Hungría (HIPO) Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Hungría (HIPO) Islandia Oficina de derechos de autor Oficina de Asuntos Jurídicos Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de Islandia Ministerio de Asuntos Económicos India Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor Departamento de Política Industrial y Promoción Ministerio de Comercio e Industria Gobierno de la India Oficina de Propiedad Industrial Oficina del Contralor General de Patentes, Diseños y Marcas Comerciales Departamento de Promociones de Política Industrial Ministerio de Comercio e Industria Gobierno de la India Indonesia Oficina de derechos de autor Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP) Ministerio de Derecho y Derechos Humanos. Oficina de Propiedad Industrial Dirección General de Propiedad Intelectual (DGIP) Ministerio de Derecho y Derechos Humanos. Irán (República Islámica de) Oficina de derechos de autor Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, Registrador de Derechos de Autor, Centro de Estudios e Investigaciones Culturales (CCSR) Oficina de Propiedad Industrial Organización para el Registro de Escrituras y Propiedades. Irak Oficina de derechos de autor ministro de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Propiedad Industrial Organización Central de Normalización y Control de Calidad (COSQC) Ministerio de Planificación Irlanda Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes del Departamento de Empresa, Empresa e Innovación. Oficinas de propiedad intelectual Unidad de Propiedad Intelectual Departamento de Empresa, Empresa e Innovación. Israel Oficina de derechos de autor Director General del Ministerio de Justicia Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Justicia de la Oficina de Patentes de Israel Italia Oficina de derechos de autor Servicio III - Derechos de autor y supervisión sobre SIAE Dirección General para el Patrimonio de la Biblioteca, Institutos Culturales y Ministerio de Derechos de Autor para el Patrimonio Cultural y Actividades Oficina de Propiedad Industrial Oficina General de Patentes y Marcas de Italia Dirección General de Lucha contra la Falsificación Ministerio de Desarrollo Económico Jamaica Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Jamaica (JIPO) Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Jamaica (JIPO) Japón Oficina de derechos de autor Oficina de Derecho de Autor de Japón (JCO) Agencia de Asuntos Culturales Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología (MEXT) Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de Japón (JPO), Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) Jordán Oficina de derechos de autor Departamento de la Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura. Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Protección de la Propiedad Industrial Ministerio de Industria, Comercio y Abastecimiento Kazajstán Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, Ministerio de Justicia de la República de Kazajstán Oficinas de propiedad intelectual Departamento de Derechos de Propiedad Intelectual Ministerio de Justicia de la República de Kazajstán Kenia Oficina de derechos de autor Junta de Derecho de Autor de Kenia (KECOBO) La Oficina de Leyes del Estado (Oficina del Fiscal General) Oficina de Propiedad Industrial Instituto de Propiedad Industrial de Kenia (KIPI) Ministerio de Comercio e Industria Kiribati Oficinas de propiedad intelectual Ministerio de Comercio, Industria y Cooperativas. Kuwait Oficina de derechos de autor Ministerio de Comercio e Industria Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Comercio e Industria, Departamento de Marcas y Patentes. Kirguizstán Oficina de derechos de autor Servicio Estatal de Propiedad Intelectual e Innovación bajo el Gobierno de la República Kirguisa (Kirguistán) Oficina de Propiedad Industrial Servicio Estatal de Propiedad Intelectual e Innovación bajo el Gobierno de la República Kirguisa (Kirguistán) República Democrática Popular Lao Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de Ciencia y Tecnología. Letonia Oficina de derechos de autor Unidad de derechos de autor Ministerio de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de la República de Letonia Sitio web Líbano Oficina de derechos de autor ministro de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual Departamento de Propiedad Intelectual Dirección General de Economía y Comercio Ministerio de Economía y Comercio Lesoto Oficina de derechos de autor Oficina de Registro General del Ministerio de Derecho y Asuntos Constitucionales. Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Registro General del Ministerio de Derecho y Asuntos Constitucionales. Liberia Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Liberia Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Liberia Libia Oficina de Propiedad Industrial Autoridad Nacional de Investigación Científica (NASR) Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica Liechtenstein Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual Oficina de Asuntos Económicos Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual Oficina de Asuntos Económicos Lituania Oficina de derechos de autor Ministerio de Cultura de la República de Lituania, División de Derecho de Autor Oficina de Propiedad Industrial Oficina Estatal de Patentes de la República de Lituania Sitio web Luxemburgo Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Sitio web Madagascar Oficina de derechos de autor Oficina de Derechos de Autor de Madagascar Ministerio de Información, Cultura y Comunicación Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial de Madagascar Ministerio de Industria y Desarrollo del Sector Privado Maesta publicación Oficina de derechos de autor Sociedad de Derecho de Autor de Maesta publicación, Ministerio de Deportes y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Departamento del Registro General Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales. Malasia Oficina de derechos de autor Corporación de Propiedad Intelectual de Malasia Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Corporación de Propiedad Intelectual de Malasia Sitio web Maldivas Oficina de derechos de autor Unidad de Propiedad Intelectual Ministerio de Desarrollo Económico. Oficina de Propiedad Industrial Unidad de Propiedad Intelectual Ministerio de Desarrollo Económico. Mali Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor de Malí Ministerio de Cultura y Comunicación Oficina de Propiedad Industrial Centro Malí para la Promoción de la Propiedad Industrial (CEMAPI) Ministerio de Comercio e Industria Malta Oficina de derechos de autor Departamento de Comercio Dirección de Registros de la Propiedad Industrial Ministerio de Economía, Inversión y Pequeña Empresa Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Comercio Dirección de Registros de la Propiedad Industrial Ministerio de Economía, Inversión y Pequeña Empresa Islas Marshall Oficinas de propiedad intelectual Ministerio del Interior Mauritania Oficina de derechos de autor Departamento de Cooperación Cultural y Propiedad Intelectual Dirección de Cultura y Artes Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Industria Ministerio de Comercio, Industria, Artesanía y Turismo. Mauricio Oficina de derechos de autor Sociedad de Autores de Mauricio (MASA) Ministerio de Arte y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial (OPI) Integración Regional y Comercio Internacional Ministerio de Relaciones Exteriores Méjico Oficina de derechos de autor Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) Oficina de Propiedad Industrial Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Mónaco Oficinas de propiedad intelectual División de Propiedad Intelectual Dirección de Expansión Económica. Mongolia Oficinas de propiedad intelectual Agencia de Implementación de la Oficina de Propiedad Intelectual del Gobierno de Mongolia Montenegro Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Montenegro Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Montenegro Marruecos Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor de Marruecos Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial y Comercial de Marruecos Mozambique Oficina de derechos de autor Instituto Nacional de Registros y Registros de Cultura y Turismo. Oficina de Propiedad Industrial Instituto de Propiedad Industrial (IPI) Ministerio de Industria y Comercio. Myanmar Oficinas de propiedad intelectual Departamento de Investigación e Innovación Ministerio de Educación. Namibia Oficina de derechos de autor Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual (BIPA) Oficina de Propiedad Industrial Autoridad de Empresas y Propiedad Intelectual (BIPA) Nauru Oficina de derechos de autor Departamento de Justicia Oficina del Registro de Patentes, Marcas y Derechos de Autor Departamento de Justicia y Control de Fronteras Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Justicia Oficina del Registro de Patentes, Marcas y Derechos de Autor Departamento de Justicia y Control de Fronteras Nepal Oficina de derechos de autor Oficina de Registro de Derechos de Autor de Nepal Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Industrias Departamento de Industria, Ministerio de Industria, Comercio y Suministros Países Bajos Oficina de derechos de autor Ministerio de Justicia Dirección de Legislación. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Sint Maarten Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Aruba Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Curazao Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de los Países Bajos Agencia de Empresas de los Países Bajos Ministerio de Economía Nueva Zelanda Oficina de derechos de autor Equipo de Derecho Empresarial Competencia, Consumo y Comunicaciones, Ministerio de Empresa, Innovación y Empleo. Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Asuntos de Tokelau Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda (IPONZ) Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo Sitio web Nicaragua Oficina de derechos de autor Oficina Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos Registro de la Propiedad Intelectual (RPI) Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) Oficina de Propiedad Industrial Registro de Propiedad Intelectual (RPI) Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio (MIFIC) Níger Oficina de derechos de autor Oficina de Copyright de Níger (BNDA) Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Innovación y Propiedad Industrial. Ministerio de Comercio, Industria y Promoción de Jóvenes Empresarios. Nigeria Oficina de derechos de autor Comisión de Derechos de Autor de Nigeria (NCC) Ministerio Federal de Información y Cultura Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Derecho Mercantil Marcas, Patentes y Diseños Ministerio de Comercio e Inversión Niue Oficinas de propiedad intelectual Oficina legal de la corona Noruega Oficina de derechos de autor Ministerio de Asuntos Culturales de Noruega Departamento de Medios y Derechos de Autor Oficina de Propiedad Industrial Oficina Noruega de Propiedad Industrial Sitio web Omán Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Propiedad Intelectual Ministerio de Comercio e Industria Pakistán Oficina de derechos de autor Organización de la Propiedad Intelectual de Pakistán (IPO-Pakistán) Oficina de Propiedad Industrial Organización de la Propiedad Intelectual de Pakistán (IPO-Pakistán) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Organización de la Propiedad Intelectual de la Oficina de Patentes de Pakistán (IPO-Pakistan) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Marcas Organización de Propiedad Intelectual de Pakistán (IPO-Pakistan) Sitio web Palau Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Recursos y Desarrollo Panamá Oficina de derechos de autor Dirección General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio e Industrias. Oficina de Propiedad Industrial Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial Ministerio de Comercio e Industrias. Papúa Nueva Guinea Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Papua Nueva Guinea (IPOPNG) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Papua Nueva Guinea (IPOPNG) Sitio web Paraguay Oficinas de propiedad intelectual Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Sitio web Perú Oficinas de propiedad intelectual Instituto Nacional para la Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) Sitio web Filipinas Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual de Filipinas (IPOPHL) Sitio web Polonia Oficina de derechos de autor El Departamento de Propiedad Intelectual y Medios de Comunicación Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional, Oficina Jurídica Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Patentes de la República de Polonia Sitio web Portugal Oficina de derechos de autor Oficina de Estrategia, Planificación y Evaluación de la Cultura (GEPAC) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Instituto Portugués de Propiedad Industrial Ministerio de Justicia Sitio web Katar Oficina de derechos de autor Departamento de Propiedad Intelectual Ministerio de Economía y Comercio. Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Patentes y Circuitos Integrados de Propiedad Intelectual Ministerio de Economía y Comercio Oficina de Propiedad Industrial Marcas, diseños industriales, indicación geográfica, registro comercial y licencias Departamento de Propiedad Intelectual Ministerio de Economía y Comercio República de Corea Oficina de derechos de autor La Oficina de Derecho de Autor del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina Coreana de Propiedad Intelectual (KIPO) Sitio web República de Moldova Oficinas de propiedad intelectual Agencia Estatal de Propiedad Intelectual Sitio web Rumania Oficina de derechos de autor Oficina de Derecho de Autor de Rumania (ORDA) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina Estatal de Invenciones y Marcas Sitio web Federación Rusa Oficina de derechos de autor Servicio Federal de Propiedad Intelectual (ROSPATENTE) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Servicio Federal de Propiedad Intelectual (ROSPATENTE) Sitio web Ruanda Oficina de derechos de autor Oficina del Registro General de la Junta de Desarrollo de Ruanda (RDB) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina del Registro General de la Junta de Desarrollo de Ruanda (RDB) Sitio web San Cristóbal y Nieves Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual Ministerio de Justicia, Asuntos Jurídicos y Comunicaciones Sitio web Santa Lucía Oficina de derechos de autor Registro de Empresas y Propiedad Intelectual. Oficina de Propiedad Industrial Registro de Empresas y Propiedad Intelectual. San Vicente y las Granadinas Oficina de derechos de autor Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Comercio y Propiedad Intelectual. Sitio web Samoa Oficina de derechos de autor Registro de propiedades intelectuales División de Registros de Empresas y Propiedad Intelectual (RCIP) División del Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo (MCIL) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial División de Registros de Empresas y Propiedad Intelectual (RCIP) División del Ministerio de Comercio, Industria y Trabajo (MCIL) Sitio web San Marino Oficina de derechos de autor Dirección de Asuntos Económicos y Sociales Departamento de Asuntos Exteriores Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Asuntos Externos Oficina Estatal de Patentes y Marcas Sitio web Santo Tomé y Príncipe Oficina de derechos de autor Dirección General de Cultura Centro de Promoción de las Artes y el Entretenimiento Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Servicio Nacional de Propiedad Industrial (SENAPI) Dirección de Industria Ministerio de Planificación y Desarrollo Sitio web Arabia Saudita Oficina de derechos de autor Administración de derechos de autor Ministerio de Cultura e Información Oficinas de propiedad intelectual Administración General de Marcas. Ministerio de Comercio e Inversiones. Sitio web Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Patentes Saudita Ciudad Rey Abdullaziz para Ciencia y Tecnología (KACST) Sitio web Senegal Oficina de derechos de autor La Sénégalaise des Droits d'Auteurs et des Droits Voisins Oficina de derechos de autor ministro de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Agencia Senegalesa de Propiedad Industrial e Innovación Tecnológica (ASPIT) Ministerio de Industria y Minería Serbia Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia Sector de Derechos de Autor y Derechos Relacionados y Cooperación Internacional Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Serbia Sitio web Seychelles Oficina de derechos de autor Oficina del Registro de Derechos de Autor del Ministerio de Asuntos Internos, Gobierno Local, Juventud, Deporte, Cultura y Riesgos y Desastres Oficina de Propiedad Industrial División de Registro Departamento de Asuntos Jurídicos Oficina del Presidente Sierra Leona Oficina de derechos de autor Registro Nacional de Propiedad Industrial y Derechos de Autor Administrador y Registrador General del Departamento Oficina de Propiedad Industrial Registro Nacional de Propiedad Industrial y Derechos de Autor Administrador y Registrador General del Departamento Singapur Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur (IPOS) Sitio web Eslovaquia Oficina de derechos de autor Departamento de Medios, Audiovisual y Derecho de Autor, Ministerio de Cultura. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Industrial de la República Eslovaca Sitio web Eslovenia Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Eslovenia (SIPO) Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Eslovenia (SIPO) Ministerio de Desarrollo Económico y Tecnología Sitio web Islas Salomón Oficina de derechos de autor Oficina del Registrador General Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos Oficina de Propiedad Industrial Oficina del Registrador General Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos Somalia Oficina de derechos de autor Ministerio de Cultura y Educación Superior, Oficina de Derecho de Autor. Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Industria, Patentes y Oficina de Marcas. Sudáfrica Oficinas de propiedad intelectual Comisión de Empresas y Propiedad Intelectual, Departamento de Comercio e Industria. Sitio web España Oficina de derechos de autor Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Industrias Culturales, Políticas y Libros. Dirección General Adjunta de Propiedad Intelectual. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina Española de Patentes y Marcas OA Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Sitio web Sri Lanka Oficina de derechos de autor Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de Sri Lanka Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina Nacional de Propiedad Intelectual de Sri Lanka Sitio web Sudán Oficina de derechos de autor Consejo para la Protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos Oficina de Propiedad Industrial Registrador General del Departamento de Propiedad Intelectual. Sitio web Surinam Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio e Industria de Surinam Suecia Oficina de derechos de autor División de Propiedad Intelectual y Derecho del Transporte, Ministerio de Justicia. Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina Sueca de Patentes y Registros (SPRO) Sitio web Suiza Oficina de derechos de autor Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual Sitio web República Árabe Siria Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor Ministerio de Cultura Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Dirección de Protección de la Propiedad Industrial y Comercial (DCIP) Ministerio de Comercio Interior y Protección del Consumidor Sitio web Tayikistan Oficina de derechos de autor Agencia de Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ministerio de Cultura. Oficina de Propiedad Industrial Centro Nacional de Patentes e Información (NCPI) Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la República de Tayikistán Sitio web Tailandia Oficinas de propiedad intelectual Departamento de Propiedad Intelectual (DIP) Ministerio de Comercio Sitio web La ex República Yugoslava de Macedonia Oficina de derechos de autor Departamento de Derechos de Autor y Derechos Relacionados, Ministerio de Cultura (MoC) Oficina de Propiedad Industrial Oficina Estatal de Propiedad Industrial (SOIP) Sitio web Timor-Leste Oficinas de propiedad intelectual Misión Permanente de la República Democrática de Timor-Leste ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra Sitio web Ir Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor togolesa Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de Propiedad Industrial y Tecnología (INPIT) Ministerio de Industria y Turismo Tonga Oficina de derechos de autor Oficina de Registro y Propiedad Intelectual (RIPO) Ministerio de Comercio Consumidores Comercio Innovación y Trabajo (MCCTIL) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Registro y Propiedad Intelectual (RIPO) Ministerio de Comercio Consumidores Comercio Innovación y Trabajo (MCCTIL) Sitio web Trinidad y Tobago Oficinas de propiedad intelectual Oficina de Propiedad Intelectual Ministerio de la Procuraduría General y Asuntos Jurídicos Sitio web Túnez Oficina de derechos de autor Organismo tunecino de protección de derechos de autor y derechos conexos (OTDAV) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Instituto Nacional de Normalización y Propiedad Industrial. Sitio web pavo Oficina de derechos de autor Dirección General de Derecho de Autor Ministerio de Cultura y Turismo. Sitio web sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina Turca de Patentes y Marcas Sitio web Turkmenistan Oficinas de propiedad intelectual Servicio Estatal de Propiedad Intelectual del Ministerio de Finanzas y Economía de Turkmenistán Tuvalu Oficina de Propiedad Industrial Oficina del Procurador General del Primer Ministro Uganda Oficina de derechos de autor Oficina de Servicios de Registro de Uganda Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Servicios de Registro de Uganda Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales Sitio web Ucrania Oficina de derechos de autor Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania Departamento de Propiedad Intelectual Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de Ucrania Departamento de Propiedad Intelectual Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio de la Empresa Estatal de Ucrania "Instituto de Propiedad Intelectual de Ucrania (Ukrpatent)" Sitio web Emiratos Árabes Unidos Oficina de derechos de autor Departamento de Derecho de Autor Ministerio de Economía Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Centro Internacional de Registro de Patentes Ministerio de Economía Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Marcas del Ministerio de Economía. Reino Unido Oficina de derechos de autor Centro de información de la oficina de propiedad intelectual Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Centro de información de la oficina de propiedad intelectual Sitio web República Unida de Tanzania Oficina de derechos de autor Sociedad de Derecho de Autor de Zanzíbar (COSOZA), Ministerio de Asuntos Constitucionales y Buen Gobierno Oficina de derechos de autor La Sociedad de Derecho de Autor de Tanzania (COSOTA) Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Agencia de Registros y Licencias Comerciales (BRELA) Ministerio de Industria y Comercio Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Agencia de Registro de Empresas e Inmuebles de Zanzíbar (BPRA) Estados Unidos de America Oficina de derechos de autor Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Departamento de Comercio de los Estados Unidos Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) Sitio web Uruguay Oficina de derechos de autor Consejo de Derecho de Autor Ministerio de Educación y Cultura Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Dirección Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Industria, Energía y Minería. Sitio web Uzbekistán Oficina de derechos de autor Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Uzbekistán Sitio web Oficina de Propiedad Industrial Agencia de Propiedad Intelectual de la República de Uzbekistán Sitio web Vanuatu Oficina de derechos de autor La Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Vanuatu, Ministerio de Comercio, Turismo e Industria Oficina de Propiedad Industrial La Oficina de Propiedad Intelectual de la República de Vanuatu, Ministerio de Comercio, Turismo e Industria Venezuela (República Bolivariana de) Oficina de derechos de autor Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) Ministerio de Poder Popular para el Comercio Nacional Sitio web Oficinas de propiedad intelectual Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. Sitio web Vietnam Oficina de derechos de autor Oficina de derechos de autor de Vietnam (COV) Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Vietnam Yemen Oficina de derechos de autor ministro de Cultura Oficina de Propiedad Industrial Ministerio de Industria y Comercio, Departamento General de Protección de la Propiedad Intelectual. Zambia Oficinas de propiedad intelectual Agencia de Registro de Patentes y Empresas Ministerio de Comercio, Comercio e Industria Zimbabue Oficina de derechos de autor Oficina de Propiedad Intelectual de Zimbabwe (ZIPO) Ministerio de Justicia, Asuntos Legales y Parlamentarios Oficina de Propiedad Industrial Oficina de Propiedad Intelectual de Zimbabwe (ZIPO) Ministerio de Justicia, Asuntos Legales y Parlamentarios
Oficinas regionales
Por su acrónimo: OAPI: Organización Africana de la Propiedad Intelectual ARIPO: Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual Asbu: Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes BOIP: Oficina del Benelux para la Propiedad Intelectual EAPO: Organización de Patentes de Eurasia EPO: Organización Europea de Patentes EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea UPOV: Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales ICPIP: Consejo Interestatal de Protección de la Propiedad Industrial Oficina de Patentes de GCC: Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo.